The Fed Turunkan Suku Bunga, Tapi Market Masih Lesu — Apakah 3 Koin Presale Ini Solusinya?

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Pasar crypto tampak goyah di akhir Oktober 2025. The Federal Reserve baru saja memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin, namun alih-alih membawa euforia, reaksi pasar justru cenderung dingin. Bitcoin jatuh ke $110.027,70 (Rp1.824.180.308), turun 2,61% dalam 24 jam terakhir — dan lebih dari $300 juta dilikuidasi dari pasar hanya dalam waktu 15 menit setelah pengumuman.

Sementara para investor besar bersikap wait and see terhadap arah selanjutnya, ada pergeseran diam-diam yang terjadi di balik layar. Tiga koin presale — Bitcoin Hyper, Maxi Doge, dan Pepenode — justru mengalami lonjakan pembeli signifikan. Presale mereka mencatatkan ratusan ribu hingga jutaan dolar hanya dalam hitungan jam terakhir. Apakah ini sinyal kuat bahwa presale crypto menjadi pelarian utama saat pasar utama melemah?

Apa yang Terjadi di Pasar Crypto Saat Ini?

The Fed Potong Bunga, Tapi Sentimen Masih Negatif

Pada 30 Oktober 2025, The Federal Reserve resmi memangkas suku bunga acuannya ke level 3,75%–4%. Ini menjadi pemangkasan kedua berturut-turut, dilakukan di tengah kekhawatiran pelemahan pasar tenaga kerja AS. Namun, alih-alih membangkitkan optimisme, keputusan ini justru memicu keraguan baru.

Ketua Fed, Jerome Powell, mengingatkan bahwa pemangkasan berikutnya di bulan Desember belum tentu akan terjadi.

JUST IN: 🇺🇸 Fed Chair Jerome Powell says December interest rate cut is "far" from certain. pic.twitter.com/IbTs0sVriM — Watcher.Guru (@WatcherGuru) October 29, 2025

Ketidakpastian ini diperburuk oleh penutupan pemerintah federal yang membuat sebagian besar data ekonomi penting tidak tersedia. Akibatnya, pasar keuangan — termasuk crypto — kekurangan arah yang jelas.

JUST IN: 🇺🇸 Fed Chair Jerome Powell says the government shutdown will affect the economy. — Watcher.Guru (@WatcherGuru) October 29, 2025

Bitcoin (BTC) Anjlok ke $110.027: Koreksi Sebelum Bull Run?

Bitcoin kini diperdagangkan di $110.027,70 atau sekitar Rp1.824.180.308 (kurs Rp16.572/USD). Dalam 24 jam terakhir, harga BTC turun 2,61%, sementara market cap-nya menyusut ke $2,19 triliun (Rp36.313 triliun). Volume perdagangan juga ikut menurun 3,79% menjadi $61,84 miliar (Rp1.024 triliun).

Nama Koin Bitcoin (BTC) Bitcoin Harga $111,295.78 Bitcoin ATH $126,173.18 (October 6, 2025) Bitcoin Perubahan Harga dalam 24 Jam ▼ -1.4100% Bitcoin Perubahan Harga dalam 7 Hari ▲ 4.07% Bitcoin Kapitalisasi Pasar $2.22T Sirkulasi Pasokan 19.94M

Bitcoin (BTC) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Namun, di balik penurunan ini, para analis melihat pola yang berulang: koreksi pasca-FOMC meeting diikuti oleh pemulihan signifikan dalam beberapa minggu berikutnya.

JUST IN: $300,000,000 liquidated from the crypto market in that past 15 minutes as Fed Chair Jerome Powell delivers FOMC speech. pic.twitter.com/85VDQ3VgNO — Watcher.Guru (@WatcherGuru) October 29, 2025

Apakah Koreksi Ini Wajar?

Beberapa analis menyebut pergerakan ini sebagai bagian dari struktur gelombang korektif berdasarkan Elliott Wave Theory. Area support kunci berada di kisaran $110.000–$108.000, dengan kemungkinan tekanan lebih lanjut menuju $104.000 jika pasar masih dibayangi ketidakpastian.

Namun, pemulihan cepat di atas $111.000 bisa menandai titik balik menuju resistensi penting di $116.000 hingga $117.000, dan potensi kenaikan jangka pendek ke $126.000 masih terbuka jika tekanan makro mereda.

