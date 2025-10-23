Prediksi Harga BNB, XRP, dan Solana Menurut Perplexity AI: Peluang Naik Sebelum Akhir 2025

Perplexity AI, pesaing baru ChatGPT di bidang AI, memunculkan proyeksi harga yang cukup berani untuk tiga aset besar: BNB, XRP, dan Solana. Analisis ini menggabungkan pendekatan teknikal dan sentimen pasar global untuk melihat apakah lonjakan harga masih mungkin terjadi sebelum tutup tahun.

Sentimen “Uptober” yang sempat membawa semangat baru ke pasar crypto mendadak padam setelah Presiden Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif 100% terhadap impor Tiongkok. Ketegangan ini memicu aksi jual besar-besaran dan menjadi salah satu koreksi harian paling tajam dalam sejarah pasar crypto.

BNB: Dominasi Binance Kembali Diperhitungkan

Token asli Binance, BNB awalnya dikenal sebagai token utilitas untuk diskon biaya trading. Namun sekarang, fungsinya telah berkembang menjadi fondasi utama dari seluruh ekosistem Binance yang meliputi NFT, aplikasi terdesentralisasi (dApps), hingga pembayaran lintas platform.

Perplexity AI menyebut mekanisme burning berkala yang dilakukan Binance sebagai elemen kunci daya tahan harga jangka panjang. Setiap kali BNB dibakar, total suplai menyusut dan menciptakan tekanan pasokan yang dapat meningkatkan harga secara perlahan namun konsisten.

BNB kini juga diterima secara luas oleh berbagai merchant di sektor gaming, layanan perjalanan, hingga penyedia jasa online global. Adopsi global ini membantu BNB bertahan di posisi lima besar kapitalisasi pasar crypto dunia.

Bulan ini, harga BNB sempat menyentuh $1.369,99 atau sekitar Rp22.787.940 sebelum terkoreksi sekitar 21%. Koreksi tersebut terjadi setelah breakout dari pola bullish pennant yang terbentuk sejak awal tahun.

Saat ini, BNB berada dalam fase konsolidasi dengan RSI (Relative Strength Index) di angka 47. Artinya tekanan beli dan jual sedang seimbang. Jika momentum bullish kembali, Perplexity AI memperkirakan BNB berpotensi mencapai $1.600 sebelum akhir tahun. Adapun zona support kuat berada di kisaran $580 hingga $1.000, jika terjadi koreksi lanjutan.

XRP: Potensi Lonjakan ke $10 Didukung Kemenangan Hukum dan Kemitraan Global

Model prediktif dari Claude AI yang juga digunakan dalam ekosistem Perplexity menunjukkan bahwa XRP memiliki peluang besar untuk melonjak ke kisaran $5,50 hingga $6,20 sebelum tahun 2025 berakhir. Dalam skenario bullish, bahkan angka $10 (Rp166.530) bukanlah target yang mustahil.

Katalis terkuat datang dari kemenangan Ripple atas gugatan SEC yang telah berlangsung selama lima tahun. Putusan tersebut memulihkan kepercayaan investor dan mengangkat harga XRP ke $3,65 pada 18 Juli, mencetak rekor tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.

Selama 12 bulan terakhir, XRP mencatat lonjakan harga sebesar 349%, jauh melampaui performa Bitcoin yang naik 62% dan Ethereum yang hanya 46%. Secara teknikal, grafik XRP memperlihatkan tiga pola bullish flag sepanjang 2025, dua diantaranya muncul selama musim panas yang biasanya menjadi sinyal awal dari reli besar.

Faktor-faktor lain yang dapat mendorong reli XRP antara lain adalah peluang persetujuan ETF berbasis XRP, regulasi yang semakin positif terhadap token ini, dan ekspansi global Ripple yang kini telah menjalin kemitraan dengan lebih dari 300 lembaga keuangan.

Dengan dukungan fundamental dan teknikal yang kuat, XRP berpotensi menembus kembali level psikologis $6, lalu melaju ke arah $10 dalam skenario optimistis yang diperhitungkan oleh Claude AI dan Perplexity.

