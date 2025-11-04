Prediksi Harga PEPE: PEPE Turun 10% ke Level Support Penting, Apakah Sejarah Rebound 100% akan Terulang?

Prediksi harga PEPE saat ini sedang menjadi topik yang banyak dicari banyak investor kripto setelah koin meme tersebut turun lebih dari 10% dalam 24 jam terakhir. Penurunan tersebut disebabkan oleh pasar kripto yang secara umum mengalami penjualan panik kembali, yang meningkatkan kekhawatiran akan pasar bearish.

PEPE telah turun hingga ke $0,000005871 yang merupakan level terendah dalam tujuh bulan terakhir. Namun, sejumlah nalis justru menilai penurunan tersebut dapat mengindikasikan tren historis bullish yang dapat membuat $PEPE rebound 100% dari levelnya saat ini.

Prediksi Harga PEPE: PEPE Membentuk Pola Rebound yang Berpotensi Memicu Kenaikan Lebih dari 100%

Seorang pemegang besar $PEPE mengungkapkan bahwa meme crypto ini sedang menunjukkan tanda-tanda potensi rebound jangka pendek. Hal itu sedikit memberikan kelegaan bagi mereka yang melakukan pembelian dari zona dukungan saat ini.

$PEPE showing signs of a potential short-term reversal after a sharp correction.



A bounce from current support could confirm a relief rally.



Eyes on the next resistance zone.#pepe #memes pic.twitter.com/VymBeN8dgx — Pepe Whale 🐸 (@pepeethwhale) November 3, 2025

Analis kripto, Chandler Charts menjelaskan bahwa kali terakhir $PEPE mengalami oversold pada grafik harian adalah pada September 2023. Saat itu banyak peserta pasar memprediksi dengan pesimistis bahwa meme coin tersebut tidak akan pernah pulih.

Namun, tiba-tiba setelah optimisme ritel mencapai level terendah sepanjang sejarah, PEPE mengalami pembalikan arah (V-reversal) lebih dari 100%.

Bitcoin Maxi, yang juga memperdagangkan koin meme, Bitcoinsesus, juga menegaskan bahwa meskipun terjadi penurunan baru-baru ini dengan PEPE yang turun lebih dari 39% dalam sebulan terakhir, koin meme bertema katak tersebut masih berada dalam tren naik pada High Time Frame (HTF).

Ia mengungkapkan bahwa PEPE sedang menyelesaikan pengujian ulang Flag 6 dari ujung bawah, menyiapkan panggung untuk pergerakan naik yang besar.

Prediksi Harga PEPE: Grafik Menunjukkan Zona Akumulasi Besar

Dari segi teknis, grafik PEPE/USDT selama dua hari menunjukkan pola akumulasi dan breakout klasik. Harga telah berkonsolidasi dalam zona dukungan horizontal yang luas, di sekitar $0,00000750 sampai $0,00000900 selama periode yang cukup lama, mulai dari awal 2024 hingga akhir 2024.

Tahap pembentukan dasar yang panjang ini menunjukkan akumulasi signifikan oleh investor di level-level tersebut.

Pergerakan harga terbaru menunjukkan penembusan yang tegas dari zona konsolidasi ini, dengan harga melonjak ke atas dan saat ini diperdagangkan di sekitar $0,000009134. Proyeksi kelanjutan momentum bullish ini menargetkan level tertinggi sebelumnya di sekitar $0,00002621 dan berpotensi memperpanjang relinya menuju $0,00003000.

Seiring harga berusaha mengisi celah antara level saat ini dan level tertinggi sebelumnya yang ditetapkan pada awal 2024, para trader disarankan untuk memantau kemungkinan koreksi ke zona penembusan di sekitar $0,00001000-$0,00001200, yang kini dapat bertindak sebagai support dan menawarkan peluang masuk sekunder.

