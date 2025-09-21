Shiba Inu Masuk Daftar Pantauan ETF Coinbase Bersama Dogecoin dan XRP – Apakah Ini Langkah Besar Selanjutnya?

Shiba Inu kini mulai menempati posisi yang sama dengan beberapa aset crypto terbesar dalam pembahasan seputar exchange-traded funds (ETF). Koin SHIB mulai menarik perhatian karena telah masuk radar Coinbase.

Saat ini Coinbase sudah menawarkan produk futures untuk Shiba Inu, dan langkah ini membuka peluang bagi koin meme tersebut untuk dipertimbangkan sebagai calon ETF di masa depan. Pihak marketing dari SHIB mengklaim bahwa proyek ini sudah memiliki fondasi yang diperlukan, sementara seorang analis pasar memprediksi potensi lonjakan harga besar. Keduanya sepakat bahwa momentum Shiba Inu sedang menguat.

Shiba Inu Masuk Daftar Pantauan ETF Coinbase

Marketing lead dari Shiba Inu, Susie S, menyatakan bahwa saat ini koin SHIB telah tergabung dalam kelompok yang disebut “ETF Watchlist Club” milik Coinbase. Grup ini sebelumnya hanya mencakup nama-nama besar seperti Dogecoin (DOGE), Solana (SOL), Hedera (HBAR), dan XRP. Masuknya SHIB ke daftar ini menjadi sinyal bahwa token ini kini mendapat perhatian yang lebih serius.

Because SHIB has regulated futures on Coinbase (“1k Shib Index”), it qualifies for spot ETF consideration under the same SEC pathway Bitcoin and Ethereum followed.



The big picture for SHIB



•SHIB now joins the “ETF-watchlist club” with other futures-backed cryptos.

•If/when… pic.twitter.com/cZPxUWWhBn — 𝐋𝐔𝐂𝐈𝐄 (@LucieSHIB) September 18, 2025

Susie S menjelaskan bahwa Shiba Inu kini memenuhi kriteria awal untuk menjadi kandidat ETF spot karena Coinbase telah menyediakan kontrak futures teratur dengan nama “1K SHIB Index.” Keberadaan produk ini sangat penting karena menempatkan SHIB pada jalur yang sama dengan Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) sebelum keduanya memperoleh persetujuan ETF spot. Ini adalah kali pertama koin meme masuk dalam perbincangan yang sama dengan dua aset crypto terbesar dunia.

Ia juga menambahkan bahwa meskipun kemungkinan peluncuran ETF khusus untuk Shiba Inu secara mandiri masih terbatas, SHIB berpeluang besar menjadi bagian dari produk ETF gabungan. Contohnya, ETF dengan format “Top 10 Crypto ETF” yang menggabungkan beberapa koin utama dalam satu produk.

Analis Pasar Melihat Potensi Besar Untuk Harga SHIB

Analis pasar Heber Mayen juga menyoroti potensi masa depan Shiba Inu yang luar biasa. Dalam unggahan grafik harga SHIB di platform X, ia menyatakan, “Ini akan jadi besar!” Komentarnya mencerminkan meningkatnya perhatian publik terhadap Shiba Inu yang kini semakin aktif di pasar perdagangan.

Mayen menjelaskan bahwa popularitas SHIB di pasar perpetual Coinbase menjadi indikator penting. Semakin banyak trader yang memperjualbelikan SHIB dalam produk ini, maka volume transaksi pun naik. Lonjakan volume ini berperan penting dalam memenuhi salah satu syarat utama agar ETF dapat disetujui. Artinya, semakin tinggi aktivitas perdagangan Shiba Inu saat ini, maka semakin kuat juga argumentasi bahwa SHIB pantas memiliki ETF sendiri di masa mendatang.

Tren ETF dan Altcoin Baru: Investor Mulai Melirik Proyek Meme Coin yang Lebih Segar

Popularitas Shiba Inu dalam pembahasan ETF menunjukkan bahwa meme coin bukan lagi sekadar lelucon pasar. Komunitas crypto kini memberi perhatian lebih terhadap proyek-proyek dengan kombinasi potensi hype dan utilitas. Ketika SHIB mulai masuk radar institusional, investor ritel pun mulai bertanya: “Apa meme coin berikutnya yang layak dipantau sejak awal?”

Salah satu kandidat yang mulai ramai dibicarakan adalah Maxi Doge ($MAXI), sebuah proyek meme coin baru yang tengah menggelar presale dengan pendekatan yang ekstrem, unik, dan benar-benar mencuri perhatian kalangan trader muda.

Maxi Doge: Meme Coin Baru dengan Energi Gila dan Potensi Serius

Maxi Doge bukan sekadar parodi. Proyek ini hadir dengan semangat khas “degen trader” yang agresif, membawa semangat YOLO, 1000x leverage, dan cita-cita gila tentang kebebasan finansial generasi baru. Dengan desain maskot yang mencerminkan karakter “doge yang nge-gym dan ngopi Red Bull tiap jam,” $MAXI langsung membangun komunitas penggemar yang solid dan antusias.

Presale Maxi Doge saat ini sudah mengumpulkan lebih dari $2.38 juta (setara Rp39,564,329,792 dengan kurs Rp16.606/USD) dan terus mendekati hard cap $2.69 juta. Harga tokennya saat ini masih di kisaran $0.0002585 atau sekitar Rp4.29 per 1 $MAXI, namun akan naik dalam waktu kurang dari 3 hari—membuat fase awal ini jadi momen paling optimal untuk akumulasi.

