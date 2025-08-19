Ripple Lawan SWIFT: Apakah XRP dan Bitcoin Hyper Akan Pimpin Revolusi Crypto?

Ripple naik 0,06% hari ini dan kian mendekat untuk menantang dominasi sistem keuangan lama seperti SWIFT. Namun di balik pergerakan XRP, muncul proyek baru bernama Bitcoin Hyper yang siap mengguncang dunia blockchain dari sisi lain. Apakah ini sinyal bahwa dominasi crypto akan segera berganti?

XRP Tembus Rp48.702, Momentum Baru Setelah Kemenangan Hukum

Harga Ripple (XRP) pada 19 Agustus 2025 kini mencapai $3.00 atau setara dengan Rp48.702, mencatat kenaikan 0,06% dalam 24 jam terakhir. Kenaikan ini mencerminkan kembali meningkatnya sentimen investor setelah beberapa perkembangan besar yang memperkuat posisi XRP secara global.

Kapitalisasi pasar XRP kini telah menyentuh $178,69 miliar (sekitar Rp2.902 triliun). Volume perdagangan harian melonjak hingga $7,15 miliar (Rp116,086 triliun), menunjukkan aktivitas tinggi dari institusi maupun investor ritel. XRP kini mencatat suplai beredar sebesar 59,41 miliar token, dari total maksimum 100 miliar XRP yang akan tersedia.

Nama Koin XRP XRP Harga $3.01 XRP ATH $3.92 (January 4, 2018) XRP Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 1.57% XRP Perubahan Harga dalam 7 Hari ▼ -4.55% XRP Kapitalisasi Pasar $178.69B Sirkulasi Pasokan 59.42B

Pertumbuhan ini tidak datang secara tiba-tiba. Beberapa peristiwa penting yang mendasarinya termasuk:

Kemenangan hukum Ripple atas SEC, dengan gugatan resmi dibatalkan. Hal ini menciptakan kejelasan regulasi dan meningkatkan minat institusional terhadap XRP.

Peluncuran Ultra XRP ETF oleh ProShares, serta rencana ETF spot yang sedang menunggu persetujuan SEC.

Ekspansi ekosistem XRPL, mencakup stablecoin, CBDC, dan inovasi DeFi melalui integrasi ISO 20022 serta sistem On-Demand Liquidity (ODL) yang makin kuat.

Kemitraan strategis antara Gemini dan Ripple, yang meningkatkan utilisasi RLUSD di jaringan Ethereum dan XRPL, memperluas interoperabilitas lintas platform.

Momentum baru ini menempatkan XRP kembali sebagai kandidat utama dalam kategori cryptocurrency terbaik untuk investasi tahun ini.

Apakah Ripple Akan Menggeser SWIFT? Atau Justru Sebaliknya?

Ripple tidak menyembunyikan ambisinya untuk mengambil alih dominasi SWIFT dalam sistem pembayaran internasional. CEO Ripple, Brad Garlinghouse, bahkan secara terbuka menyebut SWIFT sebagai sistem yang lambat dan tidak efisien. Ia menargetkan 14% pangsa pasar global dalam lima tahun ke depan, sebuah langkah agresif untuk industri yang memproses transaksi harian lebih dari $5 triliun atau sekitar Rp81.170 triliun.

Brad Garlinghouse predicts XRP will handle 14% of SWIFT's volume in the next 5 years!🚀 pic.twitter.com/DO1aUXduA3 — XRP (@XRP_Alerts) June 11, 2025

Namun saat Ripple mendorong inovasi, SWIFT justru menyusul dari belakang dengan pendekatan yang berbeda. Kini mereka telah menjalin kemitraan penting bersama Chainlink, menggunakan teknologi blockchain untuk menyambungkan lebih dari 11.500 bank ke dalam sistem terdesentralisasi.

SWIFT tidak membuang infrastruktur lama, melainkan memodernisasi sistem tradisional dengan kemampuan smart contract dan tokenisasi aset. Strategi ini memungkinkan mereka mengejar Ripple tanpa menggantinya, sambil tetap menjaga dominasi di sektor perbankan konvensional.

Fokus kompetisi kini bukan lagi sekadar siapa yang menggantikan siapa. Pertanyaannya berubah menjadi: Siapa yang bisa beradaptasi lebih cepat di era blockchain?

