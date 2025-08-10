Prediksi Harga Sui (SUI): Siap Tembus $4 (Rp65.544) lalu Menuju Target All-Time High Baru Setelah Naik 6,3%

Penulis Ajeng Tiara Penulis Ajeng Tiara Tentang Penulis Ajeng merupakan seorang penulis berbakat. Setelah lulus kuliah, ia bekerja di berbagai bidang termasuk pendidikan dan juga teknologi. Menjadi seseorang yang tidak pernah puas untuk selalu belajar... Baca Penulis Bagikan Disalin Diverifikasi oleh Aldi SEO, Editor, dan Penulis Konten Aldi Baca Penulis Pengungkapan Afiliasi Pengungkapan Afiliasi



Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi ini tidak pernah memengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi inimemengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Baca Selengkapnya! Terakhir diperbarui: Agustus 10, 2025

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Gelombang baru adopsi institusional kembali membawa Sui (SUI) ke sorotan utama pasar crypto, memicu optimisme akan reli kuat yang bisa mendorong harga menembus — bahkan melampaui — Rp65.544 ($4).

Setelah berminggu-minggu bergerak relatif tenang, token blockchain berperforma tinggi ini mulai menunjukkan momentum baru berkat kemitraan besar dengan perbankan Swiss dan meningkatnya kepercayaan investor. Analis pasar menilai kombinasi kekuatan teknikal dan adopsi di dunia nyata ini dapat membuka jalan bagi langkah besar Sui berikutnya, dengan rekor harga tertinggi yang semakin dekat untuk dicapai.

Sui (SUI) mencatat lonjakan signifikan di pasar crypto, naik lebih dari 8% dalam 24 jam terakhir setelah menjalin kemitraan bersejarah dengan institusi perbankan Swiss, AMINA, yang menjadi bank pertama di dunia menyediakan layanan trading dan kustodian untuk token SUI.

Momentum Sui semakin menguat, dengan minat institusional dan kemitraan perbankan Swiss yang mendorong spekulasi potensi breakout di atas Rp65.544 ($4).

Pemicu besar lainnya datang dari Sygnum Bank, perusahaan berbasis di Swiss yang meluncurkan produk kustodian dan trading teregulasi untuk Sui. Para ahli pasar menilai langkah ini sebagai tahap penting menuju integrasi inovasi blockchain dengan sistem keuangan tradisional. Investor institusional seperti asset manager dan family office kini dapat mengakses ekosistem Sui dengan aman.

🚀 $SUI Bullish Setup Ahead



After breaking above its May peak, SUI has confirmed a higher high sequence, signaling bullish momentum. The current price action suggests it's now working on a higher low, likely forming around the 50%–61.8% Fibonacci retracement zone between $3.36… pic.twitter.com/aYulXCU6A6 — AlienOvichO (@AlienOvichO) August 3, 2025

Baca juga Cryptocurrency Terbaik 2025 - Panduan Investasi untuk Pemula

Indikator Teknikal Tunjukkan Potensi Breakout

Secara teknikal, pergerakan harga Sui mendekati puncak pola symmetrical expanding triangle — pola grafik yang sering mendahului volatilitas besar. Analis memandang Rp65.544 ($4,00) sebagai level resistance terdekat, dengan target berikutnya berada di kisaran Rp69.977–Rp73.737 ($4,27–$4,50).

Jika tren naik berlanjut, Sui berpotensi kembali ke rekor tertinggi sebelumnya di Rp87.827 ($5,36). Target jangka panjang bahkan mengarah hingga Rp163.860 ($10). Tren ini juga mendapat dukungan indikator teknikal: Relative Strength Index (RSI) berada di level 56 yang menandakan ruang kenaikan masih terbuka sebelum memasuki wilayah overbought, sementara MACD berada di area positif yang menunjukkan tekanan beli terus meningkat.

Baca juga Daftar Koin Micin Potensial 2025 yang Layak Dibeli - Siap Cuan Gede

Sentimen Pasar Berubah Bullish

Aktivitas trading Sui melonjak tajam. Volume perdagangan 24 jam naik lebih dari 70% menjadi Rp22,94 triliun ($1,4 miliar), sementara open interest di derivatif bertambah 12% menjadi Rp34,25 triliun ($2,09 miliar). Kenaikan volume dan open interest ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan trader serta minat pada posisi long dengan leverage.

