Minat Mining Virtual Meningkat, PEPENODE Raup $1,8 Juta

Penambangan Bitcoin (BTC) maupun kripto lainnya sudah jauh berbeda bagi penambang individu dibanding 12-15 tahun yang lalu akibat banyaknya pemain industri. Zaman ketika menambang kripto hanya menggunakan laptop sudah tinggal sejarah, namun hal itu akan kembali diulang oleh PEPENODE.

PEPENODE adalah platform penambang kripto virtual, di mana pengguna tidak perlu menyiapkan peralatan mahal untuk dapat menambang kripto. Bagaimana platform ini akan mengubah pasar, dan seberapa potensial token $PEPENODE akan bersaing di ruang kripto, mari kita ulas dalam artikel ini.

PEPENODE Mengubah Wajah Penambangan Kripto

Jika dahulu banyak penambang hanya mengandalkan komputer atau PC mereka untuk menambang kripto, kini hal tersebut sudah tidak bisa ditemui. Itu dapat dianalogikan seperti menyesuaikan mesin karbu di era mobil listrik yang didorong oleh kecerdasan buatan (AI).

Namun, kenyataan tersebut tidak serta merta menjadikan laptop atau PC sama sekali tidak berguna untuk menambang kripto. Arena penambangan kripto menjadi lebih adil berkat kehadiran PEPENODE, bahkan menawarkan potensi keuntungan yang lebih besar.

Alih-alih bersaing dengan tambang bernilai miliaran dolar untuk peluang kecil memenangkan blok, PEPENODE mengubah peluang menjadi lebih menguntungkan bagi pemain ritel. Pengguna mendapatkan penghasilan dengan menggabungkan node digital secara strategis, di mana masing-masing node menghasilkan imbalan yang bervariasi, tergantung pada cara mereka diimplementasikan dalam ekosistem.

Namun, PEPENODE tidak memberi imbalan dalam BTC, melainkan dalam bentuk koin meme populer seperti Pepe (PEPE), Fartcoin (FARTCOIN), dan berbagai meme crypto terbaik lainnya.

Hal paling menarik dari proyek ini adalah PEPENODE memberikan pengalaman penambangan virtual yang digamifikasi, menggabungkan DeFi dengan budaya meme. Dengan presale yang telah melampaui $1,8 juta, para investor awal dapat membeli $PEPENODE dengan harga diskon sebelum terdaftar di bursa publik.

Mengapa Penambangan Tidak Menguntungkan Pemain Ritel?

Hashrate jaringan Bitcoin saat ini berada di sekitar 1.0 ZH/s — lebih dari satu triliun terahashes bersaing untuk hanya 144 blok per hari. Bagi penambang solo, itu seperti membeli tiket lotere dari kumpulan 10-11 juta setiap 10 menit.

Sebagai gambaran, bayangkan menjalankan rig dengan 100 TH/s — konfigurasi yang layak untuk penambang skala kecil menggunakan Antminer S19j Pro. Anda akan menghabiskan sekitar $3.000 per tahun setelah memperhitungkan biaya penambang, listrik, dan pemeliharaan.

Dengan tingkat hash saat ini, peluang Anda untuk menemukan satu blok adalah sekitar 1 banding 10-11 juta. Artinya, secara statistik Anda diharapkan menang sekali setiap 180-220 tahun, dengan asumsi waktu operasional sempurna.

Bahkan, apabila keberuntungan berpihak pada Anda dan Anda berhasil mendapatkan hadiah, hadiah Anda untuk saat ini akan bernilai 3,125 BTC, atau setara dengan $346.000 (Rp5,73 miliar dengan kurs 1 USD = Rp16,586).

Mengingat hal tersebut, Anda mungkin memiliki peluang lebih baik untuk memenangkan Powerball, di mana peluang memenangkan jackpot adalah sekitar 1 banding 292 juta per undian.

Penambangan seharusnya menjadi operasi yang menguntungkan, bukan mimpi probabilistik. Kecuali Anda mengoperasikan gedung penuh dengan ASIC, peluang tersebut tetap sangat tidak menguntungkan bagi Anda.

Di situlah PEPENODE akan mengubah model tersebut, menjadikan laptop atau bahkan ponsel Anda jauh lebih berguna dengan penambangan koin meme secara virtual. Cukup dengan kombinasi node yang diintegrasikan dengan permainan, tanpa tagihan listrik atau investasi skala industri.