Fitur Staking Maxi Doge: APY 138% yang Dinamis

Salah satu daya tarik utama Maxi Doge adalah fitur staking langsung melalui smart contract mereka. Investor dapat mengunci token $MAXI mereka untuk menerima reward secara otomatis dari pool komunitas. Sistem ini menawarkan APY sebesar 138%, yang artinya reward bisa dibayarkan secara dinamis harian dan bulanan berdasarkan jumlah blok ETH.

Data Staking Terbaru:

Total Token yang Distake: 5,431,258,722 $MAXI

5,431,258,722 $MAXI Reward per Blok ETH: 2.858,44 $MAXI

2.858,44 $MAXI Sistem Distribusi: Otomatis via smart contract

Otomatis via smart contract Teknologi: Powered by Web3Payments

Powered by Web3Payments Estimasi Reward: 11,5% per bulan

Staking ini sangat cocok bagi investor jangka menengah-panjang yang ingin menggandakan kepemilikan token sambil menunggu listing resmi di DEX maupun CEX.

Tokenomics: Distribusi untuk Hype, Reward, dan Likuiditas

Tokenomics Maxi Doge disusun untuk mendukung adopsi cepat, kampanye besar-besaran, dan pertumbuhan komunitas jangka panjang:

Marketing: 40%

Digunakan untuk kolaborasi KOL ternama, kampanye PR, dan iklan di berbagai titik sentral komunitas crypto.

Maxi Fund: 25%

Dana khusus untuk mendorong adopsi maksimal dan manuver taktis saat peluncuran.

Development: 15%

Tim pengembang yang “kerja shift malam” akan menjaga kecepatan inovasi dan keamanan proyek.

Liquidity: 15%

Likuiditas dikunci dan dialokasikan untuk memastikan pengalaman trading yang lancar dan stabil.

Staking: 5%

Pool reward eksklusif untuk early adopter yang ikut staking di fase presale dan awal peluncuran.

Model distribusi ini menunjukkan orientasi jangka panjang, bukan sekadar token “pump and dump.”

Roadmap Maxi Doge: Strategi Gila Tapi Terencana

Meski menggunakan gaya humor, roadmap Maxi Doge tetap menggambarkan rencana kerja yang konkret dan ambisius.

Stage 1: Wake Up

Peluncuran website MaxiDogeToken.com

Audit smart contract

Persiapan awal marketing dan produk staking

Stage 2: Lunch & Gym

Presale resmi dimulai

Setup sosial media dan community group

Kampanye iklan global dan aktivasi komunitas

Stage 3: PM Discord Ops

Kolaborasi dengan KOL dan komunitas

Ekspansi staking

Aktivasi kontes reward

Stage 4: Evening

Penutupan presale dengan volume maksimal

Peluncuran di DEX dan CEX

Integrasi dengan platform futures trading

Semua tahapan disusun dalam nada nyeleneh, namun tetap memperlihatkan alur strategi peluncuran produk crypto modern.

Cara Membeli $MAXI: Simpel, Cepat, dan Multichain

Presale Maxi Doge terbuka untuk siapa saja, baik pemula maupun trader berpengalaman. Investor hanya perlu:

Hubungkan dompet crypto seperti MetaMask atau Best Wallet melalui widget di situs resmi Pilih metode pembayaran: ETH, BNB, USDT, USDC, atau kartu debit/kredit Tukar dan konfirmasi pembelian langsung dari antarmuka Klaim token $MAXI setelah presale selesai

Proses pembelian dirancang untuk seamless dan cepat, terutama melalui integrasi dengan dompet Best Wallet dan Web3Payments.

Catatan Akhir: Awal Era Baru Meme Coin? Maxi Doge Bisa Jadi SHIB Versi 2.0!

Shiba Inu baru saja membuka jalan baru bagi meme coin ke ranah institusional. Masuknya SHIB ke radar ETF Coinbase bukan sekadar kabar biasa—ini adalah sinyal bahwa pasar kini mulai serius melirik proyek-proyek yang dulu dianggap lelucon.

Namun, bagi investor cerdas, peluang sejati justru bukan lagi SHIB. Mengapa? Karena sebagian besar upside SHIB sudah lewat. Sekarang, pasar sedang mencari SHIB generasi baru—token dengan energi komunitas yang kuat, desain unik, dan strategi pemasaran gila.

Di sinilah Maxi Doge hadir, dan hype-nya tidak main-main. Dengan APY staking 138%, komunitas degen yang solid, serta roadmap yang memadukan humor dan eksekusi nyata, proyek ini bukan sekadar token lucu-lucuan. Ini adalah kendaraan baru menuju potensi ROI ribuan persen—dan semuanya dimulai dari harga cuma Rp4-an!

Presale-nya sudah mengumpulkan lebih dari Rp39 miliar dan hampir mencapai hard cap. Artinya? Lonjakan harga hanya tinggal hitungan hari. Investor yang masuk hari ini bisa jadi kelompok elite pertama yang merasakan kenaikan harga saat listing DEX/CEX.

Jika Anda menyesal tidak membeli SHIB di awal, Maxi Doge adalah tiket kedua yang tidak boleh Anda lewatkan. Jangan tunggu sampai viral di X atau FOMO massal melanda—ambil posisi sekarang sebelum pintu kesempatan tertutup. Masa depan meme coin sedang berubah, dan $MAXI bisa jadi bintang besarnya. Kunjungi web resmi presale Maxi Doge sekarang juga!

