Presale Snorter Masuki Masa Akhir, Kripto Terbaik untuk Dibeli?

Ribuan koin meme tersedia di puluhan blockchain, membuat kesulitan para trader untuk mengidentifikasi mana yang benar-benar potensial. Snorter bot dirancang untuk memudahkan proses tersebut, dengan hanya melalui aplikasi perpesanan Telegram sehingga memudahkan para pemula untuk mengotomatisasi perdagangannya.

Presale Snorter akan berakhir pada Senin 27 Oktober setelah mengumpulkan lebih dari $5,5 juta. Hanya tersisa waktu kurang dari 24 jam untuk dapat membeli token $SNORT dengan harga diskon sebelum terdaftar di bursa.

Apa Itu Snorter?

Dalam dunia kripto yang bergerak cepat, beberapa detik saja bisa membuat perbedaan signifikan antara keuntungan dan kerugian. Hal itu yang mendasari para trader cerdas untuk mengandalkan bot trading dan alasan sama yang membuat Snorter begitu diminati.

Snorter mengutamakan kecepatan eksekusi, dibangun di atas infrastruktur RPC pribadi untuk menghindari kemacetan yang biasa terjadi di bursa terdesentralisasi. Infrastruktur tersebut memungkinkan bot Snorter untuk mengeksekusi pesanan dalam milidetik.

Ada dua cara bagi pengguna untuk menempatkan pesanan menggunakan Snorter, yaitu snipping token otomatis dan copy trading.

Fitur snipping otomatis merupakan salah satu andalan bot ini. Pengguna dapat memasukkan alamat kontrak untuk kolam likuiditas kemudian Snorter akan memantau dan membeli token begitu likuiditas ditambahkan.

Sementara itu, fitur copy trading memungkinkan trader untuk menyalin perdagangan trader lain yang dinilai lebih berpengalaman dan memiliki rasio keuntungan tinggi. Pengguna dapat memasukkan alamat trader berpengalaman kemudian bot akan meniru pesanan mereka.

Fitur copy trading sangat ideal bagi mereka yang menginginkan strategi trading tanpa perlu melakukan riset mendalam, sembari tetap mendapatkan eksposur ke berbagai meme crypto paling potensial.

Pengguna juga memiliki kendali penuh atas ukuran posisi, dengan akses ke fitur seperti limit order dan stop-loss dinamis. Selain itu, bot ini juga tahan terhadap MEV, memastikan pengguna selalu mendapatkan tarif terbaik untuk pertukaran token mereka.

Token $SNORT merupakan ini dari ekosistem ini, dengan salah satu kegunaannya adalah memberi diskon kepada pengguna bot. Pemegang token hanya perlu membayar 0,85% sebagai biaya transaksi, salah satu yang paling rendah di industri saat ini.

Kelengkapan fitur dan biaya rendah membuat Snorter lebih menonjol dibanding bot trading lain, yang menjadi keunggulan besar untuk memperkuat potensi jangka panjang Snorter.

Alasan Alat Multi-Chain Seperti Snorter adalah Masa Depan

Bot perdagangan koin meme Snorter akan beroperasi secara native di blockchain Solana. Namun, rencana juga telah disiapkan untuk memperluas operasinya ke jaringan berbasis Ethereum Virtual Machine (EVM), termasuk BSC, Ethereum, dan Base.

Seperti yang ditunjukkan pada grafik di bawah, Solana dan Ethereum mendominasi pasar bot perdagangan hingga September ketika BSC secara tidak terduga mengambil alih kepemimpinan. Hal ini akan membuat bot mono-chain kesulitan, sementara bot multi-chain seperti Snorter dapat beradaptasi dan terus melayani pengguna.

Pada akhirnya, fungsionalitas multi-chain merupakan kebutuhan pokok bagi proyek yang serius ingin tetap relevan dalam jangka panjang. Sebab, peluang saat ini kemungkinan besar tidak akan sama dalam satu atau lima tahun ke depan.

Kombinasi dukungan multi-chain, biaya kompetitif, dan mekanisme order canggih Snorter telah menarik perhatian penggemar kripto secara luas. Hal itu telah membantu proyek berhasil mengumpulkan lebih dari $5,5 juta dalam presale crypto yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir.

Dukungan diberikan oleh sejumlah analis kripto. Salah satunya adalah YouTuber kripto ternama, Jacob Bury, yang memprediksi $SNORT dapat memberikan pengembalian hingga 100x lipat setelah resmi terdaftar di bursa.

Namun, untuk mendapatkan penjelasan lebih lengkap tentang potensi $SNORT, Anda dapat membaca artikel kami tentang prediksi harga Snorter.

Cara Membeli Snorter (SNORT) Sebelum Listing di Bursa

Waktu semakin sempit bagi investor yang belum membeli token $SNORT. Dalam waktu kurang dari 12 jam, presale Snorter akan berakhir dan token akan mulai diperdagangkan di bursa.

Kabar baiknya, membeli token $SNORT selama masa presale sangat mudah untuk dilakukan. Cukup dengan mengunjungi situs web resmi Snorter, menghubungkan dompet kripto yang mendukung jaringan Ethereum atau Solana (seperti Best Wallet), kemudian beli $SNORT menggunakan salah satu dari $ETH, $SOL, $USDT, $USDC, atau $BNB.

Silakan baca panduan lengkap membeli $SNORT yang telah dituliskan dalam artikel kami tentang cara beli Snorter dan dapatkan harga $SNORT hanya $0,183 atau setara Rp3.041 (kurs 1 USD = Rp16.617)

Opsi metode pembayaran lain untuk membeli token $SNORT adalah menggunakan kartu kredit. Namun, pada akhirnya Anda akan tetap membutuhkan dompet crypto untuk menyimpan $SNORT pada saat Token Generation Event (TGE).

Pasar kripto telah mengalami volatilitas signifikan dalam beberapa minggu terakhir, dengan peristiwa likuidasi terbesar dalam sejarah terjadi lebih dari dua minggu yang lalu. Selain itu, kekhawatiran tentang perang dagang AS-China kembali memicu sentimen takut dan momentum bearish minggu lalu.

Namun, pasar tampaknya sudah mulai stabil minggu ini. Investor tengah menantikan pemotongan suku bunga yang akan datang, potensi kesepakatan perdagangan antara AS-China, dan peningkatan adopsi on-chain institusional yang berkelanjutan.

Dengan Q4 yang secara historis menjadi kuartal dengan kinerja terbaik bagi kripto, membeli token potensial seperti $SNORT dengan harga diskon dapat menjadi langkah terbaik untuk menghadapi pemulihan pasar yang lebih luas.

