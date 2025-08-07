Rekomendasi Altcoin yang Layak Diantisipasi Menjelang Kenaikan Selanjutnya

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Aliran dana besar ke ETF Bitcoin dan efek lanjutan dari peristiwa halving telah memicu perubahan tren signifikan di pasar crypto. Altcoin mulai menunjukkan performa yang mengungguli BTC, diiringi oleh perkembangan regulasi yang semakin matang. Banyak pihak melihat ini sebagai awal dari fase bull market yang lebih kuat dan terstruktur.

Memasuki Agustus 2025, pergeseran arus modal dari Bitcoin (BTC) ke altcoin menjadi semakin jelas. Investor mulai beralih ke aset yang dianggap memiliki potensi pertumbuhan lebih cepat dan fundamental yang kuat. Tren ini menunjukkan bahwa altcoin bukan hanya sekadar pelengkap di pasar kripto, tetapi kini mulai tampil sebagai pemimpin pasar.

Kenaikan harga Ethereum (ETH), Ripple (XRP), dan Dogecoin (DOGE) memperkuat sinyal bahwa altcoin season sudah di depan mata. Ethereum kini diperdagangkan di level $3.692,83 atau sekitar Rp60.209.759 (berdasarkan kurs USD ke IDR Rp16.291). Kenaikan ETH dalam 30 hari terakhir mencapai 44,52%, didorong oleh lonjakan volume perdagangan harian yang kini mencapai $25,61 miliar (sekitar Rp417,4 triliun).

Ripple (XRP) juga mencatat performa impresif. Harga XRP saat ini berada di kisaran $3,00 atau sekitar Rp48.873. XRP mencatat lonjakan 32,84% dalam sebulan terakhir, dengan kapitalisasi pasar sebesar $178,35 miliar (sekitar Rp2.905 triliun) dan volume harian mencapai $4,25 miliar (sekitar Rp69,2 triliun). Sirkulasi suplai XRP saat ini adalah 59,3 miliar dari total suplai maksimum 100 miliar, menandakan potensi distribusi yang masih luas.

Sementara itu, Dogecoin (DOGE) berhasil naik 22,59% dalam 30 hari terakhir. Saat ini DOGE diperdagangkan pada harga $0,2059 atau sekitar Rp3.355 per koin, dengan kapitalisasi pasar mencapai $30,97 miliar (sekitar Rp504,6 triliun). Volume perdagangan hariannya menyentuh $1,19 miliar (Rp19,3 triliun), dengan total suplai 150,41 miliar DOGE yang seluruhnya telah beredar di pasar.

Institusi dan Peristiwa Halving Dorong Kenaikan Altcoin

Kebangkitan altcoin tidak dapat dilepaskan dari kelangkaan terprogram pada jaringan Bitcoin. Peristiwa halving di April 2024 yang menurunkan reward mining dari 6,25 BTC menjadi 3,125 BTC telah menciptakan dinamika baru di pasar.

Secara historis, setiap kali terjadi halving, pasar akan memasuki fase bull market jangka panjang. Dalam kasus terbaru, Bitcoin mengalami kenaikan 12% hanya dalam beberapa hari setelah halving berlangsung. Ethereum, Solana, dan altcoin lainnya juga turut terdongkrak naik.

Namun perbedaan utama dalam siklus kali ini terletak pada kehadiran investor institusional yang jauh lebih aktif. ETF spot Bitcoin di Amerika Serikat mencatatkan arus masuk sebesar $3,4 miliar (setara Rp55,3 triliun) hanya dalam rentang awal Juli 2025. Karakteristik investasi jangka panjang dari institusi-institusi besar ini berpotensi menjadi fondasi yang kuat dalam menopang harga aset di tengah tekanan pasar.

Faktor Pendukung Rekomendasi Altcoin: Regulasi dan Tokenisasi

Lonjakan harga di pasar crypto saat ini bukan hanya disebabkan oleh aliran dana semata. Di balik layar, para pengambil kebijakan dan pelaku industri tengah menyusun kerangka kerja baru untuk mendorong adopsi blockchain di level yang lebih luas.

