Prediksi Perplexity AI: Harga XRP, Dogecoin, dan PEPE Menjelang Akhir 2025

Penulis Konten Kripto Sulastri Penulis Konten Kripto Sulastri Baca Penulis Bagikan Disalin Diperiksa Fakta oleh Aldi SEO, Editor, dan Penulis Konten Aldi Baca Penulis Pengungkapan Afiliasi Pengungkapan Afiliasi



Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi ini tidak pernah memengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi inimemengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Baca Selengkapnya! Terakhir diperbarui: Oktober 16, 2025

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Perplexity AI, pesaing utama ChatGPT dalam analisis berbasis kecerdasan buatan, memproyeksikan bahwa tiga aset utama yaitu XRP, Dogecoin, dan Pepe yang berpotensi menghadirkan keuntungan signifikan bagi para holder menuju pergantian tahun.

Momentum optimisme ini muncul di tengah ketidakstabilan pasar yang sempat mengguncang sentimen investor. Sejarah mencatat bahwa bulan “Uptober” sering kali menjadi titik awal fase bull market berkepanjangan.

BTC Capai ATH Baru Sebelum Tergelincir

Pada Senin sebelumnya, Bitcoin berhasil mencetak all-time high (ATH) baru, yang sempat membangkitkan harapan luas di ruang crypto. Kenaikan tersebut mendadak terhenti ketika Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif 100% untuk impor dari Tiongkok pada Jumat.

Kebijakan itu memicu salah satu penurunan harian paling tajam yang pernah tercatat di pasar crypto. Volatilitas ekstrem ini tidak menghalangi pandangan optimis banyak pelaku pasar berpengalaman. Mereka menilai koreksi tersebut sebagai fase penyaringan alami.

Pasar crypto secara historis mengalami penurunan tajam sebelum fase reli besar dimulai. Bahkan nilai likuidasi pasar mencapai 298 triliun rupiah yang terjadi pekan lalu. Peristiwa ini disebut sebagai langkah yang membersihkan leverage berlebihan dan mendorong keluarnya investor jangka pendek.

XRP ($XRP): Perplexity AI Memproyeksikan Kenaikan Menuju $20

Analisis berbasis AI dari Perplexity menunjukkan prediksi harga XRP, dimana token ini berpotensi meningkat ke rentang $10 hingga $15 sebelum akhir tahun, naik empat hingga enam kali lipat dari harga saat ini di sekitar $2,50, atau sekitar Rp41.702.

Ripple, perusahaan di balik XRP, meraih kemenangan hukum penting tahun ini setelah pertarungan selama lima tahun melawan U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Keputusan tersebut mendorong XRP mencapai $3,65 pada 18 Juli, mencatatkan ATH pertama sejak 2017.

Selama 12 bulan terakhir, harga XRP melonjak 360%, menjadikannya koin kripto yang menjanjikan tanpa dukungan fiat. Sebagai perbandingan, Bitcoin hanya naik 72%, sedangkan Ethereum meningkat 57%. Angka tersebut menunjukkan dominasi XRP dengan performa lebih tinggi lima hingga tujuh kali lipat.

Dogecoin ($DOGE): Perplexity AI Melihat Potensi Melebihi Target $1 Komunitas

Dogecoin ($DOGE), yang awalnya lahir pada 2013 sebagai satir terhadap spekulasi crypto, kini berkembang menjadi aset mapan dengan kapitalisasi pasar sebesar $30,6 miliar dari total valuasi sektor meme coin sekitar $66 miliar. Perjalanan transformasinya mencerminkan kekuatan komunitas serta dampak budaya internet terhadap aset digital.

DOGE saat ini diperdagangkan di sekitar $0.20, setara dengan Rp3.336. Meskipun pasar meme coin secara keseluruhan turun 5,5% dalam 24 jam terakhir, Dogecoin justru mencatat kenaikan 1,2%. Relative Strength Index (RSI) berada di kisaran 40 dan menunjukkan tren menguat, menandakan potensi pemulihan momentum beli.

Sebagai meme crypto terbesar, Dogecoin kerap mengikuti dan memperbesar arah tren harian pasar crypto. Pada beberapa hari tertentu, DOGE bergerak sejalan dengan kenaikan pasar sebesar 2%, menunjukkan stabilitas layaknya aset blue chip.

Grafik teknikal selama musim panas 2025 mengindikasikan kemunculan beberapa formasi bullish yang membuka peluang breakout signifikan menjelang akhir tahun.

Perplexity AI membuat prediksi harga Dogecoin di akhir tahun ini berada dikisaran $0.75 hingga $1.36, dengan batas atas sebagai skenario sangat optimis. Proyeksi yang lebih konservatif menempatkan DOGE di $0.33.

