Prediksi Harga BNB, XRP, dan Solana Menurut AI Gemini dari Google Menjelang Akhir 2025

Bitcoin kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang masa (ATH) dalam beberapa hari terakhir. Hal ini memperkuat optimisme investor, dan kini semakin banyak yang mulai melirik altcoin yang dinilai memiliki potensi keuntungan lebih besar dalam beberapa bulan ke depan.

Ethereum memang mencatat permintaan institusional yang terus meningkat, serta aktivitas on-chain yang tinggi. Namun saat ini, banyak investor yang mulai mengalihkan perhatian ke altcoin utama lainnya seperti BNB, XRP, dan Solana. Salah satu alasannya adalah karena valuasi ketiga aset ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan Ethereum, sehingga peluang pertumbuhannya dinilai lebih besar.

Namun, seberapa jauh proyek-proyek ini bisa berkembang pada tahun 2025? Apakah ketiganya akan mampu memenuhi ekspektasi investor dan memberikan imbal hasil signifikan, atau justru hanya mencatatkan kenaikan moderat? Untuk menemukan jawabannya, kami menggunakan bantuan AI Gemini dari Google untuk mendapatkan analisis dan prediksi terbaru.

Chatbot ini memberikan pandangan yang cukup optimis terhadap ketiga proyek tersebut. Namun, ia juga menambahkan bahwa ada proyek baru bernama Best Wallet Token yang dinilai memiliki potensi pertumbuhan jauh lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh fungsinya sebagai dompet Web3 generasi baru serta kapitalisasi pasar yang masih sangat rendah.

BNB Menuju Rp31,6 Juta Berkat Momentum Price Discovery

AI Gemini pertama kali menyoroti performa BNB yang kembali mencetak level tertinggi baru dalam minggu ini. BNB berhasil melampaui rekor sebelumnya dan menunjukkan “momentum yang sangat kuat.” Kenaikan harga ini bukan semata-mata didorong oleh spekulasi semata, tetapi juga berasal dari peran penting BNB dalam ekosistem Binance.

Nama Koin Bnb Bnb Harga $1,266.11 Bnb ATH $1,335.96 (October 7, 2025) Bnb Perubahan Harga dalam 24 Jam ▼ -1.6000% Bnb Perubahan Harga dalam 7 Hari ▲ 15.49% Bnb Kapitalisasi Pasar $176.22B Sirkulasi Pasokan 139.18M

Bnb (BNB) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Menurut Gemini, posisi BNB sebagai token utilitas utama dalam Binance Smart Chain (BSC) serta sebagai komponen inti dalam platform exchange Binance memberikan “sumber nilai intrinsik yang terus menerus mendorong pergerakan harganya.”

Alasan kedua mengapa Gemini tetap optimis terhadap BNB adalah adanya kombinasi antara adopsi institusional dan breakout teknikal yang diperkirakan akan mendorong kenaikan harga lebih lanjut. AI ini memperkirakan bahwa harga BNB bisa menyentuh rentang antara USD 1.400 hingga USD 2.000 pada akhir 2025. Jika dikonversi dengan kurs saat ini (USD 1 = Rp15.800), maka harga tersebut berkisar antara Rp22,1 juta hingga Rp31,6 juta.

XRP Diperkirakan Tembus Rp86.900 pada 2025

Kinerja XRP pada bulan ini memang tidak seimpresif BNB. Saat BNB mencatatkan kenaikan sebesar 46%, XRP justru mengalami penurunan harga sebesar 4%. Akibatnya, XRP kehilangan posisinya sebagai aset kripto terbesar ketiga berdasarkan kapitalisasi pasar. Meski begitu, Gemini tetap menilai bahwa potensi pertumbuhan XRP masih cukup kuat.

Nama Koin Xrp Xrp Harga $2.81 Xrp ATH $3.84 (January 4, 2018) Xrp Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 0.5300% Xrp Perubahan Harga dalam 7 Hari ▼ -7.94% Xrp Kapitalisasi Pasar $280.84B Sirkulasi Pasokan 99.99B

Xrp (XRP) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Menurut AI Gemini, ada dua faktor utama yang bisa mendorong kenaikan harga XRP. Pertama adalah meningkatnya penggunaan institusional terhadap teknologi XRP Ledger. Kedua adalah adanya enam tenggat waktu penting terkait pengajuan ETF XRP yang dijadwalkan pada bulan Oktober. Kedua faktor ini berpotensi memicu lonjakan likuiditas dalam ekosistem XRP.

