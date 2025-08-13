Prediksi Harga Pepe: Pola Grafik 8 Bulan Isyaratkan Pergerakan Terbesar PEPE – Potensi Rally 773% di Depan Mata

SEO, Editor, dan Penulis Konten Aldi SEO, Editor, dan Penulis Konten Aldi Baca Penulis Bagikan Disalin Diverifikasi oleh Sulastri Penulis Konten Kripto Sulastri Baca Penulis Pengungkapan Afiliasi Pengungkapan Afiliasi



Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi ini tidak pernah memengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi inimemengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Baca Selengkapnya! Terakhir diperbarui: Agustus 13, 2025

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Volume perdagangan Pepe mencatat lonjakan yang cukup dramatis dalam beberapa hari terakhir. Dari titik terendah di kisaran $400 juta atau Rp6,54 triliun, kini melonjak mendekati $900 juta atau Rp14,72 triliun dalam 24 jam terakhir. Aktivitas ini mengindikasikan kembalinya minat trader, sekaligus memperkuat proyeksi bullish terhadap pergerakan harga PEPE.

24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Setiap kali volume perdagangan PEPE menyentuh angka $1 miliar atau sekitar Rp16,35 triliun per hari, sejarah menunjukkan harga cenderung mengalami pergerakan signifikan. Dalam situasi bull market seperti saat ini, peluang bagi meme coin terbesar ketiga ini untuk menembus rekor harga semakin terbuka lebar.

Dalam tujuh hari terakhir, PEPE berhasil mencatat kenaikan 11%. Pergerakan positif ini semakin terlihat jelas dalam 24 jam terakhir, tepat saat pasar mulai bersiap menyambut sesi perdagangan Amerika yang biasanya memicu volatilitas tinggi.

Still thinking that $ETH memes start to really catch a bid soon. Some sleeping giants out there and its probably time to pay attention to $PEPE again. pic.twitter.com/fKjMjRYmIP — Castillo Trading (@CastilloTrading) August 12, 2025

Kenaikan Ethereum (ETH) menjadi faktor pendukung lain bagi optimisme harga PEPE. Sebagai token ERC-20, penguatan ETH yang baru saja menembus resistance $4.100 atau Rp67,07 juta, dengan target potensial $5.000 atau Rp81,75 juta, berpeluang mendorong volume perdagangan token seperti PEPE.

Baca juga Cryptocurrency Terbaik 2025 - Panduan Investasi untuk Pemula

Pola Grafik Harian Isyaratkan Potensi Kenaikan Hingga 750%

PEPE telah berada dalam fase konsolidasi cukup lama, membentuk pola symmetrical triangle yang secara teknis sering mendahului pergerakan besar. Meskipun pola ini netral secara arah, umumnya menjadi tanda adanya akumulasi dari investor besar yang bersiap menghadapi breakout.

Jika breakout ke atas resistance tren terjadi, PEPE memiliki peluang melesat dengan kenaikan historis hingga 773%, menembus harga $0.00010 atau Rp0,001635. Target ini semakin realistis jika harga mampu menembus $0.00001600 atau Rp0,0002616 dalam beberapa hari mendatang.

Di tengah peluang besar ini, sebagian investor mulai melirik proyek-proyek presale yang berpotensi memberikan imbal hasil lebih besar dibandingkan membeli di pasar sekunder. Salah satu yang saat ini menjadi sorotan adalah Snorter, proyek trading bot berbasis Solana yang memadukan keseruan meme coin dengan utilitas nyata di ekosistem kripto.

Baca juga Daftar Koin Micin Potensial 2025 yang Layak Dibeli - Siap Cuan Gede

Mengapa Dari PEPE Kita Beralih Membicarakan Snorter

Kesamaan antara PEPE dan Snorter ada pada daya tarik komunitas dan peluang pertumbuhan besar di pasar bullish. Bedanya, Snorter bukan sekadar meme coin, tetapi hadir dengan utilitas sebagai crypto trading bot yang terintegrasi langsung di Telegram, memungkinkan pengguna mendeteksi peluang trading terbaik dengan cepat, aman, dan efisien.