Target psikologis komunitas Doge Army, yakni $1, menjadi acuan utama yang dapat memicu euforia pasar apabila tercapai. Ketika DOGE mencapai ATH $0.7316 pada 2021, komunitas global mengalami lonjakan partisipasi besar-besaran.

Pepe ($PEPE): Perplexity Memperkirakan Peluang Kembali ke All-Time High

Pepe ($PEPE), diluncurkan pada April 2023, berhasil membangun posisi sebagai meme coin non-dog terbesar dengan kapitalisasi pasar mencapai $3,1 miliar. Terinspirasi dari karakter komik “Boy’s Club” karya Matt Furie, Pepe menjadi fenomena viral yang menjangkau budaya digital global, menjadikannya ikon baru di landscape memecoin.

Saat ini, PEPE diperdagangkan di sekitar $0.0000075, atau sekitar Rp0,000125. Harga tersebut berada 73% di bawah puncak Desember 2024 di $0.00002803. Walaupun menghadapi persaingan dari berbagai meme coin baru, PEPE tetap unggul dalam likuiditas dan dukungan komunitas yang aktif.

Proyeksi optimis Perplexity menilai PEPE mampu menguji kembali ATH sebelumnya, dengan potensi kenaikan empat kali lipat jika berhasil melewati resistance penting di area $0.000018. Dalam skenario spekulatif ekstrem, target $0.0024 disebut, setara peningkatan lebih dari 32.000%.

Perplexity menilai target tersebut tidak realistis karena besaran kapitalisasi, tetapi skenario agresif bull market dapat membuka peluang menuju $0.0001. Kekuatan Pepe terletak pada gabungan budaya internet, volatilitas tinggi, dan kedalaman pasar.

PEPE dipandang sebagai representasi meme coin generasi baru yang tidak sekadar mengandalkan maskot, melainkan mengandalkan narasi komunitas berbasis humor dan loyalitas digital.

Maxi Doge ($MAXI): Penantang Baru dengan Energi Degen dan Dukungan Komunitas

Maxi Doge ($MAXI) muncul sebagai pendatang baru yang menarik perhatian di tengah kebangkitan kembali meme coin. Proyek ini diluncurkan sebagai rival Dogecoin dengan pendekatan yang lebih agresif dan berfokus pada semangat komunitas degen.

Dalam tahap presale, MAXI berhasil mengumpulkan dana sebesar $3,7 juta, menunjukkan antusiasme awal dari investor yang tidak ingin kehilangan peluang setelah menyaksikan kesuksesan Dogecoin.

MAXI dibangun di jaringan Ethereum sebagai token ERC-20, menghadirkan keunggulan dari sisi efisiensi dan biaya transaksi yang lebih rendah dibanding Dogecoin. Proyek ini menempatkan komunitas sebagai pusat ekosistemnya melalui ruang interaksi di Telegram dan Discord, kompetisi trading, serta rencana kemitraan brand yang masih menunggu pengumuman resmi.

Strategi ini bertujuan membangun identitas yang tidak hanya bergantung pada hype sementara. Dari total suplai 150,24 miliar token, 25% dialokasikan untuk “Maxi Fund,” yaitu dana cadangan yang difokuskan pada kampanye marketing dan kolaborasi strategis.

Program staking telah dimulai lebih awal, menawarkan imbal hasil hingga 84% APY, meskipun tingkat pengembalian dapat berubah sesuai dengan tingkat partisipasi pengguna. Elemen staking ini menjadi salah satu daya tarik utama MAXI dalam menarik investor jangka menengah yang mencari peluang yield tambahan.

Harga presale saat ini berada di $0.000263 dan harga tersebut akan meningkat secara bertahap mengikuti pencapaian milestone pendanaan. Investor dapat membeli MAXI menggunakan MetaMask maupun Best Wallet, mencerminkan integrasi yang ramah pengguna dalam ekosistem Ethereum.

Best Wallet mempermudah proses transaksi sekaligus mempercepat klaim token setelah peluncuran resmi. Komunitas menganggap MAXI sebagai simbol kebangkitan generasi meme coin baru yang memadukan identitas budaya internet dengan mekanisme utilitas yang lebih matang.

Untuk pembaca yang ingin memahami potensi jangka panjang proyek ini, silakan kunjungi website resmi Maxi Doge dan mengikuti prediksi harga Maxi Doge secara berkala, terutama saat pasar memasuki fase volatil. Informasi tersebut dapat menjadi acuan dalam mengevaluasi tingkat risiko dan potensi apresiasi token.

Bagi yang mempertimbangkan partisipasi di tahap awal, panduan cara beli Maxi Doge tersedia melalui laman resmi proyek dan kanal komunitas. Akses informasi langsung melalui akun X dan Telegram resmi Maxi Doge memungkinkan pembaca terus memantau perkembangan roadmap, pengumuman staking, maupun rencana kemitraan mendatang.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.