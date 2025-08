Kenaikan Hingga 1.300 Persen dalam Setahun | 4 Aset Crypto yang Layak Dibeli Lagi di Bulan Agustus 2025

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi.

Pasar crypto mencatat lonjakan luar biasa sepanjang 2025. Artikel ini membahas empat aset digital utama yang layak dipertimbangkan pada bulan Agustus dari sudut pandang investasi crypto: Hyperliquid, Sui, XRP, dan Bitcoin Hyper (HYPER).

Industri crypto melanjutkan momentumnya di paruh kedua 2025 dengan pertumbuhan yang konsisten dan kuat. Para investor kini semakin tertarik memasukkan aset digital dalam portofolio mereka.

Selama 12 bulan terakhir, pasar aset digital global mencatat pertumbuhan sekitar 60 persen. Kenaikan ini terjadi meski sempat ada tekanan dari kebijakan tarif baru pemerintahan Trump, yang awalnya menyebabkan penurunan pasar.

Setelah pengumuman tersebut, pasar menunjukkan pemulihan cepat. Banyak pelaku pasar memperkirakan bahwa dampak kebijakan tarif lebih kecil dari yang dibayangkan dan kebijakan tersebut kemungkinan bersifat sementara.

Dalam konteks ini, aset crypto kembali menjadi incaran. Untuk investor yang mempertimbangkan aksi beli di bulan Agustus, empat proyek berikut menawarkan prospek menarik.

Hyperliquid (HYPE): Pemimpin Pasar Baru dalam Derivatif On-Chain

Hyperliquid (HYPE) kini resmi menjadi salah satu proyek paling diperhitungkan. Aset ini menempati posisi ke-11 dalam kapitalisasi pasar global, dengan harga terkini sebesar $41.37 atau sekitar Rp682.367 per token.

Selama setahun terakhir, HYPE mencatatkan kenaikan harga sebesar 1.192,76 persen. Nilai kapitalisasi pasar saat ini mencapai $13,81 miliar atau setara Rp227,788 triliun. Volume perdagangan 24 jam terakhir mencapai $488,62 juta atau sekitar Rp8,061 triliun, menunjukkan likuiditas pasar yang tinggi.

Dari total suplai maksimum sebesar 1 miliar token, sebanyak 333,92 juta HYPE telah beredar—mewakili sekitar 33,39 persen dari total supply. Dengan Fully Diluted Valuation (FDV) sebesar $41,37 miliar atau sekitar Rp682,288 triliun, pasar menaruh ekspektasi tinggi terhadap masa depan proyek ini.

Hyperliquid fokus pada pengembangan platform perdagangan derivatif on-chain yang terdesentralisasi. Platform ini memungkinkan investor mengakses alat keuangan canggih tanpa melalui lembaga perantara. Hal ini penting dalam transisi dari keuangan tradisional menuju sistem yang sepenuhnya terdesentralisasi.

Dengan dominasi pasar sekitar 60 persen di sektor derivatif on-chain, HYPE memiliki posisi strategis untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang. Investor yang ingin mendapatkan eksposur pada infrastruktur DeFi sebaiknya mempertimbangkan posisi HYPE dengan serius.

Sui (SUI): Blockchain Super Cepat dengan Skalabilitas Tinggi

Sui (SUI) menempati posisi ke-12 dalam kapitalisasi pasar crypto global dengan harga terkini sebesar $3.61 atau sekitar Rp59.572. Proyek ini telah mengalami kenaikan harga sebesar 409,75 persen selama 12 bulan terakhir.

Kapitalisasi pasar saat ini berada di angka $12,5 miliar atau sekitar Rp206,200 triliun. Sementara itu, volume perdagangan harian SUI mencapai $1,97 miliar atau sekitar Rp32,483 triliun, menunjukkan peningkatan aktivitas pengguna yang signifikan.

Dari total suplai maksimum sebesar 10 miliar token, sebanyak 3,45 miliar SUI telah beredar—setara 34,55 persen dari total supply. Nilai FDV proyek ini berada di $36,22 miliar atau sekitar Rp598,051 triliun.

Sui dikembangkan sebagai jaringan Layer 1 dengan arsitektur yang dirancang dari nol untuk memberikan efisiensi dan kecepatan tinggi. Teknologi yang diusung Sui telah mendorong lebih dari 5 miliar transaksi dan mencatat lebih dari 18 juta akun aktif sejauh ini.

Dengan pertumbuhan jaringan yang terus meningkat dan skalabilitas tinggi, Sui dipandang sebagai salah satu blockchain generasi berikutnya yang mampu menarik perhatian pengembang aplikasi terdesentralisasi (dApps) dan pelaku pasar institusional.

