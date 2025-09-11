Prediksi Perplexity AI untuk Harga XRP, Shiba Inu, dan Pepe di Akhir Tahun 2025

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Perplexity AI, pesaing utama ChatGPT dalam bidang AI, memproyeksikan bahwa XRP, Pepe, dan Shiba Inu berpotensi memberikan keuntungan besar bagi investor menjelang akhir tahun 2025.

Pergerakan pasar saat ini pun seakan menguatkan prediksi tersebut. Pada akhir bulan lalu, Bitcoin sempat mencetak rekor harga tertinggi sepanjang masa di level $124.128 atau sekitar Rp2.043.596.832, melampaui rekor sebelumnya di $122.838. Namun, reli tersebut mulai melambat setelah Biro Statistik Tenaga Kerja AS mengumumkan data inflasi bulan Juli yang lebih tinggi dari ekspektasi pasar.

Dari sisi regulasi, Presiden Trump telah menandatangani GENIUS Act, undang-undang pertama di Amerika Serikat yang secara khusus mengatur stablecoin, dengan mewajibkan dukungan cadangan penuh. Di waktu yang bersamaan, SEC meluncurkan inisiatif Project Crypto, sebuah langkah besar untuk memodernisasi kerangka regulasi sekuritas dan memberikan panduan yang lebih jelas bagi perusahaan berbasis blockchain.

Dengan perubahan kebijakan ini serta sinyal pasar yang semakin bullish, banyak analis memprediksi bahwa altcoin dan meme coin bisa kembali menghidupkan euforia seperti tahun 2021. Dalam skenario ini, XRP, Pepe, dan Shiba Inu dinilai sebagai aset yang paling siap memanfaatkan momen tersebut, sesuai dengan proyeksi dari Perplexity.

XRP (Ripple): Perplexity AI Prediksi Kenaikan 5x, Potensi Menuju Rp247.000

Perplexity memprediksi bahwa harga XRP ($XRP) bisa melonjak hingga $10 atau sekitar Rp164.690 pada akhir tahun 2025, meningkat lima kali lipat dari harga saat ini yang berada di kisaran $3 atau Rp49.407.

Kinerja XRP belakangan ini juga terbilang kuat. Pada 18 Juli, token ini mencapai $3.65 (Rp60.168), berhasil menembus level tertinggi tahun 2018 di $3.40 (Rp56.994), sebelum terkoreksi sekitar 18% ke harga saat ini.

Ripple terus memperluas ekspansi globalnya. Pada tahun 2024, UN Capital Development Fund secara resmi mengakui XRP sebagai solusi efektif untuk pembayaran lintas negara di pasar negara berkembang.

Di awal tahun ini, Ripple juga menyelesaikan perselisihan hukumnya yang berlangsung lama dengan SEC. Regulator AS tersebut akhirnya mencabut gugatan mereka, yang memperkuat keputusan tahun 2023 bahwa transaksi ritel XRP bukan merupakan penjualan sekuritas. Ini menjadi tonggak hukum penting bagi altcoin besar lainnya.

Jika momentum positif ini terus berlanjut, Perplexity memperkirakan skenario dasar XRP bisa berkisar antara $3.30–$5.50 (Rp54.348–Rp90.579), dengan potensi lonjakan hingga $15 (Rp247.035) apabila pemerintahan Trump benar-benar memberikan kejelasan regulasi yang dijanjikan. Faktor pemicu tambahan lainnya adalah kemungkinan persetujuan ETF spot XRP oleh SEC.

Secara teknikal, indikator juga menunjukkan sinyal positif. RSI terus menanjak dari level 54, menunjukkan tekanan beli yang meningkat dan membuka peluang XRP menyentuh $4 (Rp65.876) pada Oktober mendatang. Selama satu tahun terakhir, XRP telah mencatat lonjakan harga sebesar 456%, jauh melampaui Bitcoin (98%) dan Ethereum (86%).

Shiba Inu (SHIB): Potensi Naik Hingga 8 Kali Lipat Menurut Perplexity AI

Diluncurkan pada Agustus 2020, Shiba Inu ($SHIB) tetap bertahan sebagai pesaing terkuat Dogecoin dan kini memiliki kapitalisasi pasar lebih dari $7,6 miliar atau sekitar Rp125,164 triliun.

