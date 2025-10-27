4 Crypto Murah November Ini: Dogecoin, dan 3 Presale Ini Paling Menjanjikan?

Apakah Anda melewatkan lonjakan Bitcoin dari Rp200 juta ke Rp1,9 miliar dalam dua tahun terakhir? Banyak investor ritel kini mengalihkan perhatian mereka ke aset yang lebih murah, dengan potensi pertumbuhan eksponensial.

November 2025 menjadi momen krusial — saat pasar mulai menghangat, koin murah seperti Dogecoin kembali mencuri perhatian, dan sejumlah proyek presale mulai mencatat pembelian besar-besaran hanya dalam hitungan jam.

Kenaikan Harga DOGE dan Gelombang Minat Baru ke Aset Murah

Investor pintar tahu satu hal: masuk lebih awal adalah segalanya. DOGE telah mencatat kenaikan harian lebih dari 4% dan masuk dalam radar investor institusi dan retail. Tapi tidak hanya DOGE yang jadi sorotan. Tiga nama lain kini membentuk poros aset murah yang diprediksi bakal meledak: Bitcoin Hyper, Maxi Doge, dan Pepenode. Ketiganya masih dalam fase presale, menawarkan harga entry yang sangat rendah — dan lebih penting lagi, potensi ROI yang bisa mengubah jutaan menjadi miliaran.

Artikel ini mengulas lengkap — dari tren market, potensi DOGE, hingga detail teknis masing-masing proyek presale. Jika Anda mencari cryptocurrency terbaik untuk investasi, ini saatnya membuka mata sebelum semuanya terlambat.

Dogecoin (DOGE): Masih Layak Dipegang atau Saatnya Masuk?

Dogecoin kembali jadi bahan perbincangan. Di saat banyak altcoin stagnan atau turun dalam dua minggu terakhir, DOGE justru menunjukkan sinyal kekuatan pasar yang nyata.

Harga saat ini:

$0.2056 (Rp3.419)

Naik 4.3% dalam 24 jam

Naik 4.86% dalam 7 hari

Nama Koin Dogecoin (DOGE) Dogecoin Harga $0.20 Dogecoin ATH $0.75 (May 8, 2021) Dogecoin Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 2.2800% Dogecoin Perubahan Harga dalam 7 Hari ▲ 2.38% Dogecoin Kapitalisasi Pasar $29.86B Sirkulasi Pasokan 148.31B

Dogecoin (DOGE) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Market Cap DOGE mencapai $31.16 miliar (sekitar Rp517,879,200,000,000), dengan volume perdagangan harian $1.63 miliar (sekitar Rp27,090,600,000,000). Angka ini mencerminkan likuiditas tinggi dan minat institusi yang terus tumbuh.

Namun, bukan hanya data teknikal yang jadi sorotan. Dalam sepekan terakhir, DOGE mencatat beberapa perkembangan besar yang mengguncang komunitas crypto global:

ETF Spot DOGE : Kabar bahwa ETF berbasis Dogecoin telah diajukan dan sedang ditinjau SEC memberi angin segar bagi potensi legitimasi DOGE di kalangan institusi.

: Kabar bahwa ETF berbasis Dogecoin telah diajukan dan sedang ditinjau SEC memberi angin segar bagi potensi legitimasi DOGE di kalangan institusi. Akuisisi Klub Bola Eropa : Dogecoin, melalui House of Doge, membeli mayoritas saham U.S. Triestina Calcio 1918. Pembayaran tiket dan merchandise kini bisa dilakukan dengan DOGE, memperluas adopsi ritel.

: Dogecoin, melalui House of Doge, membeli mayoritas saham U.S. Triestina Calcio 1918. Pembayaran tiket dan merchandise kini bisa dilakukan dengan DOGE, memperluas adopsi ritel. Kemitraan Keamanan Jaringan: Integrasi dengan KuCoin’s KuPool meningkatkan kekuatan dan keandalan blockchain Dogecoin.

Dengan suplai sirkulasi mencapai 151,51 miliar DOGE dan tidak ada batas maksimal (suplai tak terbatas), Dogecoin sebenarnya bukan aset deflasi. Namun sentimen, adopsi, dan keunikan komunitasnya justru menjadikan DOGE salah satu aset paling likuid di pasar crypto.

Para whale sudah mulai akumulasi. Dan jika ETF disetujui akhir tahun ini, DOGE bisa saja menuju $0.40 (Rp6.648) dalam waktu singkat.

