Ripple Siapkan $1 Miliar untuk Buyback XRP di Tengah Tekanan Pasar

Ripple Labs dikabarkan tengah menyiapkan langkah besar dengan menggalang dana hingga $1 miliar atau sekitar Rp16,64 triliun melalui mekanisme SPAC untuk membeli kembali token XRP. Rencana ini mencuat saat pasar crypto menghadapi tekanan signifikan, terutama setelah penurunan harga XRP yang menyentuh lebih dari 5% dalam 24 jam terakhir.

Langkah buyback tersebut disebut bertujuan membangun Digital Asset Treasury (DAT), yang akan menyimpan XRP hasil pembelian bersama sebagian kepemilikan Ripple saat ini. Strategi ini memicu spekulasi apakah Ripple mencoba mengendalikan tekanan pasar atau membangun fondasi stabilitas jangka panjang.

Langkah Buyback Ripple: Strategi Menahan Tekanan terhadap XRP

Ripple sudah memiliki lebih dari 4,5 miliar XRP dari total suplai beredar yang melampaui 59 miliar token. Dengan rencana buyback ini, perusahaan berpotensi menambahkan sekitar 427 juta XRP lagi ke dalam cadangan.

Ripple juga mengendalikan sekitar 37 miliar XRP dalam escrow, yang dirilis secara bertahap setiap bulan. Bagian dari suplai ini dipasarkan, sementara sisanya dikembalikan ke escrow untuk menjaga pengaturan distribusi jangka panjang.

Menurut Bloomberg, tujuan dari penguatan treasury ini diyakini sebagai upaya mempertahankan kepercayaan investor di tengah harga yang terus melemah. XRP saat ini diperdagangkan di kisaran $2,27 atau sekitar Rp37.769, setelah mengalami penurunan lebih dari 20% dalam sepekan.

Tekanan berulang untuk kembali menembus level $3 belum berhasil terealisasi, menciptakan kekhawatiran mengenai kemampuan XRP untuk menjaga posisinya di antara aset utama crypto.

Langkah ini menunjukkan bahwa Ripple tidak hanya fokus pada adopsi institusional, tetapi juga pada kestabilan ekosistem guna menghadapi gejolak pasar yang masih berlangsung.

Ekspansi Strategis Ripple melalui Akuisisi GTreasury

Langkah buyback ini muncul setelah Ripple menyelesaikan akuisisi besar senilai $1 miliar terhadap GTreasury, sebuah platform manajemen kas korporasi yang berfokus pada pengelolaan aset digital, stablecoin, dan simpanan tokenized.

Akuisisi tersebut memperluas langkah Ripple dari sekadar penyedia solusi pembayaran lintas batas menjadi penyedia infrastruktur keuangan global yang melayani kebutuhan institusi. Integrasi GTreasury menunjukkan ambisi Ripple untuk memperkuat perannya dalam ekosistem digital finance, bukan hanya sebagai penerbit XRP.

Fokus Ripple kini mencakup pengembangan infrastruktur yang memungkinkan korporasi mengelola likuiditas dan aset on-chain secara efisien. Melalui GTreasury, Ripple memiliki akses terhadap jaringan klien perusahaan yang telah mencari transisi ke sistem treasury berbasis blockchain.

Model ini memperkuat positioning Ripple sebagai entitas yang siap bersaing dengan institusi keuangan tradisional, sekaligus membangun landasan bagi XRP sebagai aset utilitas dalam solusi korporasi. Langkah ini mengindikasikan strategi jangka panjang yang lebih luas dibanding sekadar pemulihan harga token di pasar sekunder.

Transformasi ini mempertegas perubahan identitas Ripple. Sebelumnya dikenal sebagai perusahaan yang memfasilitasi pengiriman lintas negara berbasis blockchain, kini Ripple mengarahkan fokus untuk menjadi penyedia infrastruktur keuangan digital berskala global.

Buyback XRP dan akuisisi strategis menjadi dua bagian dari rencana yang sama yaitu membangun kepercayaan, menyediakan stabilitas, dan menciptakan fondasi utilitas bagi XRP sebagai komponen utama dalam ekosistem terintegrasi yang tengah dibentuk.

Analisis Harga XRP: Tekanan Teknis dan Potensi Pemulihan

Pergerakan harga XRP menunjukkan tekanan bearish yang semakin kuat setelah token menembus support penting di level $2,50. Penurunan tersebut menyeret harga hingga ke bawah Bollinger Band bagian bawah, menandakan dominasi penjual dalam jangka pendek.

Relative Strength Index (RSI) mendekati area 30, yang umumnya mencerminkan kondisi jenuh jual dan potensi adanya pantulan teknikal. Meskipun demikian, indikator MACD tetap berada di wilayah bearish, sementara Balance of Power (BoP) cenderung memperlihatkan keunggulan pelaku jual.

Level support terdekat kini berada di sekitar $2,20, menjadi batas krusial bagi keberlanjutan pergerakan harga. Jika area ini gagal dipertahankan, tekanan jual dapat membawa XRP menuju $2 atau bahkan $1,80.

