3 Crypto Potensial Versi DeepSeek Setelah ETF REX-Osprey Diluncurkan

Peluncuran ETF crypto dari REX-Osprey kembali membakar semangat pasar. Produk baru ini mencakup aset-aset kripto populer seperti Bitcoin, XRP, Dogecoin, Bonk, dan Trump Coin.

ETF tersebut dijadwalkan rilis resmi pada 12 September, asalkan tidak ada keberatan mendadak dari SEC dan proses peninjauan 75 hari berjalan tanpa hambatan.

Berbeda dari pengajuan ETF dari BlackRock, Fidelity, hingga Franklin Templeton yang sering tertunda oleh SEC, ETF REX-Osprey memiliki pendekatan regulasi berbeda yang mungkin membuatnya lebih mudah disetujui.

NEW: Here is a list of all the filings and/or applications I'm tracking for Crypto ETPs here in the US. There are 92 line items in this spreadsheet. You will almost certainly have to squint and zoom to see but best I can do on here pic.twitter.com/lDhRGEQBoW — James Seyffart (@JSeyff) August 28, 2025

ETF ini diajukan di bawah regulasi tahun 1940 yang tidak memberikan eksposur penuh terhadap produk spot. Sementara pengajuan dari institusi lainnya menggunakan regulasi 1933, yang mengedepankan eksposur langsung pada aset dasar.

Terlepas dari mekanismenya, ETF crypto memberikan banyak keuntungan: memberikan jalan masuk yang mudah dan legal bagi investor tradisional, meningkatkan likuiditas, dan memperkuat posisi aset crypto sebagai bagian dari sistem keuangan arus utama.

DeepSeek mengidentifikasi 3 crypto dengan potensi pertumbuhan signifikan seiring peluncuran ETF ini. Berikut pilihannya.

1. Bitcoin Hyper ($HYPER) – Meningkatkan Performa Blockchain Bitcoin Setara Solana

Bitcoin Hyper ($HYPER) membawa misi besar: menjadikan jaringan Bitcoin secepat Solana dengan biaya transaksi rendah dan kompatibilitas penuh terhadap Web3.

Blockchain Bitcoin hanya memproses 7 transaksi per detik, jauh tertinggal dibanding Solana yang mampu hingga 65.000 TPS secara teoretis. $HYPER hadir dengan Layer 2 untuk mengatasi keterbatasan ini.

Dengan memanfaatkan sidechain dan Solana Virtual Machine (SVM), $HYPER membuka pintu bagi smart contract dan aplikasi DeFi, NFT, staking, DAO, dan gaming di atas ekosistem Bitcoin.

Konversi BTC Layer 1 ke jaringan Hyper dapat dilakukan melalui Canonical Bridge, memungkinkan interoperabilitas antar-layer.

Saat ini, presale Bitcoin Hyper hampir mencapai batas maksimal. Total dana yang telah dikumpulkan mencapai $15.490.059,38, atau sekitar Rp254.188.374.773. Harga 1 $HYPER saat ini adalah $0.012905 atau sekitar Rp211,85.

Menurut prediksi harga internal, $HYPER berpotensi mencapai $0.20 (Rp3.283) pada akhir tahun 2025 – potensi kenaikan sekitar 1.450%.

Dengan waktu presale tersisa hanya 1 hari lagi, ini bisa jadi momentum terbaik untuk masuk ke $HYPER. Kunjungi situs resmi Bitcoin Hyper dan pelajari bagaimana proyek ini mengubah wajah blockchain BTC.

2. Best Wallet Token ($BEST) – Dompet Kripto Non-Kustodial yang Aman dan Praktis

Best Wallet Token ($BEST) menjadi motor penggerak dari Best Wallet, dompet kripto non-kustodial yang memiliki ambisi merebut lebih dari 40% pasar global dompet kripto pada tahun 2027.

Ekosistem ini mengusung keamanan tingkat tinggi melalui sistem self-custody, enkripsi mutakhir, dan autentikasi multifaktor, termasuk login biometrik.

Lebih dari itu, pengguna terlindungi dari potensi rug pull, penipuan, peretasan, serta situs phishing berbahaya.

Namun bukan hanya soal keamanan. Keunggulan lain yang membuat Best Wallet berbeda adalah kemudahan penggunaannya. Wallet ini satu-satunya yang memungkinkan pengguna membeli crypto presale langsung dari dalam aplikasi.

Seluruh token yang tersedia di menu ‘Upcoming Tokens’ telah diverifikasi langsung oleh tim internal Best Wallet sebelum ditampilkan kepada pengguna. Transparansi dan kurasi ini meningkatkan kepercayaan.

Berdasarkan prediksi harga internal, $BEST memiliki potensi kenaikan hampir 460% hingga mencapai $0.143946 (Rp2.362) pada akhir 2026.

Harga token saat ini masih sangat terjangkau, yaitu $0.025635 atau sekitar Rp420,90. Total dana yang berhasil dihimpun sejauh ini telah menembus $15.790.237,69 atau setara Rp259.211.584.104.

