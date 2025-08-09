Prediksi Harga Pepe: Lonjakan Volume $500 Juta Isyaratkan Pembalikan Tren – Potensi Kenaikan Eksplosif di Depan Mata

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Pepe (PEPE) mencatat kenaikan 2% dalam 24 jam terakhir setelah Presiden Donald Trump menandatangani executive order (EO) yang berpotensi segera memungkinkan investor Amerika memasukkan aset crypto ke dalam akun pensiun mereka. Langkah ini memperkuat proyeksi harga Pepe yang bullish, dengan lonjakan volume perdagangan menjadi konfirmasi tambahan.

Setelah menyentuh titik terendah di kisaran $400 juta atau sekitar Rp6,50 triliun pada 3 Agustus, volume perdagangan kembali menembus level $500 juta atau sekitar Rp8,13 triliun seiring para trader memborong aset crypto pasca berita tersebut.

Fact Sheet: President Donald J. Trump Democratizes Access to Alternative Assets for 401(k) Investorshttps://t.co/kBmDeAGNv0 — Karoline Leavitt (@PressSec) August 7, 2025

Akun 401(k) di Amerika saat ini menampung aset lebih dari $8,7 triliun atau sekitar Rp141.392 triliun, yang digunakan pekerja untuk menabung dana pensiun. Pembayaran pajak biasanya ditangguhkan hingga pemilik akun mulai melakukan penarikan ketika memasuki usia pensiun.

Meme coin seperti Pepe berpotensi mendapatkan keuntungan signifikan jika exchange-traded funds (ETF) yang terhubung dengan token kategori ini mulai mendapat persetujuan dari U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).

Prediksi Harga PEPE: Pengumuman dari Gedung Putih Berpotensi Picu Short Squeeze

Hampir $300 juta atau sekitar Rp4,87 triliun posisi short dilikuidasi kemarin di pasar crypto, setelah kabar tersebut mendorong reli pada altcoin utama seperti XRP (XRP), Solana (SOL), dan Ethereum (ETH).

Di saat yang sama, open interest di pasar futures mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir ketika Pepe bangkit dari level terendahnya baru-baru ini. Berdasarkan data CoinGlass, OI sempat mencapai $570 juta atau sekitar Rp9,26 triliun, lalu secara bertahap naik ke level terkini di $678 juta atau sekitar Rp11,02 triliun.

Grafik 4 jam PEPE menunjukkan harga terus bergerak naik mendekati 200-period exponential moving average (EMA) pada kerangka waktu rendah ini, dan berpotensi segera menguji resistance penting di $0,00001180 atau sekitar Rp0,000192.

Dengan potensi miliaran dolar mengalir masuk ke pasar crypto dalam jangka pendek, kenaikan menuju swing high terbaru di $0,00001400 atau sekitar Rp0,000228 kemungkinan hanya tinggal menunggu waktu.

Indeks Kekuatan Relatif (Relative Strength Index / RSI) mengindikasikan masih ada ruang untuk kenaikan lebih lanjut karena belum memasuki area overbought. Pergerakan eksplosif berpotensi terjadi jika harga menembus di atas $0,00001200 atau sekitar Rp0,000195, yang dapat membuka peluang keuntungan jangka pendek hingga 17% untuk PEPE.

SUBBD (SUBBD) Tawarkan Ruang yang Lebih Menguntungkan bagi Kreator Konten dengan Memanfaatkan Kekuatan Desentralisasi

SUBBD (SUBBD) adalah platform konten berbasis blockchain yang memberi peluang bagi kreator untuk memperoleh pendapatan pasif dari gambar dan video yang dihasilkan oleh AI.

Proyek ini bertujuan menghapus praktik pemblokiran tidak adil yang pernah dialami para influencer, dengan memberikan mereka hak suara dalam kebijakan moderasi platform. Biaya layanan di SUBBD juga jauh lebih rendah dibandingkan alternatif terpusat seperti OnlyFans.

Melalui token $SUBBD, para penggemar akan mendapatkan potongan harga untuk biaya langganan, akses awal ke fitur-fitur baru, dan kesempatan untuk mengajukan permintaan khusus kepada kreator favorit mereka.

