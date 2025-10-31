Prediksi Harga Solana: SOL Melemah Setelah Jump Crypto Beralih ke Bitcoin

Harga Solana kembali berada di bawah tekanan setelah Jump Crypto, salah satu perusahaan trading aset digital ternama, dilaporkan mengalihkan dana sebesar $205 juta dari SOL ke Bitcoin. Pergerakan ini menyebabkan harga SOL anjlok lebih dari 6% dalam satu hari.

Di saat yang sama, sejumlah investor mulai mencari peluang baru yang bisa memberikan imbal hasil besar saat reli Bitcoin berikutnya dimulai. Salah satu proyek yang mendapat sorotan tinggi adalah Bitcoin Hyper ($HYPER), yang tengah menggelar presale dengan pendanaan lebih dari $25,3 juta atau sekitar 422 miliar rupiah.

Dengan pendekatan teknologi yang unik dan potensi adopsi tinggi, Bitcoin Hyper muncul sebagai alternatif menarik di tengah perubahan arus pasar.

Jump Crypto Realokasikan Dana ke Bitcoin, SOL Langsung Terkoreksi

Solana mencatat penurunan tajam hingga menyentuh level terendah mingguan di $178,8 pada 30 Oktober. Koreksi ini terjadi setelah Jump Crypto dilaporkan menjual sekitar 1,1 juta token SOL senilai $205 juta dan kemudian membeli 2.455 BTC dengan nilai sekitar $265 juta atau setara Rp4,4 triliun.

Transaksi besar ini dilakukan melalui Galaxy Digital, salah satu perusahaan manajemen aset digital ternama. Pergerakan dana besar seperti ini sering kali memberi sinyal penting bagi pasar.

Jump Crypto appears to be rotating a large amount of $SOL into $BTC!



In the past 15 minutes, Jump Crypto transferred the unstaked 1.1M $SOL($205M) to #GalaxyDigital and received 2,455 $BTC($265M) in return.https://t.co/8EmhKZXhm0 pic.twitter.com/J1kglXO3IO — Lookonchain (@lookonchain) October 30, 2025

Banyak analis melihat langkah Jump Crypto sebagai bentuk rotasi aset menuju instrumen yang lebih stabil. Walaupun Bitcoin juga mengalami tekanan jual dan sempat turun dari $116.000 ke $107.000, arah pergerakan dana institusional ini menunjukkan pandangan yang lebih positif terhadap prospek jangka menengah BTC dibanding Solana.

Apakah Solana Bisa Pulih dari Tekanan Ini?

Setelah kehilangan support di level $190, Solana kini bertahan di kisaran $180. Level ini menjadi batas penting yang sedang diuji oleh buyer. Grafik mingguan mencatat penurunan sekitar 4,5%, dan kapitalisasi pasar SOL kini turun menjadi $101 miliar atau sekitar Rp1.686 triliun.

Jika tekanan jual terus berlanjut dan level $180 gagal dipertahankan, maka koreksi lanjutan bisa terjadi. Namun, jika pembeli berhasil mendorong harga kembali di atas $190, peluang untuk rebound menuju level $200 masih terbuka.

Apalagi data menunjukkan peningkatan signifikan pada jumlah address aktif yang melampaui 233 juta bulan ini, mencerminkan antusiasme investor terhadap ekosistem Solana.

Meski begitu, selama harga SOL masih di bawah $200 dan garis rata-rata 50-hari (DMA), momentum jangka pendek tetap dikuasai seller.

Bitcoin Hyper Menawarkan Solusi Nyata dan Potensi Besar

Saat Solana berjuang mempertahankan posisinya, Bitcoin Hyper tampil sebagai kandidat kuat yang siap mencuri perhatian investor. Proyek ini membawa pendekatan baru untuk meningkatkan utilitas Bitcoin melalui solusi Layer-2.

Dengan total pendanaan presale yang telah menembus $25,3 juta atau sekitar 422 miliar rupiah, Bitcoin Hyper menunjukkan permintaan pasar yang sangat tinggi terhadap inovasi ini.

Bitcoin memang telah lama menjadi pemimpin pasar crypto, namun keterbatasan kecepatan dan skalabilitas membuatnya kurang kompetitif dibanding jaringan seperti Ethereum dan Solana. Di sinilah Bitcoin Hyper berperan, membawa smart contract, kecepatan tinggi, dan biaya transaksi rendah langsung ke dalam ekosistem Bitcoin.

Didukung oleh teknologi Solana Virtual Machine (SVM) dan sistem Proof-of-Stake, Hyper mampu memproses ribuan transaksi per detik. Inovasi ini membuka pintu bagi integrasi aplikasi seperti NFT, DeFi, hingga game crypto langsung di atas ekosistem Bitcoin.

Mengapa Investor Mulai Melirik Bitcoin Hyper?

Bitcoin Hyper memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya menarik bagi investor:

Peluang besar – Potensi pemanfaatan dana $2,2 triliun milik Bitcoin bisa menciptakan pasar baru senilai miliaran dolar untuk Hyper.

– Potensi pemanfaatan dana $2,2 triliun milik Bitcoin bisa menciptakan pasar baru senilai miliaran dolar untuk Hyper. Staking reward tinggi – Investor presale bisa mendapatkan APY sebesar 46%.

– Investor presale bisa mendapatkan APY sebesar 46%. Keamanan terverifikasi – Proyek telah diaudit oleh Coinsult dan Spywolf.

Dukungan investor besar – Presale sudah mengumpulkan lebih dari $25,3 juta dengan partisipasi whale.

– Presale sudah mengumpulkan lebih dari $25,3 juta dengan partisipasi whale. Harga rendah – Saat ini hanya $0,013195 atau sekitar Rp219 per token.

Investor yang mencari proyek tahap awal dengan potensi pertumbuhan tinggi mulai mengalihkan perhatian mereka ke Bitcoin Hyper. Proyek ini tidak hanya menjanjikan hype, tetapi juga menghadirkan kombinasi nyata antara utilitas, keamanan, dan traksi awal.

Namun peluang ini tidak akan bertahan lama. Kenaikan harga berikutnya dijadwalkan dalam hitungan jam, dan APY staking akan turun seiring bertambahnya jumlah peserta di pool.

Temukan informasi lebih lengkap mengenai cara beli Bitcoin Hyper melalui laman resmi proyek. Anda juga dapat mengikuti pembaruan terbaru lewat akun X (Twitter) resmi Bitcoin Hyper dan komunitas Telegram.

Untuk Anda yang ingin mengetahui potensi kenaikan harga, simak prediksi harga Bitcoin Hyper dan cari tahu bagaimana proyek ini bisa menjadi salah satu crypto yang akan naik paling cepat di 2025.

Ingin bergabung? Pelajari lebih lanjut cara beli Bitcoin Hyper dan pastikan Anda tidak tertinggal sebelum presale berikutnya ditutup.