Saylor melalui wawancara terbarunya menyatakan Bitcoin dapat naik hingga $1 juta dalam waktu 4 hingga 8 tahun dan akhirnya mencapai $20 juta dalam jangka waktu 20 tahun, dengan asumsi pertumbuhan tahunan sebesar 30%.

JUST IN: Michael Saylor predicts Bitcoin will reach $150,000 by end of this year. pic.twitter.com/ovPz5fMFLW — Watcher.Guru (@WatcherGuru) October 29, 2025

3 Koin Presale Ini Jadi Pilihan Alternatif Saat Bitcoin Gagal Bangkit

Sementara Bitcoin berkonsolidasi dan mayoritas altcoin besar ikut melemah, investor agresif justru mulai berburu peluang dari fase awal proyek — yaitu melalui presale. Inilah tiga presale yang menonjol dan layak diperhatikan:

Bitcoin Hyper (HYPER) – proyek Layer 2 tercepat untuk Bitcoin berbasis Solana Virtual Machine. Maxi Doge (MAXI) – meme coin dengan konsep mining virtual dan staking reward hingga 80% APR. Pepenode (PEPENODE) – gabungan antara AI, game, dan meme coin mining dengan sistem auto-burn unik.

Ketiganya saat ini berada di fase krusial presale dengan harga yang masih sangat murah, namun progres penggalangan dan roadmap mereka menunjukkan keseriusan proyek jangka panjang.

Bitcoin Hyper: Teknologi Layer-2 Super Cepat untuk Bitcoin yang Menjadi Incaran Investor Rasional

Ketika pasar crypto melambat, investor cerdas tidak hanya diam menunggu. Mereka mencari peluang yang belum ramai dibicarakan, namun memiliki potensi tumbuh pesat di masa depan. Di antara ratusan proyek baru yang bermunculan, Bitcoin Hyper mulai mencuri perhatian karena satu alasan utama: ini adalah proyek Layer-2 berbasis Bitcoin yang menggabungkan kecepatan Solana dan keamanan jaringan BTC.

Bitcoin Hyper bukan hanya sekadar token baru dengan janji manis. Proyek ini membidik permasalahan struktural yang selama ini membatasi skalabilitas Bitcoin — lambatnya waktu transaksi, biaya tinggi, dan kurangnya fleksibilitas bagi pengembang dApps. Dengan memanfaatkan Solana Virtual Machine (SVM), Bitcoin Hyper menjanjikan ekosistem Layer-2 yang bisa menampung ribuan transaksi per detik, sekaligus menghadirkan pengalaman pengguna yang lebih cepat dan murah. Proyek ini menjanjikan fondasi bagi gelombang aplikasi DeFi dan NFT berbasis Bitcoin di masa mendatang.

Data per 30 Oktober 2025 menunjukkan antusiasme investor terhadap presale Bitcoin Hyper terus meningkat. Saat ini, proyek ini telah mengumpulkan dana sebesar $24.254.666 dari total target $24.643.076 — atau sekitar Rp401,947,785,294 dengan kurs Rp16.572 per dolar. Hanya dalam hitungan hari, angka ini melonjak hampir $1 juta, menandakan adanya arus masuk dari investor yang mulai memposisikan diri lebih awal sebelum harga token meningkat di fase berikutnya.

Dengan harga token yang saat ini berada di $0.013145 atau setara Rp217,98, peluang untuk mendapatkan posisi terbaik dalam proyek ini masih terbuka lebar — meski tidak untuk waktu yang lama.

Kenapa Bitcoin Hyper Layak Dilirik?

Di balik performa penggalangan dana yang impresif, Bitcoin Hyper juga menawarkan pendekatan teknologis yang solid. Tim pengembang secara eksplisit menargetkan adopsi massal dengan membangun infrastruktur Layer-2 yang bukan hanya cepat, tapi juga kompatibel dengan jaringan besar lain seperti Ethereum dan BNB Chain.

Protokol ini mengadopsi struktur Solana Virtual Machine, memungkinkan performa hingga 10.000 transaksi per detik, jauh melampaui kemampuan native Bitcoin. Namun, yang membuat proyek ini berbeda adalah kemampuannya untuk menghubungkan efisiensi tinggi dengan narasi brand terkuat di crypto — yaitu Bitcoin itu sendiri.

