Tren meme coin terus menggebrak ekosistem kripto, dan Solana menjadi titik episentrum dari gelombang inovasi baru ini. Banyak investor muda mulai melirik aset kripto dengan elemen budaya pop dan potensi kenaikan ekstrem sebagai kendaraan spekulasi tinggi, di tengah siklus bullish yang semakin kuat.

Di antara ratusan token baru yang bermunculan, beberapa proyek unggulan mulai menunjukkan diferensiasi — baik dari sisi teknologi, utilitas, maupun komunitas. Artikel ini mengulas tiga proyek paling mencolok di ranah meme coin Solana: Pump.fun, Snorter Bot, dan Bitcoin Hyper — masing-masing membawa potensi unik untuk menjadi kuda hitam dengan pengembalian ribuan persen dalam waktu singkat.

Pump.fun (PUMP): Token Meme Solana dengan Lonjakan Market Cap 28% dalam 7 Hari

Pump.fun ($PUMP) bukan sekadar platform peluncuran token, tetapi telah menjadi simbol revolusi meme coin di Solana. Pengguna bisa menciptakan token sendiri hanya dengan biaya kurang dari $2 atau sekitar Rp33.192 (kurs Rp16.596/USD). Hanya perlu unggah gambar, beri nama, tentukan ticker — dan token langsung bisa diperdagangkan publik.

Model peluncurannya menggunakan sistem “Fair Launch” — tanpa presale, tanpa token untuk tim, tanpa alokasi khusus. Semua token diluncurkan bersamaan, menciptakan medan yang setara bagi semua investor. Hasilnya, Pump.fun telah menjadi semacam ‘inkubator terbuka’ bagi eksperimen meme coin, yang menarik minat dari kreator, spekulan, dan trader retail di seluruh dunia.

Per 2 Oktober 2025, harga PUMP tercatat sebesar $0.006802 (sekitar Rp112,89), mengalami kenaikan 2,41% dalam 24 jam dan melonjak 28% dalam 7 hari terakhir. Kapitalisasi pasar PUMP telah mencapai $2,4 miliar (sekitar Rp39,83 triliun) dengan total suplai 1 triliun token. Sirkulasi saat ini sekitar 354 miliar PUMP atau 35,4% dari total supply.

Nama Koin Respect The Pump (PUMP) Respect The Pump Harga $0.0000072 Respect The Pump ATH $0.0011 (November 14, 2024) Respect The Pump Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 0.0000% Respect The Pump Perubahan Harga dalam 7 Hari ▲ 0.00% Respect The Pump Kapitalisasi Pasar $7.21K Sirkulasi Pasokan 1,000.00M

Respect The Pump (PUMP) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Volume perdagangan harian menembus $762,92 juta (Rp12,66 triliun), menandakan tingginya likuiditas dan antusiasme pasar terhadap token ini. Dengan FDV sebesar $6,8 miliar (Rp112,87 triliun), PUMP mengindikasikan ekspektasi pertumbuhan jangka panjang yang sangat agresif dari komunitasnya.

Snorter Bot (SNORT): Bot AI Kripto Terbaik di Solana, Presale Hampir Habis

Snorter Bot ($SNORT) bukan sekadar proyek meme coin. Ini adalah bot perdagangan kripto berbasis Telegram yang dirancang untuk menavigasi pasar meme coin Solana secara otomatis, cepat, dan cerdas. Didorong oleh kecerdasan buatan, Snorter menawarkan fitur-fitur premium untuk trader Solana yang ingin menangkap peluang mikro di pasar — bahkan sebelum orang lain menyadarinya.

Fitur unggulan Snorter Bot antara lain:

Front-running protection & fast swap: Kecepatan eksekusi tertinggi dengan perlindungan dari MEV.

Auto-sniping: Otomatis membeli token baru begitu diluncurkan.

Limit orders & stop-loss: Pengelolaan risiko yang mudah.

Honeypot & rugpull detection: Filter otomatis token scam.

Copy-trading: Meniru strategi top trader dengan sekali klik.

Akses eksklusif ke peluncuran token Solana terbaru.

Biaya terendah di industri: Hanya 0,85% per transaksi.

