Michael Saylor Prediksi Bitcoin Tembus $150K di Akhir Tahun, Bitcoin Hyper Siap Ikuti Gelombang Bullish

Pendiri MicroStrategy, Michael Saylor, memprediksi harga Bitcoin akan menyentuh level $150.000 atau setara Rp2,45 miliar (kurs 1 USD = Rp16.639) pada akhir tahun ini. Perundingan perdagangan AS-China dan pemotongan suku bunga AS oleh The Fed akan meningkatkan sentimen investor dan membuka jalan bagi reli bullish.

Sementara itu, Bitcoin Hyper (HYPER) terus mendapatkan popularitas sebagai solusi layer-2 untuk Bitcoin. Bersamaan dengan optimisme pasar terhadap Bitcoin, proyek ini juga berpotensi untuk meledak setelah peluncuran.

Prediksi Bullish Bitcoin Saylor, Apa Penyebabnya?

Selain memberikan prediksi harga Bitcoin yang sangat bullish, Michael Saylor juga menyoroti 12 bulan terakhir perjalanan kripto. Ia menilai itu merupakan periode terbaik dalam sejarah industri ini.

Saylor menyoroti persetujuan SEC atas sekuritas yang ditokenisasi, dukungan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, terhadap stablecoin, dan sikap regulasi yang lebih longgar di AS sebagai katalis bullish utama.

Prediksi harga Bitcoin yang diungkapkan Saylor muncul di tengah volatilitas pasar yang dipicu oleh pengumuman presiden Donald Trump tentang tarif 100% terhadap impor China.

Namun, setelah perbincangan tingkat tinggi di KTT ASEAN, kedua negara sepakat untuk membahas kerangka kerja perdagangan yang lebih ramah, yang mampu menstabilkan pasar global dan meningkatkan sentimen investor.

Analisis dari Kobeissi Letter juga memiliki pandangan serupa dengan Saylor. Melalui akun X-nya, mereka mencatat bahwa “kejatuhan disebabkan oleh kombinasi faktor teknis yang mendadak, tetapi kripto tetap kuat”.

So, what's next?



We believe this crash was due to the combination of multiple sudden technical factors.



It does NOT have long-term fundamental implications.



A technical correction was overdue, we think a trade deal will be reached, and crypto remains strong.



We are bullish. pic.twitter.com/nYPQlbBeoj — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) October 11, 2025

Pendapat mereka menyiratkan bahwa koreksi ini lebih merupakan reset harga yang terlalu tinggi, membuka jalan bagi pemulihan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Dengan pasar yang bergejolak dan Saylor berani memprediksi lonjakan harga Bitcoin, postingan analis Anthony Pompliano di X menambah bahan bakar pada narasi tersebut. Ia mencatat apabila kesepakatan perdagangan AS-China sejalan dengan pemotongan suku bunga The Fed, harga aset bisa melonjak signifikan minggu ini.

Asset prices will get crazy this week if the US-China trade deal is announced and the Fed cuts interest rates.



Buckle up. — Anthony Pompliano 🌪 (@APompliano) October 26, 2025

Dari sudut pandang makro, prediksi harga Bitcoin sebesar $150.000 dari Saylor, dikombinasikan dengan pemotongan suku bunga The Fed menjadi 3,75%, menunjuk pada satu hal yaitu grafik siap menampilkan sinyal hijau.

Investor memanfaatkan latar belakang makro yang bullish ini untuk menjajaki peluang baru dengan potensi kenaikan yang kuat. Bitcoin Hyper (HYPER) menonjol sebagai solusi skalabilitas layer-2 yang revolusioner untuk Bitcoin, menjadi salah satu opsi terbaik untuk diperhitungkan.