Tim pengembang telah menyelesaikan proses audit keamanan bersama Cyberscope, salah satu firma audit smart contract paling kredibel di industri. Hasil audit menunjukkan tidak ada celah kritis yang ditemukan, memberikan kepercayaan tambahan bagi investor terhadap integritas proyek.

Strategi Token dan Insentif Staking yang Mendorong Partisipasi Awal

Tidak seperti proyek biasa yang mengalokasikan sebagian besar tokennya untuk tim dan venture capital, Bitcoin Hyper justru mengarahkan 60% dari total pasokannya untuk program staking reward. Strategi ini menciptakan insentif langsung bagi investor ritel yang ingin mengunci token mereka dan mendapatkan imbal hasil pasif.

Dengan total suplai hanya 1,5 miliar HYPER, pembagian token juga tergolong konservatif. Hanya 2% diberikan kepada tim inti, dan itu pun terkunci selama 12 bulan pertama. Ini memberikan sinyal kuat bahwa proyek ini bukan dibangun untuk exit cepat, tapi untuk jangka panjang.

Investor yang sudah membeli HYPER saat ini bisa langsung melakukan staking melalui dasbor resmi dan mendapatkan potensi APY hingga 60%. Reward staking ini akan menurun secara bertahap seiring meningkatnya total token yang dikunci oleh pengguna, sehingga memberi keuntungan tambahan bagi investor awal.

Roadmap: Fokus pada Eksekusi Teknologi dan Adopsi Komunitas

Fase pertama proyek ini adalah membangun fondasi komunitas dan menyelesaikan seluruh proses presale. Tim kemudian berencana melakukan listing token di berbagai bursa terdesentralisasi dan tersentralisasi pada kuartal pertama 2026.

Setelah listing, fokus utama akan beralih ke peluncuran jaringan Layer-2 HyperChain yang diharapkan menjadi tulang punggung ekosistem DeFi dan NFT berbasis Bitcoin. Di fase berikutnya, tim juga akan merilis Hyper Wallet dan Hyper Bridge, dua produk infrastruktur yang dirancang untuk mempermudah pengguna dalam menjelajahi dan mentransfer aset antar jaringan dengan efisiensi tinggi.

Yang menarik, roadmap proyek ini tidak hanya ditulis untuk menarik minat, tetapi juga menunjukkan timeline yang realistis dengan tahapan yang bisa diukur. Investor dapat melacak pencapaian proyek melalui dasbor resmi dan saluran sosial media aktif mereka.

Bagaimana Cara Membeli Bitcoin Hyper?

Proses pembelian token Bitcoin Hyper dirancang agar bisa diakses oleh siapa saja. Investor hanya perlu memiliki dompet digital seperti Best Wallet, MetaMask atau Trust Wallet, lalu menghubungkannya ke situs resmi presale. Setelah itu, mereka bisa memilih jaringan pembayaran seperti Ethereum, BNB Chain, atau menggunakan USDT baik dari ERC20 maupun BEP20.

Transaksi bisa dilakukan hanya dalam beberapa klik. Setelah pembelian, token akan langsung masuk ke dompet pengguna, dan staking dapat diaktifkan secara langsung tanpa menunggu listing. Fitur kalkulator ROI juga tersedia untuk mensimulasikan berapa potensi keuntungan staking jika token dikunci dalam jangka waktu tertentu.

Maxi Doge: Meme Coin Mining yang Menarik Perhatian Komunitas Crypto Global

Di tengah kebangkitan sektor meme coin tahun 2025, muncul satu proyek yang perlahan mulai mencuri perhatian investor retail — Maxi Doge. Meskipun banyak proyek meme berumur pendek hanya mengandalkan hype semata, Maxi Doge hadir dengan pendekatan berbeda: menggabungkan elemen nostalgia Dogecoin, sistem mining virtual yang engaging, dan staking reward yang kompetitif.

Popularitas proyek ini meningkat signifikan seiring pasar crypto dilanda ketidakpastian pasca keputusan The Fed. Saat investor besar mulai mengurangi eksposur terhadap aset-aset utama seperti Bitcoin dan Ethereum, banyak trader ritel justru memburu peluang dari proyek kecil yang undervalued namun memiliki potensi puluhan kali lipat.

