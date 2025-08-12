Prediksi Harga Solana: Perusahaan Antariksa Jeff Bezos Kini Terima Pembayaran SOL – Kemitraan Terbesar Tahun Ini

Daftar perusahaan yang menerima cryptocurrency sebagai metode pembayaran resmi terus bertambah. Kondisi ini memberikan sentimen positif bagi prediksi harga Solana yang bullish, mengingat blockchain ini dikenal memiliki skalabilitas tinggi dan efisiensi yang mumpuni untuk menjadi infrastruktur utama di balik berbagai inisiatif tersebut.

Para calon penjelajah luar angkasa kini dapat membayar menggunakan Solana (SOL) setelah Blue Origin, perusahaan yang didirikan oleh Jeff Bezos, mengumumkan bahwa mereka mulai menerima pembayaran dengan crypto.

Melalui kerja sama dengan Shift4, platform pembayaran digital global yang memproses transaksi remittance senilai lebih dari $280 miliar atau sekitar Rp4,55 kuadriliun secara global, penumpang Blue Origin dapat membayar uang muka sebesar $150.000 atau sekitar Rp2,44 miliar untuk mendapatkan kursi di salah satu pesawat antariksa milik perusahaan tersebut.

Shift4 is fueling the future of commerce – on Earth and beyond. 🌍🚀



We've partnered with @blueorigin to enable cryptocurrency and stablecoin payments for spaceflights aboard New Shepard. It’s a bold step forward in expanding where and how crypto can be used.



Crypto payments,… pic.twitter.com/oY6Lr4wF64 — Shift4 (@Shift4) August 11, 2025

“Kami percaya crypto dan stablecoin akan menjadi cara pembayaran yang semakin populer, khususnya untuk pembelian kelas premium. Baik konsumen maupun merchant akan sama-sama mendapatkan keuntungan finansial dari jenis transaksi ini,” ujar Alex Wilson, Kepala Divisi Crypto di perusahaan pembayaran tersebut.

Dalam tujuh hari terakhir, harga Solana naik sebesar 2,2%. Kemitraan ini, bersama dengan pengumuman lain dari berbagai korporasi yang semakin mengadopsi blockchain ini untuk menjalankan aplikasi terdesentralisasi mereka, dapat memberikan dorongan signifikan bagi SOL untuk mencapai level harga yang lebih tinggi.

Layanan premium Blue Origin berpotensi meningkatkan volume transaksi token ini, yang pada gilirannya mendukung prediksi harga Solana yang bullish dalam jangka pendek.

Baca juga Cryptocurrency Terbaik 2025 - Panduan Investasi untuk Pemula

Prediksi Harga Solana: SOL Turun dari $185 dan Menuju Support Kunci

Harga Solana (SOL) mulai mengalami penurunan setelah menyentuh resistance penting di level $185 atau sekitar Rp3,01 juta. Tekanan jual cukup kuat di area ini, sehingga harga berpotensi turun menuju 200-period exponential moving average (EMA) pada grafik 4 jam, atau bahkan ke area support yang lebih rendah di sekitar $165 atau setara Rp2,68 juta.

Token ini perlu mendapatkan likuiditas dan minat beli yang cukup besar untuk mampu menembus resistance tersebut. Rebound yang signifikan dari area ini dapat mengonfirmasi prediksi harga Solana yang bullish, dengan potensi kenaikan menuju $205 atau sekitar Rp3,33 juta, bahkan lebih tinggi.

Momentum saat ini masih berpihak pada pihak bullish karena pasar crypto tengah menarik perhatian besar dari institusi dan perusahaan besar seperti Blue Origin.

Popularitas cryptocurrency yang terus meningkat membuat SOL menjadi salah satu altcoin terbaik untuk dibeli. Jaringan Solana telah membuktikan kemampuannya memproses ribuan transaksi setiap hari tanpa hambatan berarti.

Di sisi lain, kemunculan aplikasi terdesentralisasi baru seperti SUBBD (SUBBD) berpotensi mengganggu pasar besar dengan memanfaatkan kekuatan teknologi blockchain. Presale crypto ini telah berhasil mengumpulkan hampir $1 juta atau sekitar Rp16,26 miliar untuk membangun platform yang lebih ramah bagi para influencer.

Baca juga Daftar Koin Micin Potensial 2025 yang Layak Dibeli - Siap Cuan Gede

SUBBD (SUBBD) Memberi Kesempatan Kreator Menghasilkan Passive Income Lewat Teknologi AI

SUBBD (SUBBD) merupakan platform distribusi konten yang dirancang untuk membantu kreator memonetisasi konten berbasis AI seperti gambar dan video.

Proyek ini menawarkan biaya platform yang lebih rendah dibandingkan lingkungan terpusat, serta memberikan kesempatan bagi influencer untuk berpartisipasi dalam penentuan kebijakan moderasi melalui token governance $SUBBD.