Presale Snorter saat ini berada di fase terakhir. Token dijual seharga $0.1067 (sekitar Rp1.769), dengan total dana yang telah terkumpul sebesar $4.223.985,71 atau sekitar Rp70,15 miliar. Waktu tersisa hanya 18 hari sebelum penjualan ditutup.

Snorter Bot memiliki roadmap ambisius, mencakup:

Tahap 1: Riset pasar, desain arsitektur bot, audit kontrak pintar, whitepaper, optimisasi website.

Riset pasar, desain arsitektur bot, audit kontrak pintar, whitepaper, optimisasi website. Tahap 2: Launching token, kampanye pemasaran, beta testing komunitas, integrasi jembatan Solana-Ethereum.

Launching token, kampanye pemasaran, beta testing komunitas, integrasi jembatan Solana-Ethereum. Tahap 3–4: Ekspansi multi-chain (EVM), peluncuran API trading, governance komunitas, integrasi dasbor pengguna.

Total suplai token SNORT adalah 500 juta. Distribusi token meliputi:

25% untuk pengembangan produk

20% untuk pemasaran

20% untuk likuiditas bursa

10% untuk airdrop

10% untuk komunitas

10% untuk treasury

5% untuk staking reward

People shouting $1M Bitcoin.



More eyes = more traders = more opportunity.



Snorter’s the trading bot built for this wave. https://t.co/Yeg0MMsjJ7 pic.twitter.com/rjK20AtLiA — Snorter (@SnorterToken) October 1, 2025

Investor bisa membeli SNORT menggunakan ETH, SOL, USDT, USDC, maupun kartu kredit. Portal Bridge juga tersedia untuk menjembatani token antara Ethereum dan Solana. Penawaran ini menjadikan SNORT salah satu crypto presale terbaik tahun 2025, dengan kombinasi nyata antara utilitas bot dan potensi meme coin viral. Kunjungi web resmi presale Snorter di sini!

Cara Beli Snorter Bisa Dimulai dari Sini!

Bot canggih Snorter sudah mengumpulkan Rp70 miliar lebih dalam waktu singkat. Fitur seperti auto-sniping dan anti-rugpull membuatnya sangat dicari oleh trader Solana. Presale tinggal hitungan hari sebelum ditutup, dan peluang ini sangat mungkin menghasilkan cuan 10x hingga 100x. Dengan utilitas nyata di Telegram, komunitas aktif, dan roadmap yang matang, Snorter Bot bisa jadi salah satu presale terbaik tahun ini. Jangan ketinggalan kesempatan langka ini. Lihat selengkapnya di Cara Beli Snorter.

Bot Sniper Solana Ini Bisa Bikin Portofolio Anda Meroket!

Snorter bukan hanya token meme biasa — ini adalah bot AI paling canggih untuk pasar kripto Solana. Fitur auto-sniping, proteksi rugpull, dan copy-trading membuka jalan bagi trader pemula sekalipun untuk ikut cuan. Dengan biaya hanya 0,85% dan sistem keamanan tinggi, Snorter menargetkan pasar niche yang sangat menguntungkan. Volume investor dan komunitas terus tumbuh cepat. Ingin tahu seberapa tinggi harganya bisa naik? Lihat prediksi lengkapnya di Prediksi Harga Snorter.

Masih Bingung Apa Itu Snorter? Baca Ini Dulu!

Mungkin Anda baru mendengar tentang Snorter Bot dan bertanya-tanya: apakah ini cuma proyek meme biasa? Jawabannya: jauh dari itu. Snorter dirancang dengan AI untuk menangkap peluang mikro dalam trading meme coin. Ini gabungan antara alat canggih dan sensasi meme coin. Jika Anda penasaran, langsung baca Apa Itu Snorter agar tidak ketinggalan peluang emas.

Legit atau Scam? Fakta Lengkap tentang Snorter!

Dengan banyaknya presale token yang berakhir rugpull, wajar jika investor bertanya-tanya. Namun, Snorter tampil beda dengan transparansi penuh, audit keamanan, dan roadmap publik. Dukungannya dari komunitas Solana dan adopsi yang cepat menunjukkan sinyal kuat legitimasi. Tapi apakah benar-benar aman? Temukan jawabannya dengan membaca Apakah Snorter Token Legit atau Scam? Fakta dan Analisis Lengkap untuk Investor Pemula.