Bitcoin Hyper: Proyek Presale yang Mengancam Dominasi Lama

Saat para raksasa seperti Ripple dan SWIFT bersaing di level institusi, sebuah altcoin baru muncul sebagai jawaban atas keterbatasan teknis Bitcoin: Bitcoin Hyper (HYPER).

Bitcoin dikenal luas sebagai jaringan paling aman, namun skalabilitas dan biaya tinggi membuatnya sulit digunakan secara masif. Bitcoin Hyper hadir dengan pendekatan yang radikal, membangun Layer 2 tercepat menggunakan Solana Virtual Machine (SVM). Tujuannya sederhana: membawa kecepatan tinggi dan biaya rendah ke dalam ekosistem Bitcoin.

Solusi ini memungkinkan smart contract berjalan langsung di atas Bitcoin, serta membuka jalan bagi pembayaran harian, peluncuran koin meme, hingga pengembangan dApps canggih.

Presale Bitcoin Hyper kini masih berlangsung dan mendapat perhatian besar dari investor awal. Beberapa pembelian terbaru mencakup:

72.200 $HYPER senilai $921.01 atau Rp14.955.404

55.200 $HYPER senilai $704.11 atau Rp11.428.841

23.000 $HYPER senilai $293.52 atau Rp4.762.161

Proyek ini sudah berhasil mengumpulkan jutaan dolar hanya dari fase presale awal, mengukuhkannya sebagai salah satu ICO cryptocurrency paling menjanjikan tahun ini.

Kenapa Bitcoin Hyper Layak Diperhatikan?

Bitcoin Hyper bukan sekadar proyek Layer 2 biasa. Proyek ini hadir dengan pendekatan infrastruktur yang mendefinisikan ulang potensi blockchain, dengan kompatibilitas penuh terhadap Solana Virtual Machine (SVM). Artinya, pengembang bisa membangun aplikasi secepat Solana di jaringan yang diamankan oleh Bitcoin.

Beberapa keunggulan utama Bitcoin Hyper:

Transaksi instan dan murah: Berbeda dari Layer 1 Bitcoin yang lambat dan mahal, Bitcoin Hyper menghadirkan finalitas instan dengan biaya nyaris nol.

Kompatibilitas SVM penuh: Semua aplikasi yang bisa dibangun di Solana kini dapat dijalankan di atas jaringan Bitcoin Hyper.

Keamanan Bitcoin: Semua transaksi Layer 2 disinkronkan ke Bitcoin Layer 1 menggunakan sistem zero-knowledge proof.

Ekosistem terbuka: Mendukung DeFi, staking, peluncuran meme coin, hingga NFT, semuanya di atas jaringan yang cepat dan efisien.

Interoperabilitas lintas chain: Bridge antara Solana, Ethereum, dan Bitcoin sudah dibangun untuk memudahkan perpindahan aset.

Dengan kombinasi skalabilitas, kecepatan, dan keamanan, tidak berlebihan jika Bitcoin Hyper disebut sebagai proyek crypto terbaik untuk investasi tahun 2025.

Presale Terbatas: Waktunya Beli $HYPER Sekarang

Presale Bitcoin Hyper masih aktif, namun tidak akan berlangsung selamanya. Momentum ini dikhususkan bagi investor awal yang ingin mengamankan token pada harga termurah sebelum listing resmi.

Menariknya, Bitcoin Hyper juga membuka program staking eksklusif dengan reward estimasi hingga 104% per tahun, dibagikan sebesar 199,77 $HYPER per blok ETH selama dua tahun ke depan.

Total token yang telah di-stake telah melampaui 505 juta $HYPER, menunjukkan tingginya partisipasi dan keyakinan komunitas terhadap potensi jangka panjang proyek ini.

Jangan lewatkan momen ini. Banyak investor sudah mengamankan token sebelum harga naik. Jika Anda menunggu terlalu lama, peluang ini bisa lenyap dalam hitungan hari.

Cara Membeli $HYPER Secara Mudah

Ikut serta dalam presale Bitcoin Hyper sangat mudah bahkan untuk pemula. Cukup ikuti langkah-langkah berikut:

Dapatkan crypto dari exchange pilihanmu. Jika belum punya wallet, Anda bisa gunakan Best Wallet atau MetaMask. Kunjungi situs resmi Bitcoin Hyper dan klik tombol Buy atau Connect Wallet. Tentukan jumlah $HYPER yang ingin dibeli, dan jika ingin langsung staking, pilih opsi Buy and Stake. Jika membayar menggunakan kartu, hubungkan wallet browser atau wallet mobile Anda dan pilih Buy With Card.

