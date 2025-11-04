Crypto Potensial 1000x yang Wajib Dipantau Menjelang Peluncuran XRP ETF

Setelah bertahun-tahun menjadi sorotan karena potensinya dalam mengubah sistem pengiriman uang lintas negara, XRP kini kembali menarik perhatian. Momentum ini semakin kuat sejak muncul kabar bahwa beberapa ETF berbasis XRP akan segera diluncurkan.

Hal inilah yang sedang banyak dinantikan para XRP army. Namun ada beberapa token yang juga potensial. Yang berpotensi memberikan keuntungan hingga 1000x kepada investor awal. Bukan hanya dari kenaikan harga, namun juga dari imbalan staking.

XRP ETF Memicu Kenaikan Harga

Menurut Nate Geraci, salah satu pendiri ETF Institute, ETF XRP yang akan datang bisa menjadi pemicu lonjakan harga $XRP secara signifikan.

Sometime in next two weeks, I expect launch of first spot xrp ETFs…



SEC had open litigation against Ripple for past five years, up until three months ago.



IMO, launch of spot xrp ETFs represents final nail in coffin of previous anti-crypto regulators.



Have come a *LONG* way. — Nate Geraci (@NateGeraci) November 3, 2025

Persetujuan dari SEC untuk beberapa ETF XRP sebenarnya diperkirakan akan keluar pada akhir Oktober, namun penundaan akibat penutupan sebagian aktivitas pemerintahan membuat peluncurannya mundur. Nate mengungkapkan melalui akun X bahwa ETF XRP pertama kemungkinan akan meluncur dalam dua minggu ke depan.

Namun beberapa presale crypto berikut ini tak bisa diabaikan, karena memiliki potensi yang cukup tinggi untuk menawarkan keuntungan.

PEPENODE ($PEPENODE) – Meme Coin Mine-to-Earn Pertama dengan Reward untuk Pemain Terbaik

PEPENODE ($PEPENODE) menghadirkan kembali keseruan membangun kerajaan crypto mining versi virtual tanpa kerepotan teknis di dunia nyata. Tanpa perlu membeli perangkat mahal atau bersaing dengan perusahaan besar, PEPENODE membawa pengalaman mining ke dalam permainan on-chain yang menyenangkan dan kompetitif.

Proyek ini memungkinkan pengguna memiliki ruang server virtual yang bisa dikustomisasi, lengkap dengan node-node yang menghasilkan token $PEPENODE berdasarkan besarnya hashrate yang dimiliki. Makin banyak server yang dibeli, makin tinggi hash rate Anda, dan makin besar pula reward yang bisa diperoleh.

Namun, strategi penggunaan $PEPENODE menjadi kunci utama dalam permainan. Setiap ruang server punya keterbatasan ruang, sehingga pemilihan node yang dipasang menjadi keputusan yang sangat penting.

Server premium menawarkan efisiensi dan hash rate lebih tinggi, sementara kombinasi node tertentu dapat membuka peningkatan performa signifikan. Hal ini membuat PEPENODE bukan sekadar game mining, tapi juga permainan strategi yang cerdas.

Token $PEPENODE menjadi pusat ekonomi di dalam game. Pemain dapat mengembalikan server yang dimiliki untuk ditukar kembali dengan token, baik untuk diinvestasikan ulang pada server yang lebih mahal, atau ditukar ke aset crypto lainnya. Kesempatan emas bisa dimulai sejak awal melalui presale resmi $PEPENODE.

Hingga saat ini, proyek ini telah berhasil mengumpulkan dana lebih dari $2 juta atau sekitar 33,3 miliar rupiah, dan token masih tersedia seharga $0.0011317 per tokennya dan prediksi harga Pepenode menunjukkan bahwa token ini akan semakin naik harganya dalam beberapa tahun ke depan.

Bukan hanya murah, presale ini juga memberikan keuntungan staking hingga 631% per tahun. Karena presale bersifat dinamis, semakin cepat Anda membeli dan staking, semakin tinggi pula potensi imbal hasilnya.

Jika Anda merupakan pemula dan tertarik dengan token ini, silakan baca panduan kami tentang cara beli Pepenode. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari komunitas PEPENODE sebelum game ini resmi diluncurkan. Ikuti akun X (Twitter) resmi proyek ini dan juga Telegram agar tidak ketinggalan berita terbaru dari proyek ini.

Bitcoin Hyper ($HYPER) – Meningkatkan Jaringan Bitcoin dengan Solana Layer-2

Bitcoin Hyper ($HYPER) hadir sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan jaringan Bitcoin yang sudah mulai terasa usang. Proyek ini membangun Layer-2 berbasis Solana Virtual Machine (SVM) yang mengintegrasikan teknologi zk-rollups untuk mempercepat transaksi dan menurunkan biaya.

