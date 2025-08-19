PEPE Naik 45 Persen Secara Tahunan, Snorter Token Tembus Rp52,8 Miliar dan Muncul Sebagai Presale Kripto Terbaik

Meskipun harga PEPE mengalami koreksi 0,63% dalam 24 jam terakhir, performa tahunan coin ini tetap impresif. Di tengah tren tersebut, Snorter Token sukses mengumpulkan lebih dari Rp52,8 miliar dalam tahap presale—mendorongnya naik sebagai salah satu altcoin terbaik pilihan komunitas crypto.

Harga PEPE Coin (PEPE) saat ini berada di $0.00001055 atau sekitar Rp0,17, berdasarkan kurs terbaru Rp16.269/USD.

Kapitalisasi pasar PEPE tercatat di level $4,44 miliar (Rp72,2 triliun), dengan volume perdagangan harian sebesar $527,77 juta (Rp8,58 triliun). Total pasokan mencapai 420,69 triliun PEPE, dengan 99,999% telah beredar.

Nama Koin Pepe Coin (PEPE) Pepe Coin Harga $0.000011 Pepe Coin ATH $0.000027 (December 9, 2024) Pepe Coin Perubahan Harga dalam 24 Jam ▼ -7.76% Pepe Coin Perubahan Harga dalam 7 Hari ▲ 1.81% Pepe Coin Kapitalisasi Pasar $4.72B Sirkulasi Pasokan 420.69T

Trader terkenal dari akun X bernama Crypto Trade Plazma mengungkapkan bahwa PEPE sedang mengalami underperformance yang tidak wajar jika dibandingkan dengan pasar secara keseluruhan. Ia menekankan bahwa tren naik PEPE sudah berlangsung selama lebih dari 5 bulan dan masih menghormati garis support yang terbentuk.

$PEPE has been on consistent uptrend for 160 days.

It's holding up extremely well on red days.



Within a week the 200 day MA will start going up and algos will pick it up, likely starting a big repricing towards ATH. pic.twitter.com/9dtQbToc1r — Plazma (@Plazma0x) August 18, 2025

Snorter Bot: Kombinasi Meme Coin dan Teknologi Trading Nyata dengan Presale Rp52,8 Miliar

Snorter Token (SNORT) dirancang sebagai crypto utility bot berbasis Telegram yang beroperasi di jaringan Solana dan Ethereum. Dalam masa presale-nya, SNORT telah menggalang $3.242.270 atau setara Rp52.816.657.630, dan saat ini dipasarkan dengan harga $0.1017 (Rp1.654) per token.

Proyek ini memposisikan diri sebagai solusi trading otomatis dengan antarmuka Telegram, memungkinkan pengguna untuk mengeksekusi perintah seperti /snipe, /portfolio, dan lainnya secara instan—tanpa perlu membuka DEX atau aplikasi exchange tradisional.

Keunggulan utama dari Snorter Bot mencakup:

Biaya trading terendah di Solana hanya 0,85%

Akses eksklusif ke token-token baru

Eksekusi tercepat di ekosistem Solana

Perlindungan frontrunning dan MEV

Deteksi honeypot dan sistem anti-rugpull

Limit order, copy trading, dan fitur-fitur manajemen risiko otomatis lainnya

Audit independen oleh SolidProof dan Coinsult memastikan tidak ada temuan risiko kritikal pada smart contract-nya.

Token SNORT juga menawarkan sistem staking dengan reward tinggi. Saat ini, sebanyak 18.253.785 SNORT telah distake, dengan estimasi imbal hasil tahunan sebesar 137%, didistribusikan sebanyak 9,51 token SNORT per blok ETH.

Roadmap Snorter Bot: Perluasan Fitur Menuju Multichain

Snorter Bot memiliki roadmap pengembangan yang terstruktur dan progresif hingga akhir tahun 2025. Proyek ini telah memasuki tahap lanjutan beta testing dan bersiap diluncurkan penuh pada kuartal ketiga tahun ini.

Tahap 1 – Pengembangan Awal:

Riset pasar dan perancangan arsitektur bot

Pengembangan dan audit smart contract

Peluncuran whitepaper dan optimasi situs

Tahap 2 – Peluncuran Token:

Kampanye pemasaran dan kemitraan influencer

Presale token SNORT

Beta testing komunitas

Peluncuran bot di jaringan Solana

Aktivasi bridge antar jaringan

Token generation dan klaim

Tahap 3 – Ekspansi Multichain:

Peluncuran bot di EVM chains (Ethereum, Polygon, dll.)