Tapi… Apakah DOGE Satu-Satunya Crypto Murah dengan Potensi Meledak?

Jawabannya: tidak. Dogecoin mungkin terkenal, tapi bukan satu-satunya. Justru, beberapa proyek baru dengan harga jauh lebih murah kini mencuri perhatian berkat momentum presale dan teknologi unik yang mereka bawa.

Berikut tiga proyek presale dengan harga di bawah Rp220 yang sedang diburu investor awal:

Bitcoin Hyper : Proyek Layer 2 Bitcoin tercepat, dengan potensi revolusioner.

: Proyek Layer 2 Bitcoin tercepat, dengan potensi revolusioner. Maxi Doge : Meme coin high-energy yang menyasar komunitas trader leverage dan degen muda.

: Meme coin high-energy yang menyasar komunitas trader leverage dan degen muda. Pepenode: Token berbasis konsep “mine-to-earn” pertama di dunia, dengan reward hingga 662%.

Masing-masing token ini kini masih tersedia di harga yang sangat rendah — mulai dari Rp4,40 per token. Tapi tidak lama lagi. Harga mereka naik otomatis begitu target dana presale terpenuhi. Jadi jika Anda menunggu sinyal untuk masuk, sekarang adalah momen terbaiknya.

Bitcoin Hyper: Proyek Layer 2 Terkencang untuk Bitcoin, Masih Dalam Presale Terakhir

Bitcoin memang raja crypto. Namun sejak awal, Bitcoin punya dua masalah besar — transaksi lambat dan biaya yang mahal. Di sinilah Bitcoin Hyper masuk dengan solusi konkret: membawa Bitcoin ke Layer 2 tercepat, dibangun di atas Solana Virtual Machine (SVM), dan memungkinkan transaksi instan dengan biaya nyaris nol.

Bitcoin Hyper bukan janji kosong. Ini adalah revolusi infrastruktur yang sudah menarik perhatian ribuan investor, dengan presale yang hampir mencapai batas target dan token $HYPER yang masih dijual di harga $0.013175 (Rp218,93).

Bitcoin Hyper finally unlocks fast and cheap Bitcoin transactions.⚡️



Teknologi dan Mekanisme Operasi Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper memanfaatkan teknologi bridge + rollup yang sudah terbukti aman di Ethereum, lalu mengadaptasinya untuk jaringan Bitcoin. Berikut cara kerjanya:

Bridge – Pengguna mengirim BTC ke alamat khusus yang dimonitor smart contract Canonical Bridge milik Hyper. Validasi – Sistem akan memverifikasi block header dan transaksi via smart contract SVM. Layer 2 Activation – BTC akan dicetak secara trustless dalam jumlah yang setara di jaringan Bitcoin Hyper. Transaksi Layer 2 – Pengguna bisa mengirim, menerima, staking, dan berinteraksi dengan DeFi menggunakan BTC di Layer 2. Settlement ke Layer 1 – Semua transaksi disinkronkan dan disimpan secara berkala di Layer 1 Bitcoin menggunakan ZK-proof untuk menjamin keamanan.

Artinya? Kecepatan Solana + keamanan Bitcoin = kombinasi tak terkalahkan.

Presale dan Harga Bitcoin Hyper (HYPER)

Harga saat ini: $0.013175 (Rp218,93)

Dana terkumpul: $24.955.409,25 (Rp415.282.950.000)

Target presale: $25.240.025,45 (Rp420.186.823.939)

Waktu tersisa: Kurang dari 17 jam sebelum harga naik

Staking reward: 47% APY

Total token distake: >1,1 miliar $HYPER

Investor awal tidak hanya mendapat harga lebih murah, tetapi juga bisa langsung staking token mereka dengan imbal hasil tinggi. Reward didistribusikan secara otomatis melalui smart contract setiap block ETH.

Presale saat ini bisa diikuti dengan berbagai metode: ETH, BNB, USDT, USDC, bahkan kartu debit/kredit. Platform-nya didukung oleh Web3PaymentSolutions, membuat proses pembelian cepat dan aman.

Tokenomics dan Distribusi HYPER

Bitcoin Hyper mendistribusikan token dengan fokus jangka panjang dan pertumbuhan komunitas:

Development: 30%

Treasury: 25%

Marketing: 20%

Staking Rewards: 15%

Listings & Liquidity: 10%

Fokus utama adalah pengembangan Layer 2, kampanye pemasaran global, dan listing cepat di DEX & CEX setelah presale selesai. Proyek ini sudah menjalani audit keamanan, dan diulas positif oleh berbagai media blockchain besar.

