Prediksi Harga Solana: Perusahaan Medis Suntikkan Rp27,2 Triliun ke SOL – Bisakah Solana Naik 10 Kali Lipat?

Forward Industries (FORD) menjadi salah satu dari banyak perusahaan yang mulai mengadopsi strategi treasury berbasis SOL, sebuah langkah yang mendorong meningkatnya prediksi harga Solana yang bersifat bullish.

Perusahaan manufaktur alat medis ini bersiap untuk menjadi pemegang treasury publik Solana terbesar, dengan total pendanaan sebesar Rp27,2 triliun ($1,65 miliar) yang berasal dari Galaxy Digital, Jump Crypto, dan Multicoin Capital untuk mengakumulasi altcoin tersebut.

Saat ini, pemegang treasury publik terbesar adalah Upexi Inc. (UPXI), yang memiliki SOL senilai sedikit lebih dari Rp16,5 triliun ($1 miliar).

Forward Industries memiliki tujuan untuk menghasilkan return onchain yang berbeda melalui partisipasi aktif di dalam ekosistem Solana. Perusahaan juga ingin membangun nilai jangka panjang bagi para pemegang saham.

Sementara itu, spot ETF Solana masih menunggu persetujuan dari SEC. FORD berpotensi menjadi jembatan penting bagi pasar tradisional yang ingin mendapatkan eksposur ke SOL.

Langkah ini mempertegas pergeseran strategi korporasi secara luas, di mana semakin banyak perusahaan non-keuangan yang mulai memasukkan crypto ke dalam kas publik mereka. Hal ini membuka jalan bagi adopsi Solana yang lebih dalam saat aset digital mulai masuk ke dalam neraca keuangan perusahaan secara mainstream.

Kondisi ini berpotensi dipercepat dalam beberapa minggu ke depan dengan kehadiran regulasi CLARITY Act di Amerika Serikat, yang bisa membebaskan dana institusi yang sebelumnya tertahan karena belum adanya kejelasan regulasi.

Prediksi Harga Solana: Bisakah Solana Naik 10 Kali Lipat Berkat Permintaan Institusional?

Harga Solana saat ini berada dalam posisi kritis menjelang potensi breakout besar, didorong oleh zona konfluensi yang semakin mendorong SOL keluar dari pola rising wedge yang telah terbentuk sejak titik terendah pasar pada pertengahan April.

Garis tren support yang terbentuk selama bulan Agustus kini kembali menguji batas atas dari pola tersebut, menciptakan potensi setup breakout yang sangat diperhatikan para analis teknikal.

Pada saat bersamaan, sejumlah indikator momentum kini menunjukkan sinyal bullish yang sangat kuat. RSI telah berhasil bertahan di atas garis netral dan kini mencapai level 60. Ini menandakan adanya tekanan beli yang signifikan yang mendorong pergerakan harga.

Indikator MACD juga memperlihatkan formasi golden cross, yaitu saat garis MACD melampaui garis sinyal setelah sebelumnya berulang kali naik-turun secara tidak konsisten selama sepekan terakhir.

Jika sinyal ini terus berlanjut, bisa jadi ini merupakan konfirmasi awal dari tren naik jangka panjang. Dengan adanya breakout yang dikonfirmasi, harga Solana berpotensi kembali menguji level all-time high (ATH) di awal tahun ini, yang berada di kisaran $300 (Rp4.952.400).

Jika level tersebut berhasil ditembus dan berubah menjadi support baru, maka Solana akan memasuki fase price discovery tanpa banyak resistance historis, membuka peluang untuk mencapai target pola teknikal berikutnya di $400 (Rp6.603.200), setara dengan kenaikan 85% dari level saat ini.

Seiring dengan semakin matangnya fase bull market, momentum ini berpeluang mendorong harga lebih tinggi. Permintaan dari institusi keuangan tradisional (TradFi), khususnya jika ETF Solana mendapatkan persetujuan pada bulan Oktober, bisa menjadi katalis besar yang membawa harga Solana menuju $1.000 (Rp16.508.000), mencerminkan lonjakan sebesar 380%.

Namun dalam jangka panjang, target yang lebih realistis untuk kenaikan 10 kali lipat adalah $2.100 (Rp34.666.800), dengan asumsi adopsi institusional terus berlanjut secara stabil.