🚀 $SUI Bullish Setup Ahead



After breaking above its May peak, SUI has confirmed a higher high sequence, signaling bullish momentum. The current price action suggests it's now working on a higher low, likely forming around the 50%–61.8% Fibonacci retracement zone between $3.36… pic.twitter.com/aYulXCU6A6 — AlienOvichO (@AlienOvichO) August 3, 2025

Tingkat pendanaan berbobot open interest berada di 0,0098%, menandakan sentimen bullish di kalangan trader derivatif. Arah ini sejalan dengan tren positif pasar crypto secara keseluruhan, sebagian didorong oleh harga Bitcoin yang mendekati rekor tertinggi di sekitar Rp2,016 miliar ($123.000).

Ekosistem yang Tumbuh dan Prospek Jangka Panjang

Di luar pergerakan harga, ekosistem Sui terus berkembang. Aktivitas stablecoin di jaringannya meningkat, ditambah integrasi yang semakin dalam ke platform perdagangan institusional, memperkuat reputasinya sebagai blockchain dengan utilitas tinggi dan potensi adopsi luas.

Meskipun fluktuasi jangka pendek tetap ada, para ahli pasar memproyeksikan prediksi harga Sui 2025 akan tetap solid berkat keterlibatan institusional yang terus bertambah serta dukungan teknikal sebagai faktor pendorong utama. Selama faktor-faktor ini bertahan, harga Sui dalam setahun ke depan berpeluang melampaui puncak sebelumnya dan bahkan menembus level dua digit dalam jangka panjang.

Baca juga Crypto yang Akan Naik 2025 - Daftar Pesaing Teratas

Dari Momentum Sui ke Peluang Baru di Presale Bitcoin Hyper

Reli Sui (SUI) yang didorong adopsi institusional memperlihatkan bagaimana sentimen pasar dapat berbalik positif ketika sebuah proyek menghadirkan utilitas nyata dan dukungan ekosistem yang kuat. Fenomena ini memberi pelajaran penting bagi investor: kombinasi teknologi unggul, kemitraan strategis, dan timing yang tepat mampu menciptakan potensi keuntungan besar.

Di tengah optimisme ini, muncul proyek lain yang sedang mengundang perhatian besar — Bitcoin Hyper ($HYPER), layer-2 tercepat di jaringan Bitcoin. Proyek ini menjanjikan solusi untuk salah satu masalah terbesar Bitcoin, yaitu lambatnya transaksi dan biaya yang tinggi, sambil membuka peluang baru di DeFi, pembayaran, dan peluncuran token di ekosistem BTC.

Presale Bitcoin Hyper saat ini sedang berlangsung dan sudah mengumpulkan $7,75 juta dari target $8,45 juta, dengan harga awal hanya $0,0115 per token. Sejumlah pembelian besar dari investor whale menunjukkan minat tinggi, bahkan dalam tahap awal. Dengan teknologi berbasis Solana Virtual Machine (SVM) dan mekanisme rollup yang canggih, Bitcoin Hyper berpotensi menjadi salah satu proyek paling berpengaruh di tahun 2025.

Baca juga Koin Meme Crypto Terbaik 2025 di Pasar

Roadmap Bitcoin Hyper: Membangun Infrastruktur Layer-2 Tercanggih untuk Bitcoin

Bitcoin Hyper tidak sekadar menjanjikan transaksi lebih cepat, tetapi menyusun roadmap yang jelas untuk membangun ekosistem lengkap di atas Bitcoin. Tahap awal berfokus pada pengembangan jembatan (canonical bridge) yang memungkinkan pengguna memindahkan BTC ke layer-2 dengan verifikasi block header secara trustless. Proses ini memastikan keamanan setara Bitcoin sekaligus memberikan kecepatan hampir instan.

Tahap berikutnya adalah pengoperasian penuh jaringan layer-2, termasuk dukungan staking, DEX, dan dApps dengan kompatibilitas penuh terhadap SVM. Hal ini berarti pengembang dapat memindahkan atau membangun aplikasi secepat mereka melakukannya di Solana, tetapi dengan basis keamanan Bitcoin.

Setelah infrastruktur dasar stabil, tim berencana mengintegrasikan zero-knowledge proofs untuk validasi transaksi, memperkuat efisiensi dan keamanan. Target jangka menengah adalah membawa Bitcoin Hyper ke integrasi luas dengan platform pembayaran global, menghadirkan adopsi massal di sektor e-commerce dan remittance.