Dua tren struktural besar sedang mendukung pergerakan ini: adopsi stablecoin dan tokenisasi aset dunia nyata. Kedua elemen ini berperan penting dalam memperluas cakupan fungsi dan penggunaan teknologi blockchain, sehingga meningkatkan minat terhadap altcoin sebagai aset digital bernilai tinggi.

Dalam konteks ini, muncul satu proyek baru yang menyita perhatian besar pasar: Bitcoin Hyper (HYPER), sebuah solusi Layer 2 untuk jaringan Bitcoin.

Bitcoin Hyper Jadi Proyek Altcoin yang Paling Menarik Saat Ini

Bitcoin Hyper (HYPER) merupakan salah satu proyek paling ambisius yang membangun jaringan Layer 2 di atas Bitcoin, dengan mengintegrasikan Solana Virtual Machine (SVM) untuk menghadirkan transaksi cepat, biaya rendah, dan kompatibilitas dengan aplikasi DeFi maupun dApps.

Presale Bitcoin Hyper saat ini sedang berlangsung dan terus menarik minat pasar secara signifikan. Hingga 7 Agustus 2025, total dana yang berhasil dikumpulkan telah mencapai $7.118.620,62 atau sekitar Rp116,124 miliar. Harga 1 token $HYPER berada di level $0,01255 atau setara dengan Rp204. Nilai ini berada di tahap harga awal dan diproyeksikan akan naik dalam fase-fase berikutnya.

Investor dari berbagai negara terlihat aktif berpartisipasi dalam presale ini. Tercatat beberapa transaksi besar, seperti pembelian 27.100 $HYPER senilai $340.682 (sekitar Rp5,56 miliar), dan pembelian lainnya seperti 10.200 $HYPER senilai $128.148 (Rp2,09 miliar). Transaksi terjadi secara rutin hampir setiap menit, menunjukkan momentum dan kepercayaan pasar terhadap proyek ini.

Yang membuat Bitcoin Hyper semakin unik adalah penawaran staking reward sebesar 146% per tahun. Mekanisme staking ini didukung oleh Web3Payments dan dirancang untuk mendistribusikan reward sebesar 199,77 $HYPER per block Ethereum selama dua tahun ke depan.

Bagaimana Cara Kerja Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper memungkinkan pengguna untuk mengirim, menerima, dan menjalankan transaksi Bitcoin dengan kecepatan tinggi di jaringan Layer 2 tanpa harus mengorbankan keamanan utama Bitcoin. Jaringan ini menggunakan bridge khusus yang memverifikasi transaksi dari Layer 1 Bitcoin dan merepresentasikannya di Layer 2 melalui kontrak pintar SVM.

Empat tahapan utama operasional Bitcoin Hyper:

Bridge: Pengguna mengirimkan BTC ke alamat Bitcoin yang diawasi oleh Canonical Bridge dari Bitcoin Hyper. Kontrak pintar SVM kemudian memverifikasi bukti transaksi dan header blok. Operasi Layer 2: Setelah diverifikasi, BTC akan direpresentasikan secara trustless di Layer 2. Pengguna bisa menjalankan staking, transaksi DeFi, hingga peluncuran meme coin dengan finalitas instan. Keamanan dan Settlement: Transaksi akan dikompres, dibatch, dan divalidasi menggunakan zero-knowledge (ZK) proof sebelum state Layer 2 disinkronkan kembali ke Layer 1 Bitcoin. Penarikan: Pengguna bisa melakukan withdrawal dari Layer 2 ke Layer 1 dengan memverifikasi status jaringan dan bukti transaksi. BTC akan dikembalikan ke alamat awal pengguna.

Arsitektur Bitcoin Hyper juga kompatibel penuh dengan program Solana, memungkinkan developer membangun apapun yang bisa dibangun di jaringan Solana, tetapi dengan keamanan dan likuiditas jaringan Bitcoin.