Saat ini, harga SHIB berada di kisaran $0.00001303 atau sekitar Rp0,2146, setelah mengalami penurunan tipis 0,2% dalam 24 jam terakhir. SHIB menunjukkan ketahanan nilai yang lebih baik dibandingkan Dogecoin dan Pepe, yang masing-masing turun 1,5% dan 2,1% secara harian. Sebagai perbandingan, total pasar meme coin (senilai $80,2 miliar atau Rp1.320 triliun) juga mengalami koreksi 0,2%.

Shiba Inu tengah keluar dari dua pola teknikal bullish tahun ini: falling wedge dan bull flag.

Jika harga berhasil menembus $0.000025 (Rp0,4117), maka target optimis Perplexity di kisaran $0.00005–$0.00008 (Rp0,8234–Rp1,317) bisa tercapai, memberikan potensi kenaikan antara 5× hingga 8× dari harga saat ini.

RSI saat ini berada di angka 48, mencerminkan aksi jual yang baru terjadi. Namun, kondisi ini dinilai akan segera berbalik arah seiring meredanya volatilitas akibat inflasi.

Shiba Inu juga telah berevolusi melampaui sekadar status meme. Proyek ini kini mengoperasikan Shibarium, jaringan Layer-2 yang dirancang untuk mempercepat dan mempermurah transaksi serta mendukung aplikasi terdesentralisasi. Penambahan fitur privasi terbaru juga membuatnya semakin menonjol dibanding kompetitor.

Pepe ($PEPE): Perplexity Prediksi Kenaikan Hingga 4x untuk Meme Coin Non-Doge Teratas

Pepe ($PEPE) pertama kali diluncurkan pada April 2023 dan dengan cepat menembus tiga besar meme coin global. Kini, PEPE memiliki kapitalisasi pasar sebesar $4,4 miliar atau sekitar Rp72,463 triliun, menjadikannya meme coin non-anjing terbesar saat ini.

Meskipun bersaing ketat dengan proyek lain, PEPE tetap relevan karena likuiditas yang kuat dan komunitas yang sangat aktif. Elon Musk bahkan sempat memberi isyarat bahwa dirinya memegang PEPE bersama Dogecoin, dengan beberapa cuitan bernuansa humor yang memicu spekulasi pasar.

Harga PEPE saat ini berada di $0.00001053 atau sekitar Rp0,1734. Meski performanya masih di bawah rerata sektor meme coin yang bernilai $80 miliar, dalam tujuh hari terakhir PEPE berhasil naik 7%. Kenaikan ini mengungguli Dogecoin, Bitcoin, Ethereum, XRP, serta sejumlah aset kripto utama lainnya.

Jika PEPE berhasil menembus level resistensi di kisaran $0.000018–$0.000022 (Rp0,2962–Rp0,3623), peluang untuk menyentuh $0.00003 (Rp0,4874) pada pertengahan musim gugur akan semakin terbuka.

Dalam skenario pasar yang bullish, Perplexity menyebutkan bahwa PEPE bisa melonjak hingga $0.000035 atau Rp0,5686, memberikan imbal hasil lebih dari 3x lipat bagi para investor.

Analisis grafik menunjukkan pola wedge menurun (descending wedge) yang terbentuk antara November dan Maret—sebuah sinyal teknikal yang sering menandakan pembalikan tren ke arah naik. Dengan regulasi yang mulai jelas, PEPE punya potensi untuk breakout lebih besar lagi.

Maxi Doge (MAXI): Varian Degen dari Dogecoin yang Siap Unjuk Gigi

Bagi investor yang ingin mengeksplorasi proyek baru di luar prediksi utama Perplexity, Maxi Doge ($MAXI) muncul sebagai opsi menarik. Token ini memosisikan dirinya sebagai versi Dogecoin yang lebih agresif dan selama ini kurang diperhatikan.

Dogecoin saat ini telah berevolusi menjadi aset multinasional bernilai miliaran dolar, dan pergerakan harganya kian terikat dengan Bitcoin dan Ethereum. Karena itu, volatilitasnya tak lagi sedramatis pada masa kejayaannya di 2021.