Dengan harga token yang masih berada di fase awal, komunitas aktif di berbagai media sosial, dan konsep gamified staking yang menarik, Maxi Doge tidak hanya menargetkan trader spekulatif, tapi juga komunitas meme loyal yang haus akan interaksi dan keterlibatan.

OVER $3.5M RAISED



BIG DAWG IN THE PICTURE. LFG. LET'S GO pic.twitter.com/w0TCbR3ibI — MaxiDoge (@MaxiDoge_) October 14, 2025

Apa yang Membuat Maxi Doge Berbeda?

Maxi Doge bukan sekadar turunan Dogecoin. Tim di balik proyek ini menciptakan ekosistem meme yang bisa digunakan, di-stake, dan ditambang secara virtual melalui platform mining simulator mereka. Alih-alih hanya membeli dan menunggu harga naik, investor Maxi Doge didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pertumbuhan proyek.

Mining simulator Maxi Doge memungkinkan pengguna “menambang” token dengan cara unik — memilih karakter, melakukan misi harian, dan mengumpulkan DOGEcoin virtual yang bisa dikonversi menjadi token asli. Model ini menciptakan efek gamifikasi yang tidak hanya meningkatkan retensi pengguna, tapi juga membuat ekosistem Maxi Doge lebih hidup dibanding proyek meme coin lainnya.

Selain itu, Maxi Doge menerapkan sistem auto-burn terhadap sebagian token hasil mining, yang artinya suplai token akan terus menyusut seiring aktivitas pengguna meningkat. Kombinasi antara burning, staking, dan mining simulator ini menciptakan tekanan deflasi yang dapat berkontribusi terhadap kenaikan harga jangka panjang.

Statistik Presale Terbaru Maxi Doge

Per 30 Oktober 2025, presale Maxi Doge telah mengumpulkan dana sebesar $3.701.228,85 dari total target $4.009.880,36. Dengan kurs Rp16.589 per dolar, angka tersebut setara dengan Rp61.418.978.984, dan menunjukkan antusiasme yang terus meningkat dari investor ritel yang melihat momentum ini sebagai “entry point” terbaik sebelum hype komunitas kembali memuncak.

Harga token saat ini adalah $0.000264 atau sekitar Rp4,38. Harga ini bisa berubah dalam 1–2 hari ke depan saat target penggalangan hampir terpenuhi.

Melihat jumlah pengikut media sosial yang melonjak — lebih dari 58 ribu di Telegram dan 97 ribu di X — serta volume wallet baru yang terhubung ke platform mereka setiap harinya, Maxi Doge tampaknya sedang membentuk komunitas grassroots yang dapat menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan harga setelah listing.

Fitur Mining dan Staking: Insentif yang Menarik untuk Investor Awal

Maxi Doge menyediakan dua jalur bagi investor untuk mendapatkan passive income: staking biasa dan mining simulator. Melalui staking, pengguna bisa mengunci token mereka dan mendapatkan imbal hasil tahunan (APY) hingga 80%, tergantung pada lama periode penguncian dan total token yang berpartisipasi dalam program.

Sementara itu, fitur mining memberikan pengalaman unik bagi pengguna yang ingin lebih aktif. Setiap misi mining yang berhasil diselesaikan memberikan reward harian berupa DOGEcoin virtual, yang bisa ditransfer ke token asli atau digunakan dalam event komunitas. Ini mendorong keterlibatan jangka panjang dan mengurangi jumlah investor yang hanya ingin jual cepat.

Yang menarik, reward dari staking dan mining bisa digabungkan, memungkinkan investor mendapatkan dua sumber penghasilan sekaligus. Sistem ini juga membuat model tokenomics Maxi Doge lebih tahan banting terhadap aksi jual besar saat listing.

Tokenomics Maxi Doge: Fokus pada Komunitas

Model distribusi token Maxi Doge disusun dengan pendekatan community-first. Sebagian besar token dialokasikan untuk presale, staking reward, dan ekosistem mining.

