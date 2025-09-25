Perplexity AI Prediksi Harga XRP, Pepe, dan Dogecoin di Akhir 2025

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Perplexity AI, pesaing ChatGPT yang sedang berkembang pesat, membuat gebrakan dengan prediksi pasar agresif: mereka memperkirakan XRP, Pepe, dan Shiba Inu mampu memberikan imbal hasil besar ketika pasar crypto bergerak dari momentum Uptober menuju musim liburan akhir tahun.

Bahkan mereka menyebut salah satu di antaranya bisa menjadi moonshot.

Seberapa besar kemungkinan hal itu terjadi di kondisi pasar saat ini? Pada bulan lalu, Bitcoin sempat menembus rekor tertingginya, mencapai $124.128 atau sekitar Rp2,07 miliar, sebelum terkoreksi akibat lonjakan inflasi tak terduga di bulan Juli.

Kini, setelah The Federal Reserve memangkas suku bunga sebesar 0,25% dalam pengumuman minggu lalu, dengan ekspektasi dua kali pemangkasan tambahan, sentimen investor diperkirakan bergeser ke arah “risk-on.” Kondisi ini menjadi peluang ideal untuk altcoin dan meme coin.

Perkembangan kebijakan juga memperkuat optimisme ini. Presiden Trump menandatangani GENIUS Act pada musim panas lalu, sebuah undang-undang pertama di AS yang mewajibkan stablecoin issuer untuk memiliki cadangan penuh. Di sisi lain, SEC meluncurkan Project Crypto, sebuah inisiatif besar untuk memperbarui regulasi sekuritas agar lebih sesuai dengan inovasi blockchain.

Kombinasi katalis ini berpotensi memicu awal dari supercycle altcoin yang baru.

XRP (Ripple): Perplexity Prediksi $10–$15, Potensi Naik 5 Kali

Menurut Perplexity AI, XRP ($XRP) bisa meroket hingga $15 atau sekitar Rp251 ribu sebelum akhir 2025, lebih dari lima kali lipat dibanding harga perdagangannya saat ini di $2,87 atau sekitar Rp48 ribu.

Koin ini sudah mencatat reli kuat sepanjang tahun, bahkan menyentuh $3,65 (Rp61 ribu) pada 18 Juli, melampaui rekor sebelumnya di $3,40 (Rp57 ribu) yang tercatat tahun 2018, sebelum terkoreksi sekitar 21%.

Nama Koin Xrp Xrp Harga $2.85 Xrp ATH $3.84 (January 4, 2018) Xrp Perubahan Harga dalam 24 Jam ▼ -0.97% Xrp Perubahan Harga dalam 7 Hari ▼ -8.27% Xrp Kapitalisasi Pasar $284.89B Sirkulasi Pasokan 99.99B

Xrp (XRP) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Ekspansi global Ripple semakin meluas, dengan UN Capital Development Fund mengakui XRP pada 2024 sebagai solusi efisien untuk remitansi di negara berkembang.

Pertarungan hukum Ripple dengan SEC yang telah berlangsung lama juga berakhir tahun ini. Regulator resmi menghentikan gugatannya, sekaligus menegaskan putusan 2023 bahwa transaksi ritel XRP bukanlah sekuritas, sebuah preseden penting bagi pasar altcoin secara keseluruhan.

Target harga Perplexity AI berada di kisaran $3–$5 (Rp50 ribu – Rp84 ribu) dalam jangka pendek, dengan peluang menuju $15 (Rp251 ribu) jika pemerintah AS melanjutkan agenda pro-crypto dan menciptakan iklim kondusif. Dukungan tambahan akan datang bila SEC menyetujui spot XRP ETF bulan depan, yang oleh industri dianggap hampir pasti.

Secara teknikal, relative strength index (RSI) XRP berada di level 44 namun mulai mengarah naik, mencerminkan momentum beli baru yang bisa mendorong harga token ke $4 (Rp67 ribu) pada bulan Oktober.

Dalam 12 bulan terakhir, XRP sudah melonjak 390%, menjadikannya bintang industri tahun ini. Peningkatan ini bahkan melampaui Bitcoin dan Ethereum, yang masing-masing mencatat kenaikan 77,5% dan 57% di periode yang sama.

