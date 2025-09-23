Prediksi Harga Pepe: PEPE Siap Geser SHIB – Meme Coin Terbesar Kedua Segera Hadir?

SEO, Editor, dan Penulis Konten Aldi SEO, Editor, dan Penulis Konten Aldi Baca Penulis Bagikan Disalin Diverifikasi oleh Sulastri Penulis Konten Kripto Sulastri Baca Penulis Pengungkapan Afiliasi Pengungkapan Afiliasi



Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi ini tidak pernah memengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi inimemengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Baca Selengkapnya! Terakhir diperbarui: September 23, 2025

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

PEPE masih konsisten bergerak di dalam pola segitiga yang terbentuk sejak Maret, sehingga prediksi harga PEPE semakin mengarah pada peluang untuk menantang posisi meme coin terbesar kedua.

Kesenjangan terus menyempit selama beberapa bulan terakhir. Dalam setahun terakhir, PEPE mencatat kenaikan 20%, sedangkan SHIB justru turun 17%, memperlihatkan perbedaan arah momentum keduanya.

Saat ini, Pepe hanya berjarak 77% untuk menyusul Shiba Inu dalam kapitalisasi pasar. Skenario ini semakin kredibel karena sejumlah katalis mulai mendukung posisi PEPE.

Faktor makroekonomi ikut memberikan dorongan. Inflasi bulan September turun ke level 2,18%, memperkuat peluang pemangkasan suku bunga lanjutan, meskipun pidato FED hari ini berpotensi memicu volatilitas.

Dengan pasar memperkirakan pemangkasan tambahan sebesar 0,50% sebelum akhir tahun, kondisi makro menjadi penopang kuat untuk reli eksplosif, sekaligus meningkatkan minat investor pada aset berisiko seperti Pepe.

Selain itu, di bawah standar listing generik yang baru saja disetujui SEC, Pepe kini memenuhi syarat untuk jalur cepat menuju persetujuan spot crypto ETF. Hal ini membuka peluang eksposur baru di pasar TradFi.

🚨 BREAKING: The SEC just approved generic listing standards for spot crypto ETFs under the ’33 Act.



No more one-off filings—if a token has futures trading on Coinbase (12–15 coins incl. $HBAR, $BTC, $ETH, $SOL), it qualifies.



This streamlines ETF launches, boosts liquidity,… pic.twitter.com/q5h2BKXuM9 — FinancialPress.com (@FinancialPress_) September 17, 2025

Baca juga Cryptocurrency Terbaik 2025 - Panduan Investasi untuk Pemula

Prediksi Harga Pepe: Bisakah PEPE Segera Geser SHIB?

Koreksi di awal pekan berhasil menguji batas bawah pola segitiga simetris 6 bulan, semakin memperkuat setup bullish ketika mendekati titik puncaknya.

Indikator momentum memperlihatkan potensi titik balik. RSI saat ini stabil di angka 40 setelah sempat turun tajam dari area jenuh beli, menandakan tekanan jual mulai mereda.

Kewaspadaan tetap diperlukan karena MACD masih memperlebar jarak di bawah garis sinyal. Jika tidak terjadi pendinginan dalam beberapa hari ke depan, kondisi ini dapat menjadi sinyal tren turun yang lebih panjang.

Apabila buyer kembali melakukan percobaan breakout, level $0,0000125 (Rp203,9) menjadi ambang penting yang harus ditembus untuk berubah menjadi support. Keberhasilan menembus level tersebut akan mengonfirmasi pola dan membuka jalan menuju target yang lebih tinggi.

Jalur breakout pertama mengarah pada level tertinggi Desember Pepe di sekitar $0,000028 (Rp456,3), yang merepresentasikan potensi kenaikan 200%. Jika skenario ini terealisasi sepenuhnya, target berikutnya ada di $0,00005 (Rp815,6), setara dengan kenaikan 400% dari level saat ini.