Solana (SOL): Arahkan Target ke $500, ETF Bisa Jadi Katalis Utama

Solana ($SOL) makin mengukuhkan dirinya sebagai salah satu blockchain smart contract paling efisien dan scalable saat ini. Dengan kapitalisasi pasar melebihi $100 miliar atau sekitar Rp1.665 triliun dan total nilai terkunci (TVL) lebih dari $11 miliar atau sekitar Rp183 triliun, proyek ini tidak hanya kuat secara fundamental tapi juga terus memperluas utilitasnya.

Saat ini, harga SOL berada di kisaran $184, setelah sempat naik ke $250 pada Januari dan turun ke $100 pada April. Meski mengalami retracement, RSI rendah di level 40 menunjukkan bahwa SOL mungkin sedang undervalued dan berada pada titik akumulasi strategis.

Perplexity menyebut dua tren industri yang bisa menjadi pemicu ledakan harga berikutnya: tokenisasi aset dunia nyata dan perluasan infrastruktur stablecoin. Kedua hal ini menarik perhatian institusi besar yang mulai melihat potensi adopsi masif pada jaringan yang lebih cepat dan murah dari Ethereum dan Solana ada di garis depan.

Yang paling menarik, rumor soal ETF berbasis Solana juga mulai menguat. Jika disetujui, ETF ini berpotensi mengalirkan dana institusional dalam jumlah besar ke ekosistem Solana, sebagaimana yang terjadi pada Bitcoin dan Ethereum beberapa waktu lalu.

Claude AI memprediksi bahwa SOL bisa meroket ke kisaran $360–$500 pada akhir tahun, menandai lonjakan 70% dari rekor sebelumnya di $293,31. Pola bullish flag yang baru saja dikonfirmasi memperkuat peluang tersebut.

Maxi Doge (MAXI): Meme Coin Baru dengan Potensi Viral Tinggi

Maxi Doge ($MAXI) muncul sebagai pendatang baru di dunia meme coin dengan gaya agresif dan strategi komunitas yang kuat. Disebut sebagai “kakak tiri Dogecoin yang penuh oktan,” proyek ini memadukan semangat degen crypto dengan pendekatan organik berbasis hype dan meme.

Presale meme coin ini telah meraih $3,7 juta atau sekitar Rp61,6 miliar, menandakan minat besar dari investor awal. Harga 1 $MAXI dipatok $0.000264, dan akan naik sesuai dengan capaian pendanaan berikutnya. Token ini menggunakan standar ERC-20 di jaringan Ethereum, dengan transaksi cepat dan biaya rendah. Fitur staking juga sudah aktif dengan imbal hasil awal mencapai 82% APY.

Sebanyak 25% dari total suplai 150,24 miliar token masuk ke Maxi Fund, yang difokuskan untuk kampanye marketing, pengembangan ekosistem, dan kolaborasi Web3. Promosi digencarkan lewat event komunitas, kompetisi, serta dukungan kreator konten, menjadikan MAXI bukan sekadar token tapi juga fenomena sosial crypto.

Bila tren komunitas terus tumbuh, MAXI Doge diprediksi bisa mencetak lonjakan harga layaknya Dogecoin atau Shiba Inu. Beberapa analis menyebut potensi harga MAXI dapat meningkat drastis pasca listing, apalagi dengan partisipasi komunitas yang terus berkembang.

Cara beli MAXI Doge sangat mudah, bisa melalui MetaMask atau Best Wallet, dompet multi-chain dengan tampilan ramah pengguna. Cukup sambungkan dompet, pilih jumlah pembelian, dan konfirmasi transaksi dari dashboard. Dengan harga yang masih sangat rendah, MAXI menawarkan entry point ideal dan potensi upside yang tinggi.

Jangan lupa baca artikel kami tentang prediksi harga MAXI Doge yang dapat Anda gunakan sebagai bahan pertimbangan sebelum memutuskan untuk membeli token ini. Informasi terbaru soal pembaharuan proyek ini bisa Anda dapatkan melalui akun X (twitter) Maxi Doge dan juga ikuti saluran Telegram mereka agar tidak ketinggalan berita.

Bagi yang tertarik bergabung sebelum hype makin besar, pastikan Anda sudah terhubung ke komunitas dan menyiapkan dompet crypto seperti Best Wallet sebelum presale berakhir. Momentum awal sering kali jadi faktor penentu bagi kesuksesan meme coin seperti MAXI Doge.