Penambahan fitur Telegram

Pengembangan ekosistem dan integrasi dashboard pengguna

Tahap 4 – Ekspansi Fitur:

Algoritma trading canggih

Kemitraan DeFi

Governance berbasis komunitas (DAO)

API trading dan ekspansi ekosistem

Snorter Bot menargetkan perluasan pengguna lintas blockchain, sehingga seluruh proses on-chain trading dapat dilakukan dari satu antarmuka Telegram saja.

SNORTENOMICS: Distribusi Token dan Ekosistem

Total suplai Snorter Token ditetapkan sebesar 500.000.000 SNORT, dengan pembagian alokasi sebagai berikut:

25% untuk pengembangan produk

20% untuk pemasaran

20% untuk likuiditas exchange

10% untuk reward komunitas

10% untuk program airdrop

10% untuk treasury

5% untuk staking rewards

Token SNORT tersedia di dua jaringan: Ethereum dan Solana. Pengguna dapat menggunakan Portal Bridge untuk mentransfer token antar jaringan dengan mudah.

Cara Membeli Snorter Token

Proses pembelian Snorter Token sangat mudah. Pengguna dapat membeli langsung melalui situs resmi presale menggunakan pilihan berikut:

ETH

SOL

USDT

USDC

Kartu kredit

Berikut langkah-langkah pembelian:

Kunjungi situs presale resmi Snorter Hubungkan wallet (Ethereum atau Solana), misalnya Best Wallet Pilih jumlah token yang ingin dibeli dan metode pembayaran Konfirmasi transaksi di wallet Token akan diklaim setelah presale berakhir

Untuk pengguna baru, tersedia opsi untuk membuat wallet langsung dari Telegram saat Snorter Bot resmi diluncurkan.

Snorter: Solusi All-in-One untuk Trading Kripto On-Chain

Snorter hadir sebagai solusi terbaik bagi investor yang lelah berburu meme coin tanpa arah dan sering menghadapi risiko honeypot, rugpull, atau transaksi lambat. Bot ini dirancang seperti aardvark yang menggali peluang tersembunyi dari dalam pasar Solana dan Ethereum secara real-time.

Snorter Bot memungkinkan pengguna untuk:

Melacak token baru sebelum listing besar

Mengeksekusi order dengan kecepatan tinggi

Mengamankan portofolio dari penipuan

Menyalin strategi dari trader top

Semua itu dilakukan melalui Telegram dengan antarmuka intuitif, menjadikannya pilihan utama untuk generasi investor kripto yang menginginkan kontrol instan dari perangkat seluler mereka.

Mengapa Snorter Layak Dipertimbangkan Sekarang?

Presale Snorter Token telah mencapai Rp52,8 miliar dari target maksimal Rp59,5 miliar, menunjukkan antusiasme pasar terhadap proyek ini. Harga token kini $0.1017 (Rp1.654) dan diprediksi akan naik pada fase berikutnya. Ini adalah waktu yang krusial bagi investor yang mencari entry point optimal sebelum listing di bursa.

Kombinasi antara visibilitas komunitas yang kuat, fitur teknologi nyata, keamanan audit, dan roadmap ekspansi multichain membuat SNORT tampil sebagai presale kripto paling solid dan utilitarian di 2025.

Saatnya Ambil Posisi di Snorter Token!

Snorter Token mencuri perhatian pasar kripto dengan mengumpulkan lebih dari Rp52,8 miliar hanya dalam fase presale. Sementara itu, PEPE tetap menunjukkan kekuatan tren tahunan meski terkoreksi jangka pendek. Data ini menunjukkan betapa besar minat investor terhadap proyek-proyek utilitarian dengan potensi pertumbuhan tinggi.

Snorter menonjol bukan hanya karena branding meme-nya, tetapi juga karena teknologi nyata berupa bot Telegram yang powerful. Fitur-fitur seperti auto-trading, copy trade, dan deteksi honeypot memberikan nilai lebih di ekosistem Solana dan Ethereum. Staking reward 137% juga menjadi daya tarik besar bagi investor jangka panjang.

Presale ini menjadi momen krusial karena harga SNORT diperkirakan naik pada fase berikutnya. Dengan audit keamanan dari SolidProof dan Coinsult, serta roadmap multichain yang progresif, proyek ini semakin terlihat solid. Untuk Anda yang mencari aset kripto dengan keseimbangan antara komunitas, teknologi, dan momentum—Snorter layak jadi prioritas.

Jangan lewatkan kesempatan masuk sebelum listing karena harga saat ini ($0.1017/Rp1.654) masih berada di fase bawah. Dengan sisa kuota presale yang makin menipis, sekarang adalah waktu terbaik untuk membeli. Ambil posisi sebelum semua orang berebut di bursa!