Kenaikan semacam ini berpotensi menempatkan Pepe jauh di atas Shiba Inu dalam kapitalisasi pasar, meskipun keberhasilannya kemungkinan besar bergantung pada katalis baru seperti pemangkasan suku bunga, adopsi oleh corporate treasury, dan persetujuan spot ETF.

Baca juga Daftar Koin Micin Potensial 2025 yang Layak Dibeli - Siap Cuan Gede

Tidak Semua Meme Coin Akan Ikut Bull Run – Begini Cara Mengamankan Profit

Tidak semua meme coin akan menjadi pemenang pada siklus kali ini. Sebagian besar justru akan tertinggal di pinggir pasar. Para spekulan bisa mengambil keuntungan dengan melakukan strategi hedging.

Diversifikasi bersama Bitcoin masih menjadi pilihan populer, terutama sekarang, ketika crypto terbesar itu akhirnya mulai mengatasi keterbatasan terbesarnya: perluasan ekosistem.

Bitcoin Hyper ($HYPER) hadir dengan menggabungkan keamanan terbukti milik Bitcoin dan kecepatan tinggi Solana, membentuk jaringan Layer-2 yang membuka peluang penggunaan skala besar serta efisien yang sebelumnya tidak bisa dicapai Bitcoin.

Biaya transaksi tinggi, kecepatan lambat, serta keterbatasan programmability sudah lama membatasi potensi Bitcoin. $HYPER menyingkirkan semua batasan tersebut tepat ketika pasar kembali bullish.

Sejumlah analis kini memperkirakan Bitcoin berpotensi mencapai $250.000 (Rp4,09 miliar) dalam siklus ini. Dengan posisi Bitcoin Hyper di pusat ekspansi ekosistem Bitcoin, proyek ini bisa menangkap momentum tersebut.

Dukungan investor semakin terlihat. Proyek ini sudah mengumpulkan lebih dari $17 juta (Rp278,8 miliar) dari tahap presale. Pada fase awal seperti ini, bahkan sebagian kecil volume Bitcoin saja dapat berubah menjadi keuntungan eksponensial.

Amankan Bitcoin Hyper ($HYPER) sekarang di website resmi sebelum listing di exchange memperbesar lonjakan permintaan. Kenaikan harga presale berikutnya hanya tinggal menunggu hitungan jam.

Untuk update terbaru mengenai Bitcoin Hyper, ikuti mereka di X (sebelumnya Twitter) dan Telegram. Kunjungi Website Resmi Bitcoin Hyper di Sini.

Baca juga Crypto yang Akan Naik 2025 - Daftar Pesaing Teratas

Mau Masuk di Awal Seperti Investor Awal DOGE dan PEPE? Ini Panduan Eksklusifnya!

Jika Anda percaya PEPE bisa jadi kejutan berikutnya, jangan lupa bahwa investor sukses biasanya tahu cara masuk lebih awal. Pelajari cara lengkap dan aman untuk ikut dalam tren berikutnya lewat panduan Cara Beli Bitcoin Hyper – Panduan Lengkap Beli dengan Aman. Di dalamnya terdapat langkah-langkah yang mudah diikuti, bahkan untuk pemula sekalipun. Dengan market kembali panas dan PEPE memimpin, potensi token baru seperti Bitcoin Hyper bisa memberi keuntungan berlipat. Anda tidak mau ketinggalan kesempatan yang sama seperti awal-awal Dogecoin, bukan? Langsung pelajari langkahnya di Cara Beli Bitcoin Hyper – Panduan Lengkap Beli dengan Aman!

Prediksi Harga Bitcoin Hyper Tahun 2025–2030!

