Token Snorter Bot Hampir Capai Rp65 Miliar dalam Presale, Update Ekosistem Semakin Solid

SEO, Editor, dan Penulis Konten Aldi SEO, Editor, dan Penulis Konten Aldi Baca Penulis Bagikan Disalin Diverifikasi oleh Sulastri Penulis Konten Kripto Sulastri Baca Penulis Pengungkapan Afiliasi Pengungkapan Afiliasi



Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi ini tidak pernah memengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi inimemengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Baca Selengkapnya! Terakhir diperbarui: September 18, 2025

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Token dari Snorter Bot, salah satu Telegram trading bot berbasis Solana, kini hampir mencapai target penggalangan dana sebesar $4 juta atau sekitar Rp65,6 miliar dalam fase presale. Seiring dengan pencapaian tersebut, proyek ini juga merilis sejumlah pembaruan besar di ekosistemnya yang semakin memperkuat posisinya sebagai pesaing serius bagi bot Telegram lainnya.

Snorter dirancang secara native untuk jaringan Solana, yang membuatnya unggul dalam kecepatan dan biaya transaksi yang jauh lebih rendah dibandingkan kompetitor berbasis Ethereum yang masih dibebani oleh keterbatasan jaringan tersebut meski sudah mulai mengadopsi multichain.

Pembaruan terbaru ini menunjukkan bahwa roadmap Snorter mulai terealisasi. Fitur-fitur seperti proteksi MEV, copy trading otomatis, dan dukungan DEX yang lebih luas kini mulai tersedia dan bisa digunakan oleh para trader.

Presale masih berlangsung, dan saat ini harga token SNORT berada di $0.1047 atau sekitar Rp1.716 per token untuk 20 jam ke depan sebelum naik di ronde berikutnya.

Baca juga Cryptocurrency Terbaik 2025 - Panduan Investasi untuk Pemula

Snorter Kini Dukung Pump.fun dan PumpSwap untuk Akses Lebih Awal

Nilai utama dari Snorter terletak pada kemampuannya mendeteksi potensi token sebelum harganya melonjak. Bot ini menggunakan dedicated RPC endpoints, yaitu jalur data privat yang langsung terhubung ke blockchain, sehingga mampu melihat aktivitas di mempool—tempat munculnya transaksi yang belum dikonfirmasi—lebih cepat dari sistem publik lainnya.

Dengan melacak suntikan likuiditas, aliran wallet, dan kontrak baru secara real-time, Snorter mampu mengidentifikasi token dengan potensi breakout dan langsung melakukan swap dalam hitungan milidetik langsung di Telegram. Hal ini memberikan keuntungan bagi trader ritel untuk masuk lebih awal sebelum pasar luas mengetahuinya.

Awalnya, sebagian besar aktivitas trading Snorter berlangsung di Raydium, DEX utama di Solana. Namun, jangkauannya terbatas karena hanya menjangkau sebagian kecil peluang pasar. Melalui pembaruan yang diumumkan pada 22 Agustus, Snorter kini memperluas dukungan ke Pump.fun dan PumpSwap, dua launchpad tersibuk di Solana untuk proyek meme coin baru.

Integrasi ini memungkinkan Snorter terhubung langsung ke smart contract mereka, memindai pool baru, dan langsung mengeksekusi trading. Praktiknya, ini memperluas cakupan dan memungkinkan pengguna ritel menangkap peluang sejak awal siklus hidup sebuah koin—fase yang biasanya punya potensi keuntungan paling tinggi.

Pembaruan ini juga menjadikan proses trading lebih otomatis. Infrastruktur pintar baru memungkinkan bot memantau pasar secara terus-menerus dan langsung mengeksekusi transaksi saat target tercapai, dilengkapi notifikasi real-time.

Fitur copy trading juga mengalami peningkatan, dengan sistem mirroring wallet yang lebih cepat dan akurat. Pengguna kini bisa mengikuti strategi para top trader tanpa risiko tertinggal satu langkah pun.

Baca juga Daftar Koin Micin Potensial 2025 yang Layak Dibeli - Siap Cuan Gede

Snorter Perkuat Fitur Withdraw dan Copy-Trading demi Lindungi Profit Trader Ritel

Pada tanggal 11 September, tim pengembang Snorter kembali merilis pembaruan penting yang menunjukkan adanya peningkatan pada fitur-fitur inti bot ini.

