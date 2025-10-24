Prediksi Harga Solana: Mampukah SOL Kembali ke $200?

Penulis Berita Kripto Alfin Fauzan Penulis Berita Kripto Alfin Fauzan Baca Penulis Bagikan Disalin Diperiksa Fakta oleh Aldi SEO, Editor, dan Penulis Konten Aldi Baca Penulis Pengungkapan Afiliasi Pengungkapan Afiliasi



Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi ini tidak pernah memengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi inimemengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Baca Selengkapnya! Terakhir diperbarui: Oktober 24, 2025

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Prediksi harga Solana hari ini akan lebih berfokus pada kemungkinan SOL dapat kembali menembus batas $200 setelah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Token ini diperdagangkan di sekitar $192, naik 2,33% dalam 24 jam terakhir dengan kapitalisasi pasar $105 miliar.

Namun, volume perdagangan SOL menurun, yang dibarengi dengan penurunan jumlah pengguna. Meskipun demikian, minat institusional meningkat, Fidelity telah menambahkan SOL ke platformnya, dan volume futures tetap kuat.

Sementara itu, bot perdagangan berbasis Solana, Snorter bot, menarik perhatian seiring dengan percepatan momentum presale.

Prediksi Harga Solana: $175 Jadi Support Penting, tetapi $200 Masih Jadi Hambatan

Solana telah berada dalam rentang $170 – $200 disepanjang Oktober, gagal menembus secara signifikan ke arah manapun. Level $175 bertindak sebagai support yang kuat, sejalan dengan EMA 200 hari, dan menahan beberapa penurunan.

Apabila level tersebut terlewati, analis menunjuk $130 sebagai level support logis berikutnya. Level ini pernah berfungsi sebagai zona konsolidasi pada awal 2025 dan mungkin kembali menarik pembeli institusional.

Di sisi lain, $195 – $200 masih menjadi zona resistensi utama. Harga telah ditolak berulang kali di level ini dalam dua minggu terakhir, menunjukkan tekanan jual dari para pemburu keuntungan dan trader jangka pendek.

Menembus zona ini dapat membuka jalur cepat ke $210 – $215, meskipun konfirmasi memerlukan lonjakan volume dan penutupan yang berkelanjutan di atas resistensi.

Prediksi Harga Solana: Indikator Momentum Stagnan

Indikator RSI tetap berada di bawah angka 50 dan berada di bawah rata-rata pergerakan 14 hari. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan beli masih belum mendominasi.

Histogram MACD semakin menyempit, menandakan ketidakpastian, Solana belum membentuk crossover bullish pada timeframe harian, yang menambah pergerakan sideways.

Pedagang futures masih aktif, open interest mendekati $9 miliar, dengan volume harian di atas $20 miliar—cukup untuk memicu likuidasi di kedua arah apabila volatilitas meningkat. Penembusan dapat menjebak posisi short yang terlalu leverage, sementara penurunannya dapat memukul posisi long yang masuk terlambat.

Sampai saat itu, momentum netral, dan prediksi harga Solana kemungkinan besar akan bergantung pada katalis di luar faktor teknis murni.

Institusi Aktif Membeli, Aktivitas Pengguna Menurun

Fondasi Solana menceritakan dua kisah. Di satu sisi, pengguna aktif harian (DAU) telah mengalami penurunan menjadi hanya 2,9 juta, penurunan yang sangat tajam dibanding Januari yang melampaui 6,9 juta. Hal ini menunjukkan penurunan penggunaan ritel dan permintaan yang lebih lemah untuk aplikasi yang dibangun di atas jaringan Solana.

Di sisi lain, institusi meningkatkan eksposur mereka. Kas perusahaan kini memegang lebih dari $2 miliar dalam bentuk SOL, dan Rex-Osprey Solana ETF telah mengumpulkan $400 juta sejak musim panas.

Penambahan SOL oleh Fidelity ke platformnya telah menunjukkan bahwa pemegang jangka panjang melihat nilai, meskipun metrik jangka pendek lemah. Perbedaan ini membentuk prediksi harga Solana saat ini lebih sulit untuk dievaluasi, tetapi menunjukkan pembeli dengan horizon waktu yang lebih panjang masih terus bertambah.

Data Makro Menambah Ketidakpastian

Laporan inflasi Amerika Serikat pekan ini akan secara langsung memengaruhi sentimen pasar kripto. Apabila CPI lebih tinggi dari konsensus 3,1%, hal ini dapat menunda perubahan kebijakan moneter dovish dari The Fed, yang akan berdampak bearish bagi aset berisiko seperti Solana (SOL).

Namun, apabila angka inflasi lebih rendah, hal itu dapat mendorong harga Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) naik, berpotensi membantu SOL menembus level $200 bersamaan dengan kekuatan pasar yang lebih luas.

Saat ini zona pertempuran telah ditentukan: $175 sebagai level support vs $200 sebagai level resistensi. Hingga salah satu level tersebut terpecahkan, perdagangan dalam rentang harga tersebut mungkin akan berlanjut.

Pergeseran prediksi harga Solana berikutnya mungkin akan bergantung pada apakah pihak bullish dapat mengubah momentum teknis dan naratif menjadi keuntungan mereka.

Snorter: Bot Trading Kripto yang Dirancang untuk Pasar Meme Solana

Salah satu alat yang banyak dibicarakan di ekosistem Solana saat ini adalah Snorter. Ini merupakan sebuah bot perdagangan berbasis Telegram yang dirancang untuk snipping Solana token dan melakukan perdagangan otomatis. Berbeda dengan bot dasar, Snorter menyaring honeypots, menawarkan perlindungan MEV, dan mengarahkan transaksi melalui relayer untuk eksekusi lebih cepat.

Proyek ini telah mengumpulkan lebih dari $5,4 juta atau setara Rp89,6 miliar (kurs 1 USD = Rp16.595) dalam presale dan menarget para trader yang ingin mengotomatisasi entri serta keluar dengan risiko tinggi tanpa bergantung pada alat CEX.

Jika aktivitas koin meme meningkat setelah pembaruan Alpenglow atau lonjakan harga SOL, Snorter berpotensi mengalami peningkatan adopsi.

Tren awalnya menunjukkan bahwa minat terhadap alat taktis sedang meningkat, yang menjadi kabar baik bagi Snorter. Bot ini tidak hanya sebagai presale yang menonjol, tetapi juga berpotensi menjadi penerima manfaat dari pergeseran bullish dan narasi prediksi harga Solana secara keseluruhan.

Harga token $SNORT saat ini $0,1083, yang merupakan harga listing di bursa. Ketika token telah resmi terdaftar di bursa, harga kemungkinan besar akan meroket, terutama apabila Snorter berhasil menjangkau bursa-bursa teratas seperti Binance dan Coinbase. Ketahui proyeksi jangka panjang $SNORT dengan membaca prediksi harga Snorter.

Jadi, ini merupakan kesempatan berharga untuk membeli $SNORT dengan harga dasar. Peluncuran token akan dilakukan dalam waktu kurang dari tiga hari lagi sehingga mereka yang tertarik harus bergegas.

Beli token SNORT menggunakan SOL, ETH, USDT, USDC, atau BNB. Pembelian menggunakan kartu kredit juga diterima. Baca panduan lengkap membeli token $SNORT yang telah kami siapkan dalam artikel cara beli Snorter.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.