Strategy Raup Rp46 Triliun Bukti Bitcoin Efektif – Bitcoin Hyper Bisa Membuatnya Lebih Berguna

Bagikan Disalin Pengungkapan Afiliasi Pengungkapan Afiliasi



Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi ini tidak pernah memengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi inimemengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Baca Selengkapnya! Terakhir diperbarui: November 1, 2025

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Pasar keuangan kembali dikejutkan oleh laporan kuartalan Strategy yang mencetak pendapatan bersih sebesar Rp46 triliun hanya dari kepemilikan Bitcoin. Angka ini tidak hanya membuktikan bahwa $BTC tetap menjadi aset kripto paling bernilai di mata institusi, tetapi juga menegaskan dominasi Michael Saylor sebagai pionir dalam strategi akumulasi digital asset jangka panjang.

Namun di balik angka fantastis tersebut, kelemahan utama Bitcoin tetap belum terpecahkan: kecepatan transaksi yang lambat dan biaya jaringan yang tinggi. Inilah celah yang kini coba diisi oleh Bitcoin Hyper ($HYPER), proyek Layer 2 pertama yang membawa utilitas nyata ke dalam ekosistem Bitcoin.

Ringkasan Utama:

Strategy catat pendapatan kuartal 3 sebesar Rp46 triliun, melebihi ekspektasi analis, seiring kepemilikan Bitcoin tembus 640 ribu $BTC.

Keberhasilan Saylor memperkuat narasi Bitcoin sebagai ‘penyimpan nilai’, namun $BTC tetap tertinggal dari kecepatan blockchain modern.

Bitcoin Hyper hadir sebagai Layer 2 pertama untuk Bitcoin, menghadirkan transaksi sub-detik dan biaya hampir nol bagi jaringan $BTC.

Presale $HYPER tawarkan akses awal ke lapisan eksekusi Bitcoin yang akhirnya membuat $BTC bisa digunakan untuk DeFi, dApps, dan koin meme.

Pendapatan Strategy Buktikan Potensi Bitcoin

Michael Saylor melalui perusahaannya baru saja merilis laporan pendapatan kuartal 3 yang mengesankan: Rp46 triliun (setara $2,8 miliar) pendapatan bersih. Meski menurun dibandingkan kuartal 2 yang mencetak keuntungan fantastis sebesar Rp164 triliun ($10 miliar), angka ini tetap menunjukkan kekuatan likuiditas perusahaan—terutama berkat kepemilikan lebih dari 640.000 Bitcoin.

Hingga saat ini, Strategy mencatat imbal hasil Bitcoin sebesar 26% year-to-date, dengan potensi keuntungan senilai Rp214 triliun ($13 miliar). Proyeksi mereka bahkan menyentuh 30% jika harga $BTC mencapai $150.000 atau sekitar Rp2,47 miliar per BTC.

Namun, meskipun strategi menyimpan Bitcoin terbukti menguntungkan, pengguna retail yang pernah membayar biaya Rp329 ribu ($20) hanya untuk memindahkan Rp824 ribu ($50) tentu paham bahwa narasi “store of value” pada Bitcoin menyimpan masalah besar. Bitcoin memang bernilai, tetapi lambat, mahal, dan tidak praktis untuk digunakan dalam transaksi harian—mirip seperti mencoba membayar kopi Starbucks dengan batangan emas.

Bitcoin Hyper: Solusi Nyata atas Keterbatasan Bitcoin

Keberhasilan Saylor memperlihatkan bahwa pasar global menginginkan eksposur terhadap Bitcoin. Namun sayangnya, Bitcoin belum bisa berbuat banyak selain diam di dalam dompet digital. Bayangkan jika $BTC dapat bergerak secepat blockchain modern, menjalankan protokol DeFi, meluncurkan koin meme, dan tetap mempertahankan keamanan ikoniknya?

Bitcoin Hyper ($HYPER) menjawab kebutuhan ini sebagai Layer 2 pertama yang menghadirkan fungsionalitas penuh Bitcoin dengan kecepatan sekelas Solana. Proyek ini muncul di saat tepat ketika institusi seperti Strategy semakin agresif mengakumulasi $BTC.

Bitcoin Hyper ($HYPER) – Layer 2 yang Mengatasi Masalah Bitcoin

Bitcoin Hyper memanfaatkan Solana Virtual Machine (SVM) untuk menciptakan lapisan eksekusi Layer 2 yang mampu memproses transaksi dalam hitungan sub-detik dengan biaya gas nyaris nol.

Teknologi zero-knowledge proof memastikan semua transaksi tetap sinkron dan aman, hingga kembali ke rantai utama Bitcoin. Mekanismenya menggabungkan jembatan lintas rantai tanpa kepercayaan, transaksi cepat di tengah, dan penyelesaian aman di Layer 1 Bitcoin.