Pengguna juga dapat membeli token ini untuk mendapatkan diskon langganan, akses awal ke fitur-fitur baru, serta berbagai keuntungan tambahan lainnya.

Seiring bertambahnya jumlah pengguna platform, permintaan terhadap $SUBBD akan meningkat dan berpotensi memberikan keuntungan signifikan bagi para pembeli awal. Saat ini, lebih dari 2.000 kreator telah bergabung, dan mereka diperkirakan akan membawa lebih dari 200 juta pengguna ketika SUBBD resmi diluncurkan.

Untuk membeli $SUBBD pada harga presale yang masih diskon, kunjungi situs resmi SUBBD dan hubungkan wallet Anda, seperti Best Wallet. Anda dapat menukar USDT atau ETH untuk mendapatkan token ini, atau menggunakan kartu bank untuk berinvestasi.

Baca juga Crypto yang Akan Naik 2025 - Daftar Pesaing Teratas

Jangan Sampai Ketinggalan Cara Beli SUBBD Sebelum Harga Naik!

Jika Anda tertarik dengan potensi besar yang dimiliki SUBBD, sekarang adalah waktu terbaik untuk memulai. Harga presale masih berada di level diskon sehingga peluang profit jauh lebih besar ketika proyek ini resmi rilis. Pelajari langkah-langkah lengkap untuk membeli token ini di panduan cara beli SUBBD agar tidak salah langkah. Pastikan Anda bergerak cepat karena permintaan token terus meningkat setiap harinya.

Prediksi Harga SUBBD: Potensi Lonjakan Ribuan Persen!

Banyak analis percaya SUBBD bisa menjadi salah satu crypto paling menjanjikan di 2025 berkat adopsi AI dan komunitas kreator yang masif. Dengan ekosistem yang terus berkembang, prospek harga token ini semakin kuat. Simak analisis lengkap di prediksi harga SUBBD untuk mengetahui target harga potensialnya. Jangan sampai terlambat mengambil posisi sebelum lonjakan besar terjadi.

Baca juga Koin Meme Crypto Terbaik 2025 di Pasar

Catatan Akhir

Kemitraan antara Solana dan Blue Origin menandai salah satu momen penting di 2025 bagi adopsi crypto di sektor premium. Dengan pembayaran tiket antariksa yang kini bisa dilakukan menggunakan SOL, potensi penggunaan blockchain Solana semakin nyata. Kondisi ini memperkuat sentimen bullish terhadap harga SOL dalam jangka pendek. Momentum ini juga membuka peluang bagi altcoin baru yang menawarkan inovasi unik. Salah satunya adalah SUBBD yang menggabungkan teknologi AI dan model monetisasi kreator.

Secara teknikal, SOL memang menghadapi resistance kuat di $185 atau sekitar Rp3,01 juta. Namun, minat beli yang terus tumbuh dapat memicu rebound signifikan. Peningkatan transaksi akibat kerja sama Blue Origin juga dapat mendukung pergerakan harga. Faktor-faktor ini membuat SOL tetap menjadi salah satu altcoin unggulan di 2025. Meski begitu, diversifikasi investasi tetap penting untuk meminimalkan risiko.

Di sinilah SUBBD masuk sebagai opsi menarik bagi investor yang ingin memanfaatkan momentum. Presale token ini telah menarik ribuan kreator dan berpotensi membawa ratusan juta pengguna baru ke dalam ekosistemnya. Dengan harga presale yang masih rendah, peluang profit di masa depan sangat besar. Keunggulan seperti biaya platform rendah dan token governance menambah daya tariknya.

Investor yang mengambil langkah lebih awal berpotensi meraih imbal hasil tinggi ketika adopsi platform ini meluas. Tren ini mirip dengan tahap awal pertumbuhan proyek-proyek besar lain di industri crypto. Kecepatan dalam mengambil keputusan investasi menjadi faktor pembeda antara sekadar penonton dan peraih keuntungan. SUBBD menawarkan posisi strategis untuk memanfaatkan gelombang adopsi konten AI.

Mengingat momentum positif Solana dan peluang unik yang ditawarkan SUBBD, sekarang adalah saat yang tepat untuk bertindak. Kombinasi adopsi institusional dan inovasi teknologi menciptakan peluang investasi yang jarang terjadi. Kunjungi situs resmi SUBBD untuk ikut presale sebelum harga naik. Waktu adalah faktor penentu dalam memanfaatkan peluang ini. Jangan biarkan kesempatan ini lewat begitu saja.

Ingin selalu jadi yang pertama tahu berita penting seperti kemitraan Solana dengan Blue Origin atau peluang presale crypto besar berikutnya? Bergabunglah dengan grup Crypto News Indonesia di Telegram dan dapatkan update langsung setiap hari. Anda juga bisa berdiskusi dengan ribuan trader dan investor lainnya. Informasi cepat sering menjadi kunci profit besar di dunia crypto.

