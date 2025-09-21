Shiba Inu Bersiap Breakout Menuju ATH Baru, Analis Prediksi Kenaikan 568%

Shiba Inu (SHIB) saat ini diperdagangkan di sekitar Rp210,52 ($0,00001292), sedang konsolidasi dalam pola segitiga yang mengindikasikan potensi breakout signifikan. Dua analis komunitas, yakni Mayen dan Shib Spain, memperkirakan bahwa pergerakan besar bisa segera terjadi.

Harga SHIB mencatatkan kenaikan ringan sebesar 0,11% dalam 24 jam terakhir. Level resistance berada di sekitar Rp221,13 ($0,00001358), sementara support terbentuk dekat Rp210,32 ($0,0000129). Setelah sempat stabil pada awal sesi perdagangan, SHIB mendapat tekanan jual berturut-turut, mendorong harga bergerak turun.

Sinyal teknikal yang muncul dari pola harga saat ini mulai menarik kembali perhatian investor terhadap token ini. Salah satu komunitas ternama, Heber Mayen, baru-baru ini menyatakan bahwa Shiba Inu berpotensi mengalami breakout besar. Dalam unggahan terbarunya, ia menunjukkan bahwa grafik harga SHIB selama satu bulan terakhir mencatatkan kenaikan 3,65%, dengan harga mencapai Rp219,17 ($0,00001345).

Token ini kini bergerak dalam pola segitiga menurun yang secara historis sering menandai perubahan besar pada arah harga ketika mencapai ujung pola.

Pola Teknis Semakin Menguat

Berdasarkan analisis teknikal dari Mayen, posisi harga SHIB saat ini sudah mendekati titik terendah dalam struktur segitiga tersebut. Situasi ini memberikan sinyal bahwa pergerakan signifikan kemungkinan besar akan segera terjadi. Mayen menunjukkan optimisme terhadap potensi breakout ke arah atas, terutama karena sejumlah indikator momentum memberikan sinyal penguatan tren bullish.

Apakah All-Time High Shiba Inu Akan Terjadi?

Pandangan bullish juga datang dari analis komunitas lainnya, Shib Spain. Ia mengungkapkan bahwa harga SHIB saat ini sedang berkonsolidasi dalam rentang antara Rp207,14 ($0,00001270) hingga Rp219,45 ($0,00001347). Ia memperkirakan akan ada rebound dari level ini, yang berpotensi menjadi fondasi untuk tren naik yang kuat.

$SHIB is about to bounce hard off this support zone.



New ATH incoming 🚀 pic.twitter.com/g88D03tiJV — Shib Spain (@ShibSpain) September 18, 2025

Menurutnya, jika momentum ini dapat terus dipertahankan, maka SHIB berpeluang besar untuk menguji kembali resistance-resistance sebelumnya.

Berbeda dari Mayen yang tidak memberikan target harga spesifik, Shib Spain lebih berani dalam memproyeksikan potensi pergerakan. Untuk menembus rekor harga tertinggi pada Oktober 2021 sebesar Rp1.440,15 ($0,00008845), SHIB harus mencatatkan kenaikan sebesar 568% dari posisi sekarang. Jika skenario ini terjadi, maka hal tersebut akan menjadi sinyal pemulihan besar sekaligus membuktikan bahwa SHIB tetap menjadi salah satu meme coin dengan volatilitas tinggi yang mampu mencetak lonjakan besar di bawah kondisi pasar yang mendukung.

SHIB Konsolidasi, Sinyal Indikator Masih Netral

Grafik harian SHIB menunjukkan bahwa aksi harga saat ini sedang berada dalam fase konsolidasi setelah sempat mengalami lonjakan. Beberapa candle harga memperlihatkan pergerakan harga SHIB yang berfluktuasi dalam kisaran Rp203,56 ($0,00001250) hingga Rp221,76 ($0,00001360) dalam beberapa sesi terakhir. Namun, harga berulang kali gagal menembus resistance kuat di level Rp228,18 ($0,00001400).

Sementara itu, indikator MACD memberikan sinyal bullish. Garis biru MACD sudah melintasi garis sinyal oranye dari bawah, yang biasanya menjadi indikator penguatan momentum ke atas. Hal ini juga didukung oleh histogram hijau yang mulai meningkat, menandakan tekanan beli kembali mendominasi pasar dalam jangka pendek.