Bitcoin Hyper ($HYPER): Layer-2 Solana yang Siap Ubah Masa Depan Bitcoin, Pendanaan Tembus Rp329 Miliar

Bitcoin Hyper ($HYPER) mencuri perhatian dunia kripto sebagai salah satu proyek Layer-2 paling ambisius yang dibangun di atas Solana Virtual Machine (SVM). Tidak hanya menjanjikan solusi untuk keterbatasan kecepatan dan biaya tinggi di jaringan Bitcoin, proyek ini juga membuka peluang bagi meme coin, DeFi, dan aplikasi on-chain untuk berkembang di atas infrastruktur Bitcoin yang selama ini dikenal konservatif.

Presale Bitcoin Hyper saat ini berada di fase puncak, dengan total dana yang telah terkumpul mencapai $19.861.644,77 atau sekitar Rp329,45 miliar dari target maksimum $19.957.561,68. Harga token saat ini adalah $0.013015 atau sekitar Rp216,13 per HYPER. Investor dari seluruh dunia telah ikut serta, seperti pembelian individual sebesar $260,30 (sekitar Rp4,33 juta) hingga pembelian mikro senilai $1,46 (Rp24.25), menandakan inklusivitas dan jangkauan pasar yang luas.

Solusi Layer-2 Tercepat untuk Bitcoin

Bitcoin Hyper menghadirkan empat komponen utama yang membedakannya dari Layer-2 lainnya:

Bridge Terdesentralisasi:

BTC dikirim ke alamat khusus yang dimonitor oleh Canonical Bridge. Sistem ini memverifikasi blok Bitcoin melalui smart contract berbasis SVM, lalu mencetak BTC setara di jaringan Layer-2.

Operasi Layer-2:

Setelah token BTC dicetak, pengguna dapat bertransaksi, staking, hingga menggunakan dApps dengan finalitas instan dan biaya sangat rendah.

Keamanan & Settlement:

Semua aktivitas Layer-2 dipadatkan, lalu dikirimkan ke Layer-1 Bitcoin menggunakan bukti ZK untuk memastikan keamanan maksimal setara Bitcoin.

Penarikan ke Layer-1:

Pengguna bisa melakukan penarikan kembali ke Layer-1 dengan bukti yang divalidasi melalui bridge. BTC asli akan dikembalikan ke alamat wallet pengguna.

Dengan teknologi ini, Bitcoin Hyper menyelesaikan masalah utama Bitcoin tradisional — lambat, mahal, dan sulit untuk dikembangkan. Solusi mereka memungkinkan pengiriman BTC instan, biaya di bawah $0.001 (sekitar Rp16,59), dan pengalaman Web3 layaknya Solana atau Ethereum.

Fitur dan Tokenomics HYPER

HYPER bukan sekadar token transfer, tetapi aset ekosistem dengan fungsi ganda: staking dan utilitas. Imbal hasil staking saat ini mencapai 60%, menjadikannya salah satu return tertinggi di antara presale token aktif. Token ini juga menjadi alat bayar untuk biaya transaksi, governance, dan akses ke aplikasi dalam ekosistem BTC Hyper.

Distribusi token HYPER:

30% untuk pengembangan

25% untuk treasury dan aktivasi komunitas

20% untuk pemasaran global

15% untuk reward staking dan promosi komunitas

10% untuk listing di bursa terdesentralisasi dan terpusat

Pengguna dapat membeli HYPER menggunakan ETH, BNB, SOL, kartu kredit, atau melalui Best Wallet. Pembeli SOL akan klaim di jaringan Solana, sedangkan pengguna Ethereum dan BNB akan klaim di Ethereum. Jembatan antar-chain tersedia untuk menjembatani ekosistem ini ke BTC, ETH, dan SOL.

Roadmap dan Ambisi Masa Depan

Roadmap Bitcoin Hyper menargetkan peluncuran penuh Layer-2 pada Q4 2025, termasuk:

Pengaktifan SVM-native dApps

Dukungan NFT, GameFi, dan integrasi dompet multi-jaringan

Peluncuran bursa terdesentralisasi internal

Program insentif pengembang dan liquidity mining

Integrasi zk-rollup untuk optimasi throughput dan keamanan

Elevate yourself with the fastest Bitcoin L2 in History.



