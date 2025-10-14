Altcoin Berbasis Solana Sedang Naik Daun – Inilah Cara Cerdas Menemukan Koin Potensial dengan Mudah

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Pasar crypto sepanjang 2025 kembali menunjukkan tanda-tanda penguatan. Pemulihan harga Bitcoin dan masuknya dana institusi secara bertahap telah menghidupkan kembali gairah investasi, terutama di sektor altcoin.

Salah satu sorotan utama tahun ini jatuh kepada proyek-proyek yang dibangun di atas jaringan Solana – sebuah ekosistem yang dikenal karena kecepatannya, biaya transaksi rendah, dan perkembangan infrastruktur yang sangat agresif.

Fase Akumulasi pada Altcoin jaringan Solana

Seorang analis crypto ternama, Michaël van de Poppe, menyebut bahwa saat ini banyak altcoin di jaringan Solana sedang berada dalam fase akumulasi. Fase ini mirip dengan apa yang terjadi sebelum lonjakan besar pada siklus bull run sebelumnya. Ia menyampaikan bahwa proyek-proyek dengan utilitas nyata dan integrasi teknologi cross-chain yang solid berpeluang memimpin pasar dalam beberapa bulan ke depan. Menurutnya, siklus altcoin kali ini bisa berlangsung lebih panjang dari sebelumnya, membuka peluang besar bagi investor yang siap masuk sejak dini dan membeli koin dengan harga jauh di bawah nilai fundamentalnya.

The #Altcoins, nothing has changed.



On $W, there's still a possibility of a potential bullish divergence and falling wedge breakout in the upcoming weeks.



Good things are ahead of us, it might not feel like it, but it will. pic.twitter.com/Io1GzgGfNW — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) February 13, 2025

Tren ini mendorong banyak trader untuk mencari “altcoin yang sedang naik daun” sebelum harganya melonjak. Salah satu nama yang kini ramai dibicarakan di komunitas crypto adalah Snorter Bot – bukan sekadar trading bot biasa, tetapi sebuah alat berbasis AI yang memanfaatkan data real-time untuk membantu pengguna mendeteksi koin potensial sebelum menjadi tren besar. Karena kemampuannya itu, banyak pihak mulai melirik Snorter Bot sebagai salah satu crypto terbaik untuk investasi tahun 2025, terutama bagi mereka yang mengedepankan pendekatan trading strategis.

Snorter Bot: Solana Trading Bot dengan Teknologi AI dan Fitur Terkini

Snorter Bot dirancang untuk meningkatkan pengalaman trading investor ritel agar setara dengan trader profesional. Bot ini berjalan melalui aplikasi Telegram, menawarkan antarmuka yang sederhana namun sangat efisien. Trader dapat melakukan transaksi, memantau portofolio, dan menyusun strategi trading otomatis dari satu layar terpadu.

Snorter menggunakan infrastruktur Private RPC yang mampu mengeksekusi transaksi dalam hitungan sub-detik. Sistem ini dilengkapi perlindungan terhadap front-running dan MEV attack, serta sistem deteksi honeypot dan rugpull otomatis yang telah diaudit oleh SolidProof dan Coinsult, dengan tingkat akurasi di atas 85%.

Biaya transaksi Snorter hanya 0,85%, lebih rendah sekitar 40% dibandingkan bot pesaing. Snorter juga dilengkapi sistem staking dengan estimasi imbal hasil mencapai 108% per tahun, membuatnya menarik baik sebagai Solana meme coin maupun alat trading strategis yang nyata.

Apa Itu SNORTER Token dan Fungsinya?

$SNORT adalah token utama dalam ekosistem Snorter Bot. Pemegang token mendapatkan berbagai keuntungan seperti:

Diskon biaya trading

Hak voting dalam fitur governance

Akses ke fitur premium seperti copy trading dari trader profesional, sinyal token baru, dan strategi otomatis

Token ini juga memberikan akses awal ke token-token baru yang belum terdaftar di bursa besar. Bot ini mendeteksi peluang sebelum ramai di DEX seperti Raydium, Pump, atau Dextools, menjadikan $SNORT sebagai alat penting dalam strategi trading cepat di Solana.

Presale SNORT: Kesempatan Terakhir Sebelum Listing

Presale token $SNORT kini memasuki fase terakhir dan akan berakhir pada 20 Oktober 2025. Saat ini, harga presale berada di level $0.1079 atau sekitar Rp1.793 (dengan kurs Rp16.636/USD). Total dana yang sudah dihimpun mencapai $4.668.841,84 atau sekitar Rp77,62 miliar.