RSI atau Relative Strength Index saat ini berada di level 49,85, mengindikasikan bahwa SHIB tidak berada dalam kondisi jenuh beli maupun jenuh jual. Posisi ini memperkuat narasi bahwa pasar sedang mengalami konsolidasi dan bersiap untuk pergerakan berikutnya.

Apakah Anda Terlambat Masuk ke SHIB? PEPENODE Tawarkan Peluang Awal yang Sama Menariknya

Lonjakan Shiba Inu sebesar 568% mungkin masih dalam fase penantian, tetapi pasar kripto terus menghadirkan peluang baru bagi investor yang ingin masuk lebih awal. Salah satu proyek yang kini ramai diperbincangkan di komunitas crypto adalah PEPENODE, sebuah meme coin dengan model mining virtual yang sangat unik.

PEPENODE bukan sekadar koin meme biasa. Proyek ini mengusung konsep Mine-to-Earn, di mana pengguna dapat membangun server room virtual mereka sendiri untuk menghasilkan meme coin, tanpa perlu perangkat keras mining fisik. Pendekatan ini menjadikan PEPENODE sebagai proyek yang berbeda dari mayoritas token sejenis, sekaligus lebih mudah diakses oleh investor muda.

Mengenal PEPENODE: Mining Meme Coin Secara Virtual

PEPENODE memperkenalkan konsep Build & Earn di dalam ekosistem kripto. Setiap holder bisa membangun rig penambangan virtual miliknya menggunakan token $PEPENODE untuk membeli node mining. Semakin banyak node yang Anda miliki, semakin besar kekuatan mining dan potensi reward yang diperoleh.

Pengguna dapat menggabungkan beberapa node untuk meningkatkan efisiensi, memperluas fasilitas mining mereka, dan mendapatkan meme coin seperti $PEPE dan Fartcoin sebagai bonus tambahan. Sistem ini menggabungkan elemen gamifikasi dan strategi, menjadikan pengalaman mining terasa seperti bermain game simulasi namun dengan insentif nyata.

Detail Presale PEPENODE: Harga Masih Super Murah

Presale $PEPENODE saat ini sedang berlangsung dan berhasil menarik perhatian komunitas. Per 21 September 2025, PEPENODE telah mengumpulkan lebih dari $1.34 juta (sekitar Rp22,27 miliar) dari target $1.42 juta. Harga token saat ini adalah $0.001066 atau sekitar Rp17,70 per token, dan akan naik pada fase selanjutnya.

Dengan harga yang masih sangat rendah dan struktur penawaran bertahap, investor yang masuk sekarang berpotensi memperoleh keuntungan maksimal begitu token ini listing di exchange.

Cara Membeli PEPENODE dengan Mudah

PEPENODE dirancang untuk investor pemula sekalipun. Berikut adalah langkah-langkah untuk ikut serta dalam presale:

Siapkan Wallet Kripto

Gunakan dompet seperti Best Wallet atau MetaMask untuk membeli dan menyimpan $PEPENODE.

Deposit Dana

Beli crypto seperti USDT melalui exchange favorit Anda, lalu kirimkan ke wallet Anda.

Kunjungi Situs PEPENODE

Hubungkan wallet dan pilih tombol “Buy” atau “Connect Wallet”.

Beli dan Stake Sekaligus

Anda bisa membeli dan langsung stake dalam satu langkah dengan memilih “Buy and Stake”.

Pembayaran Kartu

Jika menggunakan kartu kredit atau debit, instal ekstensi wallet browser terlebih dahulu, lalu pilih metode pembayaran via kartu di website.

Metode pembelian ini memberikan fleksibilitas kepada investor pemula yang belum terbiasa menggunakan DEX atau dompet kripto non-kustodian.

Program Staking: Imbal Hasil 988% per Tahun

Salah satu daya tarik utama PEPENODE adalah program staking yang menawarkan estimasi return hingga 988% per tahun. Distribusi reward dilakukan sebesar 3001 $PEPENODE per blok ETH, dan total reward bisa diklaim saat fitur claim aktif.

Data saat ini menunjukkan bahwa sudah ada lebih dari 798 juta token $PEPENODE yang distake. Angka ini menunjukkan kepercayaan komunitas terhadap potensi jangka panjang token ini.

Roadmap PEPENODE: Fokus pada Pengembangan Virtual Mining

Proyek ini memiliki roadmap tiga tahap utama:

Presale Phase

Memberikan akses awal dengan harga lebih murah dan memungkinkan staking sebelum listing publik.

