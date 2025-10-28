Harga Snorter Bot Token Siap Meledak, Whale Mulai Mengincar Saat Listing

Token Snorter Bot (SNORT) adalah salah satu proyek Telegram trading bot yang sedang naik daun dan dijuluki sebagai penerus Banana Gun. Token ini resmi diluncurkan kemarin di jaringan Solana dan Ethereum setelah melakukan pembakaran token sebesar 50% dari total suplai.

Infrastruktur Solana, Biaya Termurah, dan Fitur Eksklusif Dorong Permintaan SNORT

Snorter Bot tampil lebih cepat dibandingkan mayoritas bot Telegram lainnya, berkat fondasi teknologinya yang dibangun di atas jaringan Solana. Keunggulan utama SNORT terletak pada dua fitur yaitu biaya transaksi hanya 0,85%, terendah di kategori ini, serta akses sniping tanpa batas bagi pemilik token SNORT.

Struktur token ini menciptakan permintaan organik karena fitur eksklusif tersebut hanya bisa diakses dengan memegang token SNORT. Saat lebih banyak trader masuk ke ekosistem ini, tekanan beli terhadap token secara alami meningkat.

Beberapa investor awal yang membeli SNORT saat harga presale $0.0935 mungkin sudah merealisasikan profit cepat. Namun potensi keuntungan yang lebih besar kemungkinan baru dimulai setelah harga mengalami konsolidasi.

Token SNORT sempat tercatat di harga $0.1083, tetapi kini mengalami koreksi ke level $0.0785, baik di Solana maupun Ethereum. Sebelumnya, harga SNORT di jaringan Solana sempat lebih tinggi karena volume trading yang lebih besar, tetapi selisih tersebut kini telah terarbitrase.

Untuk memberikan rasa aman bagi investor, proyek ini telah mengunci likuiditas senilai $432.000 atau sekitar 7,1 miliar rupiah, yang menandakan kecilnya risiko rug pull dari sisi likuiditas.

Kategori Telegram Bot Tembus $500 Juta, SNORT Siap Ikuti Jejak Banana Gun

Harga SNORT saat ini justru dianggap menarik oleh calon pembeli yang melihat peluang upside dari performa bot Telegram seperti Banana Gun dan token BANANA-nya. Menurut CoinMarketCap, kapitalisasi pasar kategori Telegram trading bot telah mencapai hampir $500 juta atau sekitar Rp8,33 triliun.

Token-token teratas dalam kategori ini memiliki valuasi sekitar $80 juta atau setara 1,33 triliun rupiah. Saat ini, SNORT diperdagangkan dengan market cap sebesar $18,3 juta atau sekitar 304,8 miliar rupiah. Posisi ini membuka ruang yang sangat besar bagi pertumbuhan lebih lanjut, baik dari sisi produk maupun ekspansi pengguna.

CLAIM IS LIVE. $SNORT is active.



Trading Bots are the future of crypto.



Here is everything you need to know about the claim:



Eth CA: 0x21F5B2BAcb67C94Aa0982cE7428f7d1B3c9cEB53



Sol CA: 5eEJpwFtBJTn7n9f6ryWmHjkPUQQghHt4YjvtMSjEEwjhttps://t.co/c8iKGAXZEb pic.twitter.com/6GhoEXpM76 — Snorter (@SnorterToken) October 27, 2025

Pertumbuhan pesat dalam algoritmic trading menjadi katalis utama, apalagi dengan makin banyaknya investor institusional yang masuk ke crypto. Sementara regulasi semakin mendorong kenyamanan pengguna ritel, para trader pintar mulai beralih ke solusi bot dan Snorter dianggap sebagai yang paling menjanjikan sejauh ini.

Dukungan Telegram sebagai platform onboarding paling efisien juga menjadi nilai tambah. Kecepatan khas Solana, biaya rendah, dan pengalaman instan menjadikan Snorter sebagai favorit baru para trader.

Momentum SNORT baru saja dimulai. Dengan pangsa pasar altcoin yang mulai pulih, Snorter Bot muncul sebagai kandidat kuat untuk mencetak performa yang mengalahkan pasar.

Pembakaran 50% Token SNORT Picu Euforia, Pasokan Makin Langka

Pembakaran token masif sebesar 50% yang dilakukan pada akhir pekan lalu langsung memicu optimisme pasar. SNORT memangkas suplai dari 500 juta menjadi 250 juta token, menciptakan kelangkaan instan yang meningkatkan daya tarik bagi investor jangka panjang.

