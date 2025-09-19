Ethereum Melejit, 4 Altcoin Ini Siap Ambil Alih Menjelang Akhir 2025?

Penulis Berita Kripto Alfin Fauzan Penulis Berita Kripto Alfin Fauzan Baca Penulis Bagikan Disalin Diverifikasi oleh Aldi SEO, Editor, dan Penulis Konten Aldi Baca Penulis Pengungkapan Afiliasi Pengungkapan Afiliasi



Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi ini tidak pernah memengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi inimemengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Baca Selengkapnya! Terakhir diperbarui: September 19, 2025

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Momentum Ethereum terus menguat sejak awal kuartal kedua 2025. Setelah menembus $4.900 atau sekitar Rp81,36 juta, ETH memperlihatkan sinyal teknikal kuat bahwa level $5.000 (Rp83,03 juta) hanya tinggal menunggu waktu. Kenaikan ini tidak hanya memperlihatkan kepercayaan pasar terhadap Ethereum, tetapi juga membuka jalan bagi altcoin potensial lain untuk kembali bersinar.

Pasar mulai memperlihatkan pola rotasi modal dari Ethereum menuju altcoin besar dan proyek baru yang memiliki utilitas dan roadmap kuat. Di tengah tren penurunan suku bunga dan minat institusional yang meningkat terhadap aset digital, investor mulai mengidentifikasi altcoin yang bisa mengalami lonjakan signifikan sebelum penutupan tahun.

Berikut adalah empat aset yang kini mendapat perhatian besar dari analis dan komunitas:

XRP: Blockchain Pembayaran yang Kian Matang di Mata Institusi

XRP tidak lagi hanya sekadar alternatif transfer lintas negara berbiaya rendah. Dengan semakin kuatnya integrasi ke dalam dunia keuangan institusional, XRP kini bergerak sebagai pilar infrastruktur pembayaran global berbasis blockchain.

Harga XRP saat ini berada di $3.03 atau sekitar Rp50.327, naik 5,41% dalam 30 hari terakhir. Kapitalisasi pasarnya mencapai $181,7 miliar (Rp3.018 triliun), menempatkannya di posisi ketiga crypto terbesar global. Volume perdagangan harian menyentuh $6,04 miliar (Rp100 triliun), dengan total suplai mendekati 100 miliar XRP, di mana 59,77% telah beredar di pasar.

Nama Koin xrp xrp Harga $3.04 xrp ATH $3.84 (January 4, 2018) xrp Perubahan Harga dalam 24 Jam ▼ -2.06% xrp Perubahan Harga dalam 7 Hari ▼ -0.23% xrp Kapitalisasi Pasar $304.05B Sirkulasi Pasokan 99.99B

Xrp (XRP) 24 jam 7 hari 1 Tahun

Daya tarik XRP semakin menguat seiring inisiatif strategis yang diluncurkan Ripple sepanjang tahun ini:

Kemitraan dengan DTCC dan DBS Bank dalam proyek tokenisasi dana pasar uang mempertegas posisi Ripple di sektor keuangan global.

Peluncuran RLUSD, stablecoin native dari Ripple Labs, membuka jalur baru untuk likuiditas di XRP Ledger.

Kepatuhan terhadap standar ISO 20022 dan integrasi token privasi dengan sistem audit transparan memperkuat kepercayaan institusi terhadap keamanan dan kelayakan jaringan ini.

Confidential MPT is a spec for the XRP Ledger that would bring privacy to balances and transfers.



Public auditability and validator-enforced checks would remain unchanged, creating a secure environment for finance that anyone can build on. https://t.co/tZSRsnLFjf — RippleX (@RippleXDev) September 16, 2025

Dari sisi teknikal, XRP kini berada di zona support kuat. Apabila berhasil menembus kembali level $3.20 (Rp53.139), analis memperkirakan XRP berpotensi mengulang reli seperti pada pertengahan tahun.

BNB: Dominasi Binance Diperkuat oleh Dukungan Institusi dan Dana Raksasa

BNB, token native dari Binance, masih menjadi salah satu altcoin dengan fundamental paling solid. Di tengah guncangan regulasi terhadap exchange global, Binance justru memperlihatkan kemampuan adaptasi yang tinggi. Hal ini tercermin dari strategi ekspansi BNB di berbagai sektor Web3.

Harga BNB terbaru mencapai $996.05 (Rp16.552.300), dengan kenaikan 19,27% dalam sebulan terakhir. Kapitalisasi pasar menyentuh $138,63 miliar (Rp2.302 triliun), menjadikannya aset kripto terbesar kelima di dunia.