Token Generation Event (TGE)

Setelah presale, token akan diluncurkan secara resmi. Holder bisa membangun server room dan mulai mining meme coin secara virtual.

Mine-To-Earn Launch

Pengguna dapat menjalankan rig virtual mereka, mengoptimalkan node, dan memperoleh reward dalam berbagai meme coin populer. Elemen kompetisi juga akan diterapkan melalui leaderboard.

Tokenomics PEPENODE: Struktur yang Dirancang untuk Pertumbuhan

Distribusi token PEPENODE dirancang untuk mendorong pertumbuhan organik dan ekspansi global:

35% untuk Development dan Protokol: Digunakan untuk pengembangan sistem Mine-to-Earn dan peningkatan teknologi.

Digunakan untuk pengembangan sistem Mine-to-Earn dan peningkatan teknologi. 35% untuk Treasury dan Ekonomi: Mendukung insentif komunitas dan strategi pertumbuhan jangka panjang.

Mendukung insentif komunitas dan strategi pertumbuhan jangka panjang. 15% untuk Infrastruktur & Marketing: Difokuskan pada kampanye viral global dan ekspansi ke pasar utama.

Difokuskan pada kampanye viral global dan ekspansi ke pasar utama. 7.5% untuk Listing Exchange: Mendukung likuiditas dan kemudahan akses investor.

Mendukung likuiditas dan kemudahan akses investor. 7.5% untuk Reward Komunitas & Giveaway: Diarahkan untuk staking reward, kompetisi, dan airdrop.

Jangan Lewatkan Panduan Lengkap Beli PEPENODE — Masih di Harga Termurah!

Jika Anda tertarik dengan prospek pertumbuhan Shiba Inu, maka masuk lebih awal ke proyek seperti PEPENODE bisa jadi keputusan cerdas. Dengan konsep virtual mining yang inovatif dan harga presale super rendah, peluang cuan di awal sangat terbuka lebar. Jangan bingung bagaimana caranya, kami sudah siapkan panduan praktis untuk Anda. Klik Cara Beli PepeNode untuk mengikuti langkah-langkah pembelian dengan mudah dan cepat. Presale ini hampir mencapai target, jadi waktu Anda terbatas! Ambil posisi lebih awal sebelum harga naik ke fase berikutnya!

Prediksi Mengejutkan: Shiba Inu Bisa Naik 568% – Tapi PEPENODE Beri Peluang Lebih Awal

Shiba Inu memang menjanjikan lonjakan besar, tapi jangan sampai Anda melewatkan peluang lain yang lebih awal. PEPENODE bukan hanya sekadar meme coin, namun menawarkan imbal hasil staking hingga 988% per tahun! Dengan model Mine-to-Earn unik dan staking yang sudah menembus 798 juta token, potensi token ini sangat besar. Jika Anda penasaran berapa tinggi token ini bisa naik, cek sekarang juga. Baca analisis kami tentang proyeksi harganya di Prediksi Harga PepeNode dan siapkan strategi terbaik Anda. Masa depan crypto bisa dimulai dari sini!

Saatnya Bergerak Cepat Sebelum Terlambat

Shiba Inu saat ini berada di titik teknikal penting yang bisa menjadi awal dari reli besar. Baik Mayen maupun Shib Spain melihat struktur teknikal yang mendukung breakout dalam waktu dekat. Potensi kenaikan hingga 568% menjadikan SHIB tetap relevan bagi para trader altcoin.

Namun bagi investor yang ingin peluang dari awal, presale PEPENODE menawarkan keuntungan lebih cepat. Dengan harga Rp17-an per token dan model staking gamifikasi, proyek ini punya keunikan yang tak dimiliki token lain. Selain itu, struktur tokenomics yang solid dan roadmap jelas menjadikan proyek ini menarik untuk jangka menengah.

Staking reward hingga 988% per tahun adalah daya tarik besar, apalagi saat ini sudah lebih dari 798 juta token yang distake. Artinya, kepercayaan investor terhadap proyek ini sangat tinggi. Jika Anda menunggu breakout seperti SHIB, mungkin saatnya pertimbangkan langkah lebih awal bersama PEPENODE.

Presale yang hampir mencapai target menunjukkan momentum sangat kuat. Ini adalah momen untuk bertindak, bukan menunggu. Ikuti langkah pembelian, mulai staking, dan pastikan Anda tidak ketinggalan gelombang baru crypto yang bisa jadi melebihi hype Shiba Inu. Kunjungi web resmi Presale PepeNode sekarang juga!

