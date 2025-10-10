Prediksi Harga Solana: Stablecoin Baru di Jaringan SOL – Dana Triliunan Rupiah Siap Masuk

Solana kini semakin memperkuat posisinya dalam pasar stablecoin yang bernilai Rp4.803 triliun ($304 miliar), memberikan dorongan baru terhadap prediksi harga Solana yang semakin bullish.

Altcoin ini diprediksi akan mengalami lonjakan permintaan baru karena berperan sebagai token utilitas di balik JupUSD—stablecoin native yang segera diluncurkan oleh Jupiter, salah satu platform DEX dan DeFi terbesar di jaringan ini.

BREAKING: Jupiter is launching its own stablecoin 🥳



Built in partnership with @ethena_labs, engineered to connect the Jupiverse.$JupUSD, going live in Q4. pic.twitter.com/MWTNTwpvHJ — Jupiter (🐱, 🐐) (@JupiterExchange) October 8, 2025

Peluncuran JupUSD diprediksi akan membuka potensi eksposur miliaran dolar bagi Solana. Token SOL akan dibutuhkan untuk membayar biaya gas dalam setiap transaksi JupUSD di jaringan.

Data dari DefiLlama menunjukkan bahwa Jupiter telah memproses volume perdagangan hampir Rp316 triliun ($20 miliar) dalam 30 hari terakhir. Fakta ini menunjukkan seberapa luas potensi jangkauan dari stablecoin tersebut.

Pasar ini juga terus berkembang pesat. Kapitalisasi pasar stablecoin secara keseluruhan telah melonjak lebih dari 75% selama satu tahun terakhir. Kejelasan regulasi yang hadir melalui undang-undang GENIUS Act juga menjadi jalan masuk bagi modal institusional besar yang sebelumnya masih menunggu kejelasan hukum.

Prediksi Harga Solana: Apakah JupUSD Mampu Dorong SOL ke Level Tertinggi Baru?

Permintaan dalam skala miliaran dolar ini berpotensi menjadi pendorong utama agar Solana mampu menyelesaikan pola “rising wedge” dalam jangka 6 bulan terakhir.

Saat ini, pergerakan harga Solana masih menghadapi tekanan, karena zona pasokan historis di sekitar Rp3,48 juta ($220) sedang diuji ulang.

Nama Koin Binance-peg Sol (SOL) Binance-peg Sol Harga $218.29 Binance-peg Sol ATH $252.82 (September 18, 2025) Binance-peg Sol Perubahan Harga dalam 24 Jam ▼ -4.6200% Binance-peg Sol Perubahan Harga dalam 7 Hari ▼ -6.43% Binance-peg Sol Kapitalisasi Pasar $240.12M Sirkulasi Pasokan 1.10M

Binance-peg Sol (SOL) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Indikator momentum memperlihatkan adanya potensi pelemahan dalam jangka pendek. RSI saat ini berada mendekati garis netral di level 48, yang menandakan bahwa tekanan jual bisa saja segera menguasai pasar.

Histogram MACD juga menunjukkan sinyal kehati-hatian, dengan potensi terbentuknya “death cross” di bawah garis sinyal pada hari ini. Formasi ini sering dianggap sebagai sinyal puncak lokal dan awal dari tren penurunan baru.

Meski demikian, sejumlah katalis permintaan berpotensi mengubah arah momentum menjelang kuartal keempat. Peluncuran JupUSD, pelonggaran suku bunga di AS, serta munculnya wacana ETF spot untuk SOL menjadi faktor pendukung kuat sentimen bullish.

Level breakout kunci berada di sekitar rekor tertinggi sebelumnya, yakni Rp4,74 juta ($300). Jika area ini mampu ditembus dan berubah menjadi support, maka Solana berpotensi masuk ke fase “price discovery”, dengan target kenaikan hingga 130% menuju Rp7,9 juta ($500).

Seiring matangnya tren pasar bull secara keseluruhan, potensi kenaikan harga Solana bahkan bisa lebih besar lagi, dengan proyeksi reli penuh mencapai 350% menuju Rp15,8 juta ($1.000).