PEPENODE: Mengembalikan Keadilan dalam Penambangan Kripto

PEPENODE mengubah permainan dengan merancang platform penambangan virtual dan gamifikasi. Pada dasarnya, proyek ini ingin mengembalikan semangat penambangan — ketika penambangan kripto masih mudah diakses, adil, dan terbuka untuk semua orang, jauh sebelum industri mengambil alih dan memaksa penambang ritel keluar.

Di dalam ekosistem, para pengguna dapat membangun ruang server virtual mereka sendiri, meningkatkan fasilitas, dan membeli node menggunakan token $PEPENODE. Semakin bersih dan teroptimasi pengaturan mereka, semakin tinggi potensi imbalan yang akan diperoleh.

Penambangan dengan PEPENODE menjadi permainan strategi, berbeda dengan lotere berisiko tinggi. Dirancang untuk lebih menguntungkan, dan jauh lebih menarik, dibanding menunggu puluhan tahun bagi penambang Bitcoin solo untuk menemukan satu blok.

Demi membuatnya tetap kompetitif, PEPENODE menyertakan papan peringkat, di mana performa penambang terbaik akan mendapatkan insentif tambahan dalam bentuk koin-koin meme populer seperti PEPE dan FARTCOIN.

Dengan koin meme yang berada di ambang siklus super baru, hadiah ini berpotensi memberikan keuntungan besar bagi para penambang PEPENODE.

Apa Peran Token $PEPENODE?

$PEPENODE saat ini sedang ditawarkan melalui presale, dan minat terhadap token ERC-20 tersebut sangat tinggi, tercermin dari perolehan sementara presale yang menembus $1,8 juta. Ada beberapa alasan yang membuat $PEPENODE diminati para investor.

Pertama, $PEPENODE berfungsi sebagai token utilitas yang menggerakkan seluruh ekosistem. Token ini diperlukan untuk meningkatkan fasilitas penambangan virtual dan membeli node penambangan.

Meskipun juga berfungsi sebagai token hadiah dalam penambangan, partisipasi itu sendiri bergantung pada kepemilikan dan penggunaan token, yang memberikan kasus penggunaan jelas sejak awal.

Kedua, token ini melampaui kegunaan dalam game. $PEPENODE dapat dikunci dalam pool staking yang dapat memberi investor penghasilan pasif mencapai 697% APY. Saat ini terdapat lebih dari 1,1 miliar $PEPENODE yang di-staking, menunjukkan bahwa investor awal tidak hanya berspekulasi, tetapi mendukung proyek dalam jangka panjang.

Ketiga, hak tata kelola. Arah platform dan pembaruan fitur akan ditentukan oleh pengguna paling aktif, yaitu mereka yang benar-benar menggunakan PEPENODE, bukan investor eksternal.

Namun, faktor terbesar yang memicu antusiasme, dan mengapa presale mampu mendekati $2 juta, adalah desain deflasi token. Sebanyak 70% dari token yang digunakan pengguna untuk membeli node akan dibakar secara permanen, menghilang dari peredaran dan berpotensi mendorong harga token terus naik. Baca prediksi harga PEPENODE yang telah disiapkan oleh tim analis kami untuk mengetahui proyeksi pertumbuhannya.

Dibandingkan dengan gameplay yang menarik dan pendekatan inovatif dalam penambangan, mekanisme deflasi itu menciptakan kelangkaan dan kurva permintaan yang diyakini investor PEPENODE akan menjadikan token ini sebagai salah satu cryptocurrency terbaik.

Pandangan bullish juga diungkapkan oleh YouTuber kripto, Michael Wrubell, yang memprediksi $PEPENODE berpotensi memberikan keuntungan signifikan kepada para investor presale.

Cara Beli PEPENODE

Untuk dapat bergabung dalam presale PEPENODE, kunjungi situs resmi PEPENODE, hubungkan dompet ERC-20 atau BEP-20 seperti Best Wallet, kemudian tukarkan ETH/USDT/USDC/BNB dengan PEPENODE.

Silakan kunjungi artikel kami tentang cara beli PEPENODE untuk mendapatkan panduan komprehensif membeli token ini.

Kontrak pintar proyek PEPENODE telah diaudit oleh Coinsult, memberikan ketenangan pikiran bagi para investor awal mengenai keamanan kodenya. Ikuti proyek ini di X dan Telegram agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru.

Jangan lewatkan kesempatan membeli token $PEPENODE dengan harga termurah, kunjungi situs resmi PEPENODE sekarang juga!