Cara Membeli Bitcoin Hyper ($HYPER) di Presale

Membeli $HYPER di tahap presale sangat sederhana dan dapat dilakukan baik dengan crypto maupun kartu. Langkah-langkahnya:

Siapkan Wallet – Gunakan wallet populer seperti Best Wallet atau MetaMask. Jika belum punya, unduh dan buat akun, lalu isi saldo dengan crypto seperti ETH, BNB, USDT, atau USDC. Kunjungi Situs Resmi – Masuk ke website presale Bitcoin Hyper dan klik tombol Buy atau Connect Wallet. Pilih Jumlah Pembelian – Tentukan jumlah token yang ingin dibeli. Jika ingin langsung staking, pilih opsi Buy and Stake. Pembayaran via Kartu – Hubungkan wallet ke situs resmi, lalu pilih opsi pembayaran kartu untuk kemudahan transaksi fiat.

Setelah presale berakhir, pembeli dapat mengklaim token sesuai blockchain yang digunakan (Solana untuk pembelian SOL, Ethereum untuk ETH/BNB/kartu), dengan opsi bridge lintas jaringan setelah peluncuran penuh.

Sistem Staking dengan Imbalan 134% per Tahun

Salah satu daya tarik utama Bitcoin Hyper adalah program staking yang menawarkan estimasi APY 134% per tahun. Sistem ini didukung smart contract yang terverifikasi, memastikan distribusi imbalan aman dan transparan. Mekanisme staking juga fleksibel — investor dapat langsung mengunci token saat pembelian di presale atau menambah staking kapan saja setelah klaim.

Staking tidak hanya memberikan passive income, tetapi juga menjadi pilar penting untuk stabilitas jaringan. Semakin banyak token yang terkunci, semakin rendah potensi tekanan jual di pasar setelah listing, sehingga mendukung pertumbuhan harga. Dengan alokasi 15% dari total pasokan token untuk reward staking, peluang imbalan besar terbuka lebar bagi early adopter.

Keunggulan Bitcoin Hyper Dibanding Proyek Layer-2 Lainnya

Bitcoin Hyper hadir di pasar dengan proposisi nilai yang unik: menggabungkan keamanan Bitcoin, kecepatan Solana, dan skalabilitas rollup. Keunggulan utamanya antara lain:

Transaksi Cepat & Murah – Waktu konfirmasi hampir instan dengan biaya sangat rendah, ideal untuk pembayaran mikro dan transfer lintas negara.

– Waktu konfirmasi hampir instan dengan biaya sangat rendah, ideal untuk pembayaran mikro dan transfer lintas negara. Ekosistem DeFi di Bitcoin – Mendukung staking, DEX, dan dApps yang sebelumnya lebih identik dengan jaringan seperti Ethereum atau Solana.

– Mendukung staking, DEX, dan dApps yang sebelumnya lebih identik dengan jaringan seperti Ethereum atau Solana. Kompatibilitas SVM 1:1 – Memudahkan pengembang memindahkan aplikasi dari Solana ke Bitcoin Hyper tanpa penyesuaian besar.

– Memudahkan pengembang memindahkan aplikasi dari Solana ke Bitcoin Hyper tanpa penyesuaian besar. Fokus pada Adopsi Nyata – Roadmap mencakup kemitraan dengan platform pembayaran dan integrasi ke merchant global.

Dibandingkan solusi seperti Lightning Network yang masih terbatas pada pembayaran, Bitcoin Hyper menawarkan fondasi untuk berbagai use case, mulai dari DeFi hingga peluncuran token meme dengan likuiditas tinggi.

Tokenomics yang Dirancang untuk Pertumbuhan Jangka Panjang

Struktur tokenomics Bitcoin Hyper memastikan keberlanjutan proyek sekaligus memberi ruang bagi komunitas untuk berpartisipasi aktif:

Treasury (25%) – Untuk pengembangan bisnis dan aktivasi komunitas.

– Untuk pengembangan bisnis dan aktivasi komunitas. Marketing (20%) – Kampanye global, KOL tier-1, dan media organik maupun berbayar.

– Kampanye global, KOL tier-1, dan media organik maupun berbayar. Development (30%) – Pengembangan infrastruktur layer-2 dan integrasi teknologi baru.

– Pengembangan infrastruktur layer-2 dan integrasi teknologi baru. Rewards (15%) – Staking dan program hadiah komunitas.