Pepe ($PEPE): Token Meme di Luar “Dog Pack” dengan Potensi 250 Kali, Prediksi Perplexity AI

Pepe ($PEPE), yang resmi diluncurkan pada April 2023, dengan cepat menanjak ke posisi tiga besar meme coin dengan kapitalisasi pasar $4 miliar atau sekitar Rp67 triliun, menjadikannya cryptocurrency meme paling berharga di luar tema anjing. Popularitasnya berasal dari relevansi budaya, terinspirasi dari webcomic ikonik karya Matt Furie berjudul Boy’s Club.

Meski menghadapi persaingan ketat, likuiditas dalam yang dimiliki Pepe serta komunitas yang solid membuatnya tetap relevan. Bahkan Elon Musk pernah menggoda publik dengan candaan kepemilikan Pepe di X, bersanding dengan Dogecoin.

Saat ini, harga Pepe berada di $0.000009708 atau sekitar Rp0,16. Token ini sedang dalam fase penurunan, namun level dukungan yang kuat membuatnya tidak akan bertahan lama di bawah. Jika berhasil menembus resistensi di kisaran $0.000018–$0.000022 (Rp0,30 – Rp0,37), peluang menuju $0.00003 (Rp0,50) pada pertengahan musim gugur akan terbuka lebar.

Nama Koin Pepe Pepe Harga $0.0000094 Pepe ATH $0.000028 (December 9, 2024) Pepe Perubahan Harga dalam 24 Jam ▼ -2.38% Pepe Perubahan Harga dalam 7 Hari ▼ -16.87% Pepe Kapitalisasi Pasar $3.99B Sirkulasi Pasokan 420.69T

Pepe (PEPE) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Dalam skenario bull market, Perplexity memproyeksikan Pepe bisa melesat ke $0.0024 atau sekitar Rp40,2, sebuah lonjakan luar biasa sebesar 250 kali. Meskipun demikian, peluang sebesar itu cukup kecil mengingat kapitalisasi pasar Pepe sudah besar, sehingga pergerakannya tidak akan sevolatile meme coin berkapitalisasi kecil.

Pola chart menunjukkan formasi descending wedge dari November hingga Maret, sebuah sinyal bullish historis yang berpotensi mendorong Pepe hingga $0.00003 (Rp0,50) menjelang musim dingin, atau kenaikan tiga kali lipat.

Dengan kejelasan regulasi di AS yang terus meningkat, potensi Pepe untuk melaju jauh lebih tinggi tetap terbuka.

Dogecoin ($DOGE): Perplexity AI Prediksi Akhirnya Tembus $1

Diluncurkan pada 2013 sebagai mata uang parodi, Dogecoin ($DOGE) kini telah menjelma menjadi salah satu aset digital top 10, dengan kapitalisasi pasar $36,5 miliar atau sekitar Rp611 triliun di dalam sektor meme coin senilai $78 miliar (Rp1.307 triliun). Ketahanannya bertahan di puncak disebabkan komunitas aktif dan adopsi yang semakin luas sebagai token pembayaran.

Nama Koin Dogecoin (DOGE) Dogecoin Harga $0.23 Dogecoin ATH $0.75 (May 8, 2021) Dogecoin Perubahan Harga dalam 24 Jam ▼ -2.87% Dogecoin Perubahan Harga dalam 7 Hari ▼ -16.43% Dogecoin Kapitalisasi Pasar $34.80B Sirkulasi Pasokan 148.31B

Bitcoin (BTC) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Meskipun harga DOGE sering mencerminkan pergerakan Bitcoin, likuiditasnya yang besar dan dukungan komunitas yang antusias membuatnya mampu melewati berbagai fase penurunan pasar. Saat ini, Dogecoin diperdagangkan di $0.2416 atau sekitar Rp4.050. Nilainya sudah lebih dari dua kali lipat sepanjang tahun ini, mengungguli Bitcoin, Ethereum, Solana, Shiba Inu, dan Pepe.

Relative strength index (RSI) Dogecoin kini berbalik dari tren turun di level 47, menunjukkan setelah penurunan 9,5% selama tujuh hari terakhir, investor kembali membeli di harga diskon menjelang potensi lonjakan besar dalam beberapa bulan mendatang.