Nama Koin bnb bnb Harga $999.59 bnb ATH $1,005.73 (September 18, 2025) bnb Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 0.21% bnb Perubahan Harga dalam 7 Hari ▲ 10.20% bnb Kapitalisasi Pasar $148.87B Sirkulasi Pasokan 148.93M

Bnb (BNB) 24 jam 7 hari 1 Tahun

Tiga faktor utama mendorong kinerja BNB selama kuartal ini:

Binance sedang bernegosiasi untuk menyelesaikan beberapa kasus regulasi, yang dapat memangkas biaya operasional dan meningkatkan sentimen pasar.

Dana sebesar $1 miliar telah dialokasikan oleh BNB Treasury Company untuk mendukung proyek multi-chain dan kemitraan institusional.

BNB Chain mencatat TVL sebesar $7,45 miliar, didukung oleh kerja sama strategis dengan Franklin Templeton dalam pengembangan produk on-chain untuk investor besar.

Jika breakout terjadi di atas level psikologis $1.000 (Rp16.606.000), maka momentum BNB bisa menarik gelombang modal baru dari sektor ritel maupun institusional.

Solana: Bukan Hanya Cepat, Tapi Kini Jadi Magnet ETF dan Opsi Derivatif

Solana bukan lagi sekadar alternatif Ethereum bagi developer. Dalam beberapa bulan terakhir, jaringan ini mulai menarik perhatian lembaga keuangan besar karena skalabilitas dan efisiensinya dalam mendukung volume transaksi besar dengan biaya nyaris nol.

Harga terbaru SOL berada di $244.58 atau sekitar Rp4.062.305, mencatat lonjakan 35,13% dalam 30 hari. Kapitalisasi pasar menyentuh $132,81 miliar (Rp2.206 triliun), menjadikannya altcoin terbesar keenam saat ini.

Nama Koin solana (SOL) solana Harga $243.76 solana ATH $294.16 (January 19, 2025) solana Perubahan Harga dalam 24 Jam ▼ -1.04% solana Perubahan Harga dalam 7 Hari ▲ 2.49% solana Kapitalisasi Pasar $143.50B Sirkulasi Pasokan 588.68M

Solana (SOL) 24 jam 7 hari 1 Tahun

Yang membuat Solana menonjol bukan hanya performa harga, tapi juga:

Forward Industries mengumumkan penataan ulang aset treasury mereka dengan membeli Solana sebagai bagian inti portofolio.

Galaxy Digital menginvestasikan lebih dari $306 juta ke SOL.

BlackRock, raksasa manajemen aset dunia, dilaporkan sedang mempertimbangkan ETF berbasis Solana

CME Group bahkan akan meluncurkan produk derivatif berbentuk opsi untuk Solana, menandakan adopsi dari pasar institusi sedang memasuki tahap serius.

Our Solana futures suite has officially reached its six-month milestone.💥



The market is showing a clear need for regulated exposure. ➡️https://t.co/n9q8FwaBnZ pic.twitter.com/1Fbz8Z2bsp — CME Group (@CMEGroup) September 18, 2025

​​Kondisi ini menjadikan Solana sebagai kandidat kuat untuk memimpin fase baru altcoin season. Apabila berhasil menembus $250 (Rp4.151.500), maka SOL bisa membuka jalur menuju rekor harga tertinggi baru.

Pepenode: Memecoin Unik dengan Sistem Staking 1.050% dan Burning Token 70%

Pepenode (PEPENODE) hadir dengan pendekatan yang jauh berbeda dari meme coin generik lainnya. Proyek ini menggabungkan mekanisme mine-to-earn virtual dengan model gamifikasi yang membuat kepemilikan token terasa seperti membangun aset digital jangka panjang.

Berikut elemen yang membuat Pepenode mencuri perhatian:

Pengguna bisa membeli node dan membangun “server mining virtual” mereka sendiri untuk mencetak PEPENODE maupun memecoin lain seperti $PEPE dan Fartcoin.

Sistem burning otomatis menghapus 70% token setiap kali pengguna upgrade node, menciptakan tekanan pasokan yang tinggi.

Staking reward hingga 1.050% per tahun , dengan distribusi 3.001 token PEPENODE per block Ethereum, menjadikannya salah satu ROI tertinggi di pasar presale saat ini.

, dengan distribusi 3.001 token PEPENODE per block Ethereum, menjadikannya salah satu ROI tertinggi di pasar presale saat ini. Pembelian tersedia via USDT, kartu kredit, atau wallet Web3 populer seperti Metamask dan Best Wallet.

Presale saat ini telah menghimpun $1.275.322,86 (setara Rp21,18 miliar) dari target $1.426.488,31, dengan harga per token $0.001066 (Rp17,69). Lebih dari 751 juta token telah dikunci dalam staking. Pemilik awal tidak hanya mendapatkan reward PEPENODE, tetapi juga berhak atas airdrop dalam bentuk token komunitas lain seperti $PEPE.

Pepenode sukses menciptakan kombinasi antara tren, inovasi, dan utilitas yang jarang ditemukan di sektor memecoin. Kunjungi web resmi presale Pepenode sekarang juga!

