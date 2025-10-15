Prediksi Harga Solana: SOL akan Pimpin Reli Berikutnya

Petinggi Pantera Capital, salah satu firma modal ventura tersukses, telah mendukung prediksi harga Solana (SOL) yang bullish. Bersama dengan Bitcoin dan Ethereum, Solana diyakini akan menjadi pemimpin jangka panjang di industri mata uang kripto.

Sementara itu, koin-koin baru seperti SUBBD siap meroket bebarengan dengan pasar bullish di Oktober ini. Dengan platform konten kreator bertenaga AI, SUBBD berpotensi menjadi pemain utama di pasar konten kreator yang kini bernilai lebih dari $85 miliar.

Kesuksesan IPO dan Tahun Gemilang Bagi Pantera

Dan Morehead, salah seorang pimpinan Pantera Capital, sangat yakin dengan masa depan Solana. Keyakinan tersebut muncul setelah Pantera mencatatkan tahun yang gemilang, memainkan peran kunci dalam IPO Circle, Galaxy Digital, dan kendaraan kas Solana senilai $500 juta yang disebut “Solana Company” — sebelumnya dikenal sebagai Helius Medical Technologies (Nasdaq: HSDT).

If you put $1 in each of the five Pantera-affiliated IPOs this year, you’d have $11 – a 117% return.



Read more: https://t.co/xq1e14bz30 https://t.co/Sjh93owGAw pic.twitter.com/5m7Y2OfNUF — Dan Morehead (@dan_pantera) October 10, 2025

Dalam wawancara terbaru, Morehead mengatakan bahwa pasar kripto pada akhirnya akan berkonsolidasi di sekitar tiga blockchain utama: Bitcoin, Ethereum, dan Solana. Sementara itu, sebagian lainnya akan menghilang dari peredaran.

Ia mengungkapkan prediksi Bitcoin yang bullish, dengan BTC yang akan diperdagangkan hingga $1 juta. Selain itu, Morehead juga menggambarkan bahwa Solana merupakan blockchain paling efisien, yang menawarkan alternatif dengan performa lebih baik dibanding Ethereum.

Seiring dengan dukungan yang terus diberikan oleh investor terkemuka seperti Morehead terhadap Solana, minat institusional kemungkinan akan terus meningkat. Hal ini dapat mendorong harga SOL naik dalam jangka panjang.

Prediksi Harga Solana: SOL Berpotensi Naik 106%

Solana tetap berada dalam tren naik meskipun terjadi penurunan pasar pada Jumat lalu. Harga SOL turun hingga $170 atau setara Rp2.818.770 (kurs 1 USD = Rp16.581) tetapi segera memantul dari garis tren dukungan kunci, mengonfirmasi kekuatan kanal saat ini.

SOL juga telah kembali ke rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) 200-hari, dan berpotensi kembali ke zona $240 jika momentum tetap terjaga.

Penembusan yang pasti di atas $250 akan membuka peluang untuk reli potensial menuju $400 dalam siklus ini. Dengan demikian, ada potensi kenaikan 106% dalam jangka pendek dari harganya saat ini.

Kondisi pasar yang masih tetap menguntungkan di tengah ketegangan global memberikan sentimen bullish terhadap SOL. Di saat bersamaan, minat institusional juga meningkat dari pemain-pemain besar seperti Pantera Capital terhadap daftar coin baru.

Salah satu proyek kripto baru yang sangat potensial adalah SUBBD ($SUBBD). Ini merupakan platform kreator konten terdesentralisasi yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI). SUBBD saat ini masih dalam tahap presale dan berpotensi mendapatkan manfaat dari aliran dana miliaran dolar ke gelombang inovasi berikutnya.

SUBBD Padukan Alat Pembuatan Konten Berbasis AI dengan Teknologi Blockchain

SUBBD menggabungkan pembuatan konten berbasis AI dengan infrastruktur web3. Perpaduan tersebut memungkinkan para kreator untuk membuat, mengedit, dan berbagai segala sesuatu terkait kontennya dari dalam satu platform.

Pengguna dapat menghasilkan persona influencer AI, mengaktifkan asisten pribadi untuk menangani tugas rutin, dan memonetisasi konten mereka menggunakan pembayaran kripto.

Pemegang token $SUBBD akan mendapatkan manfaat berupa biaya platform yang lebih rendah, akses awal ke fitur baru, dan hak suara untuk menentukan arah platform bersama anggota komunitas lainnya.

Seiring dengan potensi pertumbuhan ekonomi kreator konten yang mencapai $1.143 miliar pada 2034, SUBBD memposisikan dirinya di persimpangan dua sektor yang sedang berkembang pesat.

Selain potensi valuasi pasar yang begitu besar, SUBBD juga memiliki pengikut gabungan sebesar 250 juta pengikut. Dengan demikian, potensi SUBBD untuk diadopsi secara lebih luas di masa depan sangat terbuka.

SUBBD juga menghadirkan platform yang ramah terhadap kreator maupun pelanggan. Dengan dukungan AI, SUBBD membedakan dirinya dengan platform konten kreator konvensional.

Jika penasaran dengan potensi SUBBD di ruang kripto, baca artikel kami mengenai prediksi harga SUBBD untuk melihat proyeksi pertumbuhan jangka panjangnya.

Presale SUBBD Raup $1,2 Juta dengan Harga Token Terjangkau

SUBBD berstatus sebagai proyek kripto yang masih sangat baru. Namun, presale yang digelar untuk token $SUBBD telah menghasilkan lebih dari $1,2 juta. Presale tersebut menjadi peluang emas bagi investor kripto cerdas untuk mendapatkan token $SUBBD dengan harga jauh lebih murah dari harga listing.

Token $SUBBD saat ini ditawarkan dengan harga $0,056676 per token. Namun, harga tersebut akan naik secara bertahap ketika presale SUBBD beralih ke tahapan-tahapan berikutnya. Artinya, semakin cepat seorang investor bergabung, semakin besar peluangnya untuk membeli $SUBBD dengan harga lebih murah.

Selain keuntungan dari harga diskon, berpartisipasi dalam presale SUBBD memungkinkan investor untuk mendapatkan penghasilan pasif. SUBBD menyediakan fitur staking yang akan memberi investor imbalan statis sebesar 20% APY.

Pembelian token SUBBD dapat dilakukan di situs resmi SUBBD dengan menggunakan dompet kripto ERC-20 seperti Best Wallet. Gunakan salah satu dari mata uang kripto yang diterima, ETH, USDT, BNB, USDC, untuk ditukarkan dengan token $SUBBD.

Investor presale yang belum memiliki kripto juga dapat membeli $SUBBD menggunakan kartu kredit. Tidak ada minimum atau maksimum investasi yang ditetapkan sehingga proyek ini sangat ideal untuk semua kalangan.

Kunjungi situs web resmi SUBBD sekarang juga untuk dapat membeli token $SUBBD dengan harga termurah. Pahami cara beli SUBBD dengan baik agar Anda dapat membeli token $SUBBD secara aman dan cepat dari situs web resminya.