The future is now. 🔥⚡️ pic.twitter.com/uxCQCUE688 — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) October 1, 2025

Kenapa Bitcoin Hyper Layak Dipantau?

Bitcoin Hyper bukan hanya proyek spekulatif. Ini adalah eksperimen serius untuk menjadikan Bitcoin bukan sekadar penyimpan nilai, tapi juga jantung dari inovasi Web3. Saat Lightning Network masih eksperimental dan kurang fleksibel, Bitcoin Hyper menawarkan pendekatan teknis yang lebih scalable dan terintegrasi dengan ekosistem DeFi dan dApps global.

Dengan komunitas aktif di Telegram, X (Twitter), dan ratusan pembelian baru setiap jam, Bitcoin Hyper menjadi presale Layer-2 Bitcoin pertama yang benar-benar mendapatkan momentum massal — bukan hanya di kalangan investor kripto, tetapi juga developer, builder, dan ekosistem Solana. Kunjungi web resmi presale Bitcoin Hyper di sini!

Jangan Lewatkan Potensi Ribuan Persen dari Bitcoin Hyper!

Jika Anda tertarik dengan potensi teknologi Layer-2 yang bisa membawa Bitcoin ke dunia DeFi dan Web3, proyek ini wajib Anda pantau. Dengan dana presale tembus Rp329 miliar dan fitur bridge lintas-chain, Bitcoin Hyper siap mengubah masa depan BTC. Teknologinya memungkinkan transaksi instan dengan biaya super murah, hanya Rp16,59. Ditambah lagi, imbal hasil staking 60% menjadikannya salah satu token presale paling menarik saat ini. Kesempatan seperti ini jarang datang dua kali. Lihat sekarang juga Cara Beli Bitcoin Hyper untuk bergabung sebelum presale ditutup!

Prediksi Harga Bitcoin Hyper Picu FOMO Investor!

Harga $HYPER saat ini hanya Rp216 per token — namun analis memperkirakan potensi ROI yang masif pasca peluncuran Layer-2 penuh. Dengan finalitas instan dan biaya hampir nol, teknologi ini bisa menandingi bahkan melampaui Ethereum L2. Selain itu, ekosistem staking dan tokenomics HYPER dirancang untuk menciptakan kelangkaan dan akumulasi harga secara organik. Investor awal punya potensi besar untuk mendapatkan keuntungan luar biasa. Pelajari sekarang di Prediksi Harga Bitcoin Hyper dan buat keputusan investasi Anda hari ini.

Token Meme Solana Bukan Lagi Sekadar Lelucon

Pump.fun, Snorter, dan Bitcoin Hyper menunjukkan bahwa meme coin kini bertransformasi jadi proyek nyata dengan nilai teknologi. Pump.fun membuktikan kekuatan komunitas dalam menciptakan likuiditas organik. Snorter menghadirkan solusi AI untuk para trader Solana yang ingin bergerak cepat dan aman. Sementara Bitcoin Hyper membuka jalan baru bagi Bitcoin masuk ke era DeFi.

Bagi investor yang jeli, presale Snorter dan Bitcoin Hyper bisa menjadi entry point ideal sebelum hype maksimal terjadi. Dengan harga yang masih rendah, peluang ROI ribuan persen terbuka lebar. Tak hanya itu, kedua proyek ini punya roadmap jelas dan komunitas aktif. Dukungan lintas blockchain seperti Solana, Ethereum, hingga BTC menunjukkan ambisi besar mereka.

Momentum saat ini sangat krusial. Snorter hanya punya sisa waktu 18 hari sebelum presale ditutup. Sedangkan Bitcoin Hyper sudah mendekati hardcap, artinya peluang masuk akan segera ditutup. Aksi cepat sangat diperlukan jika ingin menjadi bagian dari awal perjalanan dua proyek ini.

Jika Anda mencari alternatif selain token-token besar seperti DOGE dan SHIB, Snorter dan Bitcoin Hyper adalah kandidat kuat. Mereka menawarkan kombinasi antara hype meme dan kekuatan utilitas. Ini bukan hanya soal viralitas, tetapi inovasi dan adopsi nyata.

Ambil langkah hari ini. Pantau terus pergerakan harga, ikuti komunitas, dan jangan ragu untuk ikut presale. Di dunia kripto, siapa yang cepat—dia yang panen duluan.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.