Fitur withdrawal kini masuk tahap pengujian, dengan penambahan sistem keamanan baru dan perhitungan biaya transaksi yang lebih akurat. Tujuannya adalah memastikan proses penarikan SOL maupun token lainnya ke wallet pihak ketiga berlangsung aman dan tanpa kendala.

Fitur copy-trading juga sedang menjalani uji coba tahap awal. Tim kini menyempurnakan logika sistem mirroring untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan wallet yang diikuti bisa dicerminkan secara real-time dan presisi.

Bersamaan dengan itu, Snorter juga mengimplementasikan peningkatan reliabilitas, termasuk penguatan sistem failover dan perbaikan dalam proses penanganan transaksi. Hal ini ditujukan agar performa bot tetap stabil, bahkan saat volume transaksi sedang tinggi.

Penyempurnaan ini sangat penting karena fungsinya melampaui sekadar kecepatan atau deteksi awal. Di pasar crypto, pengguna ritel sering mengalami kegagalan transaksi, sistem copy-trading yang tidak akurat, atau proses withdrawal yang menyulitkan. Keandalan dan keamanan seperti yang ditawarkan Snorter bisa menjadi faktor pembeda antara berhasil mengamankan profit atau justru kehilangannya.

Baca juga Crypto yang Akan Naik 2025 - Daftar Pesaing Teratas

Mengapa Banyak Trader Yakin SNORT Punya Potensi Naik 30x?

Serangkaian pembaruan ini menunjukkan bahwa Snorter bukan sekadar ide, melainkan proyek yang kini berkembang menuju sistem trading yang benar-benar bisa digunakan oleh trader ritel.

Snorter dibangun dengan tujuan memberikan keunggulan yang sebelumnya hanya dimiliki oleh whale kepada pengguna biasa. Semua itu dikemas dalam satu alat yang mudah digunakan langsung melalui Telegram.

Minat investor dalam presale mencerminkan potensi besar tersebut. Target $4 juta (sekitar Rp65,6 miliar) kemungkinan akan tercapai dalam hitungan jam. Banyak trader melihat Snorter sebagai peluang langka untuk mendukung proyek bot yang diperkirakan bisa menyaingi bahkan melampaui nama-nama besar seperti Banana Gun, Maestro, dan Trojan.

Pusat dari ekosistem ini adalah token SNORT, yang memiliki beberapa fungsi kunci. Token ini memberikan akses ke biaya transaksi paling rendah di pasar, yaitu hanya 0,85%, serta digunakan sebagai alat pembayaran untuk staking rewards, fitur lanjutan, dan partisipasi dalam governance. Semua ini menjadikan token SNORT sebagai pusat nilai dari seluruh ekosistem Snorter.

Tidak mengherankan jika media crypto ternama seperti Cryptonews memproyeksikan bahwa SNORT bisa mencetak keuntungan hingga 30 kali lipat saat peluncuran resminya nanti.

Baca juga Koin Meme Crypto Terbaik 2025 di Pasar

Cara Beli Token SNORT

Untuk ikut dalam presale, kunjungi situs resmi Snorter Bot Token dan amankan token SNORT kamu menggunakan berbagai metode pembayaran seperti SOL, ETH, BNB, USDT, USDC, atau bahkan kartu kredit.

Untuk pengalaman transaksi yang paling mulus, disarankan menggunakan dompet non-kustodian yang sudah tersertifikasi oleh WalletConnect, seperti Best Wallet, yang kini dianggap sebagai salah satu dompet crypto dan Bitcoin terbaik di pasar.

Saldo dari pembelian presale akan langsung tampil di dalam aplikasi, dan proses klaim token dibuat sangat mudah. Selain itu, para pemegang token juga mendapatkan akses eksklusif ke peluncuran proyek-proyek baru melalui fitur Upcoming Tokens di aplikasi tersebut.

Aplikasi Best Wallet tersedia di Google Play Store dan Apple App Store.

Ikuti komunitas Snorter di X dan Instagram, serta kunjungi situs resmi Snorter Bot Token untuk informasi lebih lanjut.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.