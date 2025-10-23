Presale Snorter Capai $5,4 Juta, Tinggal 4 Hari Lagi Sebelum Ditutup – Kandidat Crypto 100x Selanjutnya?

Bagikan Disalin Pengungkapan Afiliasi Pengungkapan Afiliasi



Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi ini tidak pernah memengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi inimemengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Baca Selengkapnya! Terakhir diperbarui: Oktober 23, 2025

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Pasar meme coin kembali bergerak mengikuti tren pasar crypto global setelah mencatat penurunan sebesar 2,6% dalam sepekan terakhir, dengan total valuasi turun ke $61,8 miliar atau sekitar Rp1.029 triliun. Koreksi ini memperpanjang fase penurunan yang dipicu oleh menurunnya aktivitas futures open interest di seluruh sektor.

Beberapa aset unggulan seperti PEPE, DOGE, dan SHIB termasuk yang paling terpukul, semuanya berada di zona merah dalam rentang waktu tujuh hari terakhir. Namun, di tengah pelemahan ini, investor ritel dan analis mulai mengalihkan fokus ke presale project, yang dianggap memiliki potensi kenaikan tinggi dengan harga tetap, sehingga lebih terlindungi dari volatilitas pasar.

Snorter Bot: Menjaga Aktivitas Trading Meme di Tengah Tren Bearish

Koreksi pasar terbaru juga berdampak pada sektor meme coin Solana, yang kini bernilai $7,5 miliar setelah turun 4% dalam 24 jam terakhir. Volatilitas tinggi di sektor ini membuat para trader membutuhkan alat bantu yang mampu mendeteksi peluang pasar dengan cepat.

Solusi tersebut dihadirkan melalui Snorter Bot, asisten trading berbasis Telegram yang dirancang untuk membantu pengguna menemukan peluang profit meski pasar sedang tidak menentu. Bot ini mampu menganalisis dan mengeksekusi transaksi lebih cepat dibandingkan metode manual.

Segmen crypto trading bot memang telah dikuasai oleh pemain besar seperti Trojan dan Maestro, tetapi Snorter hadir dengan keunggulan berupa biaya transaksi lebih rendah. Jika dua platform pesaing mengenakan biaya 1%, Snorter hanya membebankan 0,85% bagi pengguna yang memegang saldo minimum token SNORT, sementara pengguna umum dikenakan biaya standar 1,5%.

Selain biaya rendah, Snorter juga menawarkan fitur unggulan seperti automated sniping, yang memungkinkan pengguna membeli token baru segera setelah likuiditas tersedia di Raydium pool. Cukup memasukkan contract address atau pool ID, bot akan mengeksekusi pembelian otomatis sekaligus menyesuaikan pajak dan slippage.

Fitur lain yang tak kalah penting adalah limit order dan dynamic stop-loss, yang membantu pengguna mengatur target keuntungan atau batas kerugian tanpa harus terus memantau grafik. Dengan fitur-fitur canggih dan biaya kompetitif, Snorter Bot menjadi alat yang menarik bahkan di tengah pasar bearish sekalipun.

Potensi SNORT: Dukungan Analis dan Proyeksi 100x ROI

Secara global, pasar trading bot crypto diprediksi bernilai $47,43 miliar pada tahun 2025 dan meningkat menjadi $54,07 miliar pada 2026. Pertumbuhan ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga mencapai $200,1 miliar pada 2035, dengan estimasi CAGR (Compound Annual Growth Rate) sebesar 14% selama periode 2026 hingga 2035.

Kinerja Snorter yang kuat selama presale juga menarik perhatian sejumlah analis crypto ternama. Salah satunya adalah Jacob Crypto Bury, YouTuber dengan lebih dari 58.000 subscribers, yang menilai SNORT sebagai proyek dengan potensi 10x hingga 100x berkat protokol trading-nya yang efisien.

Bury menyoroti bahwa Snorter Bot menawarkan biaya transaksi terendah dan kecepatan eksekusi tercepat di ekosistem Solana, dua faktor penting yang dapat mendorong adopsi pengguna secara masif.

Selain aspek trading, Snorter juga menyediakan fitur staking dengan imbal hasil reguler. Saat ini, token SNORT dapat distaking dengan APY 102%, memberikan kesempatan bagi investor untuk menghasilkan pendapatan pasif. Lebih dari 24,5 juta token telah dikunci dalam staking pool, menandakan meningkatnya kepercayaan investor terhadap proyek ini.

Kombinasi antara utilitas nyata, insentif staking tinggi, dan presale sukses menjadikan Snorter salah satu proyek yang berpotensi besar mengalami lonjakan harga signifikan setelah peluncuran resmi.

Hitung Mundur 4 Hari Menuju Akhir Presale SNORT

Tahap presale Snorter akan berakhir dalam empat hari, memberikan waktu terbatas bagi investor untuk membeli token SNORT dengan harga $0.1083 sebelum tanggal klaim yang dijadwalkan pada 27 Oktober 2025. Setelah presale berakhir, harga token diperkirakan akan meningkat seiring peluncuran di bursa utama.

Pembelian SNORT dapat dilakukan langsung melalui situs resmi presale menggunakan berbagai metode pembayaran seperti ETH, USDT, USDC, BNB, atau kartu debit/kredit. Alternatif lainnya, investor juga dapat membeli melalui aplikasi Best Wallet, yang tersedia di Google Play Store dan App Store.

Dengan biaya trading yang rendah, katalog fitur yang lengkap, serta sistem staking dengan imbal hasil tinggi, Snorter menempati posisi sebagai salah satu meme coin paling menjanjikan di tahun 2025.

Investor yang ingin memanfaatkan peluang ini disarankan segera berpartisipasi sebelum presale berakhir. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi akun resmi X (Twitter) dan Telegram Snorter, atau baca panduan lengkap cara beli Snorter serta prediksi harga Snorter sebelum berinvestasi.

Kombinasi antara utilitas nyata, biaya rendah, dan ekosistem trading berbasis AI menjadikan Snorter sebagai proyek meme coin yang berbeda dari sekadar hype proyek ini hadir dengan potensi pertumbuhan nyata di siklus bullish berikutnya.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.