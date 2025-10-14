Prediksi Harga Solana: Saat Altcoin Lain Ambruk, Whale Serbu SOL – Target Awal Sekitar $500

Whale memanfaatkan penurunan harga Solana sebagai momen buy-the-dip, karena sebagian dari mereka banyak yang percaya bahwa harga Solana tetap optimis menuju Rp8,3 juta karena adanya dukungan dari smart money.

Pergerakan harga Solana memang terlihat melemah, namun belum token ini belum kehilangan momentum. Akumulasi besar-besaran dari whale menjadi tanda kepercayaan kuat terhadap potensi bullish jangka panjang.

Meskipun likuidasi besar-besaran yang nilainya diperkirakan mencapai 100 Triliun rupiah, akibat ketegangan dagang antara AS dan Tiongkok telah menghancurkan banyak pola bullish di berbagai altcoin, SOL justru berhasil bertahan pada level support historis di sekitar $173 atau sekitar Rp2,88 juta.

Para whale justru menganggap penurunan 24% dalam sepekan terakhir sebagai harga diskon. Lonjakan tajam pada indikator Chaikin Money Flow (CMF) menunjukkan akumulasi besar yang kemungkinan dipicu oleh pemegang besar aset.

Data dari CoinGlass mendukung tren ini. Tercatat ada arus keluar sebesar $27 juta atau hampir sekitar Rp450 miliar dari bursa yang mengindikasikan perpindahan aset Solana ke dompet pribadi sebagai persiapan menghadapi potensi pemulihan.

Prediksi Harga Solana: Apakah Whale Sedang Menyambut Kenaikan Sekitar $1000?

Rebound pada level $173 telah memvalidasi batas bawah dari pola rising wedge selama enam bulan terakhir. Pola ini sekarang mulai mendekati puncaknya dengan momentum yang terus bertambah cepat.

Zona support tersebut kembali berfungsi sebagai titik tolak yang mengarahkan perhatian pasar pada potensi breakout lebih lanjut.

Pada grafik harian SOL terhadap USD, indikator Relative Strength Index (RSI) memantul tajam dari angka 33 yang hampir menyentuh zona oversold. Sementara histogram MACD menandakan kelelahan dari pihak penjual, memberi sinyal bahwa kekuatan pembeli mulai mengambil alih.

Level breakout utama berada di $300 yang sebelumnya menjadi rekor tertinggi Solana di awal tahun ini.

Jika SOL mampu mengubah level tersebut menjadi support baru, fase price discovery bisa dimulai. Ini berpotensi membuka jalan menuju harga $500 atau sekitar Rp8,3 juta, atau naik sekitar 160% dari level saat ini.

Dalam jangka pendek, prediksi harga Solana memiliki zona support di sekitar $190 (sekitar Rp3,17 juta) yang akan menjadi titik kunci. Jika terjadi pantulan valid di area ini, struktur harga yang lebih tinggi akan terbentuk sebagai fondasi tren naik berkelanjutan.

Ke depan, faktor makro seperti pemangkasan suku bunga, pembelian kripto oleh treasury korporat, dan potensi disetujuinya spot ETF dapat mendorong harga SOL hingga $1000 atau naik sekitar 415% seiring semakin kuatnya tren bull market.

Solana dikenal punya sejarah memicu gelombang meme coin setiap kali harganya mulai reli. Ketika mencapai all-time high sebelumnya, proyek seperti Fartcoin dan Melania berhasil mencetak keuntungan 10x hingga 1000x hanya dalam hitungan minggu.

Kini, gelombang meme coin baru di jaringan Solana mulai terbentuk, dan Snorter ($SNORT) diprediksi akan menjadi alat yang dibutuhkan trader untuk menangkap peluang tersebut sejak awal.

Snorter Bot dirancang khusus untuk trader yang ingin tampil kompetitif. Fitur limit-order sniping memungkinkan pengguna mengeksekusi entry paling tajam, sementara MEV-resistant swap memberikan perlindungan terhadap frontrunner yang biasa merugikan di DEX.

Sistem copy trading memungkinkan pengguna meniru strategi dari trader sukses, dan fitur proteksi rug-pull membantu memfilter proyek berisiko tinggi sebelum dana disalurkan.

Yang tak kalah penting, Snorter juga memandu proses exit. Bot ini membantu pengguna mengunci profit di momen yang tepat, faktor yang sering menjadi pembeda antara keuntungan kecil dan lonjakan besar.

Statistik platform ini juga menunjukkan performa yang menjanjikan. Presale saat ini telah mengumpulkan lebih dari $4,6 juta (setara Rp76,76 miliar), dengan harga per token $SNORT berada di angka $0,1079. Sementara itu, para staker awal masih menikmati APY hingga 108% sebelum fase selanjutnya dimulai minggu depan.

Waktunya pun sangat mendukung. Narasi makroekonomi saat ini sedang mengalihkan kembali aliran modal ke aset berisiko seperti meme coin, menjadikan Snorter semakin relevan seiring meningkatnya momentum di sektor ini. Bagi Anda yang tidak tahu cara membeli token ini, silakan baca panduan cara beli Snorter kami.

Beli Snorter Sebelum Listing

Pasang niat untuk bertindak sekarang. Ketersediaan presale masih terbatas sehingga peluang entry di harga awal tetap ada, klik tautan ke website resmi presale SNORTER untuk akses cepat dan aman. Anda akan langsung diarahkan ke halaman pembelian resmi yang memuat instruksi lengkap sampai konfirmasi transaksi.

Screenshot

Unduh dompet yang kompatibel seperti Best Wallet lalu hubungkan ke halaman presale. Pilih jumlah token Snorter yang ingin dibeli lalu konfirmasi pembayaran sesuai petunjuk di situs. Anda mendapat kepastian harga per token saat artikel ini ditulis yaitu $0,1079 dan bukti kepemilikan muncul setelah transaksi selesai.

Anda juga melihat prediksi harga Snorter sebagai bahan pertimbangan. Berdasarkan momentum pasar dan aliran modal menuju meme coin di jaringan Solana, target konservatif sering ditetapkan pada 3 kali lipat dari harga presale. Target agresif bisa mencapai 10 kali lipat bagi proyek yang memicu gelombang adopsi besar.

Pertimbangkan manajemen risiko yang ketat saat menentukan ukuran posisi Anda. Dan bergabunglah dengan grup Telegram Cryptonews Indonesia agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru seputar dunia crypto.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.