Tertarik pada potensi besar PEPE dalam menggeser dominasi Shiba Inu? Jangan lewatkan analisis lengkap dalam Prediksi Harga Bitcoin Hyper Tahun 2025–2030. Di sana Anda akan menemukan proyeksi agresif yang bisa memberi perspektif jangka panjang atas peluang meme coin di pasar. Kombinasi data PEPE dan inovasi seperti Bitcoin Hyper bisa jadi bahan pertimbangan matang bagi investor. Apalagi saat banyak analis mulai menyoroti kesenjangan kapitalisasi yang makin tipis antara PEPE dan SHIB. Baca selengkapnya dan temukan peluang investasi di tengah momentum pasar yang kembali bullish. Klik Prediksi Harga Bitcoin Hyper Tahun 2025–2030 sekarang sebelum Anda tertinggal tren berikutnya!

Apakah Bitcoin Hyper Legit atau Scam? Temukan Proyek Asli yang Sedang Naik Daun

Dengan banyaknya proyek meme coin bermunculan, penting untuk bisa membedakan mana yang benar-benar legit. Jika Anda masih ragu apakah hype PEPE dan proyek baru seperti Bitcoin Hyper benar-benar aman, baca ulasan kritis dari Apakah Bitcoin Hyper Legit atau Scam. Artikel ini membedah proyek dari segi roadmap, utilitas, hingga transparansi dana. Jangan sampai uang Anda nyangkut di proyek yang tak jelas. Manfaatkan analisis mendalam untuk membentuk keputusan yang lebih rasional. Kunjungi Apakah Bitcoin Hyper Legit atau Scam dan lindungi dana Anda mulai sekarang.

Baca juga Koin Meme Crypto Terbaik 2025 di Pasar

PEPE Kian Dekat Geser SHIB, Saatnya Bertindak

Pola segitiga simetris yang dibentuk sejak Maret memperlihatkan bahwa PEPE sedang mengarah ke momen breakout signifikan. Katalis makro seperti inflasi rendah dan potensi pemangkasan suku bunga memperkuat peluang rally. Data RSI dan pola harga mendukung outlook bullish, meskipun MACD memberi sinyal perlunya kehati-hatian.

Target harga $0,000028 hingga $0,00005 menjadi proyeksi realistis dalam skenario bullish, membuka peluang kenaikan hingga 400%. Jika PEPE mencapai level ini, maka dominasi Shiba Inu bisa resmi bergeser. Namun, keberhasilan masih sangat bergantung pada katalis eksternal dan eksposur di pasar tradisional melalui ETF.

Bitcoin Hyper muncul sebagai alternatif hedging yang kuat di tengah dinamika pasar meme coin. Dengan menggabungkan kecepatan Solana dan keamanan Bitcoin, proyek ini menjanjikan adopsi besar dalam ekosistem Layer-2. Presale yang telah mengumpulkan lebih dari Rp278 miliar memperlihatkan kepercayaan investor yang tinggi sejak awal.

Bagi investor yang mencari peluang tinggi dengan risiko terukur, presale seperti Bitcoin Hyper bisa menjadi pintu masuk. Momentum pasar sedang memihak aset-aset baru yang menyelesaikan masalah lama seperti kecepatan dan biaya tinggi. Kunci utamanya: ambil posisi sebelum listing resmi, saat valuasi masih rendah dan potensi upside sangat besar. Kunjungi Website Resmi Bitcoin Hyper di Sini.

Gabung Grup Eksklusif untuk Dapat Info Presale & Altcoin Potensial

Ingin jadi yang pertama tahu ketika presale baru seperti Bitcoin Hyper dibuka atau saat PEPE siap breakout? Bergabunglah dengan komunitas kami di Telegram melalui grup Crypto News Indonesia. Di sana, Anda akan mendapatkan insight eksklusif, bocoran prediksi altcoin, hingga notifikasi saat harga mulai rally. Banyak investor retail sudah memanfaatkan grup ini untuk ambil posisi lebih awal dan memaksimalkan profit. Anda juga bisa diskusi langsung dengan sesama pecinta crypto dan mendapatkan sinyal tren lebih cepat. Klik Crypto News Indonesia dan jadi bagian dari komunitas yang aktif hari ini!

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.