Ketika Solana Naik, Token-Token Ini Meledak

Solana memiliki rekam jejak kuat dalam memicu lonjakan besar di pasar meme coin. Ekosistem ini bahkan dikenal sebagai pencetus istilah “meme coin mania”.

Dengan potensi lonjakan harga Solana pada kuartal keempat, arus momentum ini diprediksi akan kembali. Bersamaan dengan itu, muncul kembali peluang kenaikan besar antara 10x hingga 1000x pada token-token yang baru lahir seperti Fartcoin dan Melania.

Dalam konteks ini, Snorter ($SNORT) menjadi sorotan utama.

Snorter Bot dirancang untuk menghadirkan keunggulan dalam aktivitas trading kompetitif. Fitur limit-order sniping memungkinkan pengguna untuk masuk pada harga terbaik. Sistem swap yang tahan terhadap MEV (Miner Extractable Value) akan melindungi dari frontrunners yang biasa menyerobot posisi.

Getting close to launching the lowest fees bot for the trenches.



All comments will be considered for first round bot access. pic.twitter.com/GuxkTjOcHd — Snorter (@SnorterToken) October 8, 2025

Snorter juga menyediakan fitur copy trading yang memungkinkan pengguna untuk meniru strategi dari trader berpengalaman yang sudah terbukti sukses. Fitur perlindungan dari rug-pull membantu memfilter proyek-proyek penipuan sebelum Anda berinvestasi.

Keunggulan utama lainnya dari Snorter adalah kemampuannya membantu pengguna dalam menentukan waktu keluar terbaik dari pasar. Pengambilan keuntungan yang cerdas kerap menjadi pembeda antara trading yang biasa dan yang mampu mengubah hidup. Snorter dirancang untuk memberikan keunggulan tersebut.

Momentum adopsi Snorter meningkat sangat cepat. Presale token $SNORT kini hampir menyentuh angka Rp71,1 miliar ($4,5 juta), sementara pengguna awal masih dapat meraih imbal hasil staking sebesar 110% APY.

Presale Snorter ($SNORT) kini tersedia melalui situs resmi. Dengan waktu tersisa hanya 10 hari, kesempatan untuk mendapatkan akses awal sebelum token ini masuk ke pasar terbuka akan segera berakhir.

Klik di sini untuk ikut serta dalam presale dan amankan posisi awal Anda.

Ikuti perkembangan terbaru Snorter melalui platform X (sebelumnya Twitter) dan Instagram.

Catatan Akhir: Solana Bullish, Snorter Siap Meledak

Solana berada di titik krusial dalam fase pertumbuhannya, apalagi dengan peluncuran JupUSD yang akan memperbesar utilitas token SOL. Permintaan baru ini berasal dari kebutuhan gas fee dalam transaksi stablecoin native di jaringan Solana.

Data on-chain dan makroekonomi menunjukkan katalis besar sedang terbentuk, termasuk pelonggaran suku bunga dan potensi ETF spot. Meskipun ada sinyal teknikal yang menunjukkan tekanan jangka pendek, potensi jangka menengah tetap sangat menjanjikan.

Dalam ekosistem yang tengah berkembang pesat ini, Snorter muncul sebagai salah satu proyek paling menjanjikan. Dengan fitur unik seperti anti rug-pull, copy trading, dan staking hingga 110% APY, SNORT menjadi kandidat kuat untuk adopsi masif.

Momentum ini sangat penting. Presale Snorter hanya tersisa 10 hari dengan dana mendekati Rp71,1 miliar, artinya investor awal masih memiliki peluang emas sebelum token ini dirilis di pasar terbuka.

Bagi investor yang tidak ingin ketinggalan, mengikuti presale sekarang bisa jadi langkah terbaik untuk meraih keuntungan besar saat pasar bull semakin matang. Snorter dan Solana mungkin menjadi kombinasi pemenang dalam portofolio crypto Anda di kuartal keempat ini. Kunjungi web resmi presale Snorter sekarang juga!