Investor yang sudah merasakan keuntungan dari pergerakan PEPE kerap mencari proyek presale dengan fundamental kuat, roadmap jelas, dan potensi utilitas yang nyata. Snorter memenuhi semua kriteria tersebut, menjadikannya salah satu kandidat presale terkuat di 2025.

Fitur Unggulan Snorter Bot

Snorter adalah trading bot yang dirancang khusus untuk ekosistem Solana, dengan rencana ekspansi multi-chain ke depan. Beberapa fitur utamanya meliputi:

Biaya rendah hanya 0,85% per transaksi, lebih hemat dibanding rata-rata bot pesaing.

hanya 0,85% per transaksi, lebih hemat dibanding rata-rata bot pesaing. Eksekusi super cepat untuk sniping token baru di Solana, memaksimalkan peluang profit sebelum pasar ramai.

untuk sniping token baru di Solana, memaksimalkan peluang profit sebelum pasar ramai. Honeypot & Rugpull Protection untuk mendeteksi token scam sebelum dibeli.

untuk mendeteksi token scam sebelum dibeli. Limit Orders & Stop Loss untuk manajemen risiko otomatis.

untuk manajemen risiko otomatis. Copy Trading yang memungkinkan mengikuti strategi trader sukses secara real-time.

Dengan kombinasi ini, Snorter bukan hanya alat trading, tetapi juga pelindung modal yang efektif di pasar yang bergerak cepat.

Baca juga Crypto yang Akan Naik 2025 - Daftar Pesaing Teratas

Roadmap Snorter: Tahap Pertumbuhan yang Terstruktur

Snorter memiliki roadmap empat tahap yang jelas:

Development – Meliputi riset pasar, desain arsitektur bot, pengembangan & audit smart contract, optimalisasi website, dan rilis whitepaper. Token Launch – Pelaksanaan kampanye marketing, presale token $SNORT, uji coba beta komunitas, kerja sama influencer, peluncuran bot di Solana, distribusi token, dan implementasi bridge antar-chain. Multi-Chain Expansion – Peluncuran di jaringan EVM, fitur baru di Telegram, pengembangan ekosistem multi-chain, dan integrasi dashboard pengguna. Bot Expansion – Penambahan algoritma trading lanjutan, kemitraan DeFi, sistem governance komunitas, API trading, dan ekspansi ekosistem.

Tokenomics: Distribusi Strategis $SNORT

Distribusi token Snorter atau SNORTENOMICS diatur untuk mendukung pengembangan jangka panjang:

25% untuk pengembangan produk

20% untuk pemasaran

20% untuk likuiditas di exchange

10% untuk hadiah komunitas

10% untuk airdrop

10% untuk treasury

5% untuk staking rewards

Total suplai $SNORT adalah 500.000.000 token, dengan kontrak Ethereum: 0x21F5B2BAcb67C94Aa0982cE7428f7d1B3c9cEB53.

Baca juga Koin Meme Crypto Terbaik 2025 di Pasar

Cara Membeli Token $SNORT di Presale

$SNORT dapat dibeli di jaringan Solana maupun Ethereum. Prosesnya sederhana:

Pilih metode pembayaran (SOL, ETH, USDT, USDC, atau kartu). Hubungkan wallet Anda ke platform presale Snorter. Tentukan jumlah pembelian. Konfirmasi transaksi.

Untuk memindahkan token antar jaringan, gunakan Portal Bridge. Cukup hubungkan wallet Ethereum, pilih token $SNORT, tentukan Solana sebagai tujuan, dan konfirmasi transaksi. Token akan otomatis muncul di wallet Solana Anda.

Staking $SNORT: Dapatkan Pendapatan Pasif Hingga 144% per Tahun

Program staking Snorter memungkinkan investor memperoleh imbal hasil hingga 144% APY. Hadiah staking dibagikan pada kecepatan 9,51 $SNORT per blok Ethereum selama satu tahun. Dengan mekanisme ini, investor bisa mendapatkan penghasilan pasif sambil menunggu apresiasi harga token pasca listing.