Saat ini lebih dari 2.000 kreator telah bergabung. Jika jutaan pengikut mereka mulai beralih ke platform ini, permintaan terhadap $SUBBD berpotensi melonjak tajam.

Untuk membeli token ini dengan harga diskon presale, cukup kunjungi situs resmi SUBBD dan hubungkan wallet Anda (misalnya Best Wallet). Pembelian dapat dilakukan dengan menukar USDT atau ETH, atau menggunakan kartu bank untuk berinvestasi.

Panduan Cara Membeli SUBBD di Presale!

Ingin tahu cara paling mudah mendapatkan $SUBBD sebelum harganya naik di market? Panduan cara membeli SUBBD di presale ini akan memandu Anda langkah demi langkah, mulai dari menghubungkan wallet hingga menyelesaikan transaksi. Jangan tunggu sampai presale berakhir dan harganya melonjak di exchange, karena kesempatan terbaik hanya ada sekarang. Klik linknya sekarang sebelum kesempatan ini hilang.

Prediksi Harga SUBBD yang Bisa Buat Anda Terkejut

Jika Anda penasaran seberapa tinggi potensi harga SUBBD dalam beberapa bulan ke depan, Anda wajib membaca prediksi harga SUBBD terbaru ini. Analisisnya membongkar target jangka pendek dan jangka panjang, plus faktor pendorong harga yang jarang dibahas media lain. Baca sekarang sebelum tren ini diincar investor besar.

Catatan Akhir: Momentum Bullish PEPE dan Peluang SUBBD

Lonjakan volume perdagangan Pepe hingga $500 juta pasca kebijakan terbaru Presiden AS menjadi sinyal kuat bahwa pasar sedang berada di fase pembalikan tren. Data likuidasi short senilai hampir $300 juta memperkuat potensi reli lanjutan. Resistance kunci di $0,00001180 menjadi area penting yang bisa memicu kenaikan cepat jika ditembus. Momentum ini mencerminkan sentimen positif yang juga dapat menguntungkan proyek baru seperti SUBBD.

Pergerakan harga PEPE yang mendekati 200 EMA di grafik 4 jam menunjukkan tekanan beli yang konsisten. RSI yang belum overbought memberikan ruang kenaikan lebih lanjut hingga potensi 17% dalam jangka pendek. Situasi ini mirip dengan tahap awal lonjakan token presale yang mulai dilirik investor. SUBBD dapat memanfaatkan sentimen pasar bullish ini untuk menarik lebih banyak pembeli.

Potensi miliaran dolar yang akan masuk ke pasar crypto akibat kebijakan investasi pensiun menjadi katalis penting bagi seluruh ekosistem. Jika ETF untuk meme coin dan token niche mendapat persetujuan SEC, minat terhadap aset alternatif akan melonjak. SUBBD sebagai platform konten berbasis blockchain punya keunikan yang dapat memikat kreator dan investor. Momentum seperti ini jarang datang dua kali.

Presale SUBBD menawarkan harga diskon yang tidak akan bertahan lama sebelum listing di exchange. Selain itu, holder token mendapat keuntungan eksklusif seperti potongan biaya langganan, akses fitur baru, dan hak suara dalam kebijakan platform. Dengan lebih dari 2.000 kreator yang sudah bergabung, peluang pertumbuhan komunitas ini sangat besar. Bergabung sejak awal berarti memaksimalkan potensi cuan saat hype meningkat.

Jika PEPE menunjukkan bahwa sentimen bullish mampu menggerakkan pasar secara masif, SUBBD memiliki potensi serupa di segmen berbeda. Kombinasi tren adopsi blockchain, kreativitas AI, dan model pendapatan kreator yang lebih adil membuatnya menjadi pilihan menarik. Saat tren bullish masih panas, menunda bisa berarti kehilangan momentum. Ambil langkah sekarang dan amankan posisi di presale SUBBD sebelum terlambat.

Jangan lewatkan setiap peluang besar di dunia crypto, mulai dari berita market terkini hingga tips presale token seperti SUBBD. Bergabunglah di grup Telegram Crypto News Indonesia untuk mendapatkan update langsung dari sumber terpercaya. Dengan begitu, Anda akan selalu selangkah di depan trader lain. Klik linknya dan bergabung sekarang, gratis.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.