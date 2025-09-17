Prediksi Harga Shiba Inu: Paus SHIB Memindahkan 7 Triliun Token dalam Semalam – Tanda Crash atau Awal Reli Besar?

Paus Shiba Inu baru saja menggerakkan lebih dari 7 triliun token SHIB hanya dalam satu hari—lonjakan aktivitas yang memicu optimisme dalam prediksi harga SHIB ke depan.

Data dari Etherscan mencatat sebanyak 9.330 transaksi SHIB hanya pada hari Sabtu, level aktivitas yang baru terjadi tiga kali sepanjang tahun ini.

Token senilai hampir $91 juta (sekitar Rp1,489 triliun) berpindah antar wallet, dan analis on-chain mengindikasikan bahwa ini merupakan sinyal kuat adanya akumulasi dari investor besar.

Harga SHIB sempat naik tajam dan menyentuh hampir $0.000015 (sekitar Rp0.246), mengisyaratkan adanya niat bullish kuat di balik pergerakan besar ini.

Jika tren ini terbukti berkelanjutan, pergerakan ini bisa menjadi awal dari kenaikan besar selanjutnya, terutama karena momentum koin meme terus menguat di pasar aset digital.

Prediksi Harga Shiba Inu: Potensi Naik 116% Jika Breakout Bullish Terkonfirmasi

Peluncuran ETF Dogecoin yang dikabarkan akan segera terjadi menjadi salah satu katalis utama di balik akumulasi besar SHIB belakangan ini.

Perkembangan ini bisa menjadi awal dari “meme coin season”, yaitu fase di mana para investor mulai memposisikan diri sejak dini untuk menyambut reli selanjutnya.

Secara teknikal, SHIB saat ini berada di level resistensi horizontal yang sangat penting, bertepatan dengan EMA 200 hari di sekitar $0.000015 (Rp0.246).

Breakout di atas level ini akan menjadi sinyal dimulainya reli besar berikutnya bagi SHIB.

Sebelumnya, upaya breakout SHIB sempat tertahan di level $0.000015, yang akhirnya memicu tekanan jual baru dan koreksi harga.

Meski demikian, penurunan ke level sekitar $0.00001250 (Rp0.205) justru bisa menjadi titik masuk strategis bagi investor bullish—membuka peluang dorongan baru ke atas apabila momentum kembali menguat.

Jika SHIB berhasil menembus di atas $0.000015, target berikutnya adalah $0.000028 (sekitar Rp0.458), yang berarti potensi kenaikan hingga 116% dari posisi saat ini.

Di sisi lain, di tengah sorotan terhadap SHIB, muncul proyek baru yang mulai mencuri perhatian di pasar presale kripto.

Maxi Doge ($MAXI) telah berhasil mengumpulkan dana lebih dari $2 juta (sekitar Rp32,74 miliar) dalam fase presale-nya, menarik minat baik dari komunitas koin meme lama maupun investor baru yang berjiwa spekulatif.

Karena ketika SHIB masih berjuang menembus resistensinya, MAXI bisa jadi justru menawarkan peluang entry awal untuk menunggangi gelombang selanjutnya.

Maxi Doge ($MAXI) Tembus Rp36,02 Miliar Saat Investor Degens Berbondong-Bondong Masuk

Meme coin satu ini bukan sekadar tiruan lain dari Shiba Inu – Maxi Doge ($MAXI) adalah anjing hiperaktif yang dipenuhi energi dan yakin bahwa satu-satunya jalan keluar dari ruang bawah tanah rumah ibunya adalah melalui perdagangan leverage.

Seluruh konsep token ini dirancang untuk merepresentasikan semangat pasar bullish dalam bentuk ekstrem. Kombinasi antara humor, optimisme tanpa batas, dan strategi yang nekat menjadikannya unik di tengah banjir meme coin lain.

Saat harga Ethereum kembali naik di atas $4.000 (sekitar Rp65,49 juta), MAXI langsung ikut menanjak, membawa semangat pasar bullish ke level baru dengan pendekatannya yang berani.

Lewat fitur Maxi Fund, sebanyak 25% dari dana presale dialokasikan secara langsung ke posisi long berisiko tinggi. Bisa dibayangkan seperti lilin hijau di chart, tapi disulut dengan bahan bakar roket.

Maxi Doge tidak peduli dengan fitur stop-loss. Fokusnya hanya pada Red Bull, perdagangan diamond hand, dan candle hijau yang terus menanjak. Strateginya sangat sederhana: jika harga turun, maka saatnya beli lebih banyak.

Cara Bergabung di Presale Maxi Doge ($MAXI)

Masuk lebih awal ke dalam proyek ini sangat mudah dilakukan.

Langkah pertama, kunjungi website resmi Maxi Doge dan sambungkan wallet Anda. Wallet seperti Best Wallet sudah sepenuhnya didukung oleh platform ini.

Setelah wallet terhubung, Anda dapat menukarkan crypto secara langsung atau menggunakan kartu bank untuk membeli token. Seluruh prosesnya hanya memakan waktu beberapa detik.

Proyek ini bukan hanya tentang humor dan komunitas, namun juga menawarkan kombinasi antara strategi keuangan agresif dan pendekatan komunitas yang viral. Dengan minat yang terus meningkat dan pengumpulan dana yang telah melampaui $2.2 juta (sekitar Rp36,02 miliar), Maxi Doge mulai menunjukkan potensinya sebagai meme coin selanjutnya yang bisa melonjak tajam di pasar. Kunjungi web resmi presale maxi Doge sekarang juga!

Kesimpulan dan Catatan Akhir: SHIB dan Peluang Besar di MAXI DOGE

Pergerakan 7 triliun token SHIB dalam sehari memberi sinyal bahwa para pemain besar mulai bergerak. Volume transaksi yang sangat tinggi dan kenaikan harga mendadak menunjukkan potensi awal dari tren bullish baru. Ini menjadi sorotan utama bagi investor yang mencari sinyal akumulasi besar.

Level resistensi di $0.000015 menjadi titik kunci bagi SHIB saat ini. Jika breakout terjadi, target kenaikan hingga 116% bukan sekadar angan. Namun kegagalan di level ini juga bisa menjadi jebakan bagi investor yang tidak siap dengan strategi cadangan.

Di sisi lain, Maxi Doge muncul sebagai opsi alternatif dengan pendekatan agresif dan konsep unik. Dengan lebih dari Rp36 miliar dana presale, proyek ini sudah menarik ribuan investor awal. Momentum dan komunitasnya menunjukkan bahwa ini bisa jadi “DOGE berikutnya” di pasar meme coin.

Presale MAXI memberikan kesempatan entry lebih awal yang jauh lebih murah dibanding menunggu listing. Strategi alokasi dana untuk leverage long dan komunitas berbasis humor menjadikannya menarik bagi kalangan degens dan retail. Bergabung saat ini bisa menjadi langkah cerdas untuk jangka menengah dan panjang.

Jika Anda melewatkan peluang SHIB di awal dulu, sekarang saatnya pertimbangkan untuk ikut di presale MAXI DOGE. Semua sinyal saat ini menunjukkan bahwa gelombang baru meme coin sedang terbentuk. Dan mereka yang masuk lebih awal selalu memiliki peluang keuntungan terbesar. Kunjungi web resmi presale maxi Doge sekarang juga!