HERE'S SNORTER.



20TH OCTOBER 2025.



TIME IS RUNNING OUT. pic.twitter.com/etWI56qxW7 — Snorter (@SnorterToken) October 2, 2025

Jumlah maksimal suplai $SNORT adalah 500.000.000 token. Investor yang membeli sekarang masih bisa mendapatkan harga di bawah nilai pasar dan langsung mendapatkan akses ke fitur staking.

SNORTENOMICS: Alokasi Token

Distribusi token $SNORT dirancang agar mendukung pertumbuhan proyek secara berkelanjutan:

25% untuk pengembangan produk

20% untuk pemasaran

20% untuk likuiditas di exchange

10% untuk insentif komunitas

10% untuk airdrop

10% untuk treasury

5% untuk staking rewards

Token tersedia di dua jaringan:

Solana: alamat akan segera dirilis

Ethereum: 0x21F5B2BAcb67C94Aa0982cE7428f7d1B3c9cEB53

Fitur Unggulan Snorter Bot

Snorter Bot bukan sekadar alat trading otomatis biasa. Bot ini dikhususkan untuk menavigasi ekosistem Solana dan telah dirancang dengan fitur-fitur canggih yang mempercepat, mengamankan, dan menyederhanakan proses trading:

Eksekusi Cepat dan Aman

Swap token dalam hitungan detik dengan perlindungan terhadap front-running dan serangan sandwich.

Sniping Otomatis

Deteksi dan beli token baru secara otomatis saat peluncuran, lengkap dengan pengaturan pajak bawaan.

Limit Order Cerdas

Atur limit order untuk mengunci profit, melindungi posisi, atau menjadwalkan pembelian di harga tertentu.

Deteksi Honeypot Otomatis

Sistem memblokir token yang tidak bisa dijual secara otomatis, sehingga melindungi pengguna dari scam.

Perlindungan dari Rugpull

Deteksi token berbahaya sebelum pengguna terekspos.

Copy Trading

Fitur untuk meniru strategi dari top trader secara otomatis, memberikan peluang profit dengan pendekatan hands-free.

Semua fitur ini dapat diakses langsung melalui Telegram, menjadikannya solusi portabel untuk trader aktif yang menginginkan efisiensi maksimal dari perangkat mobile.

Perbandingan Snorter Bot vs Bot Kompetitor

Dibandingkan dengan bot trading lain seperti Bonk Bot, Maestro, Banana Gun, dan Trojan, Snorter Bot menonjol dalam berbagai aspek penting:

Fitur Snorter Maestro Trojan Banana Gun Bonk Bot Sol Trading Bot Biaya (Fee) Rendah 0.85% 1% 1-2% 1% 1% 1% Sniping Cepat ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✔ Pair SOL Baru Live ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✘ Limit Orders ✔ ✔ ✔ ✘ ✘ ✔ Deteksi Honeypot ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Copy Trading ✔ ✘ ✔ ✘ ✘ ✔

Snorter Bot secara konsisten unggul dalam hal biaya rendah, kecepatan eksekusi, dan fitur strategis seperti copy trading, menjadikannya alat trading terbaik di Solana saat ini.

Roadmap Snorter: Langkah Jelas Menuju Ekspansi

Pengembangan Snorter Bot dilakukan secara bertahap dengan roadmap yang terbagi dalam empat fase:

Tahap 1: Pengembangan Awal

Riset pasar

Desain arsitektur bot

Pengembangan dan audit smart contract

Optimasi website

Rilis whitepaper

Tahap 2: Peluncuran Token

Kampanye pemasaran

Presale token $SNORT

Beta testing komunitas

Kolaborasi dengan influencer

Peluncuran bot di jaringan Solana

Token generation & klaim

Implementasi fitur bridge

Tahap 3: Multi-Chain Expansion

Peluncuran bot di EVM chains

Integrasi fitur Telegram tambahan

Ekspansi lintas blockchain

Pengembangan ekosistem

Integrasi dashboard pengguna

Tahap 4: Ekspansi Bot & Fitur Lanjutan

Algoritma trading baru

Kemitraan dengan platform DeFi

Aktivasi governance komunitas

Pengembangan API trading

Ekspansi menyeluruh ekosistem

Dengan pendekatan bertahap dan strategi pertumbuhan yang matang, Snorter berpotensi menjadi salah satu proyek trading bot terkuat dalam ekosistem Solana dan Ethereum.