Setelah transaksi selesai, token akan otomatis ditransfer ke wallet Anda berdasarkan chain yang digunakan: pembeli dari Solana akan menerima di jaringan Solana, sedangkan pembeli dari ETH, BNB, atau kartu akan mengklaim di jaringan Ethereum.

Bitcoin Hyper Bukan Sekadar Layer 2 Biasa

Struktur teknis Bitcoin Hyper sangat solid. Sistem ini menggunakan empat lapisan kerja utama:

Bridge: BTC dikirim ke address khusus, diverifikasi lewat smart contract SVM, dan dimintakan token BTC setara di Layer 2. Layer 2 Operation: Pengguna bisa mengirim dan menerima BTC dengan finalitas instan serta fungsi DeFi yang kompleks. Settlement dan Keamanan: Transaksi di-batch, dipadatkan, lalu dikunci ke Layer 1 Bitcoin dengan menggunakan ZK-proof. Withdrawal: Pengguna dapat menarik kembali BTC ke Layer 1 lewat sistem pembuktian yang sudah diverifikasi.

Struktur ini menjadikan Bitcoin Hyper lebih unggul dari Lightning Network, yang masih terbatas dan eksperimental.

Peluang Investasi Seperti Whale: Baca Cara Beli Bitcoin Hyper Sebelum Terlambat

XRP Melesat, Tapi Bitcoin Hyper Bisa Jadi Pemenang Nyata

XRP kembali membuktikan eksistensinya sebagai salah satu aset kripto paling kuat di dunia, terutama setelah gugatan SEC resmi dihentikan. Dengan kapitalisasi pasar yang menembus Rp2.900 triliun dan peluncuran ETF, Ripple kini menargetkan dominasi sistem pembayaran global. Ambisi Ripple melawan SWIFT sudah bukan lagi mimpi, namun sebuah rencana nyata dengan fondasi institusional yang kuat. Momentum ini menjadikan XRP sebagai aset kripto yang patut dipertahankan dalam portofolio jangka menengah hingga panjang.

Namun di balik gemerlapnya persaingan Ripple dan SWIFT, muncul proyek alternatif dengan pendekatan berbeda: Bitcoin Hyper. Proyek ini tidak sekadar menjanjikan narasi, tetapi membawa solusi teknis konkret yang menggabungkan kecepatan Solana dan keamanan Bitcoin. Kompatibilitas dengan Solana Virtual Machine serta finalitas instan membuatnya lebih unggul dari Layer 2 lainnya. Bitcoin Hyper menghadirkan efisiensi nyata yang sangat dibutuhkan oleh pasar global saat ini.

Presale Bitcoin Hyper telah menarik perhatian ribuan investor awal yang mengamankan token sebelum listing. Harga masih sangat rendah, namun staking reward hingga 104% dan partisipasi yang tinggi menunjukkan minat jangka panjang terhadap proyek ini. Dibanding menunggu harga naik saat peluncuran publik, banyak investor memilih mengambil posisi lebih awal. Momentum seperti ini jarang terjadi dua kali dalam dunia kripto.

Jika Ripple fokus mengganti sistem keuangan global, maka Bitcoin Hyper membangun ulang fondasinya dari sisi teknologi. Ini bukan hanya soal siapa yang lebih besar hari ini, tetapi siapa yang paling siap menjawab tantangan blockchain masa depan. Bitcoin Hyper menyasar adopsi masal, pembayaran mikro, meme coin, hingga NFT—semua dijalankan di atas sistem yang cepat, murah, dan aman. Inilah yang menjadikan $HYPER salah satu token dengan potensi ROI terbesar di tahun 2025.

Waktunya bertindak sekarang sebelum presale ditutup dan harga naik signifikan. Kunjungi situs resmi Bitcoin Hyper, beli tokennya, dan aktifkan staking untuk memaksimalkan imbal hasilmu. Jangan tunggu pasar menyadari potensi besar ini ketika harganya sudah melonjak. Bergabunglah lebih awal, karena inilah saat terbaik untuk jadi bagian dari revolusi blockchain selanjutnya.

