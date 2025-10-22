Michael Saylor Sebut 1 Crypto Akan Naik 19.500% – Tapi 3 Presale Ini Bisa Lebih Dahsyat

Michael Saylor, salah satu tokoh paling vokal di dunia cryptocurrency, kembali membuat pernyataan kontroversial: ia memprediksi bahwa harga satu crypto bisa melonjak lebih dari 19.500% dalam dua dekade ke depan. Crypto yang ia maksud tentu saja adalah Bitcoin.

Sinyal Bull Market dari Saylor, Tapi Investor Retail Harus Cermat

Namun, ada tantangan besar bagi investor retail yang ingin mengikuti jejak Saylor. Harga Bitcoin kini sudah mencapai $108.073,13 atau setara dengan Rp1.794.626.876 (berdasarkan kurs Rp16.606/USD per 22 Oktober 2025). Dengan harga setinggi itu, potensi ROI besar hanya bisa diraih dalam jangka waktu yang sangat panjang dan dengan modal sangat besar.

Di sinilah letak dilema investor kecil. Banyak yang ingin mendapatkan hasil luar biasa seperti Saylor, tetapi tidak punya daya beli yang cukup besar untuk masuk ke Bitcoin sekarang. Untungnya, ada peluang presale altcoin yang dinilai bisa memberikan imbal hasil jauh lebih cepat dan besar — bahkan diprediksi bisa melampaui 1000x dalam beberapa bulan.

Sebelum membahas tiga presale terpanas saat ini, mari kita pahami dulu mengapa Bitcoin kembali menjadi sorotan dan bagaimana pasar crypto global sedang bersiap menuju fase akumulasi besar.

Bitcoin Mendekati Arah Baru: Apa yang Mendorong Optimisme Pasar?

Bitcoin saat ini diperdagangkan pada harga $108.073,13 atau Rp1.794.626.876. Meski mengalami penurunan ringan 2,21% dalam 24 jam terakhir, volume perdagangan tetap tinggi, yaitu sebesar $103,3 miliar (Rp1.715 triliun). Market cap Bitcoin kini menyentuh $2,15 triliun, mencerminkan dominasi pasar yang luar biasa.

Nama Koin Bitcoin (BTC) Bitcoin Harga $110,906.12 Bitcoin ATH $126,173.18 (October 6, 2025) Bitcoin Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 0.0200% Bitcoin Perubahan Harga dalam 7 Hari ▼ -1.90% Bitcoin Kapitalisasi Pasar $2.21T Sirkulasi Pasokan 19.94M

Bitcoin (BTC) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Namun, data teknikal bukan satu-satunya pemicu optimisme pasar. Ada serangkaian kabar besar yang turut mendorong lonjakan sentimen investor:

1. BlackRock Luncurkan Bitcoin ETP di London Stock Exchange

Langkah strategis dari raksasa keuangan global, BlackRock, untuk meluncurkan produk ETP (Exchange Traded Product) berbasis Bitcoin di bursa saham London menciptakan gelombang adopsi institusional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Produk ini sepenuhnya teregulasi dan disimpan melalui layanan custody dari Coinbase — mengisyaratkan bahwa aset crypto kini mulai menyatu dengan dunia keuangan tradisional secara formal.

Artinya? Investor institusional dari Eropa kini memiliki jalur akses langsung ke Bitcoin melalui produk investasi yang mereka pahami dan percayai.

2. Jepang Izinkan Bank Pegang Bitcoin

FSA Jepang (Financial Services Agency) dilaporkan tengah menyusun kebijakan baru yang akan memperbolehkan bank-bank lokal untuk menyimpan aset crypto seperti Bitcoin dalam neraca mereka. Jika kebijakan ini disahkan, Jepang akan menjadi negara maju pertama yang secara eksplisit mengizinkan lembaga keuangan konvensional memegang Bitcoin sebagai bagian dari aset cadangan.

Ini menjadi sinyal besar bagi investor global: legitimasi Bitcoin semakin tak terbantahkan.

3. Mt. Gox Akan Selesaikan 35.000 BTC Tahun Depan

Kasus Mt. Gox, yang sempat menghantui komunitas crypto selama bertahun-tahun, tampaknya akan segera selesai. Trustee Mt. Gox berencana untuk menyelesaikan pengembalian 35.000 BTC kepada para kreditur pada tahun 2025. Meskipun ini dapat menyebabkan volatilitas jangka pendek, banyak analis melihat penyelesaian ini sebagai momen penting untuk menutup salah satu bab tergelap dalam sejarah Bitcoin.

4. Strategi Bitcoin MicroStrategy Tembus 640.000 BTC

MicroStrategy, yang kini berganti nama menjadi “Strategy”, telah mengakumulasi lebih dari 640.000 BTC di neraca perusahaannya. Michael Saylor, tokoh utama di balik strategi ini, memperkirakan harga Bitcoin dapat mencapai $21 juta per koin pada tahun 2046 — alias kenaikan lebih dari 19.500% dari harga saat ini.

Menurut Saylor, sebagian besar kekayaan dunia akan dialihkan ke aset langka seperti Bitcoin, menjadikannya penyimpan nilai utama di era pasca-inflasi global.

Kenapa Bitcoin Sulit Jadi Alat Kaya Cepat di 2025?

Meski visi Saylor sangat ambisius, realitas di lapangan berkata lain bagi investor retail. Harga Bitcoin kini hampir menyentuh Rp1,8 miliar per koin. Bahkan membeli 0.01 BTC saja butuh sekitar Rp17,9 juta — angka yang tidak kecil bagi kebanyakan investor baru.

Lebih penting lagi, pertumbuhan Bitcoin kini mulai melambat secara tahunan. Hal ini wajar mengingat kapitalisasi pasar yang sudah sangat besar. ROI yang tinggi hanya mungkin terjadi dalam jangka panjang, dan memerlukan kesabaran serta alokasi dana besar.

Sebaliknya, investor ritel masa kini lebih tertarik pada proyek crypto yang:

Masih dalam tahap awal (presale)

Punya harga token sangat murah (di bawah Rp500)

Menawarkan peluang kenaikan 100x–1000x dalam waktu 3–6 bulan

Didukung roadmap yang jelas, staking reward tinggi, dan komunitas aktif

Berikutnya, kita akan membahas tiga proyek presale yang memenuhi semua kriteria ini dan bahkan bisa mengungguli performa awal Bitcoin.

Pepenode: Revolusi Meme Coin dengan Konsep “Mine to Earn”

Di tengah kejenuhan pasar meme coin yang cenderung menawarkan humor tanpa utilitas, Pepenode (PEPENODE) muncul dengan pendekatan segar yang memadukan nostalgia dunia mining dan dinamika komunitas. Dengan konsep “Mine to Earn,” Pepenode memungkinkan siapa pun untuk “menambang” meme hanya melalui aktivitas komunitas — tanpa perangkat keras mahal, tanpa konsumsi listrik tinggi. Inovasi ini menghadirkan pengalaman baru bagi generasi muda yang tumbuh dengan budaya meme, namun tetap ingin terlibat dalam aktivitas produktif berbasis blockchain.

Forget GPUs and rigs.



Pepenode turns mining into a game anyone can play ⛏🔥https://t.co/FaKIaBpf4I pic.twitter.com/w1AOZSU7rq — PEPENODE (@pepenode_io) October 22, 2025

Hingga 22 Oktober 2025, presale Pepenode telah mengumpulkan dana sebesar $1.904.000 atau setara Rp31.617.824.000 dari total target $2.038.174,82. Harga token saat ini masih sangat terjangkau, yakni $0.0011138 atau sekitar Rp18 per token. Fase presale ini akan segera ditutup dalam waktu kurang dari 2 hari 13 jam, menjadikannya momen krusial untuk para investor awal yang ingin masuk sebelum harga naik.

Pepenode memiliki mekanisme komunitas yang unik. Para pengguna yang aktif dalam komunitas—baik membuat konten, membagikan meme, atau memberi komentar—akan mendapatkan reward berbasis poin yang dapat dikonversi menjadi token setelah presale berakhir. Transaksi dilakukan dengan dukungan Web3PaymentSolutions, memungkinkan investor menggunakan ETH, USDT, BNB, atau bahkan kartu debit/kredit. Proses pembelian berlangsung cepat dan aman, dengan dukungan antarmuka yang ramah pengguna.

Banyak analis menyebut Pepenode sebagai proyek meme coin paling inovatif saat ini. Selain karena modelnya yang interaktif, komunitas Pepenode berkembang pesat di platform seperti Telegram dan X. Jika momentum ini terus berlanjut, proyeksi ROI-nya sangat eksplosif: dalam skenario optimis, token ini bisa mengalami kenaikan 100x hingga 1000x dalam beberapa bulan pertama pasca-listing. Untuk membeli, investor cukup mengunjungi situs resminya, menghubungkan wallet Web3 seperti Best Wallet atau MetaMask, memilih jumlah token, lalu konfirmasi transaksi. Kunjungi web resmi presale Pepenode sekarang juga!

Bitcoin Hyper: Layer 2 Ultra-Cepat untuk Ekosistem Bitcoin

Sementara Pepenode menggandeng komunitas dengan gaya fun dan viral, Bitcoin Hyper (HYPER) hadir sebagai solusi teknologi serius untuk skalabilitas Bitcoin. Proyek ini dirancang untuk mempercepat dan memperluas kapabilitas jaringan Bitcoin melalui Layer 2 berbasis Solana Virtual Machine (SVM). Dengan model bridge rollup yang memungkinkan BTC dikunci dan dicetak ulang di Layer 2, pengguna dapat melakukan transaksi ultra-cepat dan murah tanpa mengorbankan keamanan jaringan utama.

Presale Bitcoin Hyper telah mengumpulkan dana senilai $24.500.000, atau sekitar Rp406.847.383.546, mendekati target penuh $24.643.076,21. Harga token saat ini adalah $0.013155, setara dengan Rp218 per token. Waktu tersisa sebelum harga naik hanya sekitar 1 hari 14 jam, menjadikannya peluang emas untuk investor yang ingin masuk sebelum fase final.

Bitcoin Hyper menyematkan fitur staking dengan APY sebesar 49% per tahun, dan hingga kini, lebih dari satu miliar token telah distake oleh komunitas awal. Sistem staking ini berjalan otomatis melalui smart contract di jaringan Ethereum, memastikan distribusi reward yang transparan dan efisien.

Struktur tokenomics-nya mencakup alokasi besar untuk pengembangan Layer 2 dan treasury komunitas, dengan proporsi signifikan juga untuk pemasaran dan insentif staking. Roadmap proyek ini sangat agresif: mulai dari peluncuran bridge resmi, audit kontrak, hingga rencana peluncuran DEX native dan integrasi ekosistem DeFi.

Investor dapat membeli HYPER dengan ETH, BNB, SOL, atau kartu kredit. Platform pembeliannya didesain simpel: cukup hubungkan wallet, pilih jumlah token, dan lakukan konfirmasi. Tersedia juga opsi “Buy and Stake” bagi investor yang ingin langsung mengunci token mereka demi imbal hasil tahunan.

Bitcoin Hyper bukan sekadar proyek Layer 2 — ia adalah jembatan antara kecepatan ala Solana dan kestabilan ala Bitcoin. Kombinasi ini membuatnya sangat menarik untuk investor teknologi yang juga ingin ROI eksplosif. Kunjungi web resmi presale Bitcoin Hyper sekarang juga!

Maxi Doge: Meme Coin Paling Ekstrem di 2025?

Jika Pepenode bermain di nostalgia dan komunitas, dan Bitcoin Hyper di sisi teknologi tinggi, maka Maxi Doge (MAXI) adalah perwakilan mutlak dari dunia “degen” — komunitas crypto gila cuan, gila leverage, dan gila branding. Dengan visual anjing berotot dan narasi gaya hidup ekstrem, Maxi Doge menyasar demografis investor muda yang mendambakan sensasi tinggi dan peluang viral besar.

OVER $3.5M RAISED



BIG DAWG IN THE PICTURE. LFG. LET'S GO pic.twitter.com/w0TCbR3ibI — MaxiDoge (@MaxiDoge_) October 14, 2025

Presale Maxi Doge kini telah mengumpulkan $3.709.000 dari target $4.009.880,36. Harga token saat ini adalah $0.000264, setara dengan hanya Rp4,38 per token. Dengan harga sangat rendah dan sisa waktu presale hanya 1 hari 1 jam, Maxi Doge menjadi pilihan entry point ultra-ideal bagi investor spekulatif.

Keunggulan Maxi Doge ada pada strategi gamification. Token ini menawarkan reward staking hingga 82% per tahun, dengan insentif tambahan untuk komunitas yang aktif membagikan konten, ikut kontes meme, dan berpartisipasi dalam program “pump train.” Total token yang telah distake melampaui 9,1 miliar, menandakan antusiasme komunitas yang luar biasa.

Roadmap-nya dikemas layaknya cerita komik: mulai dari “pagi nge-gym dan minum Red Bull,” hingga “trading 1000x dan meledak di chart.” Namun jangan salah—meskipun terlihat nyeleneh, narasi seperti ini sangat efektif dalam menarik minat pasar Gen Z crypto yang haus keunikan.

Untuk membeli, pengguna cukup menghubungkan wallet ke situs resmi Maxi Doge, memilih metode pembayaran (crypto atau kartu), dan menentukan jumlah token. Proses berlangsung cepat, dengan sistem keamanan yang diaudit oleh Coinsult dan infrastruktur pembayaran dari Web3PaymentSolutions.

Jika tren komunitas dan gaya marketing ini terus berkembang, Maxi Doge bisa menjadi kejutan besar dalam siklus bull market berikutnya. Token ini mungkin saja menciptakan fenomena baru seperti DOGE atau SHIB di masa lalu — namun dengan pendekatan yang jauh lebih sadar diri dan terarah. Kunjungi web resmi presale Maxi Doge sekarang juga!

Kesimpulan: Bitcoin Mungkin Naik 19.500%, Tapi ROI Sejati Bisa Datang dari Sini

Prediksi Michael Saylor memang mencengangkan. Ia percaya bahwa Bitcoin bisa menembus $21 juta dalam dua dekade ke depan — naik lebih dari 19.500%. Namun realitas untuk investor ritel sangat berbeda. Harga BTC saat ini sudah mencapai Rp1,79 miliar per koin, dan potensi penggandaannya terjadi dalam jangka waktu sangat panjang. Ini menuntut kesabaran, dana besar, dan daya tahan yang tidak semua orang miliki.

Di sinilah peluang altcoin presale seperti Pepenode, Bitcoin Hyper, dan Maxi Doge menjadi sangat menarik. Ketiga proyek ini bukan hanya sekadar spekulatif, tapi membawa inovasi unik, komunitas aktif, dan struktur token yang dirancang untuk pertumbuhan cepat. Harga tokennya saat ini pun sangat terjangkau — di bawah Rp220 untuk Bitcoin Hyper, Rp18 untuk Pepenode, dan hanya Rp4 untuk Maxi Doge.

Pepenode menarik investor muda lewat konsep “Mine to Earn” yang segar dan viral. Bitcoin Hyper membawa solusi konkret terhadap kelemahan jaringan Bitcoin melalui Layer 2 ultra-cepat yang aman dan efisien. Sementara Maxi Doge membungkus daya tarik meme coin dengan strategi komunitas yang agresif dan insentif besar-besaran.

Ketiganya kini berada di titik ideal untuk entry — harga masih rendah, hype meningkat, dan waktu presale sangat terbatas. Jika Anda tertarik mencari peluang 100x hingga 1000x, maka inilah saat terbaik untuk bertindak.

