Fartcoin (FARTCOIN) telah mencatatkan namanya dalam sejarah meme coin, dengan harga saat ini masih berada di level 55x lebih tinggi dibanding titik terendah tahun lalu. Lonjakan ini berhasil mengubah sebagian pemegang awalnya menjadi “borjuis” di dunia crypto.

Menemukan token seperti itu tepat di titik harga terendahnya jarang terjadi hanya karena keberuntungan. Umumnya, peluang ini dimiliki oleh trader yang memiliki akses pada informasi istimewa atau menggunakan tools khusus untuk memantau likuiditas serta mendeteksi peluang breakout sebelum pasar yang lebih luas mengetahuinya.

Snorter Bot Token (SNORT) hadir untuk memberikan keunggulan yang sama kepada trader ritel. Teknologi ini memindai mempool dan event di DEX untuk menangkap potensi token dengan peluang 100x segera setelah muncul.

Bagi yang sudah mengikuti proyek ini, bot trading berbasis Telegram di jaringan Solana ini telah berhasil mengumpulkan dana lebih dari $3 juta (sekitar Rp48,87 miliar) hanya dalam waktu sedikit lebih dari dua bulan, melampaui pencapaian awal salah satu bot populer saat ini, Banana Gun.

Investor awal yang baru mengetahui Snorter masih bisa mengamankan SNORT di harga $0,1011 (sekitar Rp1.644) sebelum harga naik pada tahap pendanaan berikutnya dalam 43 jam ke depan.

Lonjakan 120x FARTCOIN Menunjukkan Alasan Snorter Bisa Jadi Penyeimbang untuk Trader Ritel

FARTCOIN menjadi fenomena meme coin dan masih memegang rekor sebagai token paling bernilai yang pernah meluncur di Pump.fun, dengan kapitalisasi pasar saat ini mencapai $1,1 miliar (sekitar Rp17,92 triliun).

Asal-usulnya berawal dari sesi AI “terminal of truth” di platform X yang secara bercanda menyebut “Fartcoin” sebagai nama meme coin yang sempurna. Saat resmi diluncurkan pada Oktober 2024, candaan ini berubah menjadi kekuatan besar, melesat ke valuasi $1 miliar (sekitar Rp16,29 triliun) hanya dalam dua bulan dan sempat mencapai puncak di $2,5 miliar (sekitar Rp40,72 triliun).

Peserta awal mendapatkan imbal hasil luar biasa. Dari harga peluncuran, FARTCOIN memberikan keuntungan sekitar 55x bagi mereka yang menjual di sepanjang kenaikan. Trader yang keluar mendekati harga puncak $2,48 (sekitar Rp40.377) meraih imbal hasil hampir 120x.

Artinya, modal $1.000 (sekitar Rp16,29 juta) bisa berkembang menjadi sekitar $120.000 (sekitar Rp1,95 miliar).

Peluang seperti ini dapat mengubah hidup, namun jarang bisa diakses trader ritel. Posisi awal biasanya dikuasai institusi atau whale yang memiliki akses sinyal internal, sementara trader ritel sering kali hanya menjadi “exit liquidity” ketika harga sudah terlanjur naik tinggi.

Snorter Bot Token hadir untuk mengubah kondisi tersebut. Teknologinya dirancang untuk mendeteksi token breakout seperti FARTCOIN sedini mungkin, memberi trader ritel kesempatan meraih keuntungan awal yang biasanya hanya dinikmati whale.

Dengan menciptakan level permainan yang setara, Snorter menjadikan perburuan peluang 55x atau bahkan 120x sebagai permainan yang lebih adil untuk semua pihak.

Teknologi Snorter Dirancang untuk Memburu FARTCOIN Berikutnya

Kemampuan Snorter Bot Token untuk mendeteksi meme coin sebelum terjadi lonjakan besar seperti FARTCOIN berasal dari fitur Fast Sniper. Fitur ini, yang umumnya tidak dimiliki oleh bot populer di pasar, bekerja dengan terus memantau mempool Solana dan smart contract DEX untuk menangkap momen persis ketika liquidity pool baru terbentuk.

How it feels auto-sniping with $SNORT and catching pumps all day every day. pic.twitter.com/FO7eoz0cHe — Snorter (@SnorterToken) August 11, 2025

Ekosistem meme coin saat ini terbagi antara Pump.fun – yang sudah lama menjadi pemimpin launchpad – dan LetsBonk, pesaing baru dari komunitas Bonk yang sempat mengambil posisi teratas pada Juli sebelum Pump.fun kembali merebut dominasinya.

Bagi Snorter, siapa pun yang memimpin tidak menjadi masalah. Baik token yang naik dari bonding curve Pump.fun maupun yang langsung tayang melalui auto-listing LetsBonk, endpoint RPC privat milik Snorter dapat mendeteksi pool dan pasangan perdagangan dalam hitungan milidetik, lalu mengeksekusi order beli sebelum harga mulai bergerak.

Desain native di jaringan Solana memastikan eksekusi perdagangan berjalan dengan latensi minimal dan biaya jauh lebih rendah dibanding bot berbasis Ethereum, bahkan yang mendukung multichain sekalipun. Throughput tinggi Solana menjaga transaksi tetap lancar tanpa hambatan yang bisa mengorbankan kecepatan dan harga masuk trader.