Mengapa Presale Snorter Menarik di 2025

Dengan harga presale saat ini $0.1011 atau Rp1.652 per token dan dana yang sudah terkumpul lebih dari $3,04 juta dari target $3,47 juta, peluang untuk masuk di harga awal semakin terbatas. Setelah fase presale berakhir, harga token diperkirakan akan naik signifikan ketika rilis di pasar publik.

Cara Termudah Beli $SNORT Sebelum Harga Naik!

Ingin tahu langkah cepat membeli token $SNORT sebelum harga presale melonjak? Panduan ini akan memandu Anda dari awal hingga transaksi selesai, bahkan jika Anda pemula di dunia crypto. Jangan tunggu sampai harganya naik — baca selengkapnya di cara membeli Snorter di presale dan amankan posisi Anda sekarang.

Prediksi Harga Snorter: Apakah $SNORT Akan Meledak Setelah Listing?

Banyak investor penasaran seberapa tinggi harga $SNORT bisa naik pasca listing. Analisis terbaru menunjukkan potensi pertumbuhan besar yang tidak boleh diabaikan. Simak detail prediksinya di analisis harga Snorter dan putuskan apakah ini momen terbaik Anda untuk masuk.

Snorter: Meme Coin dengan Otak Trading Bot

Snorter bukan sekadar meme coin — proyek ini hadir dengan utilitas nyata yang bisa membantu Anda menangkap peluang trading terbaik. Cari tahu bagaimana fitur-fitur canggihnya bekerja di penjelasan lengkap tentang Snorter dan lihat kenapa komunitas crypto begitu antusias.

Scam atau Legit? Bongkar Fakta Tentang Snorter

Sebelum berinvestasi, penting untuk tahu apakah sebuah proyek benar-benar terpercaya. Artikel ini membedah semua klaim tentang Snorter dan memberikan penilaian objektif. Baca selengkapnya di Snorter Bot Token: scam atau legit? sebelum Anda memutuskan.

Catatan Akhir

Lonjakan volume perdagangan PEPE yang hampir menyentuh $1 miliar menjadi sinyal kuat bahwa pasar tengah bersiap untuk pergerakan besar. Pola symmetrical triangle yang terbentuk selama delapan bulan terakhir menunjukkan potensi breakout yang dapat memicu rally hingga ratusan persen. Faktor pendukung seperti kenaikan Ethereum semakin memperkuat prospek bullish ini.

Namun, seperti halnya peluang di pasar sekunder, investor juga mulai mencari opsi yang berpotensi memberikan imbal hasil lebih besar di fase awal. Snorter hadir sebagai salah satu kandidat terkuat dengan kombinasi daya tarik komunitas ala meme coin dan utilitas nyata sebagai trading bot berbasis Solana. Potensi multi-chain expansion membuatnya relevan untuk jangka panjang.

Dengan harga presale $SNORT yang masih di kisaran $0.1011, ruang kenaikan pasca listing terlihat sangat terbuka. Dana yang sudah terkumpul lebih dari $3,04 juta menandakan tingginya minat pasar terhadap proyek ini. Momentum ini bisa cepat berubah begitu target presale tercapai.

Investor yang ingin memaksimalkan potensi profit di 2025 perlu bertindak cepat. Snorter menawarkan staking hingga 144% APY, fitur proteksi anti-scam, dan eksekusi order cepat — kombinasi yang sulit ditemukan di proyek presale lainnya. Dengan presale yang hampir habis, ini adalah momen yang tidak boleh terlewat.

Kesempatan emas jarang datang dua kali di dunia crypto. Baik Anda tertarik pada peluang PEPE atau ingin masuk lebih awal di Snorter, kuncinya adalah mengambil tindakan saat momentum sedang tinggi. Semakin cepat Anda bergerak, semakin besar peluang meraih hasil maksimal. Kunjungi web resmi presale Snorter sekarang juga!

Gabung Komunitas Crypto Terbesar di Indonesia!

Jangan lewatkan berita terbaru, tips trading, dan peluang presale seperti Snorter yang dibagikan langsung setiap hari. Komunitas ini penuh dengan trader aktif yang siap berbagi insight berharga. Klik untuk bergabung dengan grup Telegram Crypto News Indonesia dan mulai terhubung sekarang.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.