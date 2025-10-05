Pantau Uptober! Kapitalisasi Meme Coin Sentuh Rp1.236 Triliun — Snorter Bot Token Siap Hadang Bull Run Terbaru Sebelum Presale Berakhir

Awal bulan Oktober 2025 membuka peluang baru bagi investor crypto yang memburu tren meme coin. Pergerakan pasar yang menguat di pekan pertama bulan ini memberi sinyal bahwa “Uptober” telah kembali. Bitcoin (BTC) memimpin reli dengan menembus harga $124.048,33 (Rp2.056.511.597), diikuti altcoin besar lainnya. Namun, sektor yang paling menonjol justru datang dari meme coin, dengan kapitalisasi pasar yang kini mencapai $74,55 miliar (Rp1.236 triliun).

Snorter Bot Token ($SNORT), sebuah proyek trading bot berbasis Telegram yang dibangun di jaringan Solana, hadir di tengah momentum ini dengan potensi menjadi alat wajib bagi trader meme coin. Dengan presale yang hampir berakhir, investor memiliki waktu sekitar 15 hari untuk mengakumulasi token ini dengan harga hanya $0.1069 (Rp1.772). Total dana yang telah terkumpul mencapai $4.297.514,68 (Rp71,260,037,769), menandakan tingginya minat pasar terhadap bot ini.

Market Crypto Oktober 2025 Memanas, Meme Coin Ikut Terangkat

Per 5 Oktober 2025, Bitcoin mengalami kenaikan harian sebesar 1,74% dan mingguan 13,24%.

Nama Koin Bitcoin (BTC) Bitcoin Harga $124,722.06 Bitcoin ATH $125,449.99 (October 5, 2025) Bitcoin Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 1.8900% Bitcoin Perubahan Harga dalam 7 Hari ▲ 13.74% Bitcoin Kapitalisasi Pasar $2.49T Sirkulasi Pasokan 19.93M

Bitcoin (BTC) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Ethereum (ETH) mencatat kenaikan 13,98% dalam 7 hari terakhir dengan harga $4.565,54 (Rp756.932.367).

Nama Koin Ethereum (ETH) Ethereum Harga $4,598.11 Ethereum ATH $4,946.23 (August 24, 2025) Ethereum Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 2.2400% Ethereum Perubahan Harga dalam 7 Hari ▲ 14.77% Ethereum Kapitalisasi Pasar $552.84B Sirkulasi Pasokan 120.23M

Ethereum (ETH) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Altcoin lainnya seperti BNB ($1.162,66 / Rp193.050.985), Solana ($231,39 / Rp38.376.460), dan XRP ($3,00 / Rp49.749) turut menanjak.

Kenaikan tajam ini berimbas ke meme coin utama:

Volume perdagangan meme coin pun meningkat pesat. Di tengah reli ini, munculnya kembali Pump.fun dan pergerakan token seperti Bonk Staked SOL (BONKSOL) dan Aura (AURA) menjadi sinyal bahwa musim meme coin bisa saja telah dimulai.

Snorter Bot Jadi Solusi Paling Lengkap bagi Pemburu Meme Coin

Snorter Bot dikembangkan sebagai bot trading Telegram tercepat dan paling ringan di ekosistem Solana. Bot ini dapat:

Mendeteksi token baru melalui pemindaian validator feed dan pending transaction di Solana & Ethereum.

Menyaring token berdasarkan kedalaman likuiditas, arus masuk dari whale, keamanan smart contract, dan risiko rugpull.

Memberikan peringatan instan langsung ke Telegram pengguna dengan integrasi front-running protection dan fitur sniper tercepat.

Dengan biaya transaksi hanya 0,85%—terendah di antara semua bot crypto—Snorter unggul dibanding kompetitor seperti Maestro, Banana Gun, dan Bonk Bot.

Auto-trading is the next gen of green candle hunting. Bots are the future in crypto.



Snorter is cooking up the best. pic.twitter.com/P1ow21Xa8c — Snorter (@SnorterToken) October 4, 2025

Fitur Utama Snorter:

Honeypot & rugpull detection otomatis.

Limit order, stop loss, dan pengaturan strategi otomatis.

Copy-trading dari trader papan atas.

Eksekusi tercepat di Solana.

Fitur staking langsung di aplikasi.

Bot ini sudah menjalani tahap audit dan kini dalam fase beta tertutup sebelum peluncuran publik di Q3 2025.

Roadmap Proyek Snorter (Q4 2025 – Q1 2026)

Stage 1: Pengembangan

Riset pasar & desain bot

Pembuatan smart contract & audit

Peluncuran whitepaper

Stage 2: Peluncuran Token

Kampanye pemasaran

Presale token $SNORT

Beta testing komunitas

Listing token & klaim

Implementasi jembatan lintas-chain (bridge)

Stage 3: Multi-Chain Expansion

Ekspansi ke EVM Chain

Integrasi dashboard pengguna

Fitur Telegram cross-chain

Stage 4: Ekspansi Ekosistem

Algoritma trading

Kemitraan DeFi

Fitur API & governance komunitas

Tokenomics Snorter ($SNORT)

Total supply $SNORT adalah 500.000.000 token, dengan distribusi sebagai berikut:

25% untuk pengembangan produk

20% untuk pemasaran

20% untuk likuiditas exchange

10% untuk reward komunitas

10% untuk airdrop

10% untuk treasury proyek

5% untuk staking reward

Harga saat ini: $0.1069 (Rp1.772)

Total dana presale: $4.297.514,68 (Rp71,26 miliar)

Sisa waktu presale: 15 hari

HERE'S SNORTER.



20TH OCTOBER 2025.