Cara Membeli Bitcoin Hyper

Siapkan crypto favorit Anda (ETH, BNB, USDT, USDC) atau kartu debit. Kunjungi situs resmi Bitcoin Hyper dan hubungkan wallet (Best Wallet atau MetaMask). Pilih jumlah token yang ingin dibeli. Konfirmasi pembelian. Bisa pilih Buy atau Buy & Stake untuk langsung farming reward. Setelah presale selesai, klaim token Anda dan mulai gunakan Layer 2 Bitcoin tercepat yang pernah ada.

Jika Anda cari ICO cryptocurrency yang punya fundamental kuat + hype presale yang masif, Bitcoin Hyper adalah jawabannya. Banyak analis bahkan menyebutnya sebagai crypto terbaik untuk investasi jangka panjang di segmen Layer 2. Kunjungi web resmi presale Bitcoin Hyper sekarang juga!

Ingin masuk ke presale Bitcoin Hyper tapi belum tahu caranya? Artikel Cara Beli Bitcoin Hyper di 2025 – Panduan Lengkap dan Aman untuk Pemula membimbing Anda langkah demi langkah agar bisa membeli dengan aman sebelum harga naik. Jika penasaran dengan potensi jangka panjangnya, baca juga Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk Tahun 2025–2030 yang mengulas proyeksi ROI hingga 1000%. Dan jika masih ragu soal legitimasinya, temukan jawaban lengkapnya di Apakah Bitcoin Hyper Legit atau Scam yang membahas audit, mitra Web3, dan keamanannya secara transparan.

Maxi Doge: Meme Coin Paling Degen di 2025 dengan Potensi 1000x

Jika Dogecoin adalah kakek dari semua meme coin, maka Maxi Doge ($MAXI) adalah cicitnya yang penuh otot, trading leverage 1000x, dan bangun pagi bukan untuk meditasi tapi untuk “buy the dip.” Ini bukan token biasa — ini gaya hidup. Diciptakan untuk komunitas degen yang berani mengambil risiko besar demi potensi ROI yang brutal, Maxi Doge hadir sebagai salah satu kandidat kuat cryptocurrency potensi 1000x tahun ini.

Call me the MAXIBLE HULK. pic.twitter.com/GfpObOjNcM — MaxiDoge (@MaxiDoge_) October 22, 2025

Dengan basis di Ethereum, proyek ini membawa identitas visual dan narasi yang menonjol: anjing kekar yang memegang candlestick hijau seperti lightsaber, simbol dari kegilaan pasar dan kekuatan komunitas. Harga token masih sangat rendah, yakni $0.000265 atau sekitar Rp4,40. Namun jangan tertipu oleh harganya. Volume pembelian terus meningkat dan presale telah berhasil mengumpulkan lebih dari $3,78 juta, atau setara dengan Rp62,843 miliar. Saat ini tersisa kurang dari dua hari sebelum harga naik ke fase berikutnya, menjadikannya peluang krusial bagi investor yang ingin masuk di fase termurah.

Maxi Doge menyasar demografik usia muda, antara 20 hingga 35 tahun, yang akrab dengan kultur meme, konten viral, dan ritme pasar yang cepat. Narasinya dibangun dari keseharian komunitas trader: bangun pagi, minum Red Bull, coding sambil main leverage, dan full send ke pasar futures. Gaya promosi ini berhasil menciptakan keterikatan emosional yang kuat antara proyek dan komunitasnya.

Distribusi token $MAXI dirancang untuk mendukung pertumbuhan organik dan ekspansi agresif. Sebagian besar alokasi, sekitar 40%, ditujukan untuk kegiatan marketing—termasuk kolaborasi dengan KOL, iklan berbayar, dan penetrasi sosial media. Sementara 25% lainnya dialokasikan untuk Maxi Fund, yang bertugas mengatur pendorong proyek seperti giveaway dan aktivasi komunitas.

Sisanya terbagi untuk pengembangan teknologi (15%), penyediaan likuiditas DEX (15%), dan staking reward (5%) bagi investor yang memilih untuk mengunci token mereka sejak awal. Semua staking dihitung melalui smart contract dan saat ini menghasilkan reward sebesar 2.858 token per block ETH, dengan total token yang telah distake menembus 9,28 miliar $MAXI.

Roadmap Maxi Doge dirancang dengan pendekatan storytelling yang khas komunitas meme, namun dibungkus dengan eksekusi yang nyata. Fase awal dimulai dengan peluncuran website resmi, pengujian smart contract, serta audit keamanan yang dilakukan sebelum presale dimulai. Selanjutnya, tim mengaktifkan semua kanal media sosial dan mengeksekusi dorongan iklan secara global.