Secara teknikal, chart Dogecoin menunjukkan formasi falling wedge bullish berulang antara November hingga April, dan kembali terlihat di pertengahan musim panas, menandakan potensi breakout besar di akhir tahun menuju $0.50 (Rp8.377).

Perplexity AI menempatkan target DOGE di akhir tahun pada kisaran $0.33–$1 (Rp5.529 – Rp16.753). Jika skenario terbaik tercapai, kenaikan hingga 314% dari harga saat ini akan membawa Dogecoin mewujudkan mimpi lama “$1 Doge” yang sudah dinantikan sejak rekor tertinggi tahun 2021 di $0.7316 (Rp12.254). Menurut Perplexity, pasar bull yang kuat bisa mendorong DOGE ke level tersebut.

Sementara itu, adopsi terus meningkat. Tesla masih menerima DOGE untuk pembelian merchandise, sementara raksasa pembayaran seperti PayPal dan Revolut kini mendukung transfer Dogecoin.

Maxi Doge (MAXI): Alternatif Berisiko Tinggi untuk Trader Spekulatif

Selain prediksi utama Perplexity, Maxi Doge ($MAXI) mulai menarik perhatian sebagai meme coin dengan risiko tinggi namun juga peluang imbal hasil besar. Dengan positioning sebagai “sepupu Dogecoin yang lebih bertenaga,” proyek ini menyasar trader yang mencari volatilitas ekstrem serta potensi keuntungan berlipat.

Berbeda dengan Dogecoin yang kini sudah matang sebagai aset large-cap dan pergerakannya lebih dekat dengan tren Bitcoin maupun Ethereum, Maxi Doge berusaha menghidupkan kembali euforia spekulatif dari gelombang meme coin sebelumnya. Sejak diluncurkan, proyek ini telah berhasil mengumpulkan hampir $2,5 juta atau sekitar Rp41,8 miliar hanya dalam beberapa minggu.

Dibangun sebagai token ERC-20, MAXI memprioritaskan ekspansi komunitas melalui kampanye aktif di Telegram dan Discord, kontes trading, serta kolaborasi yang sedang direncanakan. Dari total suplai token sebesar 150,24 miliar, sekitar 25% disisihkan untuk “Maxi Fund” yang didedikasikan mendukung aktivitas marketing dan kemitraan strategis. Fitur staking juga sudah aktif, menawarkan imbal hasil hingga 135% APY, meskipun return tersebut akan menurun seiring bertambahnya jumlah pengguna.

Saat ini, harga token presale ditetapkan di $0.000259 atau sekitar Rp4,34/token. Harga tersebut akan meningkat secara bertahap seiring berjalannya putaran pendanaan.

Investor yang berminat dapat ikut serta melalui situs resmi Maxi Doge dengan menggunakan wallet seperti MetaMask atau Best Wallet.

Catatan Akhir dan Langkah Selanjutnya

Perplexity AI menghadirkan pandangan berani dengan menempatkan XRP, PEPE, dan DOGE sebagai altcoin unggulan menuju akhir 2025. Momentum bullish terlihat kuat pasca-pemangkasan suku bunga dan dukungan regulasi pro-crypto. Ini membuka jalan bagi terjadinya supercycle baru di pasar altcoin.

XRP menjadi sorotan karena pemulihan regulasinya, ditambah kemungkinan hadirnya ETF. Prediksi harga hingga $15 menunjukkan potensi penguatan 5 kali lipat jika faktor pendukung terus berkembang. Dogecoin juga menunjukkan kestabilan, didorong komunitas dan adopsi dari perusahaan besar.

Pepe berada di tengah ekspektasi besar dan kenyataan pasar, di mana struktur teknikal bullish menunjukkan kemungkinan breakout. Namun, kapitalisasi pasar yang sudah besar membatasi lonjakan ekstrem, membuat para trader mencari opsi tambahan.

Maxi Doge muncul sebagai kandidat baru berisiko tinggi, dengan potensi return jauh lebih besar bagi trader spekulatif. Harga presale yang masih murah, staking hingga 135% APY, dan positioning sebagai “sepupu Dogecoin yang lebih liar” bisa menjadikannya primadona berikutnya.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.