Saylor Membeli BTC Sebesar US$73 Miliar Menggemparkan Crypto — Kenapa Strateginya Bisa Membuat ‘Hyper’ Jadi Babak Baru

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi.

Michael Saylor baru saja membeli tambahan 525 Bitcoin, sehingga total kepemilikan BTC Strategy meningkat menjadi 638.985 BTC, bernilai sekitar US$73 miliar (± Rp1.195 triliun).

Saylor berpegang pada tesis bahwa Bitcoin mengungguli emas. Strategy menempatkan cadangan kas dalam BTC. Strategi ini melindungi dari inflasi dan fluktuasi nilai mata uang.

Investasi Saylor menjadikan Strategy sebagai pemegang korporasi Bitcoin terbesar di dunia dalam hal kepemilikan BTC.

Harga saham Strategy jatuh baru-baru ini. Banyak perusahaan serta beberapa negara bagian di AS tengah mempertimbangkan langkah serupa untuk cadangan kas mereka sendiri.

Pembelian besar-besaran BTC oleh Strategy meningkatkan kepercayaan investor terhadap masa depan Bitcoin. Permintaan terhadap proyek terkait Bitcoin ikut naik, termasuk Bitcoin Hyper ($HYPER), yang bertujuan meningkatkan performa blockchain Bitcoin.

Perlombaan Cadangan Bitcoin: Siapa yang Unggul dalam Berburu Treasury Digital Terbesar?

Beberapa negara menyimpan cadangan BTC besar melalui operasi penambangan, penyitaan hukum, dan pembelian strategis:

Negara-negara tambahan yang memiliki cadangan BTC termasuk UAE, Venezuela, dan Finlandia.

Pemerintah menggunakan Bitcoin sebagai aset cadangan strategis untuk melindungi dari inflasi dan merencanakan stabilitas ekonomi. Pemerintah bukan satu-satunya pelaku.

Dunia korporat mengadopsi strategi serupa, mengumpulkan Bitcoin dan memposisikannya sebagai store of wealth modern:

Strategy: pemegang BTC korporasi terbesar, memiliki 638.985 BTC senilai US$73 miliar (± Rp1.195 triliun).

Marathon Digital Holdings: memegang 52.477 BTC, bernilai kira-kira US$6 miliar (± Rp98,3 triliun), diperoleh lewat operasi penambangan.

Twenty-One (XXI): menyimpan 43.514 BTC di treasury-nya, bernilai lebih dari US$5 miliar (± Rp81,9 triliun).

Adopsi korporasi terhadap BTC dalam skala masif meningkatkan kepercayaan institusional dan ritel terhadap koin tersebut. Sentimen ini menyebar ke presale Bitcoin Hyper, menaikkan permintaan token tersebut secara signifikan.

Presale Bitcoin Hyper Melonjak di Tengah Kepemilikan BTC US$73 Miliar oleh Saylor — Apakah Ini Potensi 100 Kali?

Bitcoin Hyper ($HYPER) merupakan solusi Layer 2 dalam ekosistem Bitcoin yang terintegrasi dengan SVM, untuk mengeksekusi transaksi lebih cepat dan efisien.

Token ini bukan hanya mempercepat blockchain Bitcoin yang sudah lambat dan tua. Token ini juga memungkinkan developer, builder, dan degens melakukan transaksi dan dApps berkecepatan tinggi dan penuh tenaga.

Walau dirancang untuk mengakselerasi ekosistem Bitcoin, $HYPER membuka berbagai utilitas:

Setiap transaksi, staking, dan voting berjalan menggunakan $HYPER.

Ini seperti $BTC yang diberi steroid — jembatani $BTC milikmu masuk ke $HYPER, transaksi jadi milli-detik dengan biaya hampir nol. Siap tinggalkan lag dari chain tua.

Menawarkan kecepatan seperti Solana, likuiditas $ETH, dan keamanan $BTC.

Menjadi arena MemeFi, memungkinkan degens menciptakan meme coins, DAOs, dan aplikasi DeFi langsung di Bitcoin. Budaya giga-chad mengalir ke $HYPER.

Token tertambat kuat ke $BTC, mewarisi keamanan level Satoshi, berbeda dari chain yang hambar.

Harga $HYPER sekarang US$0,012925 (± Rp212/hyper), sedikit di bawah harga listing resminya US$0,012975, berarti kamu sudah bisa mengamankan potensi keuntungan tanpa premium whale atau markup ritel.

Whales sudah mulai bergerak — dua pembelian besar kemarin masing-masing senilai US$31.500 dan US$27.100, total US$58.600 untuk $HYPER baru.

Jika roadmap terpenuhi, prediksi harga Bitcoin Hyper menunjukkan $HYPER bisa mencapai US$0,02595 pada akhir 2025 (kira-kira 100% ROI), US$0,08625 pada akhir 2026 (567%), dan mungkin sampai US$0,253 pada 2030 (± 2.100% ROI).