Strategy menunjukkan bahwa institusi memang ingin eksposur terhadap Bitcoin. Namun investor retail dan developer mencari lebih dari itu: utilitas. Bitcoin Hyper menghadirkan keduanya—sebuah platform yang menjadikan Bitcoin sebagai fondasi untuk generasi baru aplikasi dApps, protokol DeFi, hingga koin meme.

Solana telah membuktikan bahwa kecepatan dan biaya rendah adalah pembeda utama antara blockchain yang dipakai pengguna dan yang hanya diam di dompet.

Saat ini, presale token $HYPER sedang berlangsung di harga $0.013195 atau sekitar Rp217,50. Lebih dari Rp417 miliar ($25,3 juta) sudah berhasil dikumpulkan, termasuk pembelian besar dari whale senilai Rp6,26 miliar ($379.900) dan Rp4,51 miliar ($274.000).

Peserta awal berkesempatan mendapatkan akses prioritas ke reward staking, airdrop, hak suara dalam ekosistem, dan kesempatan pertama bergabung dalam peluncuran proyek baru di jaringan. Ikuti sebelum mainnet diluncurkan, lakukan klaim, dan nikmati momentum saat Bitcoin akhirnya masuk ke fase adopsi massal.

Dari Penyimpanan Nilai ke Eksekusi Nyata

Strategy telah membuktikan bahwa proposisi nilai Bitcoin berjalan dengan efektif di skala institusi. Bitcoin Hyper kini membuktikan bahwa Bitcoin juga bisa berfungsi di skala eksekusi.

Saylor saat ini duduk di atas pendapatan kuartalan sebesar Rp46 triliun dari hanya menyimpan Bitcoin. Bayangkan potensi nilai yang tercipta saat Bitcoin bisa bergerak bebas dalam protokol DeFi, menjalankan aplikasi lintas rantai, dan mengaktifkan berbagai aktivitas on-chain yang selama ini tidak mungkin dilakukan di Layer 1 Bitcoin.

Saat laporan pendapatan berikutnya dari Strategy kembali mencatat keuntungan berlipat, posisi ideal adalah berada di balik token yang membuat Bitcoin benar-benar bisa digunakan, bukan sekadar bernilai.

Siapkan diri untuk revolusi eksekusi Bitcoin. Gabung sekarang dalam presale $HYPER.

Mau Ikut Presale $HYPER? Pelajari Cara Belinya Sekarang!

Jika Anda tertarik pada Bitcoin Hyper sebagai Layer 2 tercepat di jaringan $BTC, jangan sampai melewatkan kesempatan untuk berpartisipasi lebih awal. Banyak investor sudah mulai masuk ke presale ini, termasuk whale dengan pembelian miliaran rupiah. Presale ini bukan hanya tentang potensi profit, tapi juga tentang akses awal ke airdrop dan hak suara dalam ekosistem. Untuk itu, pastikan Anda paham cara mendapatkan token ini sebelum harga naik. Ikuti langkah mudah dan aman melalui panduan Cara Beli Bitcoin Hyper di 2025 – Panduan Lengkap dan Aman untuk Pemula. Jangan tunggu sampai Anda hanya bisa menyesalinya.

Berapa Potensi Harga $HYPER dalam 5 Tahun? Simak Ini

Bitcoin Hyper hadir bukan hanya sebagai teknologi baru, tapi juga sebagai peluang investasi jangka panjang. Dengan performa presale yang solid dan dukungan arsitektur Solana Virtual Machine, potensi kenaikan harga $HYPER sangat besar. Apalagi jika ekosistemnya sukses membawa utilitas ke Bitcoin seperti DeFi dan koin meme. Butuh insight lebih dalam soal proyeksi nilainya? Temukan jawabannya dalam artikel Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk Tahun 2025–2030. Wawasan ini bisa jadi pembeda antara investor biasa dan mereka yang sukses besar.

Gabung Komunitas Crypto News Indonesia di Telegram Sekarang

Ingin terus update soal presale Bitcoin Hyper, Maxi Doge, dan Pepenode? Atau butuh diskusi real-time soal strategi investasi crypto? Kami mengundang Anda untuk bergabung di komunitas Telegram resmi kami. Di sana, Anda bisa langsung terhubung dengan tim editor dan ribuan pembaca aktif. Setiap hari ada info terbaru, tips, dan peluang eksklusif. Klik dan masuk sekarang lewat Crypto News Indonesia Telegram Group. Jadilah bagian dari investor crypto cerdas yang tahu duluan sebelum yang lain.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.