Setelah pasar crypto mengalami penurunan sepanjang Oktober, suasana mulai berubah. Kombinasi dari pemangkasan suku bunga, jeda kebijakan pengetatan likuiditas oleh The Fed, dan kesepakatan dagang baru antara Amerika Serikat dan China, mendorong kembali minat investor pada aset berisiko.

Bitcoin dan Ethereum kini telah menembus kembali level masing-masing $113.500 dan $4.000 atau sekitar Rp1,88 miliar dan Rp66,5 juta.

Prediksi Harga Solana: Apakah SOL Akan Naik Lebih Tinggi Tahun Ini?

Analis papan atas kembali bersikap optimistis terhadap Solana setelah aset ini menyentuh harga $200 di hari Minggu. Salah satunya adalah Ali Martinez, yang memperkirakan harga SOL bisa mencapai $290 pada bulan November, dengan alasan SOL berhasil bertahan di level support $180.

Martinez menyoroti pola pergerakan harga SOL yang terus berada dalam channel naik (ascending channel) dan secara teknikal mampu mempertahankan garis tren bawahnya. Pola ini menjadi sinyal kuat bahwa tren bullish sedang terbentuk.

Di sisi makroekonomi, keputusan Federal Reserve untuk memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin dan menghentikan program quantitative tightening, membuka kembali likuiditas pasar. Biaya pinjaman menjadi lebih rendah, memberi ruang bagi aset kripto untuk kembali reli.

Solana $SOL holding $180 could be the setup for a rebound to $230 and maybe even $290. pic.twitter.com/sZkAG8L52s — Ali (@ali_charts) October 26, 2025

Negosiasi dagang antara AS dan China juga menciptakan angin segar. Menteri Keuangan AS dan perwakilan China, Li Chenggang, mencapai konsensus awal yang akan difinalisasi dalam pertemuan antara Donald Trump dan Xi Jinping pekan ini.

Faktor-faktor ini mendorong keyakinan analis bahwa bull market crypto akan segera dimulai. Solana diprediksi akan menjadi salah satu pemenang utama berkat permintaan institusional yang tinggi dan rencana ETF spot yang tengah disiapkan.

Analis lain seperti TraderSZ tetap mempertahankan target harga jangka pendek di angka $300 dan $390, dengan proyeksi tertinggi siklus di sekitar $500 atau sekitar Rp8,32 juta. Prediksi ini juga diamini oleh trader populer BitBull.

Snorter : Saat Meme Coin Bertransformasi Jadi Alat Perdagangan

Sektor meme coin di jaringan Solana kembali menunjukkan geliat, terlebih setelah investor institusional mulai melirik kembali aset berisiko tinggi dengan potensi pengembalian besar. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Snorter ($SNORT), proyek berbasis Telegram yang kini memasuki detik-detik akhir masa presale.

Meskipun kondisi pasar sempat bearish, Snorter berhasil menghimpun dana presale sebesar $5,7 juta atau sekitar Rp94,85 miliar. Angka ini mencerminkan keyakinan investor terhadap konsep yang ditawarkan Snorter: perpaduan antara karakter meme yang lucu dengan utilitas teknologi trading bot berbasis AI.

Beberapa influencer crypto ternama sudah menempatkan Snorter sebagai salah satu crypto yang akan meledak. Eksposur tinggi dari para pembuat opini ini menjadikan Snorter bukan sekadar proyek viral, tetapi juga kandidat serius di antara aset berkapitalisasi kecil yang bisa meledak saat pasar pulih.

Di Balik Nama Lucu, Ada Teknologi yang Serius

Snorter bukan hanya sekumpulan stiker lucu di Telegram. Proyek ini membangun bot trading otomatis yang dirancang untuk mendeteksi peluang di pasar meme coin Solana dengan sangat cepat dan efisien.