XRP (XRP): Solusi Modern untuk Pengiriman Dana Internasional

XRP menempati posisi ketiga dalam kapitalisasi pasar global dengan harga terkini sebesar $3.01 atau sekitar Rp49.665. Kenaikan harga selama 12 bulan terakhir mencapai 392,33 persen, memperkuat posisi XRP sebagai salah satu aset paling kuat dalam kategori utilitas keuangan.

Kapitalisasi pasar XRP saat ini mencapai $178,57 miliar atau sekitar Rp2.945,823 triliun. Volume perdagangan harian berada di angka $6,84 miliar atau sekitar Rp112,801 triliun. Token ini memiliki suplai beredar sebanyak 59,3 miliar XRP dari total 100 miliar XRP.

XRP dan XRP Ledger menawarkan efisiensi tinggi dalam pengiriman uang lintas negara dengan biaya rendah dan kecepatan finalitas transaksi yang jauh mengungguli sistem tradisional seperti SWIFT. Karena itu, XRP terus menarik minat dari institusi keuangan, perusahaan remittance, dan investor retail.

Dengan lebih dari 800 ribu alamat aktif baru yang tercatat sepanjang tahun ini, XRP menunjukkan tanda-tanda adopsi yang kuat. Aset ini dinilai sebagai salah satu infrastruktur keuangan paling relevan dalam dunia blockchain saat ini.

Bitcoin Hyper (HYPER): Proyek Layer 2 Tercepat yang Siap Ubah Ekosistem Bitcoin

Di tengah dominasi aset crypto besar seperti XRP dan SUI, muncul satu proyek baru yang sedang menjadi magnet perhatian investor global. Bitcoin Hyper (HYPER), yang saat ini masih dalam fase presale, menawarkan solusi teknologi yang secara radikal mempercepat transaksi Bitcoin melalui integrasi dengan Solana Virtual Machine (SVM).

Menurut whitepaper resmi, Bitcoin Hyper membangun infrastruktur Layer 2 di atas jaringan Bitcoin dengan tujuan menghadirkan transaksi yang cepat dan murah tanpa mengorbankan keamanan tingkat Bitcoin. Sistem ini menggabungkan arsitektur rollup dengan teknologi verifikasi zero-knowledge (ZK Proof) yang menjamin efisiensi dan validitas setiap transaksi.

Hingga 1 Agustus 2025, presale Bitcoin Hyper telah mengumpulkan dana sebesar $6.181.178,04 atau sekitar Rp101,884,703,580 dari total target hard cap $7.004.929,48. Harga token saat ini adalah $0.012475 atau setara Rp205.72. Investor awal telah melakukan berbagai pembelian, termasuk transaksi besar seperti pembelian senilai $1326.641 (Rp21.873.713) dan $1269.256 (Rp20.927.729).

Presale ini menjadi sorotan karena kombinasi reward staking yang tinggi, yaitu 166 persen per tahun, serta integrasi langsung dengan sistem Web3Payments yang mempermudah pembelian menggunakan ETH, BNB, USDT, bahkan kartu kredit. Mekanisme staking dirancang untuk mendistribusikan 199,77 $HYPER per blok ETH selama dua tahun, dengan total staked token per 1 Agustus mencapai 315.655.762 $HYPER.

Mengapa Bitcoin Hyper Dianggap Inovasi Penting untuk Bitcoin?

Bitcoin Hyper diciptakan untuk menjawab dua tantangan utama jaringan Bitcoin: kecepatan transaksi dan biaya tinggi. Solusinya adalah melalui Canonical Bridge dan SVM smart contract yang mengubah proses transfer BTC menjadi lebih efisien dengan sistem trustless minting.

Struktur kerja Layer 2 dari Bitcoin Hyper mencakup:

Bridge: Pengguna mengirimkan BTC ke alamat khusus yang dipantau Canonical Bridge. Setelah diverifikasi melalui Relay Program berbasis SVM, jumlah BTC setara dimintakan di Layer 2. Operasi Layer 2: BTC dapat digunakan untuk transfer, staking, DeFi, dan perdagangan terdesentralisasi secara instan dengan biaya rendah. Validasi & Keamanan: Semua transaksi Layer 2 dipadatkan dan diverifikasi dengan ZK Proof, lalu dicatat ke Layer 1 Bitcoin untuk menjaga integritas data. Penarikan: Pengguna bisa menarik kembali BTC ke Layer 1 melalui proses yang terverifikasi secara on-chain.

Sistem ini tidak hanya mempercepat ekosistem Bitcoin tetapi juga membuka potensi peluncuran aplikasi desentralisasi dan meme coin langsung di jaringan Bitcoin untuk pertama kalinya.

Cara Membeli Bitcoin Hyper ($HYPER)

Proses pembelian token $HYPER dirancang sangat sederhana:

Siapkan crypto dari exchange pilihan Anda (ETH, BNB, USDT). Gunakan wallet seperti Best Wallet atau MetaMask. Kunjungi situs resmi Bitcoin Hyper. Klik tombol “Buy” atau “Connect Wallet.” Pilih jumlah $HYPER yang ingin dibeli. Jika ingin langsung staking, pilih opsi “Buy and Stake.” Bila membayar dengan kartu kredit, hubungkan wallet Anda lalu pilih metode pembayaran kartu.