Untuk trader yang mengincar potensi cuan tinggi dari risiko yang lebih besar, Maxi Doge kini sedang naik daun. Hanya dalam beberapa minggu sejak peluncuran, proyek ini sudah berhasil mengumpulkan dana mendekati $2 juta atau sekitar Rp32,938 miliar.

MAXI dibangun menggunakan standar ERC-20 dan berfokus pada pertumbuhan komunitas. Proyek ini merencanakan ekspansi saluran Telegram dan Discord, menyelenggarakan kontes trading, serta menjalin kerja sama dengan proyek lain.

Dari total suplai sebanyak 150,24 miliar token, sekitar 25% dialokasikan untuk Maxi Fund, yang dikhususkan untuk kegiatan marketing dan kolaborasi strategis. Staking juga tersedia di jaringan ini, dengan imbal hasil saat ini mencapai 158% APY. Namun, seiring dengan meningkatnya partisipasi, persentase tersebut akan menurun secara bertahap.

Harga presale MAXI saat ini berada di $0.0002565, atau setara dengan Rp4,224, dan akan segera naik dalam waktu dua setengah hari ke depan.

Investor yang tertarik bisa ikut serta melalui website resmi Maxi Doge, dengan menggunakan wallet populer seperti MetaMask maupun Best Wallet.

Ikuti perkembangan terbaru proyek ini melalui kanal resmi Maxi Doge di X (Twitter) dan Telegram.

Kunjungi situs resmi Maxi Doge untuk informasi lengkapnya.

Catatan Akhir: XRP, SHIB, PEPE Diprediksi Meledak, Tapi Maxi Doge Bisa Menjadi Kejutan Terbesar 2025

Tahun 2025 mulai menunjukkan tanda-tanda ledakan besar di sektor altcoin dan meme coin. Dengan prediksi harga dari Perplexity AI yang menyebutkan XRP bisa melonjak hingga 5×, Shiba Inu 8×, dan Pepe 4×, pasar crypto kembali dipenuhi optimisme. Ketiganya didukung oleh sentimen positif dari regulasi, pertumbuhan komunitas, dan pemulihan makro yang mulai stabil.

Namun, sejarah membuktikan bahwa aset dengan return tertinggi biasanya bukan berasal dari coin besar yang sudah populer. Justru, peluang terbesar sering kali datang dari proyek yang masih dalam tahap awal—seperti Maxi Doge ($MAXI). Dengan nilai presale yang masih terjangkau, potensi kenaikan harga Maxi Doge justru bisa jauh melampaui ekspektasi investor yang hanya fokus pada token-token lama.

Maxi Doge bukan sekadar “tiruan Dogecoin.” Proyek ini menawarkan sistem staking dengan APY hingga 158%, pertumbuhan komunitas yang agresif, dan tokenomik yang dirancang untuk mempercepat ekspansi dan kolaborasi strategis. Dalam waktu singkat, proyek ini sudah mengumpulkan hampir $2 juta, membuktikan daya tarik dan validasi awal dari investor awal yang cerdas.

Banyak investor crypto sukses di 2021 yang menyesal tidak masuk lebih awal ke SHIB, PEPE, atau DOGE. Sekarang, kesempatan itu hadir kembali dalam bentuk Maxi Doge, namun kali ini hanya terbuka untuk mereka yang bertindak cepat. Harga presale akan naik hanya dalam waktu dua setengah hari ke depan, dan itu bisa menjadi batas antara ROI biasa dan keuntungan besar-besaran.

Jika Anda sedang mencari peluang investasi baru yang belum ramai, belum terlambat, dan masih berada di fase undervalued—ini saatnya melihat Maxi Doge lebih dekat. Jangan tunggu sampai coin ini trending di semua media sosial atau masuk ke bursa besar. Saat semua orang sudah bicara soal Maxi Doge, mungkin Anda sudah terlambat masuk. Tapi jika Anda bertindak sekarang, peluang besar masih ada di depan mata. Kunjungi situs resmi Maxi Doge untuk informasi lengkapnya.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.