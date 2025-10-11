Prediksi Harga Solana: Perusahaan Terbuka Gandeng Coinbase untuk Akuisisi Besar SOL – Wall Street Semakin Dekat

Sharps Technology, salah satu pemegang treasury Solana terbesar di Amerika Serikat, secara resmi menunjuk Coinbase sebagai kustodian utama mereka. Langkah strategis ini menegaskan komitmen jangka panjang perusahaan dan memperkuat sinyal positif terhadap proyeksi harga Solana ke depan.

Dalam siaran pers terbaru, perusahaan mengonfirmasi telah membeli 2 juta token SOL dengan nilai lebih dari Rp7,29 triliun (sekitar $440 juta), dan tampaknya siap untuk terus memperbesar akumulasi aset mereka secara agresif.

James Zhang, pimpinan perusahaan, menyampaikan bahwa dengan memanfaatkan berbagai produk dari Coinbase, Sharps Technology dapat menikmati infrastruktur berstandar institusional, likuiditas mendalam, dan harga kompetitif yang dibutuhkan untuk mengelola treasury Solana terdepan secara efektif.

Selain itu, melalui platform Coinbase, mereka juga dapat melakukan staking Solana untuk memperoleh imbal hasil dari investasi mereka. Saat ini, tingkat reward staking token tersebut berada di angka 6,8%, yang berarti potensi penghasilan tahunan treasury tersebut bisa mencapai Rp497,92 miliar ($30 juta).

Prediksi Harga Solana: Pola Channel Naik Dukung Potensi Bullish untuk SOL

Grafik harian memperlihatkan bahwa harga SOL sedang bergerak dalam pola channel naik (ascending price channel), yang merupakan formasi klasik bullish. Pola ini memperkuat proyeksi harga Solana yang menargetkan kisaran Rp4,47 juta ($270) dalam waktu dekat, bahkan berpotensi mencetak rekor harga baru setelah menembus puncak tertinggi Januari sebelumnya.

Level harga di sekitar Rp3,48 juta ($210) menjadi area permintaan penting karena didukung oleh posisi high sebelumnya serta garis tren yang relevan.

Apabila SOL mengalami koreksi ke area ini dan terjadi rebound dengan volume besar, maka potensi breakout menuju Rp4,47 juta ($270) akan semakin kuat, yang kemudian bisa disusul oleh pergerakan lanjutan menuju Rp4,98 juta ($300).

Melihat ke depan, jika adopsi institusional terus meningkat dan Wall Street semakin mempercayai Solana, maka target jangka panjang bisa mencapai Rp9,95 juta ($600), atau mengalami kenaikan sebesar 172% dari level harga saat ini.

Nama Koin Binance-peg Sol (SOL) Binance-peg Sol Harga $184.72 Binance-peg Sol ATH $252.82 (September 18, 2025) Binance-peg Sol Perubahan Harga dalam 24 Jam ▼ -16.2000% Binance-peg Sol Perubahan Harga dalam 7 Hari ▼ -19.40% Binance-peg Sol Kapitalisasi Pasar $203.19M Sirkulasi Pasokan 1.10M

Binance-peg Sol (SOL) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Meski Solana memimpin di antara crypto berkapitalisasi besar, beberapa presale crypto terbaik berpotensi memberikan imbal hasil yang lebih besar dalam siklus pasar kali ini.

Salah satu kandidat paling menjanjikan saat ini adalah SUBBD ($SUBBD), sebuah platform konten terdesentralisasi yang tengah menggalang dana pada tahap presale.

Presale SUBBD ($SUBBD) Hadirkan Platform AI All-in-One bagi Kreator Konten

SUBBD ($SUBBD) merevolusi cara para kreator memproduksi, mengelola, dan memonetisasi konten. Platform ini menawarkan sebuah ekosistem berbasis crypto yang menggabungkan berbagai alat AI, interaksi penggemar, serta sistem pembayaran crypto dalam satu tempat terintegrasi.