50% dialokasikan untuk presale, memberi kesempatan luas bagi investor ritel

30% untuk staking dan reward mining

15% untuk likuiditas dan listing di CEX/DEX

5% untuk cadangan pengembangan proyek dan marketing

Distribusi ini bertujuan menghindari sentralisasi token dan menciptakan ekosistem yang organik, dengan partisipasi komunitas sebagai penggerak utama.

Roadmap: Arah Jelas Menuju Adopsi Massal

Proyek ini telah menetapkan roadmap yang terstruktur dengan tahapan realistis:

Q4 2025 : Launch presale, rilis mining simulator versi beta, komunitas Telegram dan X aktif

: Launch presale, rilis mining simulator versi beta, komunitas Telegram dan X aktif Q1 2026 : Listing di DEX utama (Uniswap, PancakeSwap), audit smart contract, reward staking dibuka

: Listing di DEX utama (Uniswap, PancakeSwap), audit smart contract, reward staking dibuka Q2 2026 : Peluncuran NFT companion, event komunitas dan turnamen mining

: Peluncuran NFT companion, event komunitas dan turnamen mining Q3 2026: Listing di CEX tier 2, pembukaan voting untuk fitur baru

Fokus utama roadmap adalah membangun komunitas aktif dan infrastruktur mining yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pengguna.

Cara Membeli Maxi Doge

Investor dapat membeli token Maxi Doge melalui dasbor resmi presale dengan langkah sederhana. Proyek ini mendukung pembelian menggunakan Ethereum, BNB, atau USDT dari berbagai jaringan (ERC20, BEP20). Setelah koneksi wallet dilakukan, pengguna cukup memasukkan jumlah token yang ingin dibeli dan menyelesaikan transaksi.

Setelah pembelian, token dapat langsung di-stake atau digunakan dalam simulator mining — menjadikan Maxi Doge salah satu presale paling user-friendly dan engaging saat ini.

Pepenode: Gabungan AI, Komunitas Meme, dan Ekonomi Token yang Deflasi

Salah satu proyek yang mencuat belakangan ini di tengah stagnasi pasar adalah Pepenode. Token ini hadir sebagai perwakilan dari tren baru yang menggabungkan elemen AI, meme culture, dan sistem burn otomatis untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan dan menarik secara visual maupun ekonomi.

Di saat banyak proyek AI bersifat teknikal dan kurang ramah komunitas, dan sebaliknya meme coin sering kali dangkal tanpa use-case, Pepenode berdiri di antara keduanya. Proyek ini membangun jembatan antara performa teknologi dan kekuatan komunitas — dua aspek yang sangat krusial di era crypto pasca 2024.

Dengan basis komunitas yang terus bertumbuh, harga token yang sangat rendah, dan sistem pembakaran token (auto-burn) berbasis aktivitas pengguna, Pepenode menjadi kandidat kuat untuk lonjakan harga pasca-listing.

Narasi Unik Pepenode: Dari Meme ke Infrastruktur AI

Pepenode tidak sekadar token bergambar Pepe yang viral. Di balik estetika meme-nya, proyek ini membangun infrastruktur Node AI — semacam lapisan komunitas di mana pengguna bisa berpartisipasi dalam pelatihan model AI sederhana, menggunakan resource komputasi komunitas, dan mendapatkan reward dalam bentuk token $PEPE.

Setiap interaksi komunitas (voting, konten meme, kontribusi prompt AI) akan direkam sebagai aktivitas yang mendukung pembakaran token. Ini menciptakan siklus positif di mana semakin banyak partisipasi komunitas, semakin kecil suplai token, dan semakin besar potensi apresiasi harga.

Dengan pendekatan ini, Pepenode tidak hanya menggandeng penggemar meme coin, tetapi juga menarik perhatian pengguna yang tertarik pada model desentralisasi AI ringan — pasar niche yang tengah berkembang pesat.

Statistik Presale Pepenode

Per 30 Oktober 2025, Pepenode telah meraih pendanaan sebesar $1.893.828,73 dari total target $2.038.174,82. Dengan kurs Rp16.589/USD, angka ini setara dengan Rp31.412.976.716, menandakan bahwa investor ritel melihat potensi besar dari model unik yang ditawarkan.

Harga token saat ini adalah $0.0011094, atau sekitar Rp18,41, membuatnya sangat murah untuk dimasukkan ke dalam portofolio spekulatif. Karena total supply sangat terbatas dan sebagian besar akan dibakar, ada potensi terjadinya supply shock dalam jangka pendek begitu token masuk ke DEX.