Jangan Lewatkan! Cara Ikut Presale Pepenode Sebelum Kehabisan!

Momentum pasar sedang sangat mendukung, dan banyak investor mulai memburu aset kripto baru yang punya potensi besar seperti Pepenode. Dengan model mine-to-earn yang unik dan potensi APY hingga 1050%, Pepenode menawarkan peluang luar biasa. Anda tidak perlu perangkat mining—cukup bergabung dan kelola node virtual untuk menghasilkan passive income dari token PEPENODE dan memecoin lainnya. Bagi Anda yang ingin tahu lebih lanjut cara berpartisipasi sebelum harga presale naik lagi, baca panduan lengkap Cara Beli Pepenode. Artikel ini akan memandu Anda langkah demi langkah agar tidak ketinggalan tren besar berikutnya. Jangan tunggu sampai token ini naik ke harga listing!

Prediksi Harga Pepenode Bikin Investor FOMO? Simak Proyeksi Analis!

Harga presale Pepenode saat ini masih di angka sangat rendah, namun lonjakan partisipasi dan minat komunitas global bisa jadi sinyal awal ledakan harga. Mekanisme burning token hingga 70% saat upgrade node akan mengurangi suplai secara signifikan. Ditambah lagi, insentif staking hingga 1050% bisa mempercepat akumulasi dan penguncian token. Jika tren ini terus berlanjut, Pepenode berpotensi jadi salah satu memecoin dengan performa terbaik tahun ini. Ingin tahu berapa harga tertingginya bisa tercapai dan kapan waktu terbaik beli? Cek langsung analisis lengkap di Prediksi Harga Pepenode sekarang juga.

Saatnya Manfaatkan Momentum Altseason!

Ethereum yang berhasil menyentuh rekor baru mendekati $5.000 menjadi pemicu utama euforia pasar. Lonjakan ini turut menarik perhatian pada sejumlah altcoin seperti XRP, BNB, dan SOL yang menunjukkan performa dan volume institusional yang signifikan. Ketiganya tidak hanya naik karena tren, tetapi juga karena inovasi, kerja sama strategis, dan dukungan ekosistem global. Dalam konteks ini, para investor harus lebih cermat melihat sinyal teknikal dan fundamental untuk mengantisipasi lonjakan lanjutan.

Namun tidak hanya altcoin besar yang patut diperhatikan. Pepenode muncul sebagai alternatif menarik dengan potensi pertumbuhan eksponensial. Proyek ini membawa kombinasi antara gamifikasi, staking tinggi, dan ekosistem node yang unik—menjadi jawaban atas keinginan pasar akan model baru dalam memecoin. Dengan harga presale yang masih sangat murah, investor awal punya kesempatan terbaik untuk masuk sebelum hype besar dimulai.

Outlook jangka pendek menunjukkan tren bullish kuat di pasar crypto global, terutama setelah kebijakan dovish dari Federal Reserve. Aset seperti XRP dan Solana bisa terus naik jika adopsi institusional meningkat. Tapi untuk mereka yang mengincar return maksimal dari investasi awal, proyek seperti Pepenode yang masih di fase awal menawarkan potensi cuan jauh lebih besar. Apalagi jika mekanisme burn dan APY tetap konsisten, suplai makin langka.

Presale Pepenode yang sudah mencapai lebih dari $1,27 juta adalah sinyal kuat bahwa komunitas mulai menaruh perhatian serius. Dengan lebih dari 751 juta token yang distaking, ini bukan sekadar proyek iseng. Ini bisa jadi awal dari generasi baru memecoin berbasis produktivitas dan komunitas—bukan hanya spekulasi belaka.

Langkah selanjutnya? Lihat analisis prediksi harga dan panduan cara beli Pepenode, lalu segera pertimbangkan alokasi dana sebelum presale berakhir. Momentum seperti ini jarang datang dua kali, dan peluang terbaik hampir selalu datang saat mayoritas belum melihat potensinya. Kunjungi web resmi presale Pepenode sekarang juga!

Ingin jadi yang pertama tahu soal peluang altcoin seperti XRP, BNB, SOL, dan proyek baru seperti Pepenode? Jangan lewatkan untuk bergabung di grup Telegram Crypto News Indonesia yang aktif membagikan insight, berita, dan tips harian seputar pasar kripto. Di sana, Anda juga bisa diskusi langsung dengan sesama investor dan mendapat info presale terbaru sebelum viral. Komunitas ini sudah jadi tempat utama para trader dan investor pemula hingga pro di Indonesia. Klik dan gabung sekarang agar Anda tidak tertinggal informasi penting yang bisa bantu cuan lebih cepat. Ini tempat terbaik untuk terus update dan mengamankan peluang terbaik di dunia crypto.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.