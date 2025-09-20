Prediksi Harga Shiba Inu: Volume Meledak + Pola Falling Wedge = Sinyal Kenaikan SHIB Paling Kuat dalam Beberapa Tahun

Shiba Inu mungkin terlihat tertinggal dibandingkan meme coin lain pekan ini. Namun situasi ini bisa berubah dalam waktu dekat. Salah satu pola teknikal paling kuat saat ini menunjukkan sinyal bullish yang kuat, didukung oleh lonjakan volume transaksi yang menandakan bahwa tren pasar mulai berpihak pada Shiba Inu.

Setelah peluncuran Dogecoin ETF menarik kembali perhatian investor ke sektor meme coin, Shiba Inu berpotensi menjadi aset berikutnya yang mendapat sorotan.

Spekulasi mulai meningkat bahwa pengelola aset besar kemungkinan akan mempertimbangkan Shiba Inu sebagai kandidat berikutnya untuk peluncuran ETF sendiri. Jika hal ini terjadi, peluang reli besar pun terbuka lebar.

Here's a list of all the coins that have futures on Coinbase = eligible for spot ETF-ization pic.twitter.com/8hIo95GebT — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 17, 2025

Komunitas Shiba Inu dikenal sebagai salah satu yang paling solid di pasar crypto. Ekosistemnya juga terus berkembang, mencakup decentralized exchange (DEX) milik sendiri, jaringan layer-2, koleksi non-fungible token (NFT), platform game, dan berbagai inovasi lainnya.

Dengan altcoin season yang semakin memanas dan makin banyak ETF yang dirilis ke pasar, kemungkinan besar token besar seperti SHIB akan mengejar ketertinggalan dari rival seperti Ethereum (ETH) dan BNB Coin (BNB), menuju rekor harga tertinggi terbaru.

Prediksi Harga Shiba Inu: SHIB Berpotensi Naik 680% Jika Pola Ini Terbukti

Chart harian menunjukkan bahwa SHIB telah membentuk pola falling wedge klasik sejak awal tahun 2024. Secara historis, pola teknikal ini seringkali menandai potensi breakout besar dengan arah kenaikan.

Saat ini, harga SHIB sedang menguji batas atas dari pola wedge tersebut. Sentimen pasar yang membaik dan momentum yang terus menguat menambah kemungkinan bahwa breakout besar akan segera terjadi.

Volume transaksi juga menunjukkan lonjakan signifikan dalam beberapa hari terakhir, dengan kisaran antara $200 juta hingga $300 juta atau sekitar Rp3,32 triliun hingga Rp4,98 triliun (menggunakan kurs 20 September 2025: Rp16.606 per USD). Kisaran ini biasanya muncul saat terjadi pembalikan tren utama.

Dengan kombinasi antara pola teknikal ini dan volume yang menguat, harga SHIB berpotensi menembus level $0,00001500 (setara dengan Rp0,2491).

Indikator Relative Strength Index (RSI) juga mencatat tren naik yang stabil dan saat ini berada di atas level 50, memperkuat prospek kenaikan. Jika harga mampu menembus di atas $0,00001700 (sekitar Rp0,2822), maka konfirmasi sinyal bullish semakin kuat. Target selanjutnya pun terbuka di angka $0,000035 (Rp0,5809) hingga $0,0001 (Rp1,66).

Kenaikan ke level tersebut akan mewakili lonjakan sebesar 680% untuk SHIB, yang saat ini merupakan meme coin terbesar kedua di pasar.

Namun di tengah potensi ledakan harga SHIB, para investor awal mulai melirik proyek baru bernama Maxi Doge ($MAXI) — sebuah presale crypto dengan potensi besar yang telah mengumpulkan lebih dari $2 juta (sekitar Rp33,21 miliar), dan bisa mengungguli para pemain lama setelah listing di exchange utama.

Maxi Doge ($MAXI): Meme Coin Gila dengan Leverage 1000x dan Potensi Tembus Langit

Maxi Doge ($MAXI) merupakan token meme berbasis Ethereum yang mengadopsi sepenuhnya semangat pasar bull crypto: naik tanpa henti.

Token bertema anjing ini bisa dibilang sebagai versi Shiba Inu yang kebanyakan minum Red Bull saat sarapan dan terlalu lama menatap chart harga crypto.

Melalui mekanisme yang disebut Maxi Fund, proyek ini akan mengalokasikan hingga 25% dari total dana presale untuk berinvestasi pada token-token yang paling menjanjikan. Setiap posisi investasi yang diambil akan diperbesar menggunakan leverage 1000x, demi meraih potensi imbal hasil tertinggi seiring dengan naiknya pasar crypto secara agresif.

Strategi ini menunjukkan pendekatan berani dan sangat spekulatif, yang cocok bagi investor yang mencari peluang pertumbuhan maksimal dengan risiko tinggi.

Cara Bergabung dalam Presale Maxi Doge ($MAXI)

Bagi investor yang tertarik untuk masuk lebih awal, presale $MAXI kini sedang berlangsung di situs resmi Maxi Doge.

Langkah untuk bergabung sangat mudah: cukup kunjungi situs web resmi dan hubungkan dompet crypto Anda (misalnya menggunakan Best Wallet).

Investor dapat memilih untuk membeli $MAXI menggunakan crypto yang sudah dimiliki atau membayar langsung dengan kartu bank.

Dengan $MAXI yang telah berhasil mengumpulkan lebih dari $2 juta (sekitar Rp33,21 miliar), banyak analis memprediksi bahwa token ini memiliki peluang besar untuk menjadi pesaing serius dalam dunia meme coin — bahkan berpotensi menggeser dominasi Dogecoin dan Shiba Inu dalam beberapa bulan mendatang setelah listing di exchange besar.

Apabila Anda tertarik untuk bergabung lebih awal sebelum hype makin besar, silakan kunjungi langsung situs resmi Maxi Doge untuk ikut presale.