– Staking dan program hadiah komunitas. Listings (10%) – Likuiditas dan biaya listing di berbagai bursa terkemuka.

Dengan suplai yang terdistribusi untuk mendukung pertumbuhan ekosistem dan partisipasi komunitas, tokenomics ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara pendanaan pengembangan dan insentif investor. Kunjungi web resmi presale Bitcoin Hyper sekarang juga!

Cara Beli Bitcoin Hyper di Presale Sebelum Harganya Naik

Ingin tahu langkah paling mudah membeli Bitcoin Hyper sebelum harga melesat? Panduan ini akan memandu Anda dari nol, mulai dari menyiapkan wallet hingga menyelesaikan transaksi dalam hitungan menit. Jangan tunggu sampai presale berakhir, karena harga token bisa melonjak begitu listing di bursa. Baca panduan lengkapnya di cara membeli Bitcoin Hyper di presale dan amankan posisi Anda sekarang.

Prediksi Harga Bitcoin Hyper, Potensi Cuan Maksimal

Banyak analis memprediksi Bitcoin Hyper bisa mencatat kenaikan besar setelah rilis resmi. Artikel ini mengulas target harga, tren teknikal, dan faktor pendukung yang membuatnya layak dibeli di tahap awal. Jika ingin tahu seberapa besar potensi cuannya, Anda wajib membaca analisis ini. Simak detailnya di prediksi harga Bitcoin Hyper dan putuskan langkah investasi Anda sebelum terlambat.

Fakta di Balik Bitcoin Hyper: Legit atau Scam?

Banyak proyek kripto baru yang menjanjikan, namun tidak semuanya benar-benar terpercaya. Bitcoin Hyper kini sedang jadi sorotan dan banyak yang ingin tahu apakah proyek ini benar-benar legit. Jangan asal ikut tanpa tahu faktanya. Temukan jawabannya di apakah Bitcoin Hyper scam atau legit sebelum memutuskan investasi.

Catatan Akhir

Reli Sui yang dipicu adopsi institusional menjadi bukti bahwa kombinasi teknologi solid, kemitraan strategis, dan timing yang tepat dapat memicu lonjakan harga signifikan. Saat ini, Sui telah menunjukkan bagaimana sentimen pasar bisa berbalik positif ketika utilitas nyata berhasil dihadirkan. Momentum seperti ini jarang terjadi dan biasanya dimanfaatkan oleh investor berpengalaman untuk mengamankan posisi sejak awal.

Dalam konteks peluang baru, Bitcoin Hyper menawarkan prospek yang sebanding bahkan berpotensi lebih besar. Sebagai layer-2 tercepat di Bitcoin dengan dukungan Solana Virtual Machine dan teknologi rollup, proyek ini menjawab masalah biaya tinggi dan transaksi lambat di jaringan BTC. Roadmap yang jelas dan target adopsi global menjadikannya salah satu proyek paling ambisius di tahun 2025.

Presale Bitcoin Hyper yang hampir mencapai target $8,45 juta mencerminkan minat pasar yang sangat kuat. Dengan harga awal hanya $0,0115, peluang profit jangka panjang terbuka lebar bagi early adopter. Program staking dengan APY 134% juga menjadi insentif tambahan bagi mereka yang berpartisipasi sekarang.

Waktu menjadi faktor penentu di pasar kripto, terutama saat proyek menjanjikan seperti ini sedang berada di tahap awal. Setiap tahap presale biasanya diikuti kenaikan harga, sehingga semakin cepat masuk, semakin besar potensi keuntungan. Jangan sampai momentum seperti Sui terulang tanpa Anda di dalamnya.

Jika Anda ingin mencari aset kripto dengan fundamental kuat, teknologi inovatif, dan potensi adopsi massal, Bitcoin Hyper adalah kandidat utama. Presale masih berlangsung, dan inilah saatnya mengambil keputusan sebelum harga melesat setelah listing resmi. Kunjungi web resmi presale Bitcoin Hyper sekarang juga!

Gabung Komunitas Telegram Crypto News Indonesia

Jika ingin selalu update dengan berita, analisis, dan peluang presale kripto terkini, bergabunglah dengan komunitas Telegram kami. Di sana Anda bisa berdiskusi langsung dengan trader dan investor lain yang aktif di pasar. Semua update penting akan dibagikan secara real-time agar Anda tidak ketinggalan momentum. Klik untuk bergabung dengan grup Telegram Crypto News Indonesia sekarang juga.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.