Di tahap ketiga, fokus beralih ke penguatan komunitas lewat Discord, staking edukatif, dan konten ROI challenge yang dikurasi oleh para KOL. Tahap akhir ditutup dengan penutupan presale dan rencana peluncuran di DEX dan CEX, termasuk integrasi dengan platform futures trading populer.

Untuk membeli Maxi Doge, pengguna hanya perlu menghubungkan wallet seperti Best Wallet atau MetaMask ke situs resmi. Transaksi dapat dilakukan dengan ETH, USDT, BNB, USDC, atau kartu debit. Setelah pembelian, investor bisa memilih langsung untuk staking atau menunggu hingga presale selesai dan klaim token mereka. Sistem transaksi ini didukung oleh Web3PaymentSolutions dan smart contract-nya telah diaudit oleh Coinsult, menambahkan kredibilitas pada presale yang kini jadi sorotan banyak komunitas crypto.

Jika Anda mencari koin meme yang bukan hanya lucu, tapi juga punya kejelasan tokenomics, staking reward tinggi, dan komunitas aktif dengan tingkat viralitas tinggi, maka Maxi Doge adalah kandidat kuat. Saat harga masih di Rp4,40, potensi upside-nya masih sangat besar. Kesempatan ini mungkin tidak akan datang dua kali. Kunjungi web resmi presale Maxi Doge sekarang juga!

Harga Maxi Doge masih di Rp4,40 dan waktu presale makin menipis — komunitas degen sudah mulai akumulasi. Jika Anda ingin tahu cara beli dengan aman sekaligus memahami potensi lonjakan harga token ini dalam beberapa tahun ke depan, dua artikel ini wajib Anda baca. Panduan lengkap pembelian serta prediksi harga hingga 2030 tersedia dalam Cara Beli Maxi Doge di 2025 – Panduan Lengkap dan Aman untuk Pemula dan Prediksi Harga Maxi Doge untuk Tahun 2025–2030.

Pepenode: Gamechanger Presale dengan Model “Mine-to-Earn” dan Bonus Meme Coin

Satu lagi proyek presale yang berhasil menyita perhatian pasar adalah Pepenode ($PEPENODE). Tidak seperti meme coin kebanyakan yang hanya mengandalkan komunitas dan hype media sosial, Pepenode hadir dengan pendekatan berbeda: konsep virtual mining berbasis tokenomics dengan reward stacking hingga 662% per tahun. Proyek ini memungkinkan siapa pun untuk membangun rig mining virtual dan menambang meme coin tanpa perlu perangkat keras fisik atau listrik mahal. Modelnya adalah gabungan antara nostalgia mining klasik dengan pengalaman gamified berbasis komunitas.

$PEPENODE Shielding you from all of the gimmicky memes out there. 🔥



It's simple.



1. Mine ⛏

Saat ini, harga token Pepenode masih sangat rendah — $0.0011183 atau sekitar Rp18,58. Total dana presale yang sudah berhasil dihimpun hingga saat ini mencapai $1.946.224,89 atau senilai Rp32,449,284,000 dari total target sekitar $2,103,014,77. Waktu tersisa menuju kenaikan harga adalah 16 jam, menjadikannya salah satu fase paling sensitif untuk investor awal.

Pepenode tidak sekadar menjual token, tapi juga pengalaman. Setiap pembeli token bisa menggunakan $PEPENODE untuk membeli node virtual, membangun server room pribadi, mengupgrade fasilitas, dan mengoptimalkan mining power. Semakin banyak node yang dikombinasikan, semakin besar jumlah meme coin yang bisa ditambang.

Menariknya, reward tidak hanya dalam bentuk token PEPENODE. Top miners juga berkesempatan mendapatkan airdrop eksklusif dari meme coin ternama seperti PEPE, FARTCOIN, dan lainnya.

Ekosistem ini dirancang sepenuhnya virtual. Anda tidak memerlukan CPU, GPU, atau bahkan listrik. Semua mekanisme mining berlangsung di layer aplikasi berbasis smart contract yang bisa diakses via web. Proyek ini juga sudah menjalani audit keamanan dan menggunakan Web3PaymentSolutions sebagai penyedia sistem transaksinya. Transparansi dan trust menjadi dua pilar utama yang membuat Pepenode dilirik investor pemula maupun berpengalaman.