Presale ini tinggal beberapa jam lagi sebelum ditutup, menciptakan urgensi tinggi di kalangan komunitas early adopters.

Fitur Burn Otomatis dan Reward Komunitas

Salah satu keunggulan utama Pepenode adalah sistem auto-burn, yang bekerja berdasarkan aktivitas komunitas. Semakin banyak pengguna yang:

Membuat konten meme,

Memberi vote dalam governance,

Mengirim prompt AI di dasbor Pepenode,

Berpartisipasi dalam challenge komunitas,

semakin banyak pula token $PEPE yang dibakar dari supply utama. Ini artinya partisipasi aktif komunitas secara langsung berkontribusi pada mekanisme deflasi yang mendorong harga naik.

Selain itu, pengguna aktif juga mendapat reward dalam bentuk token bonus dan akses eksklusif ke airdrop NFT kolaboratif yang sedang dirancang untuk Q1 2026.

Tokenomics Pepenode: Terstruktur untuk Pertumbuhan Komunitas

Distribusi token Pepenode dirancang untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang dan keterlibatan komunitas:

45% untuk presale publik

25% untuk staking reward dan event komunitas

15% untuk likuiditas dan listing

10% untuk cadangan ekosistem AI

5% untuk tim (terkunci 12 bulan)

Model ini menunjukkan bahwa Pepenode bukan proyek short-term pump, melainkan ekosistem yang dirancang untuk membangun kultur komunitas secara organik.

Roadmap Pepenode: Fokus ke Komunitas dan Inovasi

Q4 2025 : Rilis presale, launch dasbor prompt AI, program konten meme

: Rilis presale, launch dasbor prompt AI, program konten meme Q1 2026 : Listing di DEX dan CEX tier-2, pembukaan sistem voting komunitas

: Listing di DEX dan CEX tier-2, pembukaan sistem voting komunitas Q2 2026 : Rilis NFT AI Helper, kolaborasi dengan proyek AI lain

: Rilis NFT AI Helper, kolaborasi dengan proyek AI lain Q3 2026: Integrasi dengan layanan pihak ketiga untuk monetisasi prompt

Roadmap ini menunjukkan bahwa Pepenode sedang membangun landasan untuk jangka panjang — menggabungkan komunitas, AI, dan nilai ekonomi dalam satu narasi kuat.

Cara Beli Pepenode

Pembelian token Pepenode bisa dilakukan langsung melalui dasbor resmi di situs mereka. Pengguna dapat membeli dengan ETH, BNB, atau USDT dari jaringan Ethereum maupun Binance Smart Chain.

Setelah menghubungkan wallet, cukup pilih jumlah token yang diinginkan, selesaikan transaksi, dan simpan token di wallet yang mendukung ERC-20 atau BEP-20. Token akan tersedia untuk diklaim setelah listing dan dapat langsung di-stake atau digunakan dalam platform komunitas.

Waktu Semakin Mepet: Ketiga Presale Ini Hampir Selesai

Jika melihat waktu yang tersisa, investor tidak punya banyak ruang untuk menunda. Ketiga proyek ini — Bitcoin Hyper, Maxi Doge, dan Pepenode — sama-sama memasuki fase akhir presale dengan countdown yang makin ketat dan tekanan FOMO (fear of missing out) yang mulai meningkat dari komunitas crypto di media sosial.

Urgensi Berdasarkan Deadline dan Potensi Listing:

Bitcoin Hyper hanya memiliki waktu 11 jam sebelum harga naik lagi. Artinya investor yang masuk saat ini bisa mendapatkan harga termurah sebelum token ini menembus pasar DEX/CEX yang lebih luas. Dengan angka terkini ($24,4 juta dari $24,6 juta), hard cap hampir penuh, dan setiap menitnya sangat menentukan.

hanya memiliki waktu sebelum harga naik lagi. Artinya investor yang masuk saat ini bisa mendapatkan harga termurah sebelum token ini menembus pasar DEX/CEX yang lebih luas. Dengan angka terkini ($24,4 juta dari $24,6 juta), hard cap hampir penuh, dan setiap menitnya sangat menentukan. Maxi Doge memiliki sisa waktu kurang dari 2 hari . Ini bisa jadi waktu ideal untuk investor swing yang ingin mendapatkan posisi entry di bawah Rp5, sebelum potensi lonjakan harga saat token resmi listing dan campaign marketing global dimulai.