Our vision is to rebuild the creator economy from the ground up🚀



Too many creators are held back by outdated systems and inefficient platforms.



We’re here to change that, giving creators the power to earn, grow, and truly own their content! ❤️‍🔥 pic.twitter.com/bxs9boT6FX — SUBBD (@SUBBDofficial) October 9, 2025

Kreator tidak lagi perlu menggunakan berbagai platform terpisah untuk membuat, mengedit, dan membagikan konten. SUBBD memungkinkan semuanya dilakukan dalam satu dashboard.

Token $SUBBD menjadi bahan bakar utama dari seluruh aktivitas dalam platform ini. Pengguna dapat memperoleh diskon berlangganan dan akses awal terhadap fitur-fitur terbaru. Sementara itu, para kreator diberikan hak suara untuk menentukan roadmap pengembangan platform serta kebijakan moderasi melalui sistem voting terdesentralisasi.

Proyek ini telah berhasil mengumpulkan hampir Rp21,56 miliar ($1,3 juta) dalam waktu singkat, menandakan minat tinggi dari kalangan investor.

Untuk membeli $SUBBD dengan harga presale, Anda dapat langsung mengunjungi situs resmi SUBBD dan menghubungkan dompet yang kompatibel, seperti Best Wallet.

Transaksi dapat dilakukan dengan menukar crypto atau menggunakan kartu bank.

Beli SUBBD di Sini.

Temukan Cara Praktis Membeli Token SUBBD yang Baru Naik Daun Ini!

Prediksi Token SUBBD AI yang Bisa Meledak Selanjutnya? Lihat Ini!

Prediksi Token SUBBD AI yang Bisa Meledak Selanjutnya? Lihat Ini!

Setelah melihat potensi Solana, kini saatnya Anda mengeksplorasi aset digital lain yang berpotensi melonjak drastis. Proyek seperti SUBBD yang menggabungkan konten dan AI menjadi sorotan utama. Dengan permintaan tinggi dan teknologi yang unik, prediksi analis menunjukkan potensi ROI presale yang jauh melampaui rata-rata altcoin. Jangan ketinggalan tren ini hanya karena informasi kurang lengkap. Pelajari lebih dalam melalui Prediksi Harga SUBBD dan lihat apakah ini bisa jadi peluang besar Anda berikutnya.

Catatan Akhir: Solana, Strategi Institusi, dan Peluang SUBBD

Solana menunjukkan kekuatan fundamental yang solid dengan dukungan institusional seperti Sharps Technology. Pembelian 2 juta SOL dan kerjasama dengan Coinbase bukan hanya penguatan aset, namun juga sinyal positif terhadap legitimasi dan masa depan Solana.

Dengan pola teknikal channel naik, SOL berpotensi menembus Rp4,47 juta, bahkan hingga Rp9,95 juta jika arus institusional terus meningkat. Tren ini membuka peluang bagi investor ritel untuk ikut dalam momentum akumulasi.

Namun, bagi mereka yang mencari potensi imbal hasil lebih tinggi dalam waktu singkat, presale token seperti SUBBD bisa menjadi alternatif strategis. Dengan ekosistem AI untuk kreator konten, SUBBD menawarkan narasi unik di tengah pasar yang kompetitif.

Minat investor terhadap SUBBD sudah terlihat dari dana yang terkumpul di presale, dan tokenomics yang pro-komunitas menambah daya tarik proyek ini. Aksi cepat sangat diperlukan, karena harga dan fase presale bisa berubah dalam waktu dekat.

Baik Anda memilih Solana sebagai aset institusional atau SUBBD sebagai token baru yang sedang naik daun, penting untuk mengambil keputusan dengan mempertimbangkan momentum dan strategi jangka menengah. Jangan tunggu sampai hype berlalu. Beli SUBBD di Sini.