Roadmap Pepenode terbagi dalam tiga fase besar. Fase pertama adalah proses presale, di mana investor awal dapat membeli token dengan harga progresif dan langsung ikut staking untuk memaksimalkan potensi reward. Fase kedua adalah Token Generation Event (TGE), di mana token akan resmi diluncurkan dan investor bisa mulai membangun rig mining mereka. Fase ketiga adalah peluncuran sistem Mine-to-Earn penuh, termasuk leaderboard, reward mingguan, dan fitur tambahan seperti upgrade mining rig dan bonus staking dalam berbagai jenis token meme. Jika roadmap ini berjalan mulus, Pepenode bisa jadi proyek yang meredefinisi cara kerja meme coin dan mining virtual di 2025.

Untuk ikut presale Pepenode, Anda cukup membeli crypto di exchange favorit, lalu hubungkan wallet ke situs resmi Pepenode. Anda bisa membeli dengan ETH, BNB, USDT, USDC, atau kartu debit. Proses pembelian dan staking bisa dilakukan dalam satu langkah saja. Jika Anda memilih opsi Buy and Stake, maka token Anda langsung mulai menghasilkan reward sejak transaksi dikonfirmasi.

Dengan reward staking 662% per tahun, supply token yang masih sangat rendah, dan konsep gamified yang belum ada duanya, Pepenode layak disebut sebagai salah satu cryptocurrency terbaru paling unik dan murah untuk dikoleksi sebelum 2026. Kunjungi web resmi presale Pepenode sekarang juga!

Jika Anda tertarik masuk ke dunia mining virtual tanpa perangkat fisik dan ingin tahu potensi cuan dari token Pepenode, dua panduan ini wajib Anda baca. Cara Beli Pepenode di 2025 – Panduan Lengkap dan Aman untuk Pemula akan membantu Anda memahami proses pembelian hingga staking dengan reward 662% per tahun, sementara Prediksi Harga Pepenode untuk Tahun 2025–2030 menyajikan analisis mendalam soal potensi pertumbuhan harga dan tokenomics proyek ini dalam jangka panjang.

Saatnya Masuk Sekarang: Harga Masih Murah, Waktu Semakin Menipis

Pasar crypto sedang bersiap menuju akhir tahun dengan energi baru. Bitcoin mulai stabil di atas $115.000, altcoin mulai menunjukkan sinyal pemulihan, dan investor ritel kembali aktif berburu cryptocurrency terbaik untuk investasi jangka panjang. Tapi jika Anda masih hanya melihat aset besar seperti BTC atau ETH, Anda bisa saja kehilangan peluang pertumbuhan eksponensial yang datang dari arah yang tidak terduga: koin murah dan proyek presale agresif.

Dogecoin sudah membuktikan dirinya. Dengan harga $0.2056 (Rp3.419) dan market cap di atas Rp500 triliun, DOGE kini bukan sekadar meme — tapi aset spekulatif yang sah dan ditunggu banyak institusi. Potensi ETF, akuisisi klub sepakbola Eropa, dan penguatan jaringan menjadikan DOGE sebagai altcoin mapan dengan upside masih terbuka lebar. Tapi potensi terbaik justru mungkin datang dari tiga proyek baru yang masih sangat dini: Bitcoin Hyper, Maxi Doge, dan Pepenode.

Bitcoin Hyper menjanjikan masa depan transaksi Bitcoin yang lebih cepat dan lebih murah, didukung Solana Virtual Machine dan presale yang telah menghimpun lebih dari Rp415 miliar. Harga tokennya masih di Rp218, namun dengan sisa waktu kurang dari 17 jam sebelum naik, investor punya waktu sangat terbatas untuk ambil posisi awal. Dengan staking reward 47% dan infrastruktur yang sedang dibangun aktif, $HYPER bukan hanya token — tapi bagian dari jaringan Layer 2 yang bisa menjadi standar baru di Bitcoin.

Maxi Doge, di sisi lain, menawarkan sesuatu yang jauh lebih emosional. Sebuah token yang tumbuh dari semangat komunitas degen dan gaya hidup all-in, dengan narasi yang dibuat untuk viral. Harga entry-nya cuma Rp4,40, namun dibalik harga rendah itu terdapat staking reward 81% dan komunitas yang makin aktif setiap jamnya. Brandingnya kuat, roadmap-nya jelas, dan audit keamanannya solid. Untuk investor yang haus sensasi dan pertumbuhan cepat, $MAXI adalah paket lengkap.