Dengan pendekatan ini, Bitcoin Hyper bertujuan menghidupkan kembali efisiensi jaringan Bitcoin sekaligus membuka pintu untuk adopsi smart contract. Selama ini, jaringan Bitcoin masih kalah bersaing dalam hal kecepatan dan biaya transaksi dibandingkan Ethereum dan Solana.

Aktivitas langsung di jaringan utama Bitcoin menjadi mahal dan lambat, terutama untuk pengguna ritel atau pengembang aplikasi Web3. Bitcoin Hyper ingin mengubah dinamika ini dengan infrastruktur yang lebih modern.

Dengan SVM, Bitcoin Hyper dapat memproses ribuan transaksi per detik secara paralel. Transaksi ini awalnya dicatat di buku besar sementara, lalu dikembalikan ke Layer-1 Bitcoin saat jaringan sepi aktivitas. Strategi ini secara drastis memangkas biaya tanpa mengorbankan keamanan jaringan.

Namun, keunggulan paling menarik dari Bitcoin Hyper adalah hadirnya fitur smart contract untuk jaringan Bitcoin. Pengguna bisa mengeksekusi trading crypto pairs, mengirim NFT, hingga mengakses protokol DeFi, semua tanpa perlu melepaskan kepemilikan atas aset Bitcoin mereka.

Token $HYPER menjadi tulang punggung ekosistem ini. Dengan memegang $HYPER, Anda akan mendapatkan berbagai manfaat seperti:

Diskon biaya transaksi untuk menjalankan smart contract atau trading.

Hak voting dalam DAO Bitcoin, memberi Anda suara untuk arah pengembangan ekosistem.

Akses eksklusif ke fitur tertentu di aplikasi dApps Bitcoin Hyper yang hanya tersedia untuk holder $HYPER.

Tidak heran jika presale Bitcoin Hyper sudah meraih lebih dari $25,7 juta atau sekitar 431 miliar rupiah. Harga token saat ini berada di angka $0.013215 atau sekitar 221 rupiah per keping. Presale ini bersifat dinamis, artinya harga terus naik seiring tingginya permintaan. Meski begitu, Anda masih bisa ikut serta hari ini dan mengunci imbal hasil staking hingga 46% per tahun.

Segera dapatkan $HYPER Anda dan jadilah bagian dari masa depan jaringan Bitcoin yang lebih cepat, murah, dan kaya fitur. Baca panduan kami tentang cara beli Bitcoin Hyper dan juga lihat prediksi harga Bitcoin Hyper yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

Ikuti juga akun resmi sosial media mereka seperti Telegram dan akun resmi X (Twitter) agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar proyek crypto yang satu ini.

Ripple ($XRP) – Transaksi Lintas Negara dengan Biaya Murah dan Kecepatan Tinggi

Ripple ($XRP) merupakan token asli dari XRP Ledger, sebuah blockchain yang dirancang khusus untuk penyelesaian pembayaran lintas negara dengan kecepatan dan efisiensi tinggi. Diciptakan oleh Ripple Labs, $XRP digunakan oleh lembaga keuangan global sebagai jembatan antar mata uang dalam proses transfer internasional.

Keunggulan utama dari Ripple terletak pada kecepatan transaksi yang luar biasa cepat, yakni hanya 3–5 detik. Hal ini jauh lebih efisien dibanding sistem perbankan tradisional seperti SWIFT, yang sering memakan waktu berhari-hari. Selain itu, biaya transaksi di jaringan Ripple sangat rendah, menjadikannya solusi ideal bagi bank dan institusi keuangan besar.

Dalam sistem konvensional, bank harus menyimpan cadangan dalam berbagai mata uang untuk memfasilitasi transaksi global. Ripple mengatasi masalah ini dengan memanfaatkan $XRP sebagai aset jembatan (bridge asset), sehingga proses transfer lintas negara menjadi lebih cepat tanpa membekukan modal di banyak pasangan mata uang.

Meski sempat mengalami tekanan regulasi dari SEC, saat ini sentimen pasar terhadap Ripple kembali positif. Terutama setelah munculnya ekspektasi tinggi atas peluncuran XRP ETF dalam waktu dekat.

Data terbaru menunjukkan harga $XRP sempat turun dari $2,80 ke $2,30 saat koreksi pasar Oktober, namun kini telah stabil di kisaran $2,30–$2,50 atau sekitar 38.500 hingga 41.900 rupiah.

Antusiasme institusi terhadap $XRP pun terus tumbuh. Apabila ETF benar-benar diluncurkan dalam dua minggu ke depan seperti yang disampaikan Nate Geraci, bukan tidak mungkin Ripple kembali mencetak level harga baru.

Kombinasi kecepatan transaksi, efisiensi biaya, dan adopsi yang meningkat menjadikan $XRP tetap relevan di tengah kompetisi altcoin yang semakin ketat. Jangan lupa baca panduan kami tentang cara beli XRP dan juga prediksi harga XRP sebelum membeli token crypto yang satu ini.