memiliki sisa waktu . Ini bisa jadi waktu ideal untuk investor swing yang ingin mendapatkan posisi entry di bawah Rp5, sebelum potensi lonjakan harga saat token resmi listing dan campaign marketing global dimulai. Pepenode memiliki waktu kurang dari 12 jam sebelum presale ditutup total. Dengan model deflasi + sistem AI yang baru, investor yang terlambat kemungkinan hanya bisa masuk melalui listing awal — di harga yang jauh lebih tinggi.

Ketiga presale ini juga menerapkan sistem harga tetap tanpa mekanisme naik per tahap, menjadikannya jauh lebih menarik dibanding proyek yang telah naik 3–4x sebelum listing.

Strategi Pembelian Terintegrasi: Diversifikasi, Bukan All-in

Investor ritel sering kali terjebak dalam strategi “all-in” hanya pada satu proyek yang sedang tren. Namun dalam pasar presale yang cepat dan dinamis, pendekatan paling rasional adalah diversifikasi alokasi modal.

Berikut simulasi strategi entry berbasis alokasi Rp1 juta:

Rp400.000 ke Bitcoin Hyper – fokus pada token berkinerja tinggi dan tim teknis kuat

– fokus pada token berkinerja tinggi dan tim teknis kuat Rp350.000 ke Maxi Doge – mengejar momentum meme dan efek komunitas pasca-listing

– mengejar momentum meme dan efek komunitas pasca-listing Rp250.000 ke Pepenode – pertaruhan spekulatif jangka pendek dengan peluang deflasi cepat

Dengan strategi ini, investor tidak hanya memperkecil risiko, tetapi juga membuka peluang untuk 3x–5x potensi ROI simultan dari 3 jenis proyek dengan DNA berbeda: satu berbasis teknologi, satu berbasis komunitas, dan satu berbasis ekosistem hybrid.

Cara Membeli Ketiganya

Untuk membeli ketiga token ini, investor hanya perlu menyiapkan wallet (Metamask, Trust Wallet, dsb.) dan koneksi ke Ethereum/BNB Smart Chain.

Kunjungi situs resmi masing-masing proyek:

Hubungkan wallet Pilih metode pembayaran (ETH, BNB, USDT) Masukkan jumlah yang diinginkan dan konfirmasi transaksi Klaim token setelah listing

Semua transaksi tercatat di blockchain dan pengguna bisa langsung menyimpan token di wallet pribadi.

Catatan Akhir: Saatnya Bergerak Sebelum Terlambat

Keputusan The Fed memangkas suku bunga belum cukup menghidupkan pasar crypto. Bitcoin justru melemah, dan sentimen investor masih cenderung negatif. Namun, di tengah lesunya market, peluang justru muncul dari presale yang sedang naik daun. Tiga proyek — Bitcoin Hyper, Maxi Doge, dan Pepenode — mencatat lonjakan adopsi saat investor mencari alternatif.

Bitcoin Hyper menjadi favorit rasionalis karena fondasi teknologinya yang kuat. Solusi Layer-2 berbasis SVM ini bukan hanya cepat, tapi juga dibangun untuk jangka panjang. Maxi Doge menyasar komunitas dengan sistem mining dan staking yang gamified. Pepenode menarik perhatian lewat kombinasi AI dan meme dengan sistem deflasi otomatis.

Ketiganya sedang berada di fase akhir presale, dengan waktu pembelian yang sangat terbatas. Harga masih rendah, dan reward staking terbuka lebar bagi investor awal. Dengan model tokenomics yang community-first, risiko sentralisasi juga lebih kecil.

Jika Anda mempertimbangkan langkah masuk ke pasar, maka inilah momen penting sebelum listing besar dimulai. Diversifikasi dana ke tiga proyek ini bisa menjadi strategi cerdas menghadapi ketidakpastian market. Ikut presale sekarang bukan hanya soal potensi profit, tapi juga posisi awal di proyek berpotensi tinggi.