Apabila PEPE dapat melakukan comeback besar seperti apa yang dilakukannya pada Desember 2024, ketika harganya naik lebih dari 200% dalam tiga hari, proyek kripto bertema Pepe lainnya juga berpotensi untuk ikuti reli.

Investor Cerdas Alirkan Dana ke Presale PEPENODE

Investor cerdas sudah mulai bersiap untuk menyambut reli PEPE di proyek kripto bertema Pepe baru, PEPENODE (PEPENODE). Proyek koin meme dengan model mine-to-earn ini memberikan kesempatan kepada pengguna biasa untuk mendapatkan penghasilan dari permainan penambangan kripto virtual.

PEPENODE telah menarik lebih dari $2 juta atau sekitar Rp33 miliar (kurs 1 USD = Rp16.672) dalam presale token $PEPENODE yang sedang berlangsung, menunjukkan minat investor awal yang kuat.

Model mine-to-earn bekerja dengan cara pengguna membuat ruang server virtual lalu membeli node penambangan menggunakan token $PEPENODE. Setiap node memiliki spesifikasi masing-masing, kemudian pengguna perlu untuk mengombinasikannya untuk menghasilkan daya penambangan terbaik.

Semakin baik kombinasi node, semakin tinggi daya penambangan yang dihasilkan, dan semakin besar imbalan penambangan yang akan diperoleh.

PEPENODE menawarkan imbalan penambangan dalam bentuk token $PEPENODE dan sejumlah koin meme populer seperti $PEPE dan $FARTCOIN. Para penambang juga berkesempatan mendapatkan hadiah tambahan apabila berhasil memuncaki papan peringkat penambang.

Proyek ini juga menerapkan struktur imbal hasil berjenjang yang menguntungkan para pengadopsi awal, memungkinkan mereka menambang dengan kecepatan yang lebih tinggi dan efisiensi lebih baik dibanding peserta yang bergabung kemudian.

Pendekatan ini mencerminkan keuntungan yang dinikmati oleh pemegang OG PEPE selama reli token pada tahun 2023.

Hal menarik lain dari proyek ini adalah 70% dari token $PEPENODE yang digunakan untuk membeli node penambangan akan dibakar secara permanen. Model deflasi token ini akan mendorong terjadinya kelangkaan pasokan, yang berpotensi meningkatkan nilai token $PEPENODE di masa depan.

Cara Beli PEPENODE

Token $PEPENODE saat ini dapat dibeli melalui situs web resminya dengan menggunakan dompet yang mendukung jaringan Ethereum (ERC-20). Salah satu dompet terbaik untuk melakukan pembelian presale adalah Best Wallet, dompet non-kustodian yang tersedia dalam versi seluler dan ramah pengguna.

Harga token saat ini $0,0011317 tetapi dalam waktu kurang dari 48 jam akan naik saat presale beralih ke tahap berikutnya. Hubungkan dompet Anda dengan widget pembelian, pilih opsi ‘Beli dengan Crypto’ lalu lakukan pembelian $PEPENODE. Silakan baca cara beli PEPENODE untuk mendapatkan panduan secara komprehensif.

Bagi mereka yang bergabung dalam tahap presale akan mendapatkan imbal hasil pasif mencapai 630% APY dengan mengunci token $PEPENODE di pool staking. Token yang telah dibeli baru bisa diklaim setelah Token Generation Event (TGE), termasuk token yang diperoleh dari imbalan staking.

Setelah TGE dan token berhasil listing di exchange crypto terbaik, baik DEX maupun CEX, harga $PEPENODE berpotensi meroket. Dengan potensi pasar penambangan digital yang menjanjikan, PEPENODE juga sangat mungkin diadopsi secara massal di masa depan, yang pada akhirnya akan meningkatkan permintaan token.

Hal itulah yang mendorong prediksi harga PEPENODE bullish, yang bahkan disebut oleh sejumlah analis sebagai kripto 100x berikutnya.