Bitcoin Hyper — Revolusi Layer-2 yang Membawa Kecepatan, DeFi, dan Keuntungan Besar Bagi Pengguna Bitcoin

Pasar yang mulai pulih dan prediksi analis mengenai akhir tahun yang kuat bagi pemegang Bitcoin membuat cryptocurrency terbaik ini sulit untuk diabaikan. Banyak investor, baik ritel maupun institusional, berbondong-bondong menuju Bitcoin karena reputasinya sebagai penyimpanan nilai dan tingkat keamanan tinggi.

Namun, Bitcoin juga menghadapi masalah kecepatan transaksi yang super lambat, hanya sekitar tujuh transaksi per detik (TPS), waktu konfirmasi lama sekitar 45,34 menit, dan biaya jaringan yang tinggi.

Selain itu, blockchain Bitcoin kekurangan infrastruktur yang mendukung inovasi dan hampir tidak menawarkan ekosistem yang fungsional. Di sinilah Bitcoin Hyper (HYPER) hadir untuk mengatasi permasalahan tersebut, memperbarui Bitcoin agar sesuai dengan kebutuhan perdagangan kripto modern.

Bitcoin Hyper dibangun sebagai jaringan layer-2 dan mengintegrasikan Solana Virtual Machine (SVM) untuk memproses ribuan transaksi secara paralel. Solana membawa kemampuan kontrak pintar berkapasitas tinggi dengan finalisasi hampir instan, memungkinkan interaksi yang mulus dengan DeFi, NFT, dan dApps.

SVM meningkatkan kecepatan dan kegunaan Bitcoin di layer-1, sementara jembatan kanonik menambah nilai dengan memungkinkan transfer lintas rantai dan akses ke peluang DeFi.

Cara kerja Bitcoin Hyper: Anda menyetorkan BTC ke alamat yang telah ditentukan melalui jembatan kanonik, BTC akan dicetak di layer-2 sebagai wrapped BTC (wBTC), menggunakan wBTC untuk beraktivitas di DeFi maupun dApps, kemudian menarik BTC kembali ke layer-1 kapan saja setelah selesai.

Selain teknologi canggihnya, prospek keuangan Bitcoin Hyper juga sangat menarik. Aset utamanya, $HYPER, menggerakkan seluruh ekosistem, digunakan untuk mengakses kontrak pintar dApps, dan alat DeFi.

Dengan kegunaan yang beragam, dan inovasi yang ditawarkan oleh proyek ini, prediksi harga Bitcoin Hyper tak kalah bullish dengan potensi kenaikan Bitcoin (BTC). Token ini bahkan dinilai sangat potensial untuk menjadi kripto 1000x berikutnya.

Dukungan Investor Kripto Terhadap Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper mendapatkan dukungan luar biasa dari investor kripto, mendapatkan aliran dana lebih dari $25 juta melalui presale token $HYPER. Aliran dana tersebut tidak datang dari investor ritel saja, melainkan sejumlah paus kripto yang turut mengendus potensi proyek ini. Terbaru, pembelian senilai $379 ribu atau setara Rp6,3 miliar terjadi pada awal bulan Oktober lalu.

Kinerja apik tersebut membuat HYPER dinilai sebagai salah satu presale crypto paling sukses di tahun 2025 ini. Momentum tersebut menjadi modal berarti bagi $HYPER untuk kemudian diluncurkan dan terdaftar di bursa-bursa teratas.

Belum terlambat untuk bergabung dengan Bitcoin Hyper. Token $HYPER masih ditawarkan dengan harga jauh di bawah target harga listing bursa, yaitu hanya $0,013195 per token.

Mereka yang berpartisipasi dalam tahap presale ini dapat memanfaatkan fitur staking untuk memperoleh penghasilan pasif. Fitur staking Bitcoin Hyper menawarkan imbalan dinamis sebesar 46% APY, tetapi akan menyusut secara bertahap seiring dengan bertambahnya jumlah token yang ada di pool staking.

Mengingat $HYPER belum diperdagangkan di bursa, Anda dapat membeli token ini di situs resmi Bitcoin Hyper. Panduan komprehensif untuk membeli token ini telah kami paparkan dalam artikel tentang cara beli Bitcoin Hyper.