Setelah pembelian berhasil, token dapat diklaim berdasarkan chain yang digunakan saat transaksi: pembeli via Solana akan menerima token di jaringan Solana, sedangkan pembeli dari Ethereum dan kartu kredit akan mengklaim via Ethereum. Jembatan antar-chain juga akan tersedia untuk memindahkan aset ke jaringan BTC Hyper.

Tokenomics Bitcoin Hyper

Struktur distribusi token $HYPER dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekosistem jangka panjang:

30% untuk pengembangan (development)

25% untuk treasury dan community activation

20% untuk marketing global

15% dialokasikan untuk rewards (staking & giveaway)

10% untuk listing exchange

Model tokenomics ini disusun agar mendukung likuiditas, insentif komunitas, serta pertumbuhan teknologi dan branding global. Seluruh progres pengembangan dapat diikuti melalui pembaruan mingguan di situs resmi Bitcoin Hyper.

Kenapa Investor Perlu Bertindak Cepat?

Presale ini tidak hanya memberikan harga awal terendah, tetapi juga akses langsung ke staking dengan reward tinggi. Selain itu, hype komunitas meningkat tajam karena proyek ini menjadi Bitcoin Layer 2 pertama yang benar-benar siap untuk mendukung ekosistem DeFi dan aplikasi smart contract.

Investor besar telah menunjukkan kepercayaan mereka dengan pembelian dalam jumlah signifikan. Selain itu, media crypto internasional juga mulai menyorot Bitcoin Hyper sebagai inovasi penting yang dapat mengubah cara orang berinteraksi dengan BTC. Jadi, tunggu apa lagi? Segera kunjungi web resmi presale Bitcoin Hyper!

Saatnya Bertindak Sebelum Terlambat

Hyperliquid, Sui, dan XRP membuktikan bahwa proyek dengan fundamental kuat bisa mencetak kenaikan ratusan hingga ribuan persen dalam waktu setahun. Di tengah tren ini, Bitcoin Hyper muncul sebagai pesaing baru yang tak boleh diabaikan. Proyek ini menghadirkan solusi nyata untuk skalabilitas dan kecepatan Bitcoin. Dengan arsitektur Layer 2 berbasis SVM dan ZK Proof, proyek ini menggabungkan keamanan dengan efisiensi. Bagi investor yang ingin masuk lebih awal, momentum ini sangat strategis.

Data pasar menunjukkan bahwa adopsi teknologi blockchain terus berkembang, dan investor global mulai melirik aset dengan fungsi utilitas tinggi. Bitcoin Hyper menawarkan lebih dari sekadar hype—ia membawa perubahan struktural bagi ekosistem Bitcoin. Presale yang hampir mencapai hard cap menandakan antusiasme yang kuat dari komunitas. Belum lagi reward staking hingga 166 persen yang menjadi daya tarik tambahan. Ini saat yang tepat untuk ikut serta sebelum kuota habis.

Harga token presale yang masih rendah memberi peluang bagi investor untuk masuk sebelum valuasi meledak saat listing. Dengan ekosistem Web3Payments yang mempermudah proses pembelian, partisipasi menjadi sangat mudah bahkan bagi pemula. Dukungan multi-chain dan fitur staking langsung saat beli juga memperkuat daya tariknya. Investor besar sudah mulai masuk, artinya peluang bagi investor kecil akan semakin sempit. Semakin cepat Anda bertindak, semakin besar potensi keuntungan yang bisa diraih.

Bitcoin Hyper juga membuka pintu baru bagi aplikasi desentralisasi di jaringan Bitcoin—sebuah gebrakan yang belum pernah dilakukan proyek lain. Dengan Canonical Bridge dan sistem trustless minting, $HYPER bisa menjadi pionir dalam memperluas utilitas Bitcoin. Ini bukan sekadar narasi spekulatif, tapi solusi nyata yang dibutuhkan pasar. Jika Anda percaya pada masa depan BTC, berinvestasi di Hyper adalah langkah logis berikutnya. Jangan sampai kesempatan ini disia-siakan.

Jadi, jika Anda serius ingin mendapatkan hasil optimal dari pasar crypto di Agustus ini, pertimbangkan untuk berpartisipasi di presale Bitcoin Hyper. Gabung lebih awal berarti harga lebih murah, reward lebih besar, dan posisi strategis saat listing nanti. Semua indikator mengarah ke potensi eksplosif jangka panjang. Dengan waktu yang semakin terbatas, ambil tindakan sekarang juga. Kunjungi situs resminya sebelum semua token terjual habis!

