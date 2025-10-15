BTC Catat ATH Baru? Ini Presale Kripto Terbaik untuk Dibeli

Salah seorang trader kripto senior, Peter Brandt, rekor tertinggi baru (ATH) bagi Bitcoin mungkin akan tercapai dalam seminggu ke depan. Kendati demikian, ia juga tidak menampik kemungkinan BTC justru terjun bebas ke level antara $50K hingga $60K.

Bagi trader yang ingin terus berinvestasi dalam kripto tetapi lebih menyukai imbal hasil yang dapat diprediksi, presale bisa menjadi pilihan yang ideal. Bitcoin Hyper (HYPER) dan Snorter (SNORT) menjadi dua presale kripto yang perlu untuk Anda pertimbangkan saat ini.

Potensi Pemotongan Suku Bunga oleh The Fed

Dalam pidatonya kemarin, Ketua Federal Reserve AS, Jerome Powell, mengatakan bahwa negara tersebut sedang mengalami tingkat penciptaan lapangan kerja yang sangat rendah. Kendati demikian, orang-orang masih tetap gencar membelanjakan uang mereka, membuat pihaknya akan melihat bagaimana situasi akan berkembang.

Sebagian investor menganggap ini sebagai sinyal kuat bahwa The Fed mungkin akan mengumumkan pemotongan suku bunga dalam dua minggu ke depan. Jika hal ini terjadi, sentimen risiko di kalangan investor akan terpicu dan menghidupkan kembali pasar kripto yang sempat terlikuidasi hingga $19 miliar atau setara Rp315 triliun (kurs 1 USD = Rp16.616) pada akhir pekan lalu.

Berikut ini dua presale kripto baru yang masih mengalami kenaikan meskipun pasar sedang tidak menentu.

1. Bitcoin Hyper — Jaringan Layer-2 untuk Bitcoin yang Lebih Cepat dan Skalabel

Ketika berbicara tentang cryptocurrency terbaik, tidak ada yang bisa menandingi Bitcoin (BTC) dalam hal popularitas dan kapitalisasi pasar. Kendati demikian, BTC tidaklah sempurna karena memiliki beberapa kelemahan.

Kecepatan transaksi menjadi masalah utama karena blockchain Bitcoin hanya dapat menangani hingga tujuh transaksi per detik (TPS). Keterbatasan itu telah berulang kali menyebabkan kemacetan di jaringan, membuat transaksi menjadi lebih lambat dan mahal dari yang seharusnya.

Selain itu, sampai saat ini Bitcoin hanya berfungsi sebagai penyimpanan nilai, tidak lebih dari itu.

Bitcoin Hyper (HYPER) akan mengubah semua itu dengan jaringan layer-2 bertenaga Solana Virtual Machine (SVM). Integrasi dengan SVM memungkinkan transaksi Bitcoin dengan kecepatan Solana yang mampu menembus hingga 65.000 TPS. Selain lebih cepat, biaya gas yang perlu dikeluarkan juga semakin rendah.

Jembatan kanonik akan memudahkan pengguna mengirimkan BTC ke L2, maupun sebaliknya. Dengan demikian, Anda akan dapat menggunakan BTC untuk hal-hal seperti staking, trading, dan berinteraksi dengan dApps.

Agar dapat memanfaatkan L2 ini, Anda perlu memegang token $HYPER, token asli Bitcoin Hyper. Token tersebut saat ini tersedia dalam presale, memungkinkan Anda untuk mendapatkannya dengan harga diskon.

Banyak investor telah bergabung dalam proyek ini, dengan lebih dari $23,7 juta terkumpul. Setiap token $HYPER saat ini dibanderol dengan harga $0,013115. Anda juga dapat melakukan staking terhadap token $HYPER yang telah dibeli untuk mendapatkan imbalan 50% APY.

Dapatkan panduan lengkap untuk membeli $HYPER dengan membaca artikel kami tentang cara beli Bitcoin Hyper. Pelajari juga bagaimana proyeksi pertumbuhan token ini yang telah diulas dalam artikel prediksi Bitcoin Hyper.

Kunjungi situs web resmi Bitcoin Hyper sekarang juga untuk mengeksplorasi proyek ini dan membeli token $HYPER dengan harga termurah.

2. Snorter (SNORT) – Bot Telegram untuk Menangkap Koin Meme Solana Paling Potensial

Bukan hal yang mudah untuk menemukan koin meme potensial. Ketika Anda menjelajah dari satu platform ke platform lain untuk menemukannya, saat itu pula para paus kripto dan bot sudah selangkah lebih maju di depan Anda.

Snorter (SNORT) akan menyederhanakan proses tersebut. Bot perdagangan kripto ini berjalan secara native di aplikasi Telegram. Dengan kata lain, Anda dapat melakukan banyak hal, termasuk snipping, mengelola portofolio, hingga melakukan pertukaran hanya dari chat sederhana.

Hal menarik lain dari Snorter adalah pemegang token $SNORT akan menerima diskon biaya transaksi yang cukup signifikan. Dengan biaya transaksi hanya 0,85%, Snorter menjadi salah satu bot trading dengan biaya terendah.

Sama seperti Bitcoin Hyper, Snorter menawarkan imbal hasil staking yang menggiurkan, bahkan mencapai 108% APY. Dengan demikian, investor presale dapat mengharapkan penghasilan pasif selama masa presale sembari menunggu Token Generation Event (TGE).

Token $SNORT saat ini masih tersedia dalam presale sehingga Anda hanya dapat membelinya melalui situs web resmi Snorter. Harga $SNORT saat ini adalah $0,1079 per token, dan akan terus naik pada tahap-tahap presale berikutnya.

Sejauh ini presale Snorter mampu mengumpulkan $4,7 juta, capaian yang cukup mencengangkan mengingat presale kripto ini baru berjalan beberapa bulan. Apabila Snorter berhasil mencapai hard cap yang ditentukan, dan diluncurkan pada saat BTC mendekati ATH baru, harga token $SNORT kemungkinan besar akan meledak.

Jelajahi potensi $SNORT untuk menjadi pemain utama di ruang kripto dengan membaca artikel tentang prediksi harga Snorter. Anda juga dapat mengunjungi artikel kami yang secara khusus membahas tentang cara beli Snorter agar terhindar dari upaya penipuan yang mengatasnamakan proyek ini.

Jangan lewatkan kesempatan membeli $SNORT dengan harga dasar sebelum listing. Kunjungi situs resmi Snorter untuk memanfaatkan peluang menjanjikan ini.