Peluang Terbesar Solana Ada di Ekosistemnya – Begini Cara Menemukannya

Dengan ekspektasi pemangkasan suku bunga Amerika Serikat hingga 75 basis poin (bps) sebelum akhir tahun, pasar altcoin diperkirakan akan mengalami lonjakan lebih kuat seiring perputaran modal menuju aset berisiko yang lebih tinggi.

Memang, harga Solana bisa naik hingga empat kali lipat. Namun potensi cuan paling signifikan justru berasal dari koin-koin meme berkapitalisasi kecil dalam ekosistem Solana, yang kerap mencetak keuntungan 10x hingga 1000x lipat.

Di sinilah proyek Snorter ($SNORT) mengambil peran.

Proyek ini menghadirkan bot trading yang dirancang khusus untuk mendeteksi momentum pasar sejak dini, sehingga investor memiliki peluang untuk masuk posisi sebelum suatu koin menjadi mainstream — momen di mana lonjakan besar biasanya terjadi.

Snorter Bot dibangun untuk memenuhi kebutuhan trader kompetitif: mulai dari fitur limit-order sniping yang memungkinkan entry terbaik, mekanisme swap yang tahan terhadap MEV (Miner Extractable Value) agar terlindungi dari frontrunner, hingga sistem copy trading untuk mengikuti jejak investor profesional yang telah terbukti sukses.

Bot ini juga dilengkapi dengan sistem perlindungan anti rug-pull, yang menyaring proyek-proyek scam sebelum pengguna sempat berkomitmen lebih jauh.

Namun, menemukan entry point saja tidak cukup untuk menjamin keuntungan besar. Mengetahui kapan waktu terbaik untuk keluar dari posisi adalah pembeda antara sekadar transaksi biasa dan trading yang mengubah hidup — dan fitur-fitur di Snorter dirancang untuk membantu pengguna membuat keputusan exit yang optimal.

Performa awal proyek ini tergolong impresif. Token $SNORT telah berhasil mengumpulkan lebih dari Rp62,7 miliar ($3,8 juta) melalui presale yang masih berlangsung.

Hal ini kemungkinan besar didorong oleh sistem staking dengan imbal hasil 129% APY, yang memberikan keuntungan menarik bagi investor awal.

Cara untuk ikut serta sangat mudah:

Kunjungi situs resmi Snorter Bot Hubungkan wallet Anda (Best Wallet telah sepenuhnya mendukung platform ini) Lakukan pembelian token menggunakan crypto atau bahkan kartu bank — transaksi selesai dalam hitungan detik.

Jangan lewatkan peluang untuk masuk lebih awal.

Ikuti juga perkembangan Snorter melalui platform X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter) dan Instagram. Kunjungi web resmi presale Snorter sekarang juga!

Solana Meroket, Snorter Bisa Meledak Lebih Cepat

Investasi jumbo dari Forward Industries menjadi sinyal kuat bahwa Solana kini masuk radar institusi global. Target $2.100 (Rp34,6 juta) bukan lagi mimpi di atas kertas, tapi skenario yang makin realistis. Namun, pertumbuhan SOL tetap bersifat jangka panjang dan bertahap.

Bagi investor yang ingin hasil cepat dan agresif, Snorter adalah jawabannya. Token ini hadir dari ekosistem Solana, tapi menawarkan potensi cuan hingga 100x lewat presale yang masih berlangsung. Sistem staking 129% APY dan fitur anti rug-pull jadi daya tarik utamanya.

Sementara Solana butuh waktu untuk menembus ATH baru, Snorter bisa mencetak profit sebelum listing. Saat proyek ini viral, harga kemungkinan sudah melambung tinggi. Artinya, waktu terbaik untuk masuk adalah sekarang — saat orang lain belum sadar.

Anda bisa beli Snorter langsung via Best Wallet atau kartu bank, hanya butuh beberapa detik. Ini adalah kesempatan langka masuk lebih awal dalam proyek berpotensi besar. Di pasar yang makin kompetitif, first-mover advantage sangat menentukan.

Jangan tunggu semuanya jadi FOMO. Arahkan sebagian portofolio Anda ke Snorter sekarang juga, sebelum peluang ini lenyap. Gabungkan strategi jangka panjang di Solana dengan cuan cepat dari Snorter — dan bersiaplah menyambut bull run 2025 dengan percaya diri. Kunjungi web resmi presale Snorter sekarang juga!