Sebaliknya, pemulihan di atas $2,70, yang bertepatan dengan rata-rata pergerakan 20 hari, berpotensi membuka kembali jalur menuju $3 sebagai resistance utama. Kondisi pasar saat ini menempatkan XRP dalam fase penentuan arah, di mana investor lebih berhati-hati menunggu konfirmasi sinyal teknikal untuk pergerakan selanjutnya.

Penurunan berkelanjutan juga memperburuk kepercayaan jangka pendek terhadap XRP meskipun Ripple secara strategis memperluas infrastruktur dan kepemilikan. Buyback yang direncanakan dapat menjadi sinyal fundamental positif, tetapi dinamika teknikal tetap didominasi oleh sentimen pasar global.

Investor jangka panjang memantau potensi pemulihan berbasis utilitas, sementara trader masih berfokus pada pengujian support kritis sebelum mengambil keputusan posisi baru.

Bitcoin Hyper Kumpulkan $24 Juta: Solusi Alternatif Saat XRP Tertekan

Di tengah upaya Ripple memperkuat ekosistem XRP, perhatian sebagian investor mulai bergeser menuju proyek lain yang menawarkan kombinasi utilitas dan inovasi. Bitcoin Hyper (HYPER) menjadi salah satu presale yang menarik perhatian karena mengusung pendekatan baru terhadap jaringan Bitcoin melalui pengembangan Layer-2 berbasis Solana Virtual Machine (SVM).

Model ini memungkinkan Bitcoin digunakan dalam ekosistem yang lebih luas, termasuk akses ke DeFi, dApps, dan transaksi berkecepatan tinggi dengan biaya lebih rendah. Bitcoin Hyper menghubungkan jaringan utama Bitcoin ke Hyper Layer melalui Canonical Bridge, memungkinkan pengguna mengunci BTC asli dan menerima wrapped BTC di jaringan Layer-2.

Mekanisme ini memberikan fleksibilitas sekaligus mempertahankan tingkat keamanan dari jaringan utama. Konsep ini membedakan Bitcoin Hyper dari sekadar aset spekulatif, karena memberikan fungsi tambahan bagi pemegang Bitcoin yang ingin memanfaatkan asetnya secara aktif di ruang Web3.

Presale crypto ini sekarang telah mengumpulkan dana lebih dari $23,9 juta atau sekitar Rp398,74 miliar. Harga token berada di kisaran $0.013125 per HYPER, dengan imbal hasil staking hingga 49% APY bagi peserta awal.

Minat yang terus meningkat menunjukkan adanya permintaan terhadap solusi jaringan yang berfokus pada utilitas, bukan semata pergerakan harga. Bagi sebagian investor yang menghadapi ketidakpastian XRP, proyek seperti Bitcoin Hyper dipandang sebagai jalan alternatif untuk menjaga eksposur di aset kripto sambil menunggu pemulihan pasar utama.

Fokus Beralih, Inovasi Menentukan Arah Baru Pasar

Situasi yang dihadapi XRP menunjukkan bagaimana faktor fundamental tidak selalu sejalan dengan pergerakan harga jangka pendek. Salah satu cryptocurrency terbaik ini berupaya memperkuat posisi melalui buyback dan ekspansi perusahaan, namun tekanan pasar tetap menjadi tantangan utama.

Sementara sebagian investor menunggu pemulihan teknikal, sebagian lainnya mulai mengevaluasi proyek alternatif yang menawarkan pendekatan berbasis utilitas, seperti Bitcoin Hyper.

Bitcoin Hyper menunjukkan bahwa pengembangan kemampuan teknis dapat menjadi pembeda penting dalam lanskap aset digital yang semakin kompetitif. Inovasi seperti integrasi Layer-2, Canonical Bridge, serta potensi DeFi dan staking berbasis BTC memberikan nilai tambah yang tidak ditawarkan oleh aset tradisional tanpa utilitas tambahan.

Tren ini memperlihatkan bahwa masa depan crypto mungkin tidak hanya ditentukan oleh kapitalisasi, tetapi oleh kemampuan membangun fungsi nyata dalam ekosistem Web3. Bagi investor yang mengikuti pergerakan proyek ini, mengamati prediksi harga Bitcoin Hyper dapat membantu memahami potensi jangka panjang yang diproyeksikan oleh komunitas dan analis independen.

Informasi mengenai cara beli Bitcoin Hyper tersedia melalui platform resmi, lengkap dengan panduan penggunaan dompet yang kompatibel.

Akses ke akun X (Twitter) dan Telegram resmi Bitcoin Hyper memberikan kesempatan untuk mengikuti pembaruan roadmap, pengumuman staking, dan tahap lanjutan presale. Kunjungi situs resmi proyek Bitcoin Hyper untuk memastikan keputusan investasi Anda dibuat berdasarkan sumber terpercaya, bukan sekadar spekulasi tren pasar.

