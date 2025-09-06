Presale PepeNode Tembus Rp12 Miliar saat Holder Mulai Mining Meme Coin Secara Pasif

Proyek meme coin terbaru bernama PepeNode (PEPENODE) kini tengah mencuri perhatian setelah berhasil mengumpulkan dana lebih dari $730.000 (sekitar Rp12 miliar) dalam tahap presale.

PepeNode memperkenalkan konsep inovatif “mine-to-earn” yang langsung memberi utilitas nyata kepada pembeli presale. Alih-alih hanya menunggu, investor bisa langsung ikut serta dalam simulasi mining virtual yang sudah aktif. Mereka dapat membeli token PEPENODE untuk membangun rig mining dan meng-upgrade fasilitas agar memperoleh alokasi token sebelum Token Generation Event (TGE) dimulai.

Model ini menjadi solusi langsung bagi salah satu masalah klasik dalam dunia crypto, yaitu masa tunggu presale yang cenderung pasif dan sering membuat hype sebuah proyek menghilang begitu saja.

Dengan PepeNode, dasbor mining sudah dapat diakses oleh pembeli presale sejak awal. Artinya, mereka bisa langsung mengaktifkan token untuk menghasilkan reward sambil secara bersamaan mengurangi suplai beredar.

Saat ini, presale masih dibuka dengan harga Rp17,19 ($0.0010449) per token. Kenaikan harga berikutnya dijadwalkan akan terjadi dalam enam hari ke depan.

Mengapa Mining dan Staking Tradisional Tidak Bisa Bersaing dengan PepeNode

Salah satu contoh paling dikenal dalam dunia mining meme coin adalah model proof-of-work klasik yang dipopulerkan oleh Bitcoin dan kemudian melahirkan Dogecoin (DOGE).

Secara teknis, model ini memang bersifat pasif. Namun, biaya setup awal sangat tinggi. Hanya untuk perangkat mining saja, biayanya sudah cukup untuk membuat banyak calon penambang mundur. Mereka yang mencoba pun sering kali mendapati bahwa keuntungan dari mining habis hanya untuk membayar tagihan listrik. Di sisi lain, sebagian besar kekuatan hash kini dikuasai oleh industri mining skala besar, menjadikan peluang investor ritel untuk bersaing nyaris tidak ada.

Masa di mana seseorang bisa mining dari laptop rumahan sudah lama berlalu.

Beberapa proyek meme coin mencoba menawarkan model staking sebagai alternatif – memang lebih mudah, tapi tetap bersifat statis. Investor cukup mengunci token, menunggu, lalu mengumpulkan hasil. Meskipun pasif, model ini tidak memberikan interaksi nyata dan skalabilitas yang terbatas.

PepeNode menghadirkan pendekatan baru yang memadukan dua model tersebut. Alih-alih membeli perangkat mahal atau membuka dasbor staking yang monoton, pengguna cukup memainkan game mining virtual dan membeli Miner Nodes menggunakan token PEPENODE.

Setiap node memiliki karakteristik uniknya sendiri. Ketika dikombinasikan secara strategis, node-node ini bisa meningkatkan hasil mining secara signifikan. Semakin optimal konfigurasi yang dimiliki, semakin tinggi hasil PEPENODE yang diperoleh.

Jika pengguna merasa tidak puas dengan hasilnya, mereka juga bisa menjual kembali aset dalam game tersebut untuk mengklaim kembali token PEPENODE mereka.

Secara sederhana, ini adalah bentuk mining yang jauh lebih terjangkau dibandingkan Dogecoin dan jauh lebih menarik daripada staking pool biasa. Yang paling menarik, investor awal sudah bisa mulai membangun reputasi dan performa mereka bahkan sebelum token resmi diluncurkan.

Kenapa Harus Mining Meme Coin?

Pada akhir 2024 lalu, total kapitalisasi pasar dari meme coin sempat mencapai sekitar $137 miliar. Saat ini, nilainya memang turun ke kisaran $70 miliar (sekitar Rp1.147 triliun), namun banyak analis percaya bahwa sektor ini baru saja memasuki awal dari siklus pertumbuhan supernya.

Delapan dari sepuluh meme coin teratas saat ini memiliki valuasi di atas $1 miliar. Beberapa nama baru seperti MemeCore (M), SPX6900 (SPX), dan tentu saja Official Trump (TRUMP), baru bergabung dalam “klub miliaran dolar” sepanjang tahun ini.

Contohnya, MemeCore berhasil mengejutkan pasar dengan lonjakan luar biasa. Hanya dalam dua bulan, proyek Layer-1 yang sebelumnya tidak dikenal ini melonjak menjadi proyek bernilai $1,7 miliar (sekitar Rp27,86 triliun).

Di sisi lain, SPX diluncurkan tanpa roadmap dan tanpa indikasi akan menawarkan utilitas apapun. Namun, komunitas yang terbentuk begitu kuat sehingga nilainya tetap melonjak drastis.