Cara Membeli Token SNORTER

Membeli token $SNORT kini lebih mudah karena tersedia di dua jaringan utama: Solana dan Ethereum. Investor bisa membeli menggunakan SOL, ETH, USDT, USDC, atau kartu kredit. Untuk mempermudah akses antar jaringan, Snorter menyediakan integrasi langsung dengan Portal Bridge.

Berikut langkah-langkah membeli $SNORT:

Kunjungi situs resmi Snorter. Pilih jaringan (Solana atau Ethereum). Hubungkan dompet crypto Anda (Best Wallet, MetaMask atau Phantom). Pilih metode pembayaran yang diinginkan (SOL, ETH, USDT, USDC, atau kartu). Masukkan jumlah token yang ingin dibeli dan konfirmasi transaksi.

Pengguna juga dapat menggunakan Portal Bridge untuk memindahkan token dari Ethereum ke Solana atau sebaliknya. Proses bridging ini membuat $SNORT lebih fleksibel di berbagai jaringan dan cocok untuk investor lintas chain.

Fitur Staking $SNORT: Imbal Hasil Hingga 108% per Tahun

Program staking $SNORT menawarkan imbal hasil yang kompetitif dengan distribusi reward sebanyak 9,51 token per blok ETH. Total reward ini didistribusikan selama satu tahun dan dapat diklaim setelah fitur klaim aktif.

Rincian program staking:

Estimasi imbal hasil: 108% per tahun

Reward per blok ETH: 9.51 $SNORT

Total token yang sudah distake: 23.078.545 $SNORT

Reward dinamis: dihitung secara bulanan dan harian

Snorter bot is coming for you.



20 days left to jump in. pic.twitter.com/zkl79zm51Z — Snorter (@SnorterToken) September 30, 2025

Staking ini ditenagai oleh Web3Payments dan dirancang agar mudah digunakan bahkan oleh pengguna baru. Investor hanya perlu menghubungkan wallet mereka, memilih jumlah $SNORT yang ingin distake, dan menunggu reward berjalan otomatis. Kunjungi web resmi presale Snorter Bot sekarang juga!

Catatan Akhir: Altcoin Solana & Snorter Token

Performa Solana yang makin solid menjadikannya tempat subur bagi altcoin baru. Biaya rendah, kecepatan transaksi tinggi, dan dukungan infrastruktur yang matang menciptakan peluang luar biasa bagi proyek seperti Snorter Bot. Ketika analis memprediksi siklus altcoin yang lebih panjang, masuk lebih awal ke dalam ekosistem ini bisa jadi strategi investasi jangka menengah yang cerdas. Khususnya, koin seperti SNORTER yang punya utilitas dan use case jelas.

Snorter bukan hanya token bertema meme—ia adalah alat trading otomatis yang nyata, berjalan di Telegram, dan mengandalkan AI untuk mendeteksi peluang. Fitur-fitur seperti copy trading, deteksi honeypot, dan eksekusi cepat menjadikannya unggul dibanding bot lain. Dalam ekosistem yang makin kompetitif, token dengan produk nyata seperti ini memiliki keunggulan kompetitif. Hal ini menjadikan SNORTER sebagai salah satu altcoin berbasis Solana paling potensial tahun ini.

Presale SNORTER akan berakhir dalam 6 hari, dan saat ini masih berada di harga Rp1.793/token—di bawah nilai pasarnya. Total dana yang sudah dihimpun mencapai Rp77,62 miliar, menunjukkan antusiasme tinggi dari investor awal. Dengan supply terbatas dan fitur staking hingga 108% APY, ini menjadi entry point ideal bagi yang ingin mendahului lonjakan harga listing. Waktu makin menipis—siapa cepat, dia dapat.

Dengan roadmap 4 tahap, tokenomics seimbang, dan ekspansi lintas-chain, Snorter telah membuktikan bahwa mereka bukan proyek instan. Timnya fokus pada pertumbuhan jangka panjang dengan fitur-fitur nyata dan ekosistem aktif. Kombinasi ini menjadikannya aset strategis baik untuk trader aktif maupun investor staking jangka panjang.

Jika Anda ingin mengamankan posisi awal dalam altcoin Solana yang sedang naik daun, bergabung dalam presale SNORTER adalah langkah berikutnya. Anda bisa membeli token langsung di situs resmi menggunakan dompet Solana atau Ethereum. Jangan lupa bergabung dengan komunitas Telegram Snorter dan pantau terus info terbaru—karena dalam dunia crypto, kecepatan adalah segalanya. Kunjungi web resmi presale Snorter Bot sekarang juga!

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.