Tim juga mengonfirmasi bahwa SNORT berfungsi sebagai token staking utama dalam ekosistem proyek ini. Saat ini, lebih dari 25 juta SNORT telah terkunci dalam kontrak staking, mempersempit pasokan beredar dan memperkuat sinyal keyakinan dari komunitas holder.

Selain itu, jumlah pasti token yang terkunci telah melampaui 25,4 juta unit. Angka ini menunjukkan bahwa para pemegang token memilih untuk menahan SNORT dan berpartisipasi aktif dalam jaringan, daripada langsung menjualnya di pasar sekunder.

Proses staking ini secara tidak langsung menciptakan tekanan suplai rendah di tengah potensi permintaan yang terus tumbuh. Dengan peluncuran Snorter trading bot yang hampir mencapai tahap penyebaran penuh, posisi SNORT sebagai aset produktif semakin diperkuat.

Pada 24 Oktober, proyek ini membakar 250 juta token dari blockchain secara permanen. Langkah ini memberikan leverage dua kali lipat terhadap pergerakan harga, sebab setiap unit token kini mewakili proporsi nilai yang lebih besar dari total suplai.

Dengan dukungan kecepatan transaksi Solana, ekspansi multichain, dan biaya transaksi super rendah, SNORT menampilkan dinamika fundamental yang kuat. Banyak analis dan influencer crypto mulai menyebut potensi 100x bukan sebagai hype belaka, melainkan perhitungan matematis yang realistis.

Bot Telegram Tercepat di Industri, Snorter Siap Menggebrak Pasar

Seluruh sistem Snorter dibangun sepenuhnya di atas jaringan Solana, memanfaatkan block time yang sangat cepat, finalitas sub-detik, dan biaya transaksi sen yang nyaris tidak terasa. Keunggulan ini menjadi senjata utama dalam arena bot trading, khususnya pada strategi sniping.

Bagi yang belum familiar, sniping adalah teknik otomatis untuk membeli token begitu tersedia di bursa, biasanya dalam blok pertama peluncuran. Strategi ini memungkinkan trader mendapatkan posisi lebih awal sebelum harga melonjak drastis.

Kesiapan Snorter untuk “meledak” terlihat dari mulai berkumpulnya whale dan volume transaksi yang terus meningkat. Dengan kondisi pasar yang mulai pulih setelah periode volatilitas akibat isu dagang AS–China, momentum ini dinilai sangat tepat.

Fungsi utama dari Snorter Bot Token sendiri adalah untuk mendeteksi proyek-proyek baru yang bisa menghasilkan profit besar bagi portofolio pengguna. Maka dari itu, potensi SNORT tidak hanya terletak pada utilitasnya, tetapi juga pada kemampuannya membuka jalan menuju peluang baru.

Setelah pemangkasan suplai secara drastis dan antusiasme komunitas yang terus berkembang, harga SNORT berpeluang menghapus satu hingga dua digit nol dalam beberapa hari ke depan. Token ini memasuki fase transisi dari eksperimental menuju ekspansi besar.

Cara Beli SNORT, Prediksi Harga, dan Kanal Resmi Proyek

SNORT kini tersedia di decentralized exchange terkemuka di jaringan Solana dan Ethereum. Namun tim Snorter secara khusus merekomendasikan pembelian melalui Best Wallet, salah satu dompet crypto terbaik yang tersedia di Google Play dan App Store.

Dengan menggunakan Best Wallet, pengguna bisa terhubung langsung ke platform trading Snorter, mengelola staking, dan mengakses fitur sniping secara efisien. Proses pembelian pun menjadi lebih praktis dan aman.

Investor yang tertarik bisa mengikuti pembaruan terbaru proyek ini melalui akun resmi mereka di X (Twitter) dan Telegram. Informasi seputar roadmap, rilis fitur baru, dan analisis harga SNORT disampaikan secara rutin kepada komunitas.

Kunjungi juga laman resmi mereka untuk panduan lengkap mengenai cara beli Snorter dan pelajari lebih lanjut tentang mekanisme token, manfaat staking, serta strategi trading yang disediakan.

Untuk para trader yang siap menyambut gelombang berikutnya, saatnya mempertimbangkan SNORT sebagai bagian dari portofolio. Karena bukan hanya fitur, kecepatan, dan komunitas yang mendukung prediksi harga Snorter mulai terdengar kian masuk akal di telinga para analis.