Pesan utamanya jelas. Meskipun sering dianggap sebagai aset paling berisiko di dunia crypto, meme coin justru terus menjadi sumber profit tercepat dan tertinggi bagi investor.

Inilah alasan mengapa mining meme coin yang berpotensi menjadi “breakout token” berikutnya bisa menjadi langkah yang bukan hanya masuk akal, tapi juga berpotensi mengubah arah permainan.

Apakah PepeNode Akan Menjadi Seperti MemeCore dan SPX?

Yang membuat proses mining PEPENODE benar-benar berbeda adalah setiap aksi dalam game mining virtualnya langsung terhubung ke mekanisme deflasi token. Saat pengguna melakukan upgrade fasilitas, mereka tidak hanya meningkatkan performa mining, tetapi juga membakar sebagian besar token – dengan sekitar 70% dari setiap upgrade akan dihapus permanen dari suplai total.

Selama masa presale, semua aktivitas ini dicatat secara off-chain dan ditandai untuk proses burn. Setelah peluncuran, seluruh transaksi akan diproses secara on-chain melalui kontrak burn yang sudah diprogram. Hal ini memastikan bahwa semua aktivitas para pembeli presale sejak awal sudah memberikan dampak nyata terhadap tokenomics jangka panjang dari PepeNode.

Semakin banyak pengguna yang aktif dan melakukan interaksi di dalam game, maka mekanisme burn menjadi semakin agresif. Kondisi ini menciptakan tekanan kelangkaan secara berkelanjutan, yang secara langsung memberi dukungan terhadap harga PEPENODE saat sistem berpindah sepenuhnya ke on-chain.

Jika tingkat keterlibatan pengguna terus meningkat, PepeNode berpotensi untuk masuk ke jajaran meme coin papan atas.

Skenario ini bahkan telah dibahas oleh media crypto terpercaya, CryptoNews, yang menyebutkan potensi PepeNode untuk mengalami lonjakan harga hingga 100 kali lipat setelah listing.

Cara Membeli dan Melakukan Staking PEPENODE

Untuk ikut serta dalam presale PepeNode, cukup kunjungi situs resmi proyek ini dan lakukan pembelian menggunakan ETH, BNB, USDT (baik versi ERC-20 maupun BEP-20), atau bahkan dengan kartu kredit dan debit.

Calon pembeli dapat menghubungkan wallet favorit mereka ke situs tersebut. Best Wallet menjadi salah satu pilihan terbaik karena dikenal luas sebagai salah satu wallet crypto dan Bitcoin dengan fitur unggulan di industri saat ini. PepeNode kini juga telah terdaftar dalam fitur Upcoming Tokens milik Best Wallet – sebuah alat kurasi proyek yang memberikan informasi presale terpercaya. Dengan fitur ini, pengguna dapat membeli, melacak, dan mengklaim token PEPENODE begitu proyek resmi diluncurkan.

PepeNode juga menawarkan protokol staking bawaan dengan APY dinamis yang mencapai 2.027%, bahkan untuk token yang baru saja dibeli.

Keamanan kontrak pintar proyek ini telah diaudit oleh Coinsult, memberikan ketenangan bagi para investor awal terkait keamanan kode dan fungsionalitasnya.

Ikuti perkembangan proyek ini melalui akun X (sebelumnya Twitter) dan Telegram resmi mereka untuk mendapatkan update terbaru setiap saat.

Apakah Ini Waktunya Masuk PEPENODE?

Presale PEPENODE telah membuktikan daya tariknya dengan mengumpulkan lebih dari Rp12 miliar hanya dalam waktu singkat. Mekanisme mining virtual yang aktif sejak awal presale memberi pengalaman unik bagi investor, sekaligus mengurangi pasokan token secara aktif.

Model ini menjadikan PEPENODE lebih unggul dibanding staking biasa atau mining konvensional. Dengan sistem pembakaran token yang agresif setiap kali pengguna melakukan upgrade, nilai jangka panjang token berpotensi terdongkrak secara signifikan.

Investor juga tidak perlu menunggu TGE untuk mulai berpartisipasi; reward sudah bisa dihasilkan bahkan sebelum peluncuran resmi. Ini menjadikan fase presale bukan hanya sebagai pengumpulan dana, tapi juga awal keterlibatan aktif yang berdampak langsung pada tokenomics.

Jika tren partisipasi tetap meningkat, maka tekanan pasokan akan semakin ketat, menciptakan kondisi yang ideal bagi potensi lonjakan harga besar. Melihat mekanisme, momentum, dan antusiasme komunitas, PEPENODE memiliki semua elemen untuk mengikuti jejak MemeCore dan SPX.

Waktu adalah elemen penting dalam proyek seperti ini. Dengan presale yang masih berjalan dan harga token akan naik dalam beberapa hari ke depan, sekarang adalah momen ideal untuk ikut serta dan mulai mining meme coin yang punya potensi besar di pasar. Kunjungi web resmi presale PepeNode sekarang juga!

