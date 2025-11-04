Prediksi Harga Solana: $417 Juta Mengalir ke ETF Bitwise Baru, Apakah Wall Street Bertaruh Besar Pada SOL?

Prediksi harga Solana sedang sangat bullish setelah Wall Street mengucurkan dana $417 juta untuk ETF Staking SOL Bitwise yang baru. Hal tersebut turut memengaruhi sentimen investor, yang sebagian di antaranya sangat optimis SOL dapat meroket hingga menyentuh level $1.000.

Sementara itu, Solana (SOL) masih menunggu persetujuan untuk ETF spotnya sendiri. Dengan aliran dana masuk ke BSOL, ini mengindikasikan bahwa ada permintaan terpendam terhadap ETF Solana spot yang siap meledak segera setelah persetujuan.

Wall Street Perluas Eksposur Terhadap Solana (SOL)

Wall Street saat ini terus memperluas eksposurnya terhadap Solana, dengan komitmen sebesar $417 juta untuk ETF Staking SOL Bitwise yang baru. Hal ini telah memperkuat keyakinan terhadap prediksi harga Solana yang bullish dalam jangka pendek.

Analis ETF Bloomberg, Eric Balchunas, menyoroti debut kuat altcoin tersebut, mencatat bahwa BSOL memimpin arus masuk untuk minggu ini di seluruh ETP, bahkan mengungguli ETF spot berbasis Bitcoin dan Ethereum.

What a week for $BSOL, besides the big volume, it led all crypto ETPs by a country mile in weekly flows with +$417m ($IBIT had a rare off week, it'll be back). It also ranked it 16th in overall flows for the week. Big time debut. pic.twitter.com/HpKUTdq1J5 — Eric Balchunas (@EricBalchunas) November 1, 2025

BSOL menawarkan titik akses baru bagi investor AS untuk mendapatkan akses teratur ke imbal hasil staking SOL, fitur yang sebelumnya hanya tersedia bagi investor on-chain. Hal ini secara efektif membuka pintu bagi jutaan dolar modal institusional baru yang masuk ke ekosistem Solana.

Dengan SOL yang masih menunggu persetujuan ETF spotnya sendiri, kesuksesan BSOL menjadi pertanda bahwa permintaan berskala besar masih terpendam dan siap untuk masuk.

Grayscale Investments memperkirakan ETP Solana dapat menguasai 5% dari semua token SOL dalam dua tahun, mewakili nilai lebih dari $5 miliar dengan harga saat ini. Momentum institusional yang nyata kini mengalir ke Solana, dan hal tersebut dimulai di Wall Street.

Prediksi Harga Solana: Wall Street Berpotensi Memicu Reli Besar Berikutnya

Dengan konsensus di antara analis yang memperkirakan persetujuan ETF Solana spot pada bulan ini, permintaan institusional yang tertahan dapat memicu pelarian dari kanal naik selama tujuh bulan.

Salah satu dari daftar altcoin terbaik ini menguji konvergensi kuat di antara level support dan potensi setiap peluncuran, dengan batas bawah kanal bertemu dengan zona permintaan historis di $175. Zona ini juga membentuk segitiga menurun, kini mendekati puncaknya, menciptakan momen kritis untuk pergerakan harga November.

Indikator momentum tetap campuran. Histogram MACD telah melintasi di bawah garis sinyal, sinyal awal tren turun yang khas, sementara RSI berada dekat dengan level terendah historis di sekitar 33, yang menunjukkan ruang penurunan terbatas.

Kehilangan level $175 dapat membuka pintu untuk penurunan 30% ke $120, tetapi mempertahankan level tersebut mungkin akan mempersiapkan SOL untuk berupaya mencatat breakout berikutnya.

Level $300 tetap menjadi ambang terobosan kunci. Apabila resistensi tersebut berhasil dibalik menjadi support, hal itu dapat menandai awal tren naik baru, menargetkan harga $500 dan potensi keuntungan mencapai 185%.

Namun, dengan Solana yang masuk ke neraca korporasi dan eksposur institusional yang semakin dalam melalui ETF spot, prediksi harga Solana menjadi semakin bullish. SOL diprediksi mencatat reli panjang hingga 470% untuk mendorong harga SOL ke $1.000.

PEPENODE: Cara Cerdas untuk Mendapatkan Keuntungan Pada Kondisi Pasar Apapun

Dengan strategi penghasilan pasif seperti staking ETF yang semakin populer, investor mencari cara lain untuk tetap mendapatkan penghasilan bahkan ketika pasar stagnan. Salah satu cara terbaik untuk merealisasikannya adalah melalui PEPENODE (PEPENODE), sebuah platform mine-to-earn sederhana yang menawarkan potensi penghasilan dari permainan penambangan kripto virtual.

Prosesnya sangat sederhana, beli token $PEPENODE, gunakan token tersebut untuk membeli node penambangan, bangun ruang server Anda, lalu bersiap untuk menambang. Mekanisme penambangan virtual ini tidak membutuhkan perangkat keras mahal seperti penambangan kripto tradisional.

Di samping itu, tidak diperlukan keahlian teknis untuk melakukannya, membuat PEPENODE sangat ramah untuk semua tingkat pengguna. Melalui penambangan kripto virtual ini, pengguna dapat memperoleh imbalan dalam bentuk token $PEPENODE, $PEPE, $FARTCOIN, dan meme crypto populer lainnya.

Inti dari penambangan kripto PEPENODE adalah node digital. Setiap node memiliki kemampuan berbeda, pengguna perlu mencari kombinasi node terbaik untuk menghasilkan hasil penambangan terbesar.

Setiap pengguna akan berlomba untuk menghasilkan hadiah terbesar, berpacu dalam papan peringkat, dan mendapatkan hadiah tambahan bagi pengguna yang sukses memuncaki papan peringkat.

PEPENODE saat ini masih dalam masa presale, sehingga investor yang tertarik membeli token $PEPENODE dapat melakukannya di situs resmi PEPENODE.

Harga Diskon Token PEPENODE Selama Periode Presale

Periode presale PEPENODE yang saat ini sedang berlangsung membuka kesempatan bagi para investor untuk membeli token $PEPENODE dengan harga diskon. Harga $PEPENODE saat ini hanya $0,0011317 atau setara Rp18,93 (kurs 1 USD = Rp16.726), jauh dari target harga listing proyek.

Artinya, dengan potensi PEPENODE untuk menjadi koin yang akan listing di Binance, investor presale berpeluang untuk mendapatkan pengembalian signifikan. Seperti diketahui, pencatatan di bursa-bursa terbesar kerap mendorong harga token baru naik dengan tajam.

Prediksi harga PEPENODE dengan platform inovatifnya juga sangat bullish, yang diperkirakan dapat mencatatkan pertumbuhan hingga 100x lipat.

Lebih menarik lagi, investor presale PEPENODE juga dapat memperoleh penghasilan pasif dari mekanisme staking. PEPENODE menawarkan imbalan staking mencapai 630% APY bagi investor yang bersedia untuk mengunci token milik mereka.

Dapatkan panduan lengkap membeli token $PEPENODE dengan membaca artikel kami tentang cara beli PEPENODE.