Investor yang membeli $BEST juga mendapatkan berbagai manfaat eksklusif seperti:

Pengurangan biaya gas dan trading

Hak voting terhadap arah platform

Akses awal ke presale token terbaru

Reward staking dengan estimasi yield hingga 84% APY

Presale akan berakhir dalam waktu 1 hari 9 jam, sebelum harga naik ke level berikutnya. Kunjungi situs resmi Best Wallet Token untuk informasi lengkap mengenai teknologi, keamanan, dan fitur staking yang ditawarkan.

3. XRP ($XRP) – Aset Arus Utama dengan Breakout yang Menjanjikan

XRP mencatat lonjakan harga 13,01% dalam 7 hari terakhir, dengan harga saat ini berada di $3.17, atau sekitar Rp52.064. Kenaikan ini memperkuat posisi XRP sebagai salah satu aset crypto yang kembali mencuri perhatian pasar.

Momentum ini tercipta setelah XRP berhasil keluar dari pola descending triangle, sebuah formasi teknikal yang sebelumnya menekan harga dalam jangka panjang. Breakout ini memberi sinyal kuat bahwa XRP siap menargetkan harga tertingginya kembali – dan bahkan membuka peluang ke level $4 (Rp65.664).

Nama Koin xrp xrp Harga $3.14 xrp ATH $3.84 (January 4, 2018) xrp Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 2.88% xrp Perubahan Harga dalam 7 Hari ▲ 11.52% xrp Kapitalisasi Pasar $313.52B Sirkulasi Pasokan 99.99B

Xrp (XRP) 24 jam 7 hari 1 Tahun

Dari sisi analisis teknikal, proyeksi kenaikan ini bukan tanpa dasar. Lebar dari pola segitiga tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan target selanjutnya setelah breakout terjadi – dan hasilnya mengarah jelas ke kisaran $4.

Optimisme juga datang dari komunitas analis kripto. Salah satunya akun populer @RippleXrpie (423 ribu pengikut di X) yang menyatakan bahwa “harga $8–$10 mungkin lebih dekat dari yang diperkirakan.”

Sentimen ETF XRP yang sedang digodok turut memperkuat prospek lonjakan harga. Namun faktor fundamental pun berperan besar. Ripple baru-baru ini mengumumkan perluasan kerja sama strategis dengan BAVA – salah satu bank ternama di Spanyol.

Melalui kemitraan ini, Ripple memungkinkan BAVA menawarkan layanan kustodian aset digital kepada nasabah di wilayah Spanyol. “Kemitraan dengan BAVA adalah sinyal nyata bahwa bank-bank besar mulai merangkul teknologi aset digital,” ujar Cassie Craddock, Managing Director Ripple.

Statistik terkini juga mencerminkan kekuatan XRP saat ini:

Market cap: $189.11 miliar (sekitar Rp3.103 triliun)

$189.11 miliar (sekitar Rp3.103 triliun) Volume harian: $6.2 miliar (Rp101,779 triliun)

$6.2 miliar (Rp101,779 triliun) FDV (Fully Diluted Valuation): $317.24 miliar (Rp5.208 triliun)

$317.24 miliar (Rp5.208 triliun) Supply beredar: 59,61 miliar XRP dari total maksimum 100 miliar

XRP terbukti mampu menyeimbangkan fundamental kuat dan momentum teknikal positif. Jika Anda mencari altcoin berkinerja tinggi yang didukung oleh infrastruktur dan kolaborasi nyata, XRP tetap menjadi pilihan yang solid.

Catatan Akhir: Langkah Strategis Setelah Peluncuran ETF REX-Osprey

Peluncuran ETF REX-Osprey memberikan sinyal kuat bahwa pasar institusional semakin siap masuk ke ranah crypto, termasuk Bitcoin Cash. Namun, para analis menilai bahwa potensi pertumbuhan jangka panjang tidak hanya ada di aset lama. Bitcoin Hyper dan Best Wallet Token kini mencuat sebagai alternatif dengan potensi ROI jauh lebih tinggi.

Presale Bitcoin Hyper telah menunjukkan bukti permintaan besar dengan lebih dari Rp254 miliar dana terkumpul. Harga token masih di Rp213, tapi banyak investor percaya bahwa angka ini hanya titik awal. Dengan staking hingga 73% APY, proyek ini bukan sekadar hype.

Sementara itu, Best Wallet Token juga mencetak pencapaian signifikan dalam presale, dan siap menjadi infrastruktur penting untuk dompet digital terintegrasi. Fitur keamanan, akses multi-chain, dan kemudahan beli menjadikannya aset yang menarik di tengah adopsi massal Web3.

Bagi investor yang ingin masuk lebih awal sebelum listing besar-besaran terjadi, inilah momen krusial untuk bertindak cepat. Semakin dekat ke target hard cap, semakin tinggi tekanan beli, dan potensi kenaikan harga semakin besar.

Jangan tunggu sampai semua orang sudah masuk. Segera telusuri info lengkapnya, ambil posisi lebih awal, dan maksimalkan potensi profit Anda dengan mengikuti presale Bitcoin Hyper & Best Wallet Token hari ini.