Bot Snorter terintegrasi penuh di aplikasi Telegram. Pengguna bisa memanfaatkan fitur sniping otomatis yang langsung membeli token baru ketika likuiditas ditambahkan, seringkali lebih cepat dari mayoritas trader biasa. Keunggulan ini memberi peluang lebih besar untuk masuk sebelum harga melonjak akibat FOMO pasar.

Keamanan juga menjadi perhatian utama. Snorter menyematkan sistem pemindaian kontrak cerdas yang mampu mengidentifikasi potensi penipuan seperti honeypot, rug-pull, atau proyek bermasalah sebelum transaksi dilakukan. Fitur ini memberi rasa aman ekstra bagi trader, terutama di pasar meme yang terkenal liar.

Trader juga bisa melakukan otomatisasi penuh, mulai dari pengaturan take-profit, stop-loss, hingga meniru (mirror) strategi wallet lain yang terbukti menguntungkan. Semua itu dikendalikan langsung dari chat Telegram, tanpa perlu antarmuka rumit.

Dengan struktur biaya transaksi hanya 0,85% bagi pemegang token SNORT, proyek ini menawarkan efisiensi tinggi dalam eksekusi, sekaligus memberi insentif bagi pengguna setia. Kombinasi antara kecepatan, biaya rendah, dan fitur keamanan membuat Snorter menonjol di tengah banyaknya bot Telegram yang bermunculan.

Potensi Meledak Usai IEO: Antara Spekulasi dan Infrastruktur Nyata

Waktu peluncuran Snorter tidak bisa lebih tepat. Ketika proyek seperti BONK mulai menormalisasi gagasan institusi memiliki koin micin, Snorter justru menawarkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya: sebuah meme token dengan sistem trading otomatis dan analitik berbasis AI.

Struktur token yang kuat, komunitas yang terus tumbuh, serta narasi “meme meets utility” menjadikan Snorter lebih dari sekadar hiburan sesaat. Proyek ini berdiri di perpotongan antara tren budaya dan kebutuhan nyata para trader crypto generasi baru.

Analis yang menyebut Snorter sebagai crypto yang akan naik 1000x bukan sekadar melempar hype. Banyak di antara mereka menilai bahwa infrastruktur yang ditawarkan proyek ini layak mendapat eksposur besar, bukan hanya karena kemasannya, tetapi karena fungsinya.

Investor yang masuk sebelum IEO tentu berharap presale ini menjadi titik awal fase ekspansi yang lebih besar. Ketika token SNORT mulai diperdagangkan di exchange, volatilitas akan meningkat.

Namun bagi yang sudah memahami fungsionalitas bot dan kebutuhan pasar terhadap solusi otomatis yang terintegrasi di platform familiar seperti Telegram, potensi pertumbuhan jangka menengah hingga panjang terlihat cukup meyakinkan.

Akses Komunitas, Panduan Pembelian, dan Prediksi Harga SNORT

Bagi Anda yang tertarik menjelajahi lebih dalam tentang proyek ini, silakan kunjungi situs resmi Snorter. Anda bisa menemukan whitepaper, roadmap pengembangan, dan informasi penting seputar peluncuran token.

Untuk berdiskusi langsung dengan komunitas, Anda bisa bergabung di grup resmi Telegram Snorter. Di sana, Anda akan menemukan trader yang sudah lebih dulu menguji fitur bot, serta mendapatkan informasi terkini seputar IEO dan list exchange pertama.

Update proyek dan narasi terbaru juga tersedia di akun X (Twitter) resmi Snorter. Akun ini menjadi kanal utama bagi pengumuman strategis dan kolaborasi komunitas.

Jika Anda mempertimbangkan untuk berpartisipasi, pastikan memahami cara beli Snorter terlebih dahulu. Platform mereka menyediakan panduan lengkap, mulai dari koneksi wallet hingga proses klaim token usai IEO.

Beberapa analis bahkan telah memproyeksikan bahwa prediksi harga Snorter pasca IEO bisa naik berkali-kali lipat, dengan asumsi peluncuran berjalan mulus dan permintaan terhadap bot Telegram meningkat.