Cara Membeli Bitcoin Hyper

Pembelian $HYPER sangat mudah, bahkan bagi investor pemula. Berikut langkah-langkahnya:

Langkah 1 : Siapkan dompet crypto seperti Best Wallet atau MetaMask, lalu isi saldo dengan crypto dari exchange pilihan.

: Siapkan dompet crypto seperti atau MetaMask, lalu isi saldo dengan crypto dari exchange pilihan. Langkah 2 : Kunjungi situs resmi Bitcoin Hyper dan klik tombol “Buy” atau “Connect Wallet”.

: Kunjungi dan klik tombol “Buy” atau “Connect Wallet”. Langkah 3 : Pilih jumlah token $HYPER yang ingin dibeli. Jika ingin langsung staking, pilih opsi “Buy and Stake”.

: Pilih jumlah token $HYPER yang ingin dibeli. Jika ingin langsung staking, pilih opsi “Buy and Stake”. Langkah 4: Untuk pengguna kartu kredit, hubungkan dompet crypto dan pilih metode pembayaran dengan kartu.

Pengguna Solana akan menerima token di jaringan Solana, sementara pembeli dari ETH, BNB, atau kartu kredit akan menerima token di jaringan Ethereum. Proyek ini juga akan menyediakan bridge antar blockchain untuk fleksibilitas maksimal.

Bitcoin Hyper: Menjawab Masalah Lama Bitcoin

Selama bertahun-tahun, Bitcoin menghadapi masalah biaya mahal dan kecepatan transaksi lambat. Bitcoin Hyper hadir untuk menjawab semua tantangan tersebut, sekaligus membuka potensi baru bagi Bitcoin dalam sektor DeFi, pembayaran instan, dan peluncuran aset digital.

Tidak seperti Lightning Network yang masih memiliki keterbatasan, Bitcoin Hyper dirancang sejak awal sebagai Layer 2 yang scalable, cepat, dan kompatibel dengan berbagai aplikasi. Kombinasi kecepatan, biaya rendah, keamanan tinggi, dan potensi reward menjadikan proyek ini sebagai salah satu presale terbaik di tahun 2025.

Catatan Akhir: Momentum Altcoin dan Peluang Bitcoin Hyper

Lonjakan harga Ethereum, XRP, dan Dogecoin menjadi sinyal kuat bahwa altcoin sedang mengambil alih sorotan pasar. Dukungan dari investor institusional dan dampak halving memperkuat prospek tren bullish yang lebih panjang. Dalam situasi seperti ini, munculnya proyek seperti Bitcoin Hyper menjadi perhatian utama.

Dengan presale yang berhasil mengumpulkan lebih dari Rp116 miliar, Bitcoin Hyper menunjukkan minat investor yang sangat tinggi. Faktor staking reward 146% per tahun dan teknologi Layer 2 berbasis SVM membuatnya unggul dibanding proyek sejenis. Dukungan infrastruktur yang kuat ini memperkuat potensi lonjakan harga ke depan.

Kemudahan pembelian menggunakan berbagai metode, mulai dari crypto hingga kartu kredit, membuat akses ke presale semakin inklusif. Investor tidak hanya berpotensi meraih capital gain, tetapi juga menikmati reward pasif melalui staking. Fitur interoperabilitas multi-chain juga menjadi nilai tambah strategis.

Melihat arus dana dari Bitcoin ke altcoin, momen ini bisa menjadi peluang strategis untuk masuk ke proyek tahap awal seperti Bitcoin Hyper. Apalagi dengan harga token yang masih sangat murah di fase presale saat ini. Semakin cepat bergabung, semakin besar potensi keuntungan yang bisa didapatkan.

Jangan tunggu sampai harga naik atau presale ditutup. Bergabung dalam presale Bitcoin Hyper sekarang berarti mengambil langkah lebih awal sebelum proyek ini jadi headline utama di pasar global. Klik tautan resminya ini untuk membeli $HYPER dan amankan posisi Anda hari ini!

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.