TIME IS RUNNING OUT. pic.twitter.com/etWI56qxW7 — Snorter (@SnorterToken) October 2, 2025

Fitur Staking $SNORT – Imbal Hasil Hingga 112% Per Tahun

Program staking $SNORT sudah aktif, dengan detail:

Total token yang sudah distake: 22.321.856 SNORT

Imbal hasil: 9.51 SNORT per blok Ethereum

Estimasi reward: 112% per tahun

Reward bersifat dinamis dan bisa diklaim setelah peluncuran token

Staking ini dilakukan melalui Web3Payments dan akan dibuka akses publik saat token resmi diluncurkan.

Cara Membeli Token Snorter ($SNORT)

Pembelian token $SNORT sangat mudah dan tersedia di dua jaringan utama: Solana dan Ethereum. Pengguna dapat membeli langsung melalui widget di situs resmi Snorter menggunakan metode berikut:

Solana (SOL)

Ethereum (ETH)

BNB

USDT / USDC

Kartu Kredit

Transaksi ini didukung oleh teknologi Web3Toolkit, yang menjamin keamanan dan efisiensi. Investor pemula pun dapat dengan mudah mengakses platform ini tanpa memerlukan pengetahuan teknis mendalam.

Rekomendasi Wallet Terbaik untuk Beli SNORT

Disarankan menggunakan Best Wallet, dompet non-custodial yang kompatibel dengan WalletConnect dan tersedia di Android maupun iOS. Kelebihan menggunakan Best Wallet:

Saldo presale tampil otomatis di aplikasi

Proses klaim token lebih cepat saat peluncuran

Akses eksklusif ke peluncuran token baru melalui fitur “Upcoming Tokens”

Terintegrasi dengan Solana & Ethereum secara native

Unduh Best Wallet sekarang di Google Play atau Apple App Store untuk pengalaman pembelian $SNORT yang lebih mulus.

Cara Bridge Token SNORT dari Ethereum ke Solana

Karena $SNORT bersifat multichain, pengguna dapat dengan mudah memindahkan token antar jaringan menggunakan Portal Bridge. Berikut panduannya:

Sambungkan wallet Ethereum Anda ke Portal Bridge. Pilih token yang ingin dipindahkan ($SNORT). Tentukan jaringan tujuan: Solana. Konfirmasi transaksi di jaringan Ethereum. Portal Bridge akan otomatis mencetak wrapped token di Solana. Tambahkan alamat token Solana ke wallet Anda untuk melihat dan mengelola token.

Bridge ini sangat berguna bagi pengguna yang memulai dari Ethereum, namun ingin memanfaatkan kecepatan dan biaya rendah jaringan Solana.

Perbandingan Snorter Bot dengan Kompetitor Lain

Fitur Utama Snorter Maestro Banana Gun Bonk Bot Trojan Biaya Trading 0.85% 1% 1-2% 1% 1% Fast Sniper ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ Live Pair Solana Baru ✅ ❌ ✅ ✅ ✅ Limit Order ✅ ✅ ❌ ❌ ✅ Honeypot Detection ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ Copy Trading ✅ ❌ ❌ ❌ ✅

Keunggulan Snorter terletak pada kombinasi fitur lengkap, biaya rendah, dan eksekusi cepat. Ini menjadikannya pilihan ideal di tengah persaingan ketat antar Solana trading bot.

Apakah Snorter Token Layak Dibeli Menjelang Akhir Tahun?

Dengan tren market yang semakin bullish, apalagi di sektor meme coin, banyak investor mencari proyek presale yang bukan hanya berbasis hype tetapi juga membawa utilitas nyata. Snorter menjawab kebutuhan ini dengan kombinasi antara:

Real utility: bot trading Telegram aktif

Community-driven growth

Tokenomics sehat

Staking imbal hasil tinggi (112% p.a)

Integrasi lintas-chain (ETH x SOL)

Jika dibandingkan dengan proyek pump-and-dump lain yang hanya viral sesaat, Snorter memberikan alasan kuat untuk dianggap sebagai salah satu crypto presale terbaik di 2025.

Apakah Uptober Akan Jadi Awal Supercycle Meme Coin Baru?

Data pasar mendukung narasi bahwa musim meme coin telah kembali:

Market cap meme coin global: $74,55 miliar (Rp1.236 triliun)

Volume perdagangan 24 jam: $121,01 miliar (Rp2.007 triliun)

Bitcoin dominasi: 58,5%

dominasi: 58,5% Ethereum dominasi: 13%

Sementara itu, Fear & Greed Index berada di level 58/100, menandakan fase greed ringan yang kerap kali menjadi pendahulu lonjakan besar.

Dengan Pump.fun kembali aktif dan Snorter hadir sebagai tools berbasis teknologi nyata, maka kombinasi antara hype, likuiditas, dan alat trading canggih bisa menciptakan fondasi kuat untuk siklus meme coin baru.

Penutup: Kesempatan Tidak Datang Dua Kali – Klaim SNORT Sekarang

Masa presale Snorter Bot Token tersisa 15 hari lagi. Harga saat ini $0.1069 (Rp1.772) kemungkinan besar akan naik setelah peluncuran.

Trader yang ingin menyiapkan strategi sejak dini bisa mulai dari sini:

Beli $SNORT melalui widget resmi Gunakan Best Wallet untuk klaim & staking Siapkan Snorter Bot di Telegram Gunakan limit order, copy trading, dan deteksi honeypot secara otomatis

Snorter bukan hanya token meme. Ini adalah alat bantu generasi baru bagi trader Solana yang ingin lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih aman.

Kunjungi situs resmi Snorter dan ikuti akun media sosial mereka di X (Twitter) dan Instagram untuk update terbaru.