Selain itu, staking menawarkan APY 70%. Investasi sebesar US$500 hari ini mengunci sekitar 38.685 $HYPER. Akhir tahun nanti kamu bisa mengantongi tambahan US$350 dari reward saja — pendapatan pasif sebelum token melejit.

Presale $HYPER jadi kesempatan luar biasa bagi yang ingin awal masuk sebelum token listing di CEXs. Kesempatan ini menyertakan akses ke airdrops, staking, dan token launch allowlists. Pelajari cara membeli dan mengamankan token $HYPER-mu sekarang juga. Kunjungi web resmi presale Bitcoin Hyper sekarang juga!

Saylor Borong BTC, Cara Masuk $HYPER Ada di Sini

Tak ingin tertinggal dari whales yang sudah borong token $HYPER? Strategi MicroStrategy mengonfirmasi bahwa Bitcoin dan ekosistemnya masih jadi pusat perhatian. Salah satu pintu masuk terbaik adalah lewat token layer-2 seperti Bitcoin Hyper. Anda bisa mulai lebih awal, bahkan sebelum listing resmi. Ingin tahu caranya agar tidak salah langkah? Baca panduan Cara Beli Bitcoin Hyper untuk akses eksklusif ke presale dan airdrop-nya.

ROI 2.100%? Lihat Prediksi Harga Resmi $HYPER di Sini

Dengan pembelian BTC besar-besaran oleh Saylor, kepercayaan pada Bitcoin meningkat. Token $HYPER yang terhubung erat dengan BTC kini jadi incaran investor. Harga saat ini masih di bawah harga listing, artinya peluang untung masih terbuka. Prediksi analis bahkan menyebut target ROI hingga 2.100% di tahun 2030. Tertarik membaca analisis lengkapnya? Cek selengkapnya di Prediksi Harga Bitcoin Hyper.

Legit atau Sekadar Hype? Cek Fakta $HYPER di Sini

Presale Bitcoin Hyper melonjak drastis dalam seminggu terakhir, tapi banyak juga yang bertanya apakah proyek ini sah? Dengan integrasi ke Bitcoin, APY staking 70%, dan dukungan dari komunitas builder, $HYPER tampil menjanjikan. Namun Anda perlu cek semua informasi sebelum investasi. Jangan hanya percaya hype. Baca analisis kritisnya di Apakah Bitcoin Hyper Legit atau Scam dan ambil keputusan yang tepat.

Apa Makna Besar di Balik Langkah Saylor dan Lonjakan $HYPER?

Langkah Saylor membeli BTC senilai Rp1.195 triliun bukan sekadar investasi, tapi deklarasi kekuatan Bitcoin. Ia mendorong Bitcoin sebagai cadangan kas strategis. Perusahaan lain mulai mengikuti langkah tersebut. Ini menciptakan tekanan beli tambahan untuk Bitcoin dan proyek terkaitnya.

Bitcoin kini dianggap sebagai ‘emas digital’ oleh korporasi dan negara. Strategi ini memperkuat posisi Bitcoin sebagai aset anti-inflasi. Negara seperti AS, China, dan Inggris juga sudah mengakumulasi ribuan BTC. Arah kebijakan global menunjukkan bahwa adopsi Bitcoin bukan lagi spekulasi.

Situasi ini menciptakan peluang luar biasa bagi proyek Layer 2 seperti Bitcoin Hyper. $HYPER hadir bukan sekadar untuk mempercepat Bitcoin, tapi membuka utilitas baru. Ia jembatani kecepatan seperti Solana dengan keamanan ala Bitcoin. Ini membuat $HYPER menarik bagi investor jangka menengah hingga panjang.

Presale $HYPER menawarkan harga di bawah listing resmi. Ada APY 70% untuk staking dan peluang airdrop. Dengan target harga 2.100% ROI di 2030, momentum ini tak boleh dilewatkan. Apalagi whales sudah mulai masuk diam-diam.

Jika Anda mencari peluang awal di proyek yang diperkuat oleh momentum institusional, $HYPER bisa jadi jawabannya. Presale aktif, likuiditas mulai terbentuk, dan staking sudah berjalan. Tidak banyak waktu tersisa sebelum token masuk CEX. Ambil posisi sekarang dan ikuti perkembangan proyeknya. Kunjungi web resmi presale Bitcoin Hyper sekarang juga!

Mau tahu pembelian whale terbaru di $HYPER atau update kapan token listing di CEX? Semua informasi penting soal presale Bitcoin Hyper akan pertama kali diumumkan di grup Telegram resmi. Di sana, Anda juga bisa diskusi dengan investor lain, tanya langsung ke tim, dan dapat info airdrop eksklusif. Jangan lewatkan info yang bisa menentukan ROI Anda. Klik untuk gabung Crypto News Indonesia Telegram sekarang juga dan pantau setiap perkembangan.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.