Fitur copy trading menambah keunggulan lain, memungkinkan pengguna secara otomatis menyalin pergerakan trader Snorter dengan performa terbaik tanpa kehilangan momen masuk. Perlindungan MEV membantu mencegah serangan frontrunning, sedangkan deteksi honeypot memindai kontrak untuk menghindari token yang memperbolehkan pembelian tetapi memblokir penjualan.

Bayangkan jika Snorter sudah aktif saat FARTCOIN diluncurkan, trader ritel bisa mendapatkan harga masuk di $0,02 (sekitar Rp325) alih-alih membeli setelah hype terjadi. Kini, setidaknya Snorter dapat bersiap memburu peluang besar berikutnya.

Alasan SNORT Punya Potensi Selevel FARTCOIN

Di tengah pasar yang bergerak cepat menuju otomatisasi, bot trading crypto sudah menjadi industri senilai $40,8 miliar (sekitar Rp664,66 triliun) pada 2024. Analis memproyeksikan nilainya akan melonjak mendekati $985 miliar (sekitar Rp16.042,23 triliun) pada 2034.

Skala ini menunjukkan satu hal: trading manual semakin tidak menguntungkan. Bersaing dengan bot yang beroperasi 24/7 membuat trader manual hampir selalu terlambat masuk ke peluang terbaik.

Namun, memilih sembarang bot tidak akan menyelesaikan masalah. Bot harus sesuai dengan lanskap pasar saat ini, dan dengan sebagian besar meme coin terbesar kini meluncur di Solana, trader membutuhkan eksekusi yang lebih cepat dan lebih murah dibanding alternatif berbasis Ethereum. Di area inilah Snorter Bot Token menunjukkan keunggulannya.

Berbeda dengan bot Solana lainnya, Snorter tidak hanya mendeteksi token baru dengan cepat, tetapi juga melakukannya dengan biaya eksekusi terendah di pasar, yakni hanya 0,85%. Sebagai perbandingan, beberapa kompetitor di Solana mengenakan biaya hingga 1,5%. Perbedaan biaya ini dapat memberi dampak besar pada profitabilitas jangka panjang.

Memegang token SNORT memberi akses pada biaya yang lebih rendah, analitik lanjutan, reward staking, hak suara governance, dan fitur premium lainnya.

Kombinasi kecepatan, efisiensi biaya, dan utilitas ini membuat influencer crypto populer Borch Crypto melihat potensi SNORT setara dengan FARTCOIN – bahkan dengan peluang naik hingga 100x.

Cara Mendapatkan SNORT Sebelum Melonjak 100x

Saat ini, peluang terbaik untuk masuk ke SNORT adalah selama tahap presale.

Untuk bergabung, kunjungi situs resmi Snorter Bot Token dan beli SNORT menggunakan SOL, ETH, BNB, USDT, USDC, atau bahkan kartu kredit.

Snorter merekomendasikan penggunaan wallet noncustodial bersertifikasi WalletConnect seperti Best Wallet. Wallet ini menampilkan saldo presale SNORT langsung di dalam aplikasi dan memberikan akses eksklusif ke peluncuran token baru melalui fitur Upcoming Tokens.

Best Wallet sudah tersedia di Google Play dan Apple App Store.

Ikuti akun resmi Snorter di X dan Instagram untuk mendapatkan pembaruan terbaru. Klik tautan di situs resmi untuk ikut berpartisipasi dalam presale.

Catatan Akhir

Snorter Bot Token hadir untuk memberikan peluang yang biasanya hanya dimiliki whale kepada trader ritel. Teknologinya mampu mendeteksi token potensial seperti FARTCOIN sebelum harga melonjak tajam. Dengan eksekusi cepat di jaringan Solana, biaya rendah, dan fitur premium, Snorter menjadi senjata yang relevan untuk era bot trading. Potensi pertumbuhannya bisa sangat besar di pasar yang terus berkembang.

Data FARTCOIN menunjukkan bahwa keuntungan 55x hingga 120x bukanlah hal mustahil. Bedanya, kali ini peluangnya bisa diakses lebih luas melalui teknologi seperti Snorter. Ini membuat presale Snorter menjadi momen yang patut diperhatikan. Momentum seperti ini jarang datang dua kali.

Presale Snorter saat ini menawarkan harga terbaik sebelum kenaikan tahap berikutnya. Investor bisa membeli menggunakan berbagai aset populer, termasuk SOL, ETH, dan USDT. Dukungan wallet seperti Best Wallet memudahkan partisipasi dan memberi akses fitur eksklusif. Kecepatan bertindak akan menjadi kunci untuk memaksimalkan keuntungan.

Dengan target industri bot trading mencapai hampir $1 triliun pada dekade berikutnya, posisi awal di proyek seperti Snorter bisa menjadi langkah strategis. Fitur seperti Fast Sniper, copy trading, dan perlindungan MEV memperkuat daya tariknya. Investor yang masuk sekarang berada di posisi ideal untuk menangkap peluang besar berikutnya.

Jika Anda mencari peluang setara atau bahkan lebih baik dari FARTCOIN, Snorter adalah kandidat kuat. Waktu presale yang terbatas membuat urgensi semakin tinggi. Ambil tindakan sekarang untuk mengamankan harga awal dan manfaatkan semua keunggulannya. Jangan biarkan peluang ini berlalu tanpa Anda menjadi bagian di dalamnya. Klik tautan di situs resmi untuk ikut berpartisipasi dalam presale.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.