AI Gemini memperkirakan bahwa jika ETF tersebut mendapatkan persetujuan, harga XRP bisa terdongkrak hingga USD 4. Dan jika adopsi institusional terus berkembang, harga XRP bisa mencapai puncaknya di kisaran USD 5,5 pada akhir tahun. Jika dikonversi dengan kurs saat ini (USD 1 = Rp15.800), maka prediksi harga tersebut setara dengan Rp63.200 hingga Rp86.900.

AI Gemini Perkirakan Solana Tembus Rp7,9 Juta

Solana menjadi proyek menarik karena narasi utamanya kini mulai beralih. Awalnya Solana dikenal sebagai platform “meme coin,” namun sekarang mulai dipandang sebagai “jaringan untuk tokenisasi aset dunia nyata.” AI Gemini mencatat bahwa total value locked (TVL) di jaringan Solana baru-baru ini mencapai rekor tertinggi baru, yang menunjukkan “tingkat kepercayaan pengguna yang solid dan ekspansi protokol yang sangat cepat.”

Nama Koin Binance-peg Sol (SOL) Binance-peg Sol Harga $218.29 Binance-peg Sol ATH $252.82 (September 18, 2025) Binance-peg Sol Perubahan Harga dalam 24 Jam ▼ -4.6200% Binance-peg Sol Perubahan Harga dalam 7 Hari ▼ -6.43% Binance-peg Sol Kapitalisasi Pasar $240.12M Sirkulasi Pasokan 1.10M

Binance-peg Sol (SOL) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

AI ini juga menyebutkan bahwa terdapat proposal untuk mengurangi tingkat inflasi SOL. Jika proposal ini disetujui, hal tersebut bisa memperkuat sentimen positif di kalangan investor dan berpotensi memicu reli harga berikutnya.

Faktor penting lain adalah meningkatnya partisipasi institusional. Menurut Gemini, dukungan institusi yang semakin besar menjadi salah satu pendorong utama harga SOL pada tahun 2025.

Dengan menggabungkan semua faktor tersebut, Gemini memperkirakan bahwa harga Solana bisa mencapai kisaran USD 360 hingga USD 500 tahun ini. Dengan kurs saat ini, prediksi harga tersebut setara dengan Rp5,7 juta hingga Rp7,9 juta.

AI Gemini kemudian kami ajak berdiskusi lebih jauh mengenai altcoin yang lebih kecil. Dalam analisisnya, ia menyebut bahwa Best Wallet Token bisa menawarkan potensi keuntungan yang jauh lebih besar dalam beberapa bulan ke depan. Berikut alasan lengkapnya.

AI Gemini Prediksi Kenaikan Best Wallet Token Hingga 2.422%

Salah satu alasan mengapa Best Wallet Token dianggap menonjol adalah karena eksposurnya terhadap berbagai ekosistem blockchain. Proyek ini sedang membangun dompet Web3 multichain yang akan mendukung lebih dari 60 blockchain berbeda, termasuk Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, dan Solana. Pendekatan ini membuat Best Wallet tidak terlalu bergantung pada performa satu jaringan saja, sehingga mampu tumbuh stabil di sepanjang fase bullish pasar.

Big week in the Best Wallet community! 👇



⭐ Zealy Campaign: New sprint live with a $600 prize pool

⭐ Games Night: Friday, 10 Oct, 14:30 UTC. $50 prize pool

⭐ Discord OG Perks Hunt — Unlock exclusive perks

⭐ Vote on Product Updates — Help shape what’s next for Best Wallet… pic.twitter.com/ALtBJ2l1Kc — Best Wallet (@BestWalletHQ) October 9, 2025

Aplikasi Best Wallet tidak hanya berfungsi sebagai dompet biasa. Fitur-fiturnya meliputi futures exchange, aggregator presale, staking aggregator, DEX lintas-chain, hingga kartu debit kripto. Seluruh fitur ini menjadikan Best Wallet sebagai ekosistem DeFi lengkap, bukan sekadar penyimpan aset digital.

Token BEST memegang peran penting di platform ini. Pengguna token mendapatkan potongan biaya trading, imbal hasil staking yang lebih tinggi, hak voting dalam sistem governance, serta akses ke promosi-proyek mitra. Kombinasi antara utilitas token dan fitur ekosistem inilah yang membuat AI Gemini memperkirakan bahwa potensi kenaikan BEST bisa melampaui rata-rata pasar kripto.

Gemini menggambarkan Best Wallet Token sebagai “taruhan pada infrastruktur dompet yang menopang keseluruhan pasar kripto.” AI ini menyatakan bahwa BEST memiliki potensi untuk melonjak hingga kisaran harga USD 0,35 hingga USD 0,65 dalam waktu dekat. Dengan harga saat ini sebesar USD 0,025765 (setara dengan Rp407), maka proyeksi tersebut berarti potensi kenaikan hingga 2.422%.

Satu-satunya alasan mengapa upside sebesar ini masih mungkin terjadi adalah karena token BEST masih berada dalam tahap presale. Artinya, investor saat ini masih bisa membeli di harga paling awal.

Presale ini sendiri sudah berhasil mengumpulkan dana sebesar USD 16,4 juta (sekitar Rp259 miliar). Jumlah ini menunjukkan minat yang sangat kuat dari investor awal, dan membuka peluang bahwa proyek ini akan menarik arus modal yang lebih besar setelah listing di exchange utama.

Kunjungi halaman resmi Best Wallet Token untuk mengikuti presale dan mendapatkan informasi lebih lanjut.

Prediksi Altcoin & Peluang Terbesar Ada di BEST

Prediksi AI Gemini dari Google menunjukkan bahwa BNB, XRP, dan Solana akan mencatatkan pertumbuhan signifikan menuju akhir 2025. BNB diprediksi menembus Rp31 juta berkat peran dominan dalam ekosistem Binance. XRP punya peluang melesat hingga Rp86 ribu jika ETF disetujui dan adopsi institusional meningkat. Solana juga diperkirakan menembus Rp7,9 juta seiring adopsi RWA dan dukungan institusi.

Namun, AI Gemini juga menyampaikan bahwa peluang terbesar justru datang dari token baru: Best Wallet Token. Token ini belum listing dan masih dalam tahap presale dengan harga super murah. Dengan fitur multichain yang mendukung 60+ blockchain, utilitas staking, DEX, hingga kartu debit kripto, BEST disebut punya nilai lebih dari sekadar token altcoin biasa. Bahkan, AI Gemini memproyeksikan potensi kenaikan hingga 2.422%.

Missing a token in your wallet? Learn how to add it in just a few steps. 🔍



We’ll walk you through finding the contract address and importing the token manually so it’s visible in your wallet’s main token list.



Check out our full guide below.

📲 https://t.co/fOzt86de8W pic.twitter.com/3qgXyyK9Me — Best Wallet (@BestWalletHQ) October 8, 2025

BEST dinilai sebagai “taruhan terbaik” pada infrastruktur Web3 karena bukan hanya menyimpan aset, tapi juga membangun alat-alat inti DeFi masa depan. Dukungan investor awal terbukti kuat dengan presale yang sudah mengumpulkan lebih dari Rp259 miliar. Ini memperlihatkan kepercayaan pasar terhadap proyek dan tim di baliknya. Fase presale adalah waktu terbaik untuk masuk sebelum hype besar terjadi setelah listing.

Bagi investor yang merasa sudah terlambat masuk ke BNB atau Solana, maka BEST menawarkan kesempatan dari awal. Potensi keuntungan jangka menengah dan panjang dinilai lebih besar karena market cap-nya masih sangat rendah. Fitur-fitur eksklusif hanya tersedia bagi pemilik token presale, termasuk hak suara dan insentif tambahan. Ini menjadikan presale bukan hanya peluang harga, tapi juga peluang keterlibatan penuh dalam ekosistem.

Langkah selanjutnya sangat jelas: tinjau portofolio Anda, baca panduan pembelian BEST, dan jangan tunda terlalu lama. Jika prediksi Gemini terbukti akurat, maka investor awal berpotensi mendapatkan ROI besar sebelum 2025 berakhir. Klik panduan di atas dan ikut presale hari ini juga untuk posisi terbaik di pasar crypto berikutnya. Momentum seperti ini jarang datang dua kali.

