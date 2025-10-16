Prediksi Harga PEPE: Tekanan Jual Mereda, PEPE Menuju $1?

Perilaku investor kini telah berbalik ke tahap akumulasi, dengan pembelian saat harga turun yang kembali marak di berbagai kelompok investor. Hal tersebut telah mendorong prediksi harga PEPE yang bullish.

Ketegangan antara AS dan China akibat tarif 100% yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump membawa dampak buruk bagi pasar kripto. PEPE, sebagai salah satu koin meme paling populer harus terperosok ke level harga terendahnya dalam beberapa bulan terakhir.

Paus Kripto Tingkatkan Kepemilikan PEPE

Kini, baik investor menengah maupun paus kripto mulai kembali masuk. Sentiment Data menunjukkan dompet yang memegang antara 100.000 hingga 10 juta $PEPE telah meningkatkan kepemilikan mereka menjadi 610 miliar $PEPE.

Demikian pula para paus kripto, yang memegang antara 10 juta hingga 1 miliar $PEPE yang telah menghentikan aktivitas penjualan mereka. Perilaku tersebut berperan menstabilkan posisi mereka di kepemilikan 15,42 triliun $PEPE.

Akhir dari strategi de-risking oleh para paus, dikombinasikan dengan partisipasi ritel yang terus berlanjut, membentuk dasar kokoh untuk potensi pembalikan pasar.

Prediksi Harga PEPE: Apakah PEPE sedang Menuju $1?

Pergerakan ini meningkatkan eksposur terhadap PEPE, yang terjadi saat meme crypto ini mengonfirmasi batas bawah segitiga simetris, pola yang sudah berlangsung selama setahun dan kini mendekati puncaknya.

Zona support membentang jauh melampaui pola itu sendiri, bertindak sebagai landasan peluncuran yang teruji sejak pertengahan 2024. Kini, dengan indikator momentum menunjukkan tren naik, lonjakan harga berikutnya mungkin akan segera terjadi.

RSI telah pulih dari zona oversold di atas 30, sementara histogram MACD mendekati garis sinyal. Dua indikator tersebut menandakan tahap awal potensi dorongan bullish.

Ambang batas kunci untuk breakout berada di sekitar zona permintaan historis di $0,000009, yang harus bertahan sebagai support untuk konfirmasi. Jika hal ini terwujud, pola ini menargetkan level tertinggi sebelumnya, menuju harga baru $PEPE dalam pergerakan potensial 60% ke $0,0005.

Namun, dengan pemotongan suku bunga AS yang terus berlanjut dapat merangsang selera risiko, sementara ETF PEPE spot semakin spekulatif. Aliran dana baru dapat memicu reli 1.200% ke $0,0001, didorong oleh spekulasi dan perubahan dalam pencatatan SEC.

Meskipun ini masih merupakan langkah awal untuk menuju target harga $1, PEPE masih harus menghadapi jalan yang panjang. Lonjakan tersebut memerlukan partisipasi institusional dan integrasi TradFi guna memenuhi permintaan.

PEPENODE: Koin Meme dengan Platform Penambangan Kripto Virtual Inovatif

Koin meme seringkali memberikan keuntungan besar kepada investor yang masuk tepat waktu. Namun, tingkat volatilitas yang tinggi tetap membuatnya tidak bisa diprediksi.

Bagaimana jika Anda bisa menambangnya, dibanding harus mempertaruhkan modal demi menangkap penurunan harga yang tepat?

PEPENODE (PEPENODE) memungkinkan hal itu. Anda dapat menambang koin meme melalui platform penambangan virtual inovatif yang dimiliki oleh proyek ini. Dengan mengadopsi mekanisme mine-to-earn, setiap pemegang $PEPENODE memiliki kesempatan yang sama untuk menerima insentif dari aktivitas penambangan virtual.

Anda tidak memerlukan perangkat keras canggih dengan harga mahal untuk menambang di PEPENODE. Apa yang harus Anda lakukan hanyalah mengakses platform melalui browser, masuk ke akun, membeli node penambangan menggunakan $PEPENODE, menyusun rig penambangan, dan mulai menambang.