Lalu hadir Pepenode — token yang menciptakan ulang konsep mining untuk era meme. Dengan sistem Mine-to-Earn yang memungkinkan pengguna membangun rig mining virtual, dan bonus reward dalam bentuk PEPE dan FARTCOIN, proyek ini jadi kombinasi unik antara nostalgia dan inovasi. Harga saat ini Rp18,58, dana sudah tembus Rp32 miliar, dan staking rewardnya luar biasa — 662% per tahun. Konsep gamified ini tidak hanya menarik, tapi juga membuat investor muda merasa benar-benar terlibat dalam ekosistem yang mereka dukung.

Cara Beli Token-Token Ini Sebelum Harga Naik

Masuk ke presale bisa jadi rumit, tapi proyek-proyek ini dirancang untuk mempermudah semua proses. Berikut cara umum membeli masing-masing token sebelum fase harga berikutnya dimulai:

Untuk Bitcoin Hyper, kunjungi situs resminya lalu hubungkan wallet Anda (seperti MetaMask atau Best Wallet). Anda bisa membeli menggunakan ETH, USDT, BNB, atau bahkan kartu debit/kredit. Pilih jumlah $HYPER, konfirmasi transaksi, dan jika ingin langsung staking, cukup aktifkan opsi Buy and Stake. Setelah presale selesai, Anda bisa klaim token melalui jaringan yang sesuai (Solana, Ethereum, atau BNB Chain).

Untuk Maxi Doge, prosesnya serupa. Hubungkan wallet ke situs resmi, tukarkan ETH, USDT, BNB, USDC, atau gunakan kartu. Token bisa dibeli langsung, dan tersedia juga opsi staking untuk memaksimalkan reward. Seluruh sistem menggunakan Web3PaymentSolutions yang mendukung transaksi cepat dan aman.

Untuk Pepenode, Anda cukup siapkan crypto dari exchange favorit Anda. Setelah itu, hubungkan wallet ke situs resmi Pepenode dan klik tombol Buy atau Connect Wallet. Anda bisa memilih jumlah token yang ingin dibeli, dan jika ingin mining langsung aktif, pilih opsi Buy and Stake. Seluruh proses transaksi berlangsung cepat, dan semua reward mining langsung dikalkulasi otomatis.

Kesimpulan Akhir: 4 Crypto Murah Ini Bisa Jadi Penentu Portofolio Anda

Memilih crypto murah tidak berarti memilih yang murahan. Dogecoin, Bitcoin Hyper, Maxi Doge, dan Pepenode semuanya mewakili peluang besar di kelas harga rendah, masing-masing dengan pendekatan berbeda:

Dogecoin mewakili koin legendaris yang sedang menuju legitimasi institusional melalui ETF.

mewakili koin legendaris yang sedang menuju legitimasi institusional melalui ETF. Bitcoin Hyper menghadirkan solusi skalabilitas konkret untuk Bitcoin dengan teknologi Layer 2 tercepat.

menghadirkan solusi skalabilitas konkret untuk Bitcoin dengan teknologi Layer 2 tercepat. Maxi Doge membawa konsep komunitas dan staking dalam paket meme coin paling viral tahun ini.

membawa konsep komunitas dan staking dalam paket meme coin paling viral tahun ini. Pepenode memperkenalkan sistem mining virtual yang gamified dan reward masif — sesuatu yang benar-benar baru di dunia meme token.

Keempat proyek ini menawarkan harga entry yang sangat terjangkau — dari Rp4,40 hingga Rp3.419 — tapi memiliki potensi pertumbuhan ribuan persen. Dalam pasar yang cepat berubah seperti crypto, menjadi investor awal adalah kunci. Waktu Anda untuk bertindak sangat terbatas. Harga bisa naik kapan saja, dan hype bisa berubah jadi lonjakan chart dalam hitungan jam.

Jika Anda ingin selalu jadi yang pertama tahu soal token presale terbaik, proyek terbaru dengan potensi ROI tinggi, atau prediksi dari AI seperti ChatGPT untuk altcoin berikutnya — gabung komunitas kami sekarang juga. Di sana, ribuan investor Indonesia diskusi tiap hari, saling berbagi analisis dan peluang eksklusif. Dari koin meme viral hingga cryptocurrency terbaru untuk investasi, semua dibahas langsung. Klik di sini untuk bergabung ke Telegram Crypto News Indonesia dan dapatkan insight setiap hari, gratis. Jangan lewatkan peluang selanjutnya hanya karena Anda ketinggalan berita.