Konsep inovatif yang ditawarkan oleh PEPENODE telah mendorong viralitas proyek ini. Presale PEPENODE yang saat ini sedang berlangsung telah mengumpulkan lebih dari $1,8 juta atau setara Rp29,8 miliar (kurs 1 USD = Rp16.571). Selain platform penambangan yang inovatif, minat investor kripto terhadap proyek ini juga disebabkan oleh imbalan staking yang tinggi.

PEPENODE menawarkan imbal hasil staking mencapai 700% APY kepada investor presale. Dengan demikian, investor presale bahkan sudah dapat menikmati keuntungan atas investasi mereka sebelum token diperdagangkan di bursa.

Para penambang juga dapat mengharapkan insentif lain dari kompetisi menambang yang digelar oleh PEPENODE. Platform ini akan memiliki papan peringkat untuk mengukur kinerja rig penambangan setiap pengguna. Pengguna dengan skor terbaik akan mendapatkan hadiah tambahan dalam bentuk $PEPE, $FARTCOIN, maupun koin meme lainnya.

Tokenomik Deflasi Dorong Kelangkaan Token

PEPENODE memiliki total pasokan token terbatas sebesar 210 miliar $PEPENODE. Sebanyak 15% di antaranya (sekitar 31,5 miliar) akan dijual ke publik melalui presale yang saat ini sedang berlangsung. Tidak ada alokasi khusus untuk pihak internal yang meminimalisir potensi pump-and-dump yang kerap merugikan investor presale.

Berikut ini alokasi token $PEPENODE:

Tokenomik Alokasi Infrastruktur 15% Ekonomi & Perbendaharaan 35% Imbalan Node 7,5% Pertumbuhan dan Listing 7,5% Pengembangan Protokol 35%

Hal paling menarik dari struktur tokenomik PEPENODE adalah penerapan model deflasi token. Tim pengembang akan membakar 70% dari token $PEPENODE yang digunakan pengguna untuk membeli node penambangan.

Artinya, jumlah pasokan beredar $PEPENODE akan terus menyusut seiring dengan meningkatnya adopsi terhadap platform penambangan PEPENODE. Hal ini secara teori dapat menjadi katalis kuat untuk mendorong kenaikan nilai token di masa depan.

Jumlah pasokan token yang menyusut, ditambah dengan potensi pasar penambangan digital yang menjanjikan, menjadikan $PEPENODE sebagai salah satu koin micin potensial di 2025.

Baca prediksi harga PEPENODE untuk tahun 2025-2030 sehingga Anda dapat memperoleh referensi tambahan seberapa potensial proyek ini untuk memberi pengembalian kepada Anda.

Cara Beli PEPENODE

Anda dapat membeli token $PEPENODE di situs web resmi presale PEPENODE. Mengingat ini merupakan token ERC-20, maka Anda memerlukan dompet yang mendukung jaringan Ethereum untuk melakukan pembelian.

Salah satu opsi dompet Ethereum terbaik adalah Best Wallet. Selain tersedia dalam versi seluler, dompet ini merupakan dompet multi-chain yang mendukung hingga 60 jaringan berbeda. Artinya, Anda dapat mengelola aset dari berbagai jaringan hanya dari satu platform.

Hubungkan dompet kripto Anda dengan widget presale di situs resmi PEPENODE. Beli $PEPENODE menggunakan ETH/USDT/USDC/BNB, atau Anda juga bisa memilih opsi pembelian kartu kredit jika belum memiliki kripto.

Silakan kunjungi artikel kami yang secara khusus membahas tentang cara beli PEPENODE untuk mendapatkan panduan selengkapnya.

Harga $PEPENODE saat ini adalah $0,001105 per token. Namun, harap diingat bahwa presale berlangsung dalam banyak tahapan, dan harga token akan terus naik mengikuti kenaikan tahapan presale.

Jadi, kunjungi situs web resmi PEPENODE sekarang juga sebelum harga token naik. Manfaatkan imbal hasil staking 700% APY untuk mendapatkan penghasilan pasif sembari menunggu Token Generation